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Одесса после российского ракетного удара: фотогалерея

Российские военные в ночь на 23 июля нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Взрывом поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, разрушены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Власти сообщают о гибели одного человека, около 20 жителей города получили ранения. Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам в Одессе, "где готовились террористические акты против РФ". Ведомство отрицает, что наносило удары по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, по версии российских военных, причина разрушения храма – работа украинской системы ПВО

Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре города &ndash; крупнейший православный храм Одессы, он был заложен в 1794 году
1 Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре города – крупнейший православный храм Одессы, он был заложен в 1794 году
В храме начался пожар. Здание получило значительные повреждения
2 В храме начался пожар. Здание получило значительные повреждения
Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая считается покровительницей Одессы
3 Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая считается покровительницей Одессы
Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук заявил, что &quot;попало в правую часть и пробило до минус первого этажа&quot;
4 Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук заявил, что "попало в правую часть и пробило до минус первого этажа"

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