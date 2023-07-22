Оператор Deutsche Welle получил ранения в Донецкой области

Оператор немецкого издания Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранения в Донецкой области. По словам журналиста, группа попала под обстрел во время съемки тренировки украинских военнослужащих в Краматорском районе.

По данным Deutsche Welle, российская армия нанесла удар кассетными боеприпасами. Один украинский военный погиб, еще несколько получили ранения.

Шилко находится в украинской больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

С начала российского вторжения в Украину погибли десятки украинских и зарубежных журналистов и блогеров. Среди погибших в результате российского ракетного удара по Киеву в апреле прошлого года была журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что под обстрел кассетными снарядами со стороны ВСУ попали несколько российских журналистов. Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб. ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков.