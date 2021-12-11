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Олаф Шольц поехал в Брюссель для обсуждения вопросов безопасности ЕС
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждает координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского союза. Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам, подчеркнул Шольц и выразил обеспокоенность положением дел вдоль украинско-российской границы.
«Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России», – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии.
Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции. Кремль отрицает все обвинения.
Как сообщает «Евроньюс», в списке приоритетов нового канцлера - предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Разногласия по этой проблеме, возможно, проверят на прочность отношений между Германией и Францией. В таком случае, позиции руководства Европейского союза может повлиять на курс Германии в энергетической политике.
Директор института «Брейгель» Гунтрам Вольф рассказал телеканалу «Евроньюс», что Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов, и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики в ближайшем будущем, сказал ученый.
Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На предстоящей неделе саммит ЕС обсудит, в частности, вопросы безопасности и обороны.
Другие новости дня
«Грузинская мечта» намерена изменить правила выбора председателя ЦИК
Правящая партия «Грузинская мечта» выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии. Об этом сегодня заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Кобахидзе объяснил необходимость изменения процедуры трудностями, возникшими при избрании главой Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Согласно новому законодательству, в августе он был назначен на должность лишь на полгода, поскольку не получил поддержку оппозиции.
«Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки», - сказал Кобахидзе.
Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК на полный срок (пять лет), необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, в котором 150 мест, а после – 3/5 депутатов. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев простым большинством – 76 голосами.
Такие правила были определены в соглашении, оформленном под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля текущего года. Целью договора, который предусматривал проведение ряда важных реформ и допускал назначение внеочередных парламентских выборов, было преодоление политического кризиса. Правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из соглашения в августе, пообещав однако довести все реформы до конца.
- Несколько дней назад в «Грузинской мечте» допустили, что не будут проводить конституционную реформу, которая является еще одним ключевым пунктом соглашения от 19 апреля и предусматривает снижение избирательного порога с пяти до двух процентов на следующих выборах парламента.
Гамкрелидзе заявил о прохождении пика пятой волны коронавируса в Грузии
В ноябре Грузия прошла пик пятой волны коронавируса и следующий скачок заболеваемости COVID-19 стоит ожидать уже этой зимой. Об этом заявил сегодня, 11 декабря, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
О начале пятой волны коронавируса в Грузии было объявлено в середине сентября. В ноябре число новых случаев заражения за сутки неоднократно превышало 6 тысяч, а количество летальных исходов держалось в пределе 70.
«В ноябре мы прошли пиковый период пятой волны. Сейчас в зимний период активировались респираторные вирусы и вполне вероятно, что число случаев заражения коронавирусом увеличится», - сказал Гамкрелидзе.
При этом он отметил, что в данный момент число зараженных в Грузии сокращается. «Ежедневно число случаев снижается в низком темпе. Число ежедневно фиксируемых случаев колеблется между 3,5-4,5 тысячами, уже нет 5-6 тысяч», - сказал Гамкрелидзе.
- В ноябре коронавирус был подтвержден у 124 255 человек, 1 965 человек скончались. В целом с начала пандемии в Грузии было выявлено более 886,3 тысячи случаев заражения. Коронавирус унес жизни 12 695 человек.
Кадыров назвал Сокурова «продажной мордой» и предложил проверить его на экстремизм
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выступление кинорежиссера Александра Сокурова на вчерашней встрече Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Сокурова «нигилистом» и «продажной мордой», а его выступление – «маразматическим» и «американским листочком с чушью».
Наибольшее раздражение у главы Чечни вызвал фрагмент выступления Сокурова, в котором он говорил о протестах в Ингушетии против изменения границы с Чечней и преследовании семерых лидеров ингушского протеста. Кадыров заявил, что изменение границы было федеральным распоряжением и инициативой ингушских властей, и что это Чечня уступила Ингушетии «весомую часть» своих земель, имея в виду восемь населенных пунктов, оставшихся в Ингушетии, хотя «мне пришлось для этого успокоить наших старейшин».
Кроме того, Кадыров принял на свой счет слова Сокурова об армиях в республиках в составе России и о «падишахах», хотя режиссер в этом контексте не упоминал ни его, ни Чечню. «Сокуров трусливо не упомянул мое имя, но все поняли, что речь идет обо мне», – заметил он. В ответ Кадыров предложил Сокурову «поднять пятую точку и просто поинтересоваться, кто выступил с инициативой запретить главам субъектов называться президентами. Я – Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах. Я – Глава Чеченской Республики…». На замечание о собственной армии Кадыров ответил: «не устану повторять, что я пехотинец Верховного Главнокомандующего, и все наши бойцы подчиняются федеральному командованию».
Предложение Сокурова «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве» Кадыров, в годы первой чеченской войны принимавший участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, назвал «откровенной и открытой отработкой американской идеи развала России, проверенной на развале СССР», «убогой, непрофессиональной и даже мерзкой».
Глава Чечни также обвинил Сокурова в том, что тот «трусливо отсиживался в режиссерском кресле», когда «300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести».
В приписке к этим заявлениям Рамзан Кадыров добавил: «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!».
- Александр Сокуров в своем выступлении самой большой проблемой назвал ситуацию на Северном Кавказе. Также режиссер предположил, что в федерации «русских многие начинают не любить». Владимир Путин резко отреагировал на выступление Сокурова, назвав его «не выступлением, а манифестом, набором страхов».
- Силовые структуры в Чечне, формально входящие в структуру правоохранительных ведомств, подчиняются лично Кадырову. Несколько дней назад в Грозном прошли очередные учения, в которых приняли участие более тысячи силовиков.
- В конце ноября Кадыров пригрозил отобрать у Ингушетии восемь населенных пунктов, если ингушские активисты, которые заявляют о претензиях по поводу демаркации границы в 2018 году, не прекратят свои выступления.
- Рамзана Кадырова в Чечне часто называют падишахом. Так, в мае прошлого года на фоне слухов о том что Кадыров заболел коронавирусом, спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что «наш падишах здоров и невредим». В июне этого года на аукцион был выставлен виртуальный портрет Кадырова, который назывался «Падишах». За свою работу авторы хотели получить 75 млн рублей.
Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Греции
Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Согласно распространившейся информации, 37-летнему Хавтаси вменяются в вину кражи и ограбления. По данным греческих правоохранителей, он был лидером преступной группировки, которая с лета 2020 года совершила серию краж со взломом в районах Аттики, Халкиды и Лутраки. Установлено, что информаторами членов группировки чаще всего становилась прислуга. При этом преступники разработали «безопасную» схему вывода своих доходов за границу.
Задержать Хавтаси удалось по итогам расследования, продолжавшегося несколько недель. «Лазаре» использовал поддельные документы, выданные в Грузии. Идентифицировать «вора в законе» удалось по отпечаткам пальцам из базы данных. Как уточняется, начиная с 2011 года он становился фигурантом дел о грабежах и кражах в Афинах, Пирее, Халкиде, Лутракионе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2016 году грузинского «вора в законе» уже судили в Греции по обвинению в грабежах и членстве в ОПГ. Тогда Хавтиси заочно приговорили к лишению свободы.
Завершился двухдневный «Саммит за демократию»
Завершился организованный по инициативе США двухдневный «Саммит за демократию». Он прошел в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Как отмечает агентство AFP, на форуме проявились трудности, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, пытаясь возродить традиционную для себя роль лидера демократического мира.
Обращаясь с заключительной речью к лидерам десятков стран и представителям неправительственных и благотворительных организаций, глава Белого дома сказал, что демократия «не знает границ».
По словам Джо Байдена, США стремятся работать со всеми, кто разделяет демократические ценности. Соединенные Штаты будут поддерживать тех, «кто дает своим народам возможность свободно дышать и не пытается задушить их с помощью тирании».
Президент США несколько раз подчеркнул, что мир достиг «переломного момента» в борьбе между автократическими режимами и демократиями.
Одновременно с работой форума, Китай, основной геополитический соперник США, распространял, как пишет корреспондент агентства AFP, издевательскую пропаганду. В частности, в интернете было опубликовано музыкальное видео в стиле хип-хоп на английском языке, в котором говорилось, что американцы «продают демократию точно так же, как они продают «Кока-Колу».
Китай и Россия, обозначенные Белым домом в качестве крупнейших мировых автократий, не были включены в список участников саммита. В Москве и Пекине обвинили администрацию Байдена в разжигании идеологических разногласий в стиле «холодной войны».
За сутки в Абхазии подтверждено 126 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 571 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 21 пациент, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 20, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 20 пациентов, состояние 2 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29 067 человека.
В Тбилиси назвали неприемлемым требование России не принимать Грузию в НАТО
Министерство иностранных дел Грузии считает «неприемлемым» заявление МИД России относительно расширения НАТО. 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева. Однако в Тбилиси подчеркивают, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение.
«3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО. Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Вместе с тем, это решение вытекает из статьи 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна, разделяющая принципы Договора и вносящая вклад в безопасность Североатлантического региона, может стать членом НАТО.
Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии. Следует отметить, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года. А в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.
Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел. В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнение взятых на себя обязательств», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Коронавирус в Грузии: 3 542 новых случая заражения, 64 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 542 новых случая заражения коронавирусом.
Данные получены на основании проведения около 58 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,11%, за последние две недели – 7,93%, а за последнюю неделю – 7,53%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 886 364.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 648. В Имерети выявили 558 случаев заражения, Самегрело и Земо Сванети – 276, в Шида Картли – 251, в Аджарии – 187, в Квемо Картли – 182, в Кахети – 154, в Мцхета-Мтианети – 117, в Гурии – 85, в Самцхе-Джавахети – 64, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 64 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 695.
Выздоровели 2 234 человека, их общее число выросло до 827 676.
На данный момент в Грузии 45 967 активных случаев коронавируса. Из них 6 164 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 560 больных тяжелое, 334 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 174 гражданина остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 38 629 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – более 39,5 тысяч.
МИД РФ требует от НАТО отказаться от планов по вступлению Грузии и Украины
Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, – заявили в МИД РФ.
«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"», – говорится в заявлении МИД РФ.
США и НАТО неоднократно отказывались гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса, утверждая, что этот вопрос могут решать только сами эти государства и члены блока.
Как пишет русская служба Би-би-си, в пятницу вечером, уже после заявления МИД России, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы.
«Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой. Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где уних есть право контроля или решения, что должны делать другие», – сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.
Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО.
«Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться», – сказал Салливан.
Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с Путиным
Россия заверила США в том, что она не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом.
Как сказал Зеленский, он получил месседж от президента США. И он заключается в том, что «Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат», - сказал украинский президент в пятницу вечером в эфире телеканала «1+1».
В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, по словам Зеленского, «все «за» то, чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины».
МИД России в пятницу, 10 декабря, опубликовал заявление «о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря – с учетом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО.
«Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции», - отмечают в МИД России. Ведомство назвало «абсолютно неприемлемым нагнетание конфронтации» в отношении Москвы. «В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. Такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», - заявляют в МИД России.
В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», - отмечает МИД России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому альянсу, передает «Голос Америки». «Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина - никто другой», - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
После телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме также заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.
- Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
- Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
- 9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии.
В Западной Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня вечером в Западной Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 22:17 по тбилисскому времени. Эпицентр находился близ города Мартвили.
Сообщений о разрушениях не поступало.
Правозащитные группы призвали остановить преследование «Мемориала»
Более десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, «Комитет против пыток», комитет «Гражданское содействие» (признан в России НКО-иноагентом), Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, выступили в поддержку своих коллег из «Мемориала».
В заявлении, распространенном 10 декабря, в международный День прав человека, его авторы призывают российские власти прекратить преследование Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал», на ликвидации которых настаивают следственные органы. Структуры «Мемориала» в обращении названы «краеугольным камнем российского гражданского общества», и подчеркивается, что они находятся под угрозой закрытия «по безосновательным обвинениям».
«В День прав человека, мы, нижеподписавшиеся правозащитные организации, решительно осуждаем преследование двух Мемориалов. Мы призываем российские власти прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества. Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об иностранных агентах», - говорится, среди прочего, в заявлении.
В ноябре стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах.
В самом «Мемориале» заявляют о «политическом решении об уничтожении организации».
Первые заседания судов в отношении правозащитников уже состоялись. Очередные слушания назначены на 14 и 16 декабря.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году, Правозащитный центр «Мемориал» – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России «иностранными агентами».
Польша разместила запись разговора диспетчера, посадившего рейс Ryanair
Польские спецслужбы опубликовали в соцсетях аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен разговор диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту перед принудительной посадкой рейса.
Как сообщает телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), запись разместил в Фейсбуке представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Отмечается, что на пленке слышно, как диспетчера консультирует по-русски третий человек.
«Дождь» приводит содержание разговора. А именно, что на аудиозаписи диспетчер, ссылаясь на поступившую информацию, сообщает пилоту о бомбе на борту, которая может взорваться в воздушном пространстве Вильнюса. Когда диспетчер замолкает, некий мужчина по-русски просит его продолжать. После этого диспетчер рекомендует пилоту приземлиться в Минске. Член экипажа спрашивает, откуда именно поступила рекомендация. Мужчина, которого польские спецслужбы называют офицером КГБ, подсказывает: «По нашей рекомендации». Авиадиспетчер повторяет его слова пилоту лайнера Ryanair.
Ранее на этой неделе газета The New York Times написала, что авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске 23 мая самолет с Протасевичем и его подругой, россиянкой Софией Сапегой на борту, дал показания польским властям. Галегов рассказал, что самолет принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу.
В публикации NYT также говорилось, что Галегов еще летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Газета указывала, что получила сведения от своих источников в европейских спецслужбах.
Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию NYT «информационным вбросом». Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление.
Канал Nexta активно освещал протестные акции в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года. Сейчас против Протасевича и Сапеги возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
В июне, после того как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест. На днях Софии Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье о «разжигании вражды». Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую на Западе. Случившееся назвали угоном самолета и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.
Зурабишвили объявила о начале общенационального диалога в Грузии на «Саммите за демократию»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Об этом она заявила сегодня во время выступления на «Саммите за демократию», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как президент Грузии, я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания нашей новейшей истории, помочь преодолеть боль и двигаться вперед», - сказала Зурабишвили.
По мнению президента Грузии, общенациональный диалог является «наиболее надежным путем к консолидированной демократии, которому никто не может противостоять или угрожать». При этом она добавила, что без осмысления прошлого невозможно говорить о настоящем.
Другим важным условием для достижения взаимопонимания Зурабишвили считает продолжение движения страны по пути интеграции в ЕС и НАТО. Одновременно она признала, что преодолеть поляризацию будет невозможно без выполнения Грузией ее обязательств по осуществлению судебной и избирательной реформ, а также принятия новой национальной стратегии в области прав человека, плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин, концепции расширения экономических прав и возможностей женщин.
«Выполнение этих обязательств, какими бы важными они ни были, будет недостаточным и несовершенным, если мы не найдем способ преодолеть поляризацию, ненависть и раскол, охватившие нашу страну», - заявила она.
Цель первого международного «Саммита за демократию», организованного администрацией президента США Джо Байдена, – принять решение о создании альянса демократических государств. Саммит проходит в режиме видеоконференции и продлится два дня, 9-10 декабря.
На саммит приглашены более 100 стран, включая либеральные демократии, более слабые демократии и несколько государств с авторитарными строями.
В Тбилиси включили иллюминацию на главной новогодней елке
Главная новогодняя елка сегодня вечером зажгла свои огни на проспекте Руставели в центре Тбилиси. В церемонии приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также члены их семей и другие официальные лица, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Каладзе поблагодарил горожан, которые присоединились к мероприятию.
«Не забудьте загадать желание. Все плохое, все тяжелое, что было в 2021 году, конечно же, должно остаться в прошлом, а 2022 год мы должны встретить с новой энергией, новыми надеждами и, что самое главное, с большой любовью», - обратился к собравшимся Каладзе.
Как сообщал ранее Каладзе, 24 декабря на площади Орбелиани и в саду Деда Эна откроется новогодняя деревня, которая будет работать до 14 января. Ежедневно там будут проходить концерты и различные мероприятия для детей. Также можно будет посетить кинотеатр под открытым небом, украшенный каток и множество новогодних инсталляций.
Согласно информации на сайте Национального агентства по закупкам, мэрия Тбилиси планирует потратить на новогодние мероприятия 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов).
Напавшему на школу в Казани предъявлено окончательное обвинение
Центральный аппарат Следственного комитета России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, устроившему в мае этого года стрельбу в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.
Ведомство сообщает, что Галявиев признал свою вину в полном объеме и раскаялся. По версии следствия, причиной его поступка стало «стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».
В ноябре Галявиев был признан вменяемым после проведения второй психолого-психиатрической экспертизы. Теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности На основании первой экспертизы, которая проводилась в июле, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.
После признания вменяемым, Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Юристы Галявиева предполагают, что такое решение он мог принять «не совсем добровольно».
- Утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем, зашел в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.
- В Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Кроме того, по данным СМИ, Галявиев стоит на учете как склонный к суициду.
Евросоюз на будущей неделе утвердит санкции против «ЧВК Вагнера»
Европейский союз в понедельник на будущей неделе подвергнет санкциям российскую частную компанию «Группа Вагнера», три других объединения и семь или восемь физических лиц.
Об этом, в частности, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. Решение будет утверждено на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
Reuters отмечает, что более десяти человек, у которых есть контакты с «ЧВК Вагнера», ранее рассказали агентству о тайных военных миссиях от имени Кремля на Украине, в Ливии и Сирии. Российские власти это категорически отрицают.
В конце ноября нынешнего года Европарламент принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний. Особое внимание в документе было уделено «Группе Вагнера» и «ее связям с российским государством». В тексте подчеркивалось, что европарламентарии «самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов». Тогда же европейские законодатели приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против «ЧВК Вагнера».
Близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают «ЧВК Вагнера», подал иск в Высокий суд Англии к Элиоту Хиггинсу – основателю расследовательского проекта Bellingcat (признан в России СМИ-иноагентом). «Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков», – сообщили 10 декабря в пресс-службе группы компаний «Конкорд» Пригожина. Сумма ущерба не уточняется.
Как следует из заявления пресс-службы «Конкорда», речь идет о твитах Хиггинса, в которых говорилось об ответственности Пригожина за операции «ЧВК Вагнера» в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. «Он также голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений», – цитирует заявление пресс-службы агентство «Интерфакс». В «Конкорде» «ЧВК Вагнера» назвали «вымышленной», операции – «несуществующими», а заявления Хиггинса – «недостоверными» и «необоснованными» и подчеркнули, что Пригожин «уже сумел доказать это в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков».
О реакции Элиота Хиггинса на подачу иска пока неизвестно.
Протоиерей, критиковавший Патриархию Грузии, будет отстранен от богослужения
Протоиерей Илия Чигладзе, известный своими критическими заявлениями в адрес Патриархии Грузии, будет отстранен от богослужения. Как заявили в Службе по связям с общественностью ГПЦ, соответствующее решение синодальная комиссия приняла в связи с его оскорблениями представителей духовенства.
«Как известно, на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви 11 февраля 2021 года, помимо прочего, речь шла о перманентно распространяемых посредством СМИ оскорбительных заявлениях протоиерея епархии Великобритании и Северной Ирландии Илии (Ираклия) Чигладзе в адрес членов Священного Синода и отдельных священнослужителей. Изучение этого вопроса было поручено синодальной комиссии».
Позже, как заявили в патриархии, отец Илия должен был «в разумные сроки» – не позднее трех месяцев после вынесения комиссией заключения – предстать перед ней. Однако протоиерей не явился и не дал никаких объяснений по этому поводу, пишет SOVA.
В Службе по связям с общественностью при этом добавляют, что и после февральского заседания Синода Илия Чигладзе продолжил вышеупомянутые действия. Поэтому было предложено запретить ему священнослужение. «Этот вопрос будет передан в Священный Синод для вынесения окончательного решения», - говорится в тексте.
Сам Илия Чигладзе, комментируя заявление патриархии, сказал, что столкнулся с тоталитаризмом и репрессивным режимом в Церкви, которая хоть и называется православной, но является «советско-сталинистско-кремлевской». По словам священнослужителя, утверждения о том, что он не ответил на обращение ГПЦ, является ложью, поскольку еще 25 июня он сделал публичное заявление.
«Что касается раскаяния, то оно нужно всем, и, прежде всего – незаконным правителям Грузинской православной церкви за их антихристианскую, антиевангелистскую и антиканоническую деятельность, что полностью развратило нашу патриархию и епархию, сознание и духовное состояние паствы», - написал протоиерей в соцсетях.
«Дверь» в платформе «3+3» остается открытой для Грузии – МИД РФ
Представители России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана заинтересованы в том, чтобы Грузия присоединилась к работе платформы «3+3». Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам сегодняшней встречи на уровне заместителей министров иностранных дел.
«Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой», – сказано в заявлении российского ведомства.
По информации МИД РФ, были обсуждены дальнейшие шаги и планы работы на будущее «с возможным подключением профильных министерств и ведомств».
«10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана. Представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.
В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам», – сказано в заявлении.
- С инициативой шестистороннего формата сотрудничества на Южном Кавказе выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
- Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 7 октября заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
- Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Грузии от платформы «3+3» вызывает сожаление.
СГБ Грузии: российские оккупационные силы задержали двух граждан Грузии
Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии в районе села Цинагари, – сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
В ведомстве говорят, что активировали «горячую линию», проинформировали Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий.
«Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Российские оккупационные силы несут полную ответственность за нарушение основных прав человека на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Различные незаконные действия, предпринятые ими, наносят ущерб безопасности на месте и усложняют повседневную жизнь населения», – говорится в заявлении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержаны жители Горийского муниципалитета Кахабер Натенадзе и Валери Каниашвили.
В Дманиси смогли утвердить председателя сакребуло, в Зугдиди и Цаленджихе – нет
Председатель сакребуло (муниципальное собрание) Дманиси был избран со второй попытки – на должность назначен представитель правящей партии «Грузинская мечта» Паата Кулиашвили.
На сегодняшнем заседании дманисского сакребуло присутствовали 15 депутатов от «Грузинской мечты» и один член оппозиционного «Единого национального движения» Рамиз Рамазанов. Кандидатуру Кулиашвили они поддержали единогласно, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одновременно Рамазанов занял пост первого заместителя председателя сакребуло Дманиси, который еще до начала заседания заявил, что намерен продолжить работу в совещательном органе в качестве независимого депутата. Он также подчеркнул, что не присоединяется к бойкоту ЕНД.
Ранее представители оппозиции и неправительственных организаций подняли тревогу якобы из-за исчезновения Рамазанова. Они утверждали, что правящая партия оказывает на него давление, поскольку его голос является решающим для избрания главы совещательного органа.
«Я был у знакомых в Грузии. Не было никаких угроз, никакого давления. Я лично так решил», – заявил Рамазанов журналистам.
Сегодня вновь не смогли выбрать председателей сакребуло в двух муниципалитетах региона Самегрело-Земо Сванети: Зугдиди и Цаленджихе.
В Зугдиди заседание муниципального собрания пришлось перенести еще на неделю. Причиной тому стал бойкот оппозиции. Представители «Единого национального движения» покинули зал спустя несколько минут после начала заседания. Принять решение не удалось из-за отсутствия кворума.
По итогам муниципальных выборов 22 места в сакребуло Зугдиди досталось оппозиционной партии «Единое национальное движение». 20 мандатов – у правящей «Грузинской мечты», а еще три — у партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».
Заседание перенесли на неделю и в Цаленджихе – это единственный город, где мэром стал оппозиционер.
Представитель партии Гахария Георгий Кварацхелия попросил время для консультаций с партиями.
«Мы считаем правильным, что избрание председателя сакребуло должно решаться путем соглашения и компромисса между представленными в сакребуло партиями. К сожалению, пока соглашение не достигнуто. Поэтому мы просим перенести заседание на одну неделю и, если в течение недели не удастся достичь соглашения, то наша партия примет соответствующее решение», — заявил Кварацхелия.
В сакребуло муниципалитета Цаленджиха, в котором 27 мест, 11 представителей «Грузинской мечты», 11 – «Единого национального движения», три – партии «За Грузию», один — «Лело для Грузии» и один независимый депутат.
Саакашвили говорит, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили говорит, что никогда не заявлял об отказе от экстрадиции в Украину. Политик, находящийся в Горийском военном госпитале, письменно ответил на вопросы украинского издания НВ.
Его, в частности, спросили: «Вы заявляли, что отказались бы от экстрадиции в Украину, даже если это было бы возможно. Почему?»
Саакашвили ответил: «Я такого не заявлял никогда!»
На вопрос, что украинская сторона может сделать для него, Саакашвили ответил:
«Президент Зеленский позвонил в Тбилиси. Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу. Очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я упал в кому, после 50 дней голодания и пыток. И власть явно шла на убийство».
Саакашвили говорит и о планах на будущее:
«Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня еще больше. Я уже 18 лет своей жизни провел в Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта».
Саакашвили в интервью также рассказал, что в заключении читает историю Украины от Грушевского, перечитывает Лину Костенко, книги Нассима Талеба.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа
Высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста США на решение суда низшей инстанции и постановил, что основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединённые Штаты.
Суд принял во внимание гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав, которые ранее предоставили власти США.
Решение апелляционного суда может в свою очередь быть обжаловано в Верховный суд Великобриатнии, то есть немедленная экстрадиция Ассанжу, который находится сейчас в британской тюрьме, не грозит.
Слушания по апелляции прошли в лондонском суде в октябре. Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов, представили, в частности, гарантию того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры, то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.
Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, в ходе слушаний отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции. В своём вердикте апелляционный суд отверг критику гарантий, отметив, что суд низшей инстанции ранее отказал в экстрадиции только из-за их отсутствия - а с их появлением препятстсвие для экстрадиции было устранено.
- В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks теоретически может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы. Представители властей США, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию по делу о сексуальном насилии. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.
В Таджикистане возбуждено дело о массовых беспорядках после протеста против милицейского насилия
Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовные дела о массовых беспорядках после акций протеста в городе Хороге на востоке страны. Они начались 25 ноября после того, как 29-летний местный житель был застрелен милиционером во время спецоперации. Об уголовном деле сообщила ведомственная газета МВД "Конун ва чомеа" ("Закон и общество"), передаёт агентство "Азия-Плюс".
Хорог — административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, значительная часть населения которой не таджики, а памирцы и памирские киргизы. Регион граничит сразу с тремя странами — Китаем, Киргизией и Афганистаном, на протяжении пяти лет в начале—середине 90-х годов XX века он не контролировался властями в Ташкенте.
25 числа жители региона вышли на акции протеста после убийства 29-летнего Гульбиддина Зиёбекова во время спецоперации милиции и военных. Протестующие принесли к зданию администрации Горно-Бадахшанской автономной области тело погибшего и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных. Тогда же сотни человек собрались на акцию протеста у здания посольства Таджикистана в Москве.
На следующий день к администрации автономной области пришли тысячи жителей, которые провели у здания всю ночь. Акции протеста продолжались четыре дня. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание провести тщательное расследование случившегося.
Протестующие несколько раз вступали в противоборство с сотрудниками правоохранительных органов, сообщалось о смерти нескольких человек. С 25 ноября и 10 декабря во всём регионе был полностью отключён интернет, сейчас его до сих пор нет в Хороге. Достигнутые в ходе переговоров договоренности между протестующими и местными властями не исполняются, отмечает "Азия-Плюс".
В газете таджикского МВД говорится, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в регионе создана оперативно-следственная группа из 20 сотрудников правоохранительных органов и шести "представителей гражданского общества". Отмечается, что в ходе протестов 12 сотрудников правоохранительных органов "подверглись нападению и получили различные травмы". При этом в новости не говорится о пострадавших среди мирного населения.
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