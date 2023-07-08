Около 500 спортсменов из России и Беларуси допустят до Азиатских игр

Около 500 спортсменов из России и Беларуси допустят до участия в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Об этом сообщает издание Inside The Games.

Спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом, использование национальной символики будет запрещено. Они также не будут иметь права на получение медалей соревнований. Участие в Азиатских играх позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

В марте Международный олимпийский комитет уточнил свои рекомендации о порядке допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры.

Предложения МОК включают в себя:

Выступление спортсменов из России и Беларуси только в индивидуальных соревнованиях, без использования национальных гимна, флага и каких-либо отсылок к ним;

Отсутствие со стороны таких спортсменов «активной поддержки» российской агрессии против Украины (посты в соцсетях, публичные высказывания, демонстрация связанной с поддержкой войны символики);

Эти спортсмены не должны быть военнослужащими или сотрудниками служб безопасности.

В рекомендациях МОК остаются и другие пункты, такие как обязательное соответствие всех желающих участвовать в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов антидопинговым правилам и полный запрет на официальное участие в Играх чиновников из этих стран.