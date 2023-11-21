ООН: в Украине с февраля 2022 года более 10 тысяч убитых мирных жителей

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения убиты свыше 10,000 мирных жителей, при этом около половины смертей за последние месяцы - это случаи, произошедшие далеко от линии фронта. Свыше 560 погибших - дети. Об этом 21 ноября сообщило Управление ООН по правам человека.

Миссия ООН в Украине, имеющая десятки наблюдателей, отмечает, что реальные потери могут быть значительно выше, чем приведенные сведения, поскольку работа по проверке сведений продолжается.

«Война России против Украины, которая идет уже 21-й месяц, рискует перерасти в затяжной конфликт, чьи тяжелые человеческие потери трудно осознать», - заявила глава мониторинговой миссии ООН в Украине Даниэль Белль. По данным экспертов международной организации, подавляющее число смертей связано с применением оружия широкого радиуса действия - такими как ракеты и кассетные боеприпасы.

«За последние три месяца почти половина случаев гибели и ранения гражданских лиц произошла далеко от линии фронта. Можно констатировать, что в Украине сейчас нет безопасных мест, – сказала Белль. В частности, в миссии обратили внимание на российский удар по городу Селидово в Донецкой области 15 ноября, когда в результате попадания ракеты в четырехэтажный жилой дом погибли четыре человека, пишет Украинская служба Радио Свобода.

В отчете ООН также говорится, что более трети жертв, чей возраст был подтвержден, это люди старше 60 лет - тогда как данная возрастная категория составляет лишь четверть от всего населения Украины . В этой связи эксперты указывают на непропорциональность и отмечают, что пожилые люди либо не могут, либо не хотят перебираться в более безопасные места.

Российские власти и военные на протяжении всей войны отрицают намеренные удары по гражданским объектам в Украине.