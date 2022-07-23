Оккупационные власти в Херсоне и Запорожье создают избиркомы

Главы так называемых военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, созданных после оккупации части этих регионов Украины российскими войсками, в субботу подписали документы о создании избирательных комиссий.

Как говорится в сообщениях, комиссии создаются в том числе для проведения референдумов о вхождении областей в состав России.

Состав комиссий пока не определен. Евгений Балицкий, называющий себя главой ВГА Запорожской области, сообщил, что комиссия будет формироваться «из самых активных и неравнодушных жителей региона».

Ранее российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на свои источники утверждали, что референдумы на оккупированных территориях могут пройти уже осенью. При этом неясно, на каком основании они будут проводиться. Представители российских властей не подтверждали и не опровергали такие планы, заявляя, что жители территорий Украины, занятых российскими войсками, вправе сами определять свою судьбу. Ранее на этой неделе представитель Белого дома заявлял, что в Вашингтоне наблюдают планы России аннексировать часть украинской территории и предупреждают, что эти попытки не останутся для Москвы без последствий.

Также в субботу было объявлено о формировании так называемого правительства Запорожской области. Его возглавил российский гражданин, бывший замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов. Ранее «правительство» Херсонской области возглавил также бывший российский чиновник, бывший заместитель губернатора Калининградской области.

Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60 процентов территории Запорожской области, при этом город Запорожье остается под контролем Украины. Представители украинских властей заявляют, что все оккупированные территории будут освобождены.