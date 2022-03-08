ООН запретила сотрудникам называть «войной» войну в Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году после массовых протестов в Киеве, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "любой ценой" остановить кровопролитие в Украине и достичь мирного соглашения с Россией.

Текст заявления Януковича публикует российское агентство РИА Новости. В нём бывший президент, которого в Украине ранее осудили за госизмену, пишет, что хочет обратиться к Зеленскому "по-президентски и даже немного по-отечески". Он пишет, что после Майдана в 2014 году принёс себя и свою власть "в жертву", чтобы избежать широкомасштабного кровопролития в стране, и призывает Зеленского сделать то же. Он также утверждает, что в нынешней войны виновны прежде всего те, кто, по его словам, "развязал АТО" (так называемую антитеррористическую операцию против сепаратистов Донбасса) в 2014 году. О России - её роли в конфликте, начавшемся 8 лет назад, и о её нынешнем вооружённом вторжении в Украину - он вовсе не упоминает, президента России Владимира Путина к миру не призывает.

Янукович после своего бегства в Россию некоторое время признавался Москвой как законный президент Украины, однако затем российские власти признали новые власти в Киеве (хотя в последнее время вновь начали ставить их легитимность под сомнение). Несколько лет Янукович почти не делал никаких политических заявлений. Накануне появилось сообщение, что его самолёт якобы прилетел в Минск, а в прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах начали появляться предположения, что Россия хочет как-то использовать эту фигуру в нынешней войне.

Реакции Зеленского на обращение пока не было.