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ООН подтвердила гибель почти семи тысяч мирных украинцев
С начала войны России с Украиной погибли почти семь тысяч мирных украинских жителей. Число раненых приближается к 11 тысячам. Об этом говорится в новом отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека.
За декабрь наблюдатели зафиксировали 165 смертей среди гражданского населения. Ранения получили более 500 украинцев.
ООН отмечает, что реальное число погибших может быть выше, так как информация из зоны активных боевых действий поступает с запозданием. Это касается таких городов как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк.
Большинство зафиксированных смертей вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами, говорится в отчёте.
Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты и наносит удары по объектам, которые могут быть использованы Украиной в военных целях.
Другие новости дня
Байрамов оценил итоги переговоров с Арменией в 2022 году как «очень ограниченные»
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам 2022 года, что в переговорах по урегулированию отношений с Арменией Баку нацелен на результат.
«Азербайджан всегда готов к диалогу на разных площадках, но главная цель переговоров с Арменией – результат», - сказал он.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», он оценил прогресс, достигнутый в переговорах с Арменией в течение года, как «очень ограниченный», а причиной назвал «неконструктивную и непоследовательную позицию армянской стороны».
По словам Байрамова, подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие коммуникаций в регионе - это три разных процесса.
По сообщению агентства APA, Байрамов сказал, что не секрет, что российская сторона предлагала оставить вопрос о статусе Карабаха на будущее, и отметил, что Азербайджан с первого дня посчитал это неприемлемым.
«Азербайджанское государство на высоком уровне заявило, что этнические армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, и Азербайджан готов обеспечить их права», - сказал глава МИД Азербайджана.
Он отметил, что были примеры позитивных контактов с карабахскими армянами, но «в регион был направлен человек с грязным прошлым», добавив, что Азербайджан готов пресечь подобные провокации. Байрамов сказал, что у азербайджанской стороны никогда не будет контактов с госминистром Рубеном Варданяном, а с местным населением контакты будут и в дальнейшем, посчитав это нормальным.
Госминистр Карабаха на днях заявил, что сделал свой выбор: он останется в Карабахе и продолжит борьбу.
Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о давлении со стороны России провокационными.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — заявил Песков в ответ на запрос News.am.
Отметим, что в интервью Общественному телевидению Армении Армен Григорян заявил, что стратегический союзник страны Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь.
Пропавшую в Абхазии тарелку Пикассо обнаружили в Москве
Керамическое блюдо Пабло Пикассо, о пропаже которой ранее заявили в Абхазии, обнаружено в Москве. Как заявил «Абхазскому порталу» министр культуры самопровозглашенной республики Даур Кове, в начале 2022 года тарелку отправили в Россию на экспертизу.
По словам министра, экспонат могут доставить обратно в Абхазию до конца года. Кове говорит, что «тарелкой занимался» бывший министр культуры Гудиса Агрба, который, предположительно, и передал её для проведения экспертизы.
Напомним, что ранее сотрудники Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа обнаружили, что из их ячейки в абхазском Нацбанке пропали блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. Работы Леже обнаружили в министерстве культуры, а поиски блюда Пикассо продолжались.
Теперь Даур Кове говорит, что после того, как тарелку Пикассо вернут в Абхазию, экспертиза экспонатов будет проведена на территории Абхазии.
«У нас нет документов об экспертизе. Мы говорим, что это, предположительно, тарелка работы Пикассо и картины Фернана Леже», – отметил он.
К оценке экспонатов планируют подключить российских и абхазских специалистов.
«Чушь» – в Тбилиси опровергли информацию о возможном визите Сергея Кириенко
Власти Грузии опровергли сообщение о возможном неофициальном визите в Тбилиси первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
Ранее ряд источников, в том числе телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил, что «личный посланник президента России Владимира Путина» во время тайного однодневного визита планирует провести ряд встреч с представителями руководства Грузии.
«Даже подготовка этого визита говорит о весьма доверительных отношениях между нынешним руководством Грузии и России», – говорилось в сообщении.
Информацию о возможном визите Кириенко опровергли председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Кобахидзе назвал сообщение «чушью», а Папуашвили – «типичной дезинформацией».
«Пройдет время и население удостоверится в том, что это ложь», – сказал спикер грузинского парламента.
- Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, «если для этого сложатся условия». Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны, поприветствовав «прагматичную линию» властей Грузии. В Тбилиси заявили, что не планируют в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.
Ректором Тбилисского госуниверситета стал Джаба Самушия
Академический совет Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иване Джавахишвили на своем заседании 27 декабря поддержал избрание Джабы Самушия ректором университета на 4-летний срок.
Как пишет издание Civil.ge, Джаба Самушия, который до этого времени исполнял обязанности ректора, поддержали 30 членов совета, два бюллетеня были признаны недействительными.
Самушия был единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе на пост ректора. Перед выборами студенты ТГУ провели акцию протеста против «недемократичных правил» выборов.
Сам Джаба Самушия поблагодарил Академический совет университета за оказанное доверие и сказал, что это большая ответственность для него.
Предшественник Самушия Георгий Шарвашидзе покинул свой пост 15 октября на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.
Премьер Грузии: «Абхазия может стать вторым Монако»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у оккупированных территорий страны – большой экономический потенциал. Гарибашвили говорит, что в Абхазию и Южную Осетию можно привлечь 10 миллиардов долларов.
«Бюджет оккупированной Абхазии составляет всего 200 миллионов долларов, их бюджет полностью дотационный. Хочу сказать, что для наших абхазских и осетинских сестер и братьев это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за три года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Мы обсуждали этот вопрос на Экономическом совете правительства.
Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми — вторым Монте-Карло», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Ранее премьер Грузии заявлял, что «разумная политика нынешнего правительства страны объединит страну». Обратился Гарибашвили к «абхазским и осетинским братьям и сестрам» и с трибуны Генассамблеи ООН. «Мы вместе построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство», — сказал он в сентябре текущего года.
Дмитрий Вольвач: Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции
Самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.
«На государственных программах кардинально переломить ситуацию с инвестициями и поднятием экономик вряд ли получится, и нам, и вам необходимы частные инвестиции. Российские инвесторы готовы эти инвестиции осуществить и в Южную Осетию, и в Абхазию», – заявил он.
Вольвач указал на рост доли собственных доходов в югоосетинском и абхазском бюджетах.
«Например, в 2013 году доля собственных доходов в бюджет Южной Осетии составляла семь процентов, сейчас – почти 20 процентов, в Республике Абхазия с более 40% выросла до 50. В дальнейшем инвестиционном цикле (2022-2025) мы реализуем наши государственные программы уже по новой системе контроля и управления этими инвестициями. Надеемся, что рост внутреннего валового продукта экономики республик и рост собственных доходов и заработной платы, как в государственном секторе, так и, в целом, по республикам будут достигнуты», – отметил он.
- В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке восстановления экономики Абхазии. Речь идет о содействии социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики на 2022–2025 гг. На реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Из них 15,4 млрд будет выделено из бюджета РФ, оставшиеся 6,7 млрд – из резервного фонда.
- 22 декабря депутаты югоосетинского парламента одобрили закон о государственном бюджете на 2023 год. Доходная часть бюджета на будущий год определена в размере 8 млрд 781 млн 483 тысяч рублей. При этом финансовая помощь, оказываемая Россией, составляет в сумме 7 млрд 087 млн 231 тысячу рублей (более 80%).
Клубные кольца и завтрак в музее. В Петербурге прошёл саммит СНГ
Лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями, специально подготовленные ко встрече. Об этом написал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко.
Во встрече в Петербурге участвовали помимо Лукашенко и российского президента Владимира Путина лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В центре «клубного кольца» изображена эмблема СНГ, а внутри поздравление – «С Новым годом 2023», отмечает издание «Фонтанка».
Неформальный саммит проходил 26-27 декабря. В понедельник Владимир Путин заявил, что между государствами-участниками СНГ бывают разногласия, но главным остаётся их «готовность к сотрудничеству».
Во вторник сообщается о переговорах Путина и Лукашенко под картинами в одном из залов Русского музея. Путин назвал это «общением в замечательных интерьерах». В Русском музей был организован и рабочий завтрак.
По словам Александра Лукашенко, накануне поздно вечером он обсудил с российским президентом многие вопросы, и были расставлены «многие точки над i». «Продолжаем наш диалог минский, поскольку он был в основном по экономике», – цитирует Лукашенко «Интерфакс».
О минской встрече Путина и Лукашенко сообщалось на прошлой неделе – на фоне сообщений о возросшей активности президента России в вопросах, связанных с ходом войны в Украине, и предположений экспертов о возможной подготовке Москвой второго этапа военного вторжения в соседнюю страну, на этот раз совместно с белорусской группировкой. Владимир Путин 19 декабря прилетел в Минск впервые с начала вторжения в феврале.
Режим Лукашенко считается одним из главных союзников Москвы. В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия в боевых действиях прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось.
- За нападение на Украину страны Запада ввели несколько пакетов жёстких санкций не только против российских официальных лиц и компаний, но и против окружения Лукашенко. «Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы», – заявил недавно Владимир Путин. США и другие поддерживающие Киев государства обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.
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Митрополит Павел просит Зеленского не забирать у УПЦ храмы в Лавре
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви (УПЦ) два храма на территории лавры – Успенский собор и Трапезную церковь.
В видеообращение митрополита, опубликованном на сайте лавры 26 декабря, говорится, что директор государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра» известил его о том, что после 31 декабря, священники УПЦ больше «не имеют права переступить порог Трапезного и Успенского соборов». Письменного уведомления об этом, которое должно быть направлено за месяц, митрополит, по его словам, не получал. Аренда храмов заканчивается 31 декабря.
«Нам достаточно, когда враг бьёт по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света . И ещё хотите забрать веру у людей? Не делайте этого. Мы не вмешиваемся в политику или экономику. Просто просим, чтобы Господь сохранил нашу церковь в государстве», — сказал митрополит Павел, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Наместник Киево-Печерской лавры также призвал Зеленского сделать так, чтобы «те люди, которые не имеют ничего общего с церковью, не указывали, когда нам праздновать Рождество Христово, не указывали нам в какую церковь ходить».
Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – ред.) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своем названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали «не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными». В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
- В Верховной раде сейчас рассматриваются законопроекты о запрете деятельности церковных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.
Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов из-за сильного тумана
Тбилисский международный аэропорт из-за сильного тумана не смог принять несколько международных рейсов. Об этом сообщили в компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
В частности, один из самолетов авиакомпании flydubai, летевший из Дубая, сел в Баку. Самолет Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Ташкент-Тбилиси, сел в аэропорту Сочи.
Два самолета flydubai смогли совершить посадку в Тбилиси, один из них продолжительное время кружился в небе над грузинской столицей. Сел в Тбилиси и самолет авиакомпании Air Arabia из Шарджи.
Авиакомпании Turkish Airlines (рейс Стамбул-Тбилиси) и Azerbaijan Airlines (Баку-Тбилиси) из-за тумана временно отложили выполнение своих рейсов в грузинскую столицу.
Помощник Рогозина заявил, что того успешно прооперировали
Бывшего генерального директора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, раненного в Украине, в понедельник прооперировали в Москве. Помощник Рогозина назвал операцию успешной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам помощника, которого агентство не называет по имени, Рогозину извлекли осколок из области шейного позвонка, и сейчас экс-глава «Роскосмоса» «уже идёт на поправку». Других данных о состоянии Рогозина на данный момент нет.
Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке под обстрел попало здание, в котором среди прочих находились экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и назначенный Россией председатель правительства так называемой «ДНР» Виталий Хоценко. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
Издание «База» и несколько донецких телеграм-каналов утверждали, что под обстрел попало кафе «Шеш-Беш», в котором в этот момент Рогозин праздновал свой 59-й день рождения. По версии же самого Рогозина, он проводил «рабочую встречу, узким кругом и в спокойной обстановке» в гостинице.
Украинские военные официально не сообщали о том, обстреливали ли они здание, где находился Рогозин.
О характере ранения Рогозина также распространялась разная информация. По данным издания «Коммерсантъ», «металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел лёгкое». Сам Рогозин заявил, что осколок застрял у него в шейном позвонке и грозил параличом: «Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», – цитировало его агентство ТАСС. Раненого Рогозина сначала доставили в больницу в Ростове-на-Дону, а затем перевезли в Москву.
- Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был уволен в июле 2022 года. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону «специальной военной операции», где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии. Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной «Сармат» в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
Сербия привела войска в боевую готовность
Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанной Республикой Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.
В боевую готовность также переведены все подразделения МВД Сербии и отданы под командование начальнику штаба армии. Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич.
По словам министра обороны, "это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили".
Ранее, 26 декабря, в полную боеготовность свои вооруженные силы привели власти частично признанного Косова. По их словам, это сделано для того, чтобы ликвидировать баррикады, возведенных сербами на севере Косова и Метохии.
Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В населённых сербами районах на севере Косова вспыхнули беспорядки. Вступление в силу решения косовских властей несколько раз переносилось.
В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
В ночь на 26 декабря в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косово, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги, произошла стрельба неподалеку от патруля сил НАТО, никто не пострадал. Глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он назвал ситуацию сложной и требующей присутствия сербских военных на границе с Косово.
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
Фейгин и Арестович объявили о международной акции в поддержку Саакашвили
Российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объявили о международной акции #SaveMisha в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом они рассказали в эфире YouTube-канала «ФЕЙГИН LIVE».
Они призвали сторонников Саакашвили и зрителей канала собраться у посольств Грузии в своих странах 4 января с 12:00 до 14:00 по местному времени с требованием перевести политика на лечение в зарубежную клинику.
«Думаю, что такая акция может дать необходимый результат», – сказал правозащитник.
По словам Фейгина, реакции со стороны властей Грузии на обращения, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, не последовало, несмотря на то, что они «рассчитывали на президента Саломе Зурабишвили».
Фейгин, получивший недавно письмо от Саакашвили, также рассказал, что политику, предположительно, «теперь сложно будет передавать письма». Правозащитник говорит, что это – неподтвержденная информация.
Алексей Арестович отметил, что акция у посольств – не вмешательство во внутренние дела Грузии.
«Речь идет о спасении человека», – сказал он.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
Число просителей убежища в ЕС в 2022 году выросло более чем на 50%
Число просителей убежища в странах Евросоюза в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала директор Европейского агентства по убежищу EUAA Нина Грегори. По ее словам, за первые 10 месяцев 2022 года Евросоюз получил почти 800 тысяч прошений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем в прошлом году.
В это число не входят граждане Украины, переезжающие в страны ЕС после начала российского военного вторжения. Им предоставляется не политическое убежище, а статус временной защиты, и в статистику по беженцам они не попадают. Список просителей убежища на конец ноября по-прежнему возглавляли Сирия, Афганистан и Турция.
Грегори не уточнила, сколько граждан России в этом году подали прошения о предоставлении им политического убежища. Евросоюз ранее объявил о возможности предоставлять россиянам, подвергающимся на родине преследованиям, не статус политических беженцев, а так называемые гуманитарные визы. Статистика по ним будет подведена в начале следующего года.
По словам чиновницы, число просителей убежища в этом году возросло, но все равно не достигает цифр 2015-2016 годов, когда за убежищем в ЕС обратились более 1,3 миллиона соискателей, большинство из которых спасались от последствий гражданской войны в Сирии.
Большинство просителей убежища подают прошения в Германии - на ноябрь текущего года их было 190 тысяч, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Франция. Самая «нежелательная» для беженцев страна ЕС - Венгрия.
Грегори подчеркнула, что в обозримом будущем число просителей убежища будет продолжать расти. «Нестабильность и угрозы безопасности людей - особенность мира, в котором мы живем. К сожалению, они не временные,» - сказала она.
- С начала военного вторжения России в Украину временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,7 миллионов граждан Украины. Им предоставляется вид на жительство, социальная помощь и разрешение на трудоустройство.
Анна Цитлидзе прекратила голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу
Депутат парламента от «Единого Национального движения» Анна Цитлидзе сегодня прекратила голодовку в парламенте после категорического требования врачей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Она оставалась последним участником акции, которую 15 декабря объявили несколько депутатов от ЕНД с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Остальные прекратили голодовку поочередно, после резкого ухудшения состояния. Врачи заявили, что переводят Цитлидзе в больницу с критически низкими показателями артериального давления.
Сама Цитлидзе сделала очень эмоциональный комментарий для СМИ, заявив, что не верила в выполнение требования «лишенным гуманизма правительством», но должна была выразить протест «против того … чем нас кормят десять лет».
Одновременно депутат заявила, что «никто не сможет выжить в водовороте ненависти, в который нас затягивает» и «есть черта, за которой она должна прекратиться». «Все мы, наци, коци и те, кто ни за тех, и не за других, сегодня на краю пропасти соревнуемся в ненависти…», - сказала Цитлидзе.
Она отметила, что за последние несколько дней встретилась со многими людьми из оппозиции, гражданского сектора и правительства и поблагодарила всех, кто ее навестил, в том числе президента Грузии.
«Приходившим ко мне представителям «Грузинской мечты» я могу сказать только одно: в этом замкнутом круге ненависти и расчета никто не победит. Если мы где-то не остановимся, ненависть уничтожит нас всех одинаково… Мы должны как-то попытаться строить больше мостов, а не наоборот, потому что ненависть - это не то, что приведет эту страну в европейское будущее… Мишу надо спасать и жить», - заявила Цитлидзе.
Бойцы кадыровского отряда «Ахмат» избили в Крыму посетителей клуба
В аннексированном Симферополе пятеро офицеров чеченского отряда СОБР «Ахмат», среди которых - заместитель командира отряда Хасан Ибрагимов, избили посетителей ночного клуба, сообщили в понедельник сразу несколько СМИ и местных телеграм-каналов.
По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание Baza, конфликт начался после того, как кадыровцы, заехавшие в Крым после боевых действий на востоке Украины и отдыхавшие в симферопольском клубе «Монро», начали вести себя вызывающе и задирать других посетителей заведения, а Хасан Ибрагимов залез незнакомой девушке под юбку. В результате за девушку попытался заступиться ее молодой человек, которого Ибрагимов и компания вытащили на улицу и избили. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицейских, однако кадыровцы вступили в драку и с ними. Утверждается, что один из офицеров «Ахмата» ударил сотрудника полиции ногой.
Позже к клубу «Монро» приехали несколько нарядов Росгвардии, в результате чего пятеро кадыровцев - Хасан Ибрагимов, Артур Абдулаев, Суламбек Тадушаев, Магомед Товсултанов и Шамиль Азизов - были задержаны и доставлены в здание следственного отдела по Киевскому району Симферополя. По данным Baza, Следственный комитет начал проверку по статье УК РФ о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.
При этом власти Чечни отрицают как само происшествие, так и задержание офицеров «Ахмата». По словам министра Чечни по внешним связям Ахмеда Дудаева, «все, что пишут СМИ - это неправда, никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это бытовой инцидент, который был исчерпан на месте». Со схожим заявлением позже выступил и замкомандира отряда «Ахмат» Хасан Ибрагимов - видео с ним опубликовал чеченский государственный телеканал «Грозный».
- В декабре Рамзан Кадыров назначил замкомандира СОБР «Ахмат» Хасана Ибрагимова своим «представителем» на оккупированных Россией территориях в Херсонской и Запорожской областях Украины. Ранее Кадыров и глава Росгвардии Виктор Золотов наградили Ибрагимова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- В Украине бойцов СОБР «Ахмат» подозревают в причастности к убийствам мирных жителей. По данным Службы безопасности Украины, командир отряда Изнаур Мусаев и его подчиненные в начале российского вторжения проводили рейды на захваченных территориях и запугивали гражданское население с применением насилия. Во время одного из таких рейдов, как утверждает СБУ, Мусаев умышленно убил выстрелами из пистолета в голову пять мирных жителей: двух женщин и трех мужчин.
Более 60 чеченских беженцев с детьми не выпускают из Боснии и Герцеговины
Более 60 уроженцев Чечни с женами и малолетними детьми пытаются пересечь границу Боснии и Герцеговины с Хорватией. Редакция Кавказ.Реалии связалась с одним из них.
«Мы с утра начали собираться у границы, но нас не пропускают. Со стороны боснийских властей в отношении нас нет никаких агрессивных действий, они разъясняют, что не в силах пропустить такое количество людей на данном КПП границы», – рассказал чеченец Муслим Д.
Ранее базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» сообщила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в России, утверждают в «Вайфонде».
- В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Как рассказал тогда представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев, некоторые беженцы подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также отсутствие медицинской помощи.
- После публикации об этом на сайте Кавказ.Реалии омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер занялась ситуацией с задержаниями прибывших в страну мигрантов из Чечни, которых, по данным правозащитников, принуждают вернуться в Россию. По данному факту офис омбудсмена открыл дело.
- В депортационной тюрьме Австрии сейчас находятся двое уроженцев Чечни, которые бежали из республики после получения повесток в военкомат. Их планируют вернуть в Хорватию – вероятно, оттуда они будут депортированы обратно в Россию. Суд над ними уже прошел, но его вердикт неизвестен.
- Президент Сербии Александр Вучич в августе заявил о причастности некой «группы чеченцев и черкесов» к очередной эскалации конфликта с частично признанной республикой Косово. Среди названных им имен были упомянуты известные противники режима Рамзана Кадырова. Правдивость заявления вызвала сомнения у опрошенных сайтом Кавказ.Реалии экспертов – по их мнению, выступление президента стало следствием сближения Сербии и Чечни, а Вучич желает запугать жителей Балканского полуострова «опасными чеченцами».
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу аппарата премьер-министра Армении Радио Азатутюн, в мероприятии приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Саммит завершился рабочим обедом глав государств-участников СНГ.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках саммита трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не запланирована.
Украина инициирует процесс исключения России из ООН
Украина в понедельник призвала государства-члены ООН рассмотреть вопрос о легитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных наций и в качестве постоянного члена ее Совета безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Как утверждается в документе, с точки зрения международного права, вопрос статуса государства-члена ООН, которым пользуется Россия, с момента распада СССР в декабре 1991 года остается неурегулированным. «Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании простого письма президента РФСФР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН», - отмечается в заявлении украинского МИД. Там подчеркивается, что в Уставе ООН, в частности в статье, где перечислены страны-постоянные члены Совета безопасности, Россия не упоминается.
Как говорится в заявлении, принятие любой страны в члены ООН осуществляется Генассамблеей по рекомендации Совета безопасности, однако в отношении России такой процедуры не было и ее членство в самой ООН и в Совбезе в качестве страны-правопреемника СССР основано, по сути, лишь на молчаливом соглашении других стран организации.
Также МИД Украины ставит право России быть членом ООН на основании того, что, согласно Уставу ООН, участвовать в работе организации могут только миролюбивые государства, Россия же ведет агрессию против Украины и применяла силу против других стран.
Реакции России и других стран на заявление МИД Украины пока нет. Ранее представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совете безопасности нет.
- Украина и Беларусь стали государствами-основателями ООН еще в 1945 году, как советские республики - УССР и БССР. Другие бывшие республики СССР были приняты в ООН согласно предусмотренной процедуре - кроме России, к которой перешло место, занимавшееся самим СССР. Это произошло после того, как подобный шаг поддержали в декабре 1991 года страны-члены СНГ. «Членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности и все другие органы и организации системы Организации Объединенных Наций, продолжается Российской Федерацией (РСФСР) при поддержке стран Содружества Независимых Государств. В этой связи прошу использовать в Организации Объединенных Наций название "Российская Федерация" вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик"», - говорилось в письме Ельцина генсеку ООН от 24 декабря 1991 года. Возражений в ООН не последовало, при этом формального голосования о подтверждении полномочий России не проводилось.
- Согласно Уставу ООН, «член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности»; на практике такого никогда не происходило (Тайвань, официально именующий себя Китайской республикой, лишился места в Совете Безопасности и в ООН, уступив его КНР - поскольку страны-члены Совбеза приняли решение считать легитимными властями Китая именно власти КНР, а не Тайваня - то есть речь не шла об исключении из ООН государства как такового).
- СССР был исключен из Лиги наций в 1939 году после его агрессии против Финляндии, однако у этой организации были иные по сравнению с ООН правила приобретения и утраты членства.
В Цхинвали торжественно открыли главную новогоднюю елку
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 26 декабря, состоялось торжественное открытие республиканской новогодней елки. Мероприятие по традиции прошло на Театральной площади Цхинвали.
Праздник начался с представления с участием персонажей из осетинских народных сказок. Присутствующих с наступающим новым 2023 годом поздравил югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что для детей этот праздник является особенным и пожелал им исполнения всех желаний.
«Судьба Осетии связана с подрастающим поколением. Пусть во всех домах царит мир, взаимопонимание и благополучие. Мы видим, как сегодня радуются наши дети, пусть у них всегда будет светлое будущее», - цитирует президента информагентство «Рес».
Далее Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои поздравили детей с наступающими праздниками, после чего все вместе объединились в большой хоровод.
Новогодние мероприятия во Дворце Орбелиани отменены «из-за логистических трудностей»
Администрация президента Грузии сообщила, что отменила все мероприятия, запланированные до Нового года во Дворце Орбелиани «из-за логистических трудностей».
Администрация сообщает, что дополнительно уведомит о новой дате проведения церемонии награждения лауреатов Национальной премии и премии Важа Пшавела.
Администрация не уточняет, какие именно «трудности» имеет в виду. Но с 23 декабря у резиденции проходит акция с требованием помилования Михаила Саакашвили, часть участников ночует у входа.
С этого же дня неподалеку открылась новогодняя деревня, где с утра до позднего вечера проходят различные мероприятия. Кроме этого, центр города в предновогодние дни стоит в одной большой пробке, пишет агентство «Новости-Грузия».
Белорусскую медалистку Олимпиады заочно приговорили к 12 годам
Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам тюремного заключения двух белорусских спортсменов: чемпионку мира по плаванию Александру Герасименю и гандболиста Александра Опейкина. Они признаны виновными в антигосударственной деятельности, в том числе в призывах к введению санкций против Беларуси. Это первый в Беларуси случай, когда суд вынес приговор заочно: оба спортсмена сейчас проживают за границей.
Также суд постановил взыскать со спортсменов штраф в размере более 600 тыс. белорусских рублей (около 220 тыс. долларов). Для этого он наложил арест на банковские счета и имущество Герасимени.
Герасименя и Опейкин в 2020 году создали Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает спортсменам, сталкивающимся в Беларуси с репрессиями из-за своих политических взглядов. Как от имени фонда, так и от собственного лица они открыто выступали против режима белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко и, в частности, призывали Международный олимпийский комитет ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, а международные компании - прекратить спонсировать белорусские спортивные мероприятия.
По мнению следствия, под давлением членов Фонда спортивной солидарности «из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий», а в результате их действий стране «нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».
Александра Герасименя - чемпионка Европы и мира по плаванию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр. В 2020 году подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты президентских выборов, в которых якобы победил Александр Лукашенко. После этого переехала в Вильнюс.
Александр Опейкин - основатель минского гандбольного клуба «Витязь-Леон». Неоднократно высказывался против режима Александра Лукашенко и, в частности, заявлял, что при его власти Беларусь не может быть полноправной участницей мирового спорта.
- Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
Арестованный в ФРГ за шпионаж мог передавать РФ данные об Украине
Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), которого на днях арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают в понедельник немецкие телерадиокомпании WDR и NDR.
По данным этих СМИ, сотрудник BND Карстен Л., очевидно, передавал в Россию секретные доклады с оценкой положения на фронте. Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют сообщения прессы.
Ранее BND проинформировала федеральную прокуратуру о подозрении на шпионаж в собственном ведомстве. В настоящий момент ведется расследование. Карстен Л. был арестован в прошлую среду и сейчас находится в СИЗО. Генеральный прокурор предъявил ему обвинение в государственной измене, в частности, в том, что подозреваемый в 2022 году разглашал государственную тайну, передавая России секретную информацию.
Вербовка агента в спецслужбе враждебных государств, в особенности в военное время, считается чрезвычайно сложным и затратным предприятием. По оценке министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, в случае подтверждения подозрения речь будет идти о важном ударе против российской шпионской сети. Еще весной Берлин выслал 40 российских граждан, которые, как утверждают германские спецслужбы, занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием. Спецслужбы ФРГ убеждены, что в Германии остаются десятки российских шпионов, однако случаи вербовки непосредственно сотрудников германских спецслужб крайне редки.
Состояние «крайне тяжелое» – соратницу Саакашвили призвали прекратить голодовку
Состояние здоровья депутата от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анны Цитлидзе, которая 12-й день голодает в парламенте Грузии, оценивается врачами как «крайне тяжелое».
Политик голодает с требованием перевести заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.
«Появились признаки интоксикации. Головокружение, рвота, слабость, апатия, сонливость. Я бы сказала, что у пациентки начался период декомпенсации, организм больше не может балансировать голодовку. Процесс идёт очень тяжело, наша рекомендация — прекратить голодовку», – рассказала врач Тамара Сванидзе.
Сама Анна Цитлидзе заявила, что отказывается прекратить голодовку. Отказаться от крайней формы протеста её сегодня призвал и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее другие депутаты от ЕНД, объявившие голодовку в парламенте Грузии, были вынуждены прекратить её по состоянию здоровья.
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