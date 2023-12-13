ООН не осудила ХАМАС в резолюции с требованием прекратить огонь в Газе

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, освободить всех заложников и соблюдать международное гуманитарное право.

Документ, предложенный Египтом и Мавританией, поддержали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Россия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались десять стран, среди которых Израиль, США и Австрия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Поправка в проект резолюции, внесенная США, с требованием осудить палестинское движение ХАМАС, которое признано террористическим в США и ЕС, была отклонена. Её поддержали 84 страны, 62 высказались против, ещё 25 государств воздержались от голосования.

Не прошла и поправка Австрии, которая уточняла, что израильские заложники удерживаются ХАМАС и другими исламистскими группировками.

Проект резолюции, представленный на голосование во вторник, 12 декабря в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН 9 декабря, который был отклонен из-за вето США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи носит символический характер и не является обязательной к исполнению в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.