ООН доставила в Газу наибольший с начала войны объем гумпомощи

61 грузовик с гуманитарной помощью ООН прибыл на север сектора Газа. Это самый большой объем, доставленный за сутки, с начала войны Израиля против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической США, ЕС и другими странами мира.

В Газу привезли воду, продовольствие и медикаменты. В госпиталь «Аль-Шифа», в районе которого в последние дни шли ожесточенные бои, доставлены 11 машин скорой помощи, три автобуса и специальная грузовая платформа для проведения эвакуации.

Еще 200 грузовиков с помощью были направлены из израильской деревни Ницана. Большинство из них прибыли в пункт назначения вечером в субботу, 25 ноября.

Кроме того, в сектор доставили 129 тысяч литров топлива.

С 24 ноября в секторе Газа действует четырехдневное прекращение огня. За это время группировка ХАМАС должна передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль должен освободить из своих тюрем 150 заключенных ­­– женщин и подростков.

24 и 25 ноября ХАМАС освободил в общей сложности 26 заложников-израильтян (по 13 человек каждый день) и 15 иностранцев, большинство из которых граждане Таиланда.

26 ноября ожидается очередной обмен заложников и заключенных. По предварительным данным, представители ХАМАС передали Израилю список из 13 израильтян и семерых иностранцев.