Омский военкомат забросали «коктейлями Молотова»

Неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска в ночь на 13 мая, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников.

В здании разбиты два окна, видны следы пожара. По свидетельствам очевидцев, возле здания ощущается сильный запах керосина. Вероятно, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. В полиции комментировать инцидент отказались.

В ночь на 4 мая неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, совокупное максимальное наказание по ним - до 13 лет колонии.

После начала боевых действий России на территории Украины поджоги военкоматов произошли в Балашихе, Ярославле, Череповце.