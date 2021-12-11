Олаф Шольц поехал в Брюссель для обсуждения вопросов безопасности ЕС

Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждает координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского союза. Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам, подчеркнул Шольц и выразил обеспокоенность положением дел вдоль украинско-российской границы.

«Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России», – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии.

Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции. Кремль отрицает все обвинения.

Как сообщает «Евроньюс», в списке приоритетов нового канцлера - предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Разногласия по этой проблеме, возможно, проверят на прочность отношений между Германией и Францией. В таком случае, позиции руководства Европейского союза может повлиять на курс Германии в энергетической политике.



Директор института «Брейгель» Гунтрам Вольф рассказал телеканалу «Евроньюс», что Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов, и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики в ближайшем будущем, сказал ученый.



Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На предстоящей неделе саммит ЕС обсудит, в частности, вопросы безопасности и обороны.