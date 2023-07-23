Одесса после российского ракетного удара: фотогалерея

Российские военные в ночь на 23 июля нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Взрывом поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, разрушены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры. Власти сообщают о гибели одного человека, около 20 жителей города получили ранения. Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам в Одессе, "где готовились террористические акты против РФ". Ведомство отрицает, что наносило удары по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, по версии российских военных, причина разрушения храма – работа украинской системы ПВО