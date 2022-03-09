ООН: с начала войны в Украине погибли 516 мирных жителей

С начала вторжения российских войск на территорию Украины в стране погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным организации, среди убитых 98 мужчин, 60 женщин, девять мальчиков и пять девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 111 убитых и 462 раненых. Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения. Данные из городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где предположительно пострадали сотни мирных жителей, пока не включены в статистику, так как еще не проверены.