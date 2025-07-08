Очередное резкое заявление о российских туристах в Абхазии вызвало реакцию в Москве

В соцсетях и российских СМИ обсуждают еще одно скандальное заявление из самопровозглашенной республики Абхазия.

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария, говоря о российских туристах, указал на «угрозу национальной и экономической безопасности».

Он призвал абхазский турбизнес не сотрудничать с российскими туроператорами, которые, по его словам, занимаются демпингом.

«Туристы, которые приехали сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны знать, что даже если они сэкономили на проживании они имеют возможность отдыхать: клубы, рестораны, дискотеки, пляжи, вечеринки, экскурсии, все что угодно, но этого нет, они живут в своих маленьких анклавах», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин увидел в заявлении Басария политическую подоплеку. Депутат отметил, что абхазская оппозиция, которую поддерживает Басария, проиграла президентские выборы, спровоцировав до этого политический кризис.

«В стане оппозиции, стане кандидата в президенты были разные люди, я не хочу всех мазать черной краской, как в целом оппозицию. Я считаю, что грехопадение оппозиции связано с тем, что она в своем желании противостоять властям зашла за красные линии и решила сделать поводом для внутриполитических разборок отношения с Россией», – сказал Затулин в разговоре с корреспондентом RTVI.

По словам замглавы комитета по делам СНГ, некоторые представители оппозиции выразили готовность сотрудничать ради интересов Абхазии с властями, однако кто-то повел себя иначе, «завелся» и «продолжает гнуть прежнюю линию».

«Трижды уже власть в Абхазии менялась в результате переворотов. Дальнейшее просто грозит существованию республики как независимой страны… Те, кто себя противопоставляют законному течению событий, они фактически сами себя загоняют в тупик», – добавил Затулин.

В июне разгорелся другой скандал вокруг темы российских туристов в Абхазии. Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина Лакербая заявила, что бюджетные туристы стране не нужны. «Они приезжают, покупают «дошираки», извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала она.

Это высказывание стоило Лакербая должности – министр туризма Астамур Логуа заявил о ее увольнении.