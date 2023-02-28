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Опубликовано видео Алексея Навального из колонии
Правозащитный проект Gulаgu.nеt опубликовал видео с Алексеем Навальным из владимирской колонии №6, в которой политик отбывает длительный срок заключения.
Кадры с Навальным сняты на видеорегистратор, прикрепленный к одежде сотрудника ФСИН. Сам сотрудник отчитывает заключенного оппозиционера за короткие рукава на робе. В ответ Навальный указывает, что выданная ему одежда мала. В дальнейшем поведение политика было засчитано за «нарушение» и стало причиной его перевода в ШИЗО.
В Gulаgu.nеt подчеркнули, что кадры с Навальным появились у сотрудников проекта благодаря утечке видеоархива колонии №6. Правозащитники обещают в ближайшее время опубликовать множество роликов из этого архива. Утверждается, что на них запечатлены факты грубейшего нарушения прав человека в исправительном учреждении.
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении с февраля 2021 года. С того времени он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют «пыточными». Оппозиционер, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, сознательно подселяют к нему в камеру заключенных, страдающих различными заболеваниями и не следящими за личной гигиеной, а также не дают связываться с защитниками и родными.
- С августа прошлого года администрация владимирской колонии №6 одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключенному приходится сидеть на железном табурете. Оппозиционер провел в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.
- В начале февраля стало известно, что Навального переводят в помещение камерного типа (ПКТ) на максимально возможный срок – полгода. ПКТ - это камера с более строгим режимом содержания, куда помещают осужденных за злостные нарушение порядка.
- В данный момент против Навального расследуются несколько уголовных дел. Среди прочего российские власти обвиняют его в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
Другие новости дня
Югоосетинская сторона освободила задержанного в зоне конфликта Лашу Хетерели
Лаша Хетерели, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, на свободе.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, по поводу незаконного задержания Хетерели ведоство постоянно осуществляла коммуникацию по горячей линии.
«Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) и сопредседатели Женевских международных дискуссий принимали непосредственное участие в упомянутом процессе.
Вопрос о незаконном задержании Лаши Хетерели и его немедленном освобождении регулярно поднимался центральными властями и на встречах, проводимых в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий.
СГБ активно продолжает работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных на оккупированных территориях», - отмечается в информации СГБ.
Финляндия начала возводить на границе с Россией укрепленный барьер
Финляндия начала возводить заградительный барьер протяженностью 200 километров на границе с Россией. В Хельсинки это связывают с опасениями, что Москва может использовать в своих политических целях наплыв мигрантов.
В финской Погранслужбе отметили, что сначала будет вестись расчистка леса, за которой уже в марте последует строительство дорог и установка заграждений. Так называемый пилотный проект на участке в 3 километра, в районе переходного пункта Иматра, планируется завершить к концу июня. Всего, как ожидается, строительство будет вестись до 2025 года.
Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Сообщается, что высота сооружения составит более 3 метров. По его длине будет протянута колючая проволока, а некоторые участки хотят оборудовать камерами ночного видения, осветительными приборами и громкоговорителями.
Как отмечает France-Presse, до недавнего времени границы Финляндии в основном были защищены деревянными заборами, предназначенными для ограничения передвижения домашнего скота.
- После начала широкомасштабного вторжения армии России в Украину, что Москва связывала, в том числе, с опасностью расширения на восток НАТО, о намерении присоединиться к этой организации объявили Финляндия, а также Швеция, долго время сохранявшие военный нейтралитет. Эстония, Латвия и Польша объявили, что усилят меры безопасности на границе с Россией.
- В сентябре, после объявленной российским президентом Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации» на войну в Украине, Финляндия оказалась одной из стран, столкнувшихся с притоком россиян.
В Грузии движение «Голос» требует списать пенсионные кредиты
Гражданское движение «Хма» (Голос) провело акцию протеста в головном офисе «Либерти Банка», которому принадлежит право выдачи пенсий, социальных пособий и кредитов под пенсионные гарантии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Главное требование акции - списание пенсионных кредитов, начиная с 2019 года, и так называемых «пенсионных овердрафтов», выдаваемых пожилым людям под высокие проценты.
«Сотни тысяч пенсионеров взяли кредиты под свои мизерные пенсии и оказались в финансовой ловушке. Это происходит из-за недостоверной информации или недостаточного информирования пожилых людей, их вынуждают брать кредиты под высокие проценты полуобманным путем», - заявил один из участников акции Георгий Картвелишвили.
В мае 2022 года «Либерти Банк» в очередной раз выиграл объявленный государством тендер и получил право выдавать пенсии на ближайшие семь лет. За эту услугу банк получает от государства 15 миллионов лари в год.
В конце прошлого года банк сообщал, что кредиты под пенсии имеют 360 тысяч пенсионеров в Грузии из около 800 тысяч. Пенсионеры могут брать пенсию на несколько месяцев вперед, и сумма оформляется как кредит. Таким образом, в ноябре 2022 года общая сумма «пенсионных кредитов» составляла 334 миллиона лари. Cредний размер пенсионного кредита - 924 лари, это пенсия за 3-3,5 месяца.
Правительство Грузии в прошлом году объявило, что устанавливает максимальную ставку по кредиту для пенсионеров в 26%, снизив ее с 30,69%.
Участники акции покинули офис банка после вмешательства охраны и администрации.
Путин призвал пресекать попытки «всей этой мрази» расколоть общество
ФСБ следует пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
По словам российского лидера, спецслужбы должны выявлять тех, кто «использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».
«Это всегда применялось в отношении нашей страны. Сейчас попытки, конечно, наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал он.
Как пишет РБК, говоря о других приоритетах в работе ФСБ, Путин отметил, что службе следует обратить особое внимание на контроль российско-украинской границы и содействовать вооруженным силам в ходе «спецоперации», а также заниматься организацией органов безопасности в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях.
Как всегда актуальными Путин назвал задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом: подобные угрозы, по его словам, выросли в том числе из-за действий Киева и Запада. Кроме того, он подчеркнул, что важно продолжать противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности.
Путин подписал закон о приостановке участия в ядерном договоре с США
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ - договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Согласно закону, решение о возобновлении участия России в соглашении сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.
Обосновывая свое решение, Владимир Путин утверждал, что «западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда». «Они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», - подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден назвал решение российского президента по ДСНВ «большой ошибкой». В тот момент Байден находился с визитом в Польше. Его комментарий был сделан перед встречей в Варшаве с лидерами государств так называемого восточного фланга НАТО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал шаг Путина как «печальный и безответственный». По его словам Блинкена, США будут следить за реальными действиями России в этой области и всегда готовы вернуться к переговорам об ограничении вооружений.
- ДСНВ, также известный как СНВ-3 или New Start, был заключен между США и Россией в 2010 году и должен был, после продлений, действовать до 2025 года. Он устанавливает, в частности, пределы стратегических ядерных арсеналов двух стран, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
В Абхазии проведут отстрел волков и шакалов
Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия принял распоряжение «О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год».
Как пишет «Апсныпресс», документ представил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Распоряжение предусматривает отстрел волков и шакалов.
«Это вынужденная мера, так как размножившиеся дикие животные стали спускаться в деревни, приближаться к жилищам людей. При этом надо иметь ввиду, что мероприятия, которые будет проводить ветеринарная служба по регулированию численности этих животных, ни в коей мере не означают их истребление. Эти животные тоже приносят пользу, они являются санитарами леса. Поэтому мы вместе с экологами решили провести такое мероприятие. Я думаю, эта схема сработает, и мы сможем уберечь крестьянские хозяйства от нападения диких животных», – сказал он.
Ветеринарной службе, в частности, поручается принять меры по регулированию численности волков и шакалов; обеспечить организацию мероприятий по вынужденному отстрелу животных в период с 1 марта по 1 июня 2023 года; привлечь население, объединение охотников Абхазии для реализации мероприятий по вынужденному отстрелу диких животных.
Кабмин установил вознаграждение в размере 5556 рублей за одного уничтоженного волка и 2779 рублей за одного шакала. На реализацию мероприятий из резервного фонда правительства выделят 600 тысяч рублей.
Отстрел волков и шакалов ранее производился ветеринарной службой в 2019 году.
Стрельба в Цхинвали: состояние раненого ребенка – стабильно тяжелое
Малолетний ребенок, получивший ранение в результате стрельбы в Цхинвали, прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила детский хирург Луиза Джиоева.
«Мальчик получил повреждения печени и толстой кишки. Проведена операция. Состояние его стабильно тяжелое, он переведен в реанимацию», – сказала хирург.
Напомним, что в результате стрельбы погиб молодой мужчина – отец ребенка. В генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудили уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.
По информации прокуратуры, стрельбу на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений открыл Андрей Хугаев 1985 года рождения, убивший Ричарда Мамиева 1986 года рождения. Ранение получил сын погибшего, Арсамаг Мамиев 2019 года рождения.
«Подозреваемый в совершении данного преступления добровольно явился в правоохранительные органы, сдал орудие преступления и сознался в содеянном», – сказано в заявлении прокуратуры.
Кулеба: правительство Грузии медленно убивает Саакашвили
Правительство Грузии медленно убивает экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Суспільне Новини».
«Надо называть вещи своими именами. Грузинское правительство медленно убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Они могут думать все, что угодно про него как политика, но для меня как для главы МИДа он является гражданином Украины. Я буду за него бороться так же, как мы боремся за каждого гражданина, который оказывается в беде», – сказал он.
Кулеба также сообщил, что назначение нового посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.
«Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла – это всегда политический сигнал. Мы не сделали ничего, абсолютно не пошевелили даже пальцем для того, чтобы испортить отношения с Грузией. Наоборот, мы много инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались. Я могу сказать, что если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то мы не можем сказать этого про правительство Грузии», – отметил глава МИД Украины.
Украинский политик также прокомментировал отношение грузинского правительства к России.
«Есть вопросы, есть проблемы. Но у нас есть достаточно каналов коммуникации с ними для того, чтобы поддерживать связь и пытаться решать эти проблемы», – добавил Кулеба.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.
- СМИ сообщили, что новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. В МИД Украины он возглавлял финансово-административный департамент.
В Подмосковье упал беспилотник – за сутки об атаках сообщили пять регионов
В Коломенском районе Московской области упал беспилотник. Фото разбившегося дрона опубликовали несколько телеграм-каналов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию.
Воробьёв предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры.
«Жертв и разрушений на земле нет», – сообщил глава Подмосковья. По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией, принадлежащей «Газпрому».
За сутки об упавших беспилотниках сообщили уже пять российских регионов. В Белгородской области обнаружили обломки трёх дронов, ещё один залетел в окно жилого дома, рассказали власти региона. Беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона.
Обломки «летательного аппарата» обнаружили и в Республике Адыгея. Также дрон зафиксировали в районе нефтяной базы в Краснодарском крае, на которой сегодня произошёл пожар. Позднее Минобороны России подтвердило атаку дронов на Краснодарский край и Адыгею. Во всех случаях жертв нет.
Также сегодня из-за «неопознанного объекта» закрывали небо над Санкт-Петербургом. Позже Минобороны объяснило это «тренировкой ПВО».
Минобороны России утверждает, что за атакой беспилотников стоит Украина. Киев это не комментировал.
В Грузии депутат требует расследования войны 2008 года и «преступлений Саакашвили»
Представитель оппозиции в парламенте Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия заявил, что ответственность за войну 2008 года несут Михаил Саакашвили и его «зарубежные покровители». Депутат требует создать парламентскую комиссию по расследованию событий 15-летней давности. С требованием начать расследование он обращается и к прокуратуре Грузии.
Инджия считает, что Саакашвили совершил преступление перед «грузинским государством и народом Грузии».
«Все знают, что Саакашвили согласовывал каждый шаг с американцами. Без них он не мог спланировать ничего, особенно после визита Джорджа Буша в Грузию в 2005 году. Американцы прекрасно знали, что Россия ответит на бомбардировки Цхинвали, что в итоге приведет к серьезному конфликту между Россией и Европой. Война 2008 года впервые создала раскол между Европой и Россией, который продолжается и сейчас из-за войны в Украине», – сказал Инджия.
Политик назвал войну 2008 года «евроатлантическим заговором».
«В результате этого евроатлантического заговора были пожертвованы два наших исторических уголка – Абхазия и Самачабло, убиты сотни грузинских солдат и мирных жителей, а 30 тысяч человек стали беженцами на своей родине. Тем, кто пытается втянуть Грузию в войну, страшное преступление 2008 года ни при каких обстоятельствах не должно быть прощено», – сказал депутат.
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что лично он поддержал бы проведение расследование событий 2008 года.
Ранее члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии, заявили, что США, возможно, требуют освобождения Михаила Саакашвили, чтобы скрыть преступления 2008 года.
«Чем дольше будет продолжаться кампания по освобождению Саакашвили, тем более актуальным станет вопрос – что произошло в августе 2008-го?», – говорилось в заявлении «Силы народа».
«Проект»: Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России
Президент России Владимир Путин купил олимпийской чемпионке Алине Кабаевой самую большую квартиру в России. Она была оплачена на средства из «кошелька» президента России Владимира Путина – кипрского офшора Ermira. Это утверждается в расследовании издания «Проект».
Речь идёт о двухэтажном пентхаусе 2600 квадратных метров, построенном в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». В нём есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин. В 2021 году ЦИАН признавал этот пентхаус «самой большой квартирой России».
Как выяснил «Проект», в 2011 году пентхаус оформил на себя Олег Руднов. Деньги на покупку недвижимости поступили ему из президентского «кошелька» – кипрского офшора Ermira. Отмечается, что пентхаус обошелся Руднову примерно в 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую называл застройщик. «Проект» называет Руднова «давним номиналом Путина».
Источник издания утверждает, что Руднов купил этот пентхаус именно для Кабаевой. Кроме того, две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.
Корреспондент «Проекта» под видом покупателя встретился с двумя риелторами, торгующими квартирами в этом доме. По их словам, они слышали, что пентхаус находится «в собственности Кабаевой».
Также издание «Проект» выяснило, что 800 метрах от резиденции Путина на Валдае был построен деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он оформлен на компанию «Прайм», которая записана на друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Источник, знакомый с устройством президентской резиденции, рассказал журналистам, что этот дом был построен специально для Кабаевой.
По подсчетам расследователей, оценочная стоимость всей недвижимости Алины Кабаевой приближается к 120 миллионам долларов.
Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об «иноагентах»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что не поддерживает законопроект об «иноагентах».
«Я решительно выступаю против закона, который сейчас обсуждается. Я не буду вдаваться в обсуждение. Во всяком случае, я наложу на него вето. Этот закон принят лишь для того, чтобы отдалить нас от Европы, поэтому он неприемлем для меня», – сказала Зурабишвили.
Отметим, что даже в случае, если президент наложит на закон вето, правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Ранее Зурабишвили наложила вето на поправки в закон «О Национальном банке». Они, в частности, предусматривают введение должности первого вице-президента Нацбанка.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Накануне стало известно, что «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В Абхазию доставили тело бойца, погибшего на войне в Украине
Из Ростова в Пицунду доставили тело Вячеслава Новицкого, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, Новицкий погиб «в боях за освобождение Луганской Народной Республики». Другие подробности не сообщаются.
По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Дмитрий Цвижба, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Матбей Абиджба. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Цхинвали убили молодого мужчину, ранен малолетний ребенок
В Цхинвали во вторник произошло убийство. Как пишет агентство «Рес», убили молодого мужчину, который находился вместе с семьей в своей машине на улице Исака Харебова.
В результате стрельбы два огнестрельных ранения получил малолетний ребёнок. Он доставлен в больницу.
Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев, подозреваемый в совершении убийства добровольно явился в милицию.
«Личность стрелявшего установлена, это житель Цхинвала Андрей Хугаев, который добровольно явился с повинной в МВД. Он дает показания. Причина – ранее возникшие неприязненные отношения между ними», – сказал Газзаев.
Он уточнил, что имеются все записи с видеокамер, после происшествия был объявлен план «перехват»
В цхинвальском республиканском медцентре сообщили, что пострадавший в результате стрельбы ребенок находится в тяжелом состоянии.
«На данный момент ребенку проводят операцию», – сказали в больнице.
Югоосетинская генпрокуратура проводит оперативно-следственные мероприятия, ведется сбор информации для возбуждения уголовного дела.
МЧС России объяснило взломом сигнал воздушной тревоги по радио и ТВ
В нескольких российских регионах местные радиостанции и телеканалы передали оповещение о воздушной тревоге. В их эфирах на фоне звуков сирен звучали объявления о ракетном ударе с призывом немедленно проследовать в укрытие.
В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома хакерами серверов телеканалов и радиостанций. В ведомстве подчеркнули, что переданные сообщения о воздушной тревоге являются ложными и не соответствуют действительности.
Канал «Осторожно, новости» рассказал, что сигналы воздушной тревоги были в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде , Саратове, а также в Тульской области и нескольких городах Подмосковья. По данным SHOT, все они содержали предупреждение об угрозе ракетного удара. В некоторых случаях ложная тревога длилась до десяти минут, после чего трансляцию прервали.
Власти этих регионов заявили, что обстановка контролируемая, призвав жителей сохранять спокойствие.
Аналогичный инцидент произошел 22 февраля, когда жители многих российских регионов услышали по радио оповещение о ракетной атаке. Тогда МЧС также заявляло о взломе.
Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова поднялся первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние сейчас составляет 187 миллиардов долларов.
В декабре 2022 года Маск уступил своё первенство главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, который теперь занимает второе место с состоянием в 185 миллиардов долларов.
Тогда же Bloomberg сообщил, что Маск стал первым человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов: ещё в ноябре 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 340 миллиардов долларов. Основной причиной сокращения богатства Маска стало падение стоимости акций Tesla.
В 2023 году бумаги Tesla стали снова расти в цене. За два месяца они подорожали на 70%, а состояние Маска увеличилось на 50 миллиардов долларов.
- При этом, согласно рейтингу журнала Forbes, Илон Маск всё ещё уступает французскому миллиардеру Бернару Арно. Третье место в обоих рейтингах занимает основатель компании Amazon Джефф Безос.
Ардзинба обсудил «интеграционные процессы» с госсекретарем Союзного государства
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел в Москве встречу с Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи «обсуждались актуальные аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве», условия для полноценного участия Абхазии в «интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации».
Кроме того, Ардзинба проинформировал Мезенцева о встрече абхазского лидера Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко, которая состоялась 21 февраля в Минске.
Сегодня же Ардзинба в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что достигнута договоренность о поставках в Беларусь абхазских вин. При этом ранее сообщалось, что объем поставок абхазских вин в Россию снизился «из-за санкций и изменения логистических цепочек».
- В августе 2022 года Аслан Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазские власти отвергают возможность вступления Абхазии в состав России.
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. 21 февраля текущего года Лукашенко провел встречу с Бжания в Минске.
Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
Лидеры Сербии и частично признанной республики Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе 27 февраля.
Однако, по словам Борреля, это пока лишь готовность приступить к реализации соглашения, которое потребует дальнейших переговоров. При этом сербская и косовская стороны пообещали не принимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения, подчеркнул Боррель.
Премьер-министр Косова Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, передаёт Reuters. Президент Сербии Александр Вучич считает, что необходимы дальнейшие консультации. При этом Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косова не готовы к компромиссам.
Соглашение, с которым согласились лидеры Сербии и Косова, состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились «развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия», «признать документы (паспорта) и национальные символы друг друга», будут «разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами» и не будут блокировать друг другу пути в Евросоюз.
Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, включая ООН, а обе стороны «обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово».
Накануне переговоров в Брюсселе план ЕС по урегулированию отношений Белграда и Приштины поддержали США.
В то же время часть пророссийски настроенной сербской оппозиции потребовала от президента Александра Вучича не подписывать никаких соглашений по нормализации отношений с Косово до окончания украинского кризиса. Такую же позицию высказал в интервью агентству «Бета» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он заявил, что статус Косова будет определен в «иных геополитических условиях» — по завершении «конфликта с Западом на территории Украины». По мнению российского посла, предложенный ЕС план неприемлем для Сербии, поскольку фактически требует от Белграда признать независимость Косова, пишет «Коммерсантъ».
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
- Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
Госдеп: закон об «иноагентах» подорвет евроатлантические устремления Грузии
В Госдепартаменте США в очередной раз прокомментировали законопрокт об «иноагентах», который был инициирован формально покинувшими «Грузинскую мечту» депутатами и лоббируется правящим большинством.
По словам пресс-спикера американского ведомства Неда Прайса, в случае принятия такой закон может подорвать евроатлантические устремления Грузии.
«Мы думаем, что подобный закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, стремление к которой грузинская общественность неоднократно продемонстрировала в последние десятилетия. Заявления, будто бы этот закон основан на нашем «Акте регистрации иностранных агентов» очевидно ошибочны. Законопроект, с которым мы ознакомились, как видно, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на американском», — заявил Прайс.
СОВА напоминает, что 27 февраля парламентское бюро зарегистрировало второй вариант законопроекта об «иноагентах», который, со слов его инициаторов, совершенно идентичен американскому. За неделю до этого на рассмотрение комитетов был передан первый вариант. В движении «Сила народа» утверждают, что брали за основу американский опыт, однако, в Вашингтоне, в ЕС и в Грузии инициативу единогласно называют российской.
Небо над Петербургом временно закрывали из-за «неопознанного объекта»
Над Санкт-Петербургом и областью было закрыто 200 км воздушного пространства, аэропорт Пулково не принимал самолеты.
По данным издания «Фонтанка», неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 км от Петербурга. Власти города ввели план «Ковер». Сообщалось, что в небо над Петербургом подняли истребители Су-35 и МиГ-31.
По данным издания, информацию о входе в воздушное пространство неопознанного летающего объекта в службу аэропорта Пулково сообщило Минобороны РФ. В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт не принимал самолеты и не давал разрешения на взлет.
По неподтвержденным данным канала «112», замеченный непознанный объект у границ Петербурга был похож на большой беспилотник. Официальной информации об объекте пока нет.
Телеграм-канал Baza также написал о введении плана «Ковер» – его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает, что все воздушные суда, находящиеся в радиусе его действия, должны немедленно сесть или покинуть этот район.
Последний борт приземлился в Пулково примерно в 10:35. В авиакомпании «Россия» подтвердили, что «скорректировали» выполнение нескольких рейсов в Петербург и из города. ТАСС передает, что несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, вернулись во Внуково. Кроме того, задержка коснулась рейсов из Петербурга в Москву, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кировск. Пассажиры Пулкова сообщили, что их высадили из самолетов, готовившихся к взлету.
В 12:00 по местному времени воздушное пространство над Санкт-Петербургом и областью снова открыли, аэропорт Пулково принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.
В Минобороны России заявили, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО была «проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».
«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», – сказано в сообщении.
- В трех российских регионах в ночь с 27 на 28 февраля упали беспилотники – в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. Кроме того, в Адыгее зафиксировали падение неизвестного летательного объекта – возможно, это тоже дрон.
- В Белгороде были найдены обломки трех беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из БПЛА залетел в окно жилого дома, пострадавших нет. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в Суржском районе региона был сбит «беспилотник ВСУ».
- В Туапсе, по данным телеграм-каналов Baza и Astra, ночью на территории нефтехранилища упали два дрона, начиненных взрывчаткой. Позднее о том, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет.
- Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов рассказал, что в поселке Новом Гиагинского района ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Жертв и пострадавших не было.
В Туапсе на нефтебазе «Роснефти» произошёл пожар после атаки дронов
Ночью на нефтебазе в Туапсе в Краснодарском крае произошёл пожар. Об этом сообщила городская администрация.
Пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где, по открытым данным, расположен нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть». Фотографии пожара появились в местных телеграм-каналах.
Местные жители рассказали, что слышали , как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, в результате которых у близлежащих домов выбило стекла.
Телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. По данным издания Astra, повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра.
По данным Astrа, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.
Официальной информации по этому поводу нет.
В городской администрации заявили , что пожар произошел в хозяйственном строении на территории нефтебазы и что он полностью потушен. Местные власти утверждают, что огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов нет, пострадавших тоже нет. В тушении пожара участвовали 32 пожарных и 11 единиц техники, сообщили в администрации Туапсе.
В ноябре в Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Телеграм-канал «112» тогда утверждал, что резервуар с нефтью загорелся после попадания боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Суражский район Брянской области находится относительно далеко от границы с Украиной.
В начале февраля в Белгородской области возник крупный пожар на заводе после попадания снаряда в находившуюся рядом нефтебазу. Губернатор региона Вячеслав Гладков обвинил в обстреле украинскую армию.
ООН: число погибших мирных жителей в Украине превысило 8 тысяч
Число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабной российской агрессии превысило 8 тысяч, сказано в февральском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Общие потери среди гражданских лиц составили 21 тысячу 580 человек, из них 8 тысяч 101 человек были убиты. Среди погибших – 2 тысячи 127 женщин и 488 детей.
«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано авиаударами, применением взрывчатых веществ с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракет», – говорится в отчёте.
Доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении мирных жителей в Украине публикуются раз в месяц. В каждом из них подчёркивается, что число погибших - это только задокументированные и подтверждённые случаи. На самом деле смертей среди мирного населения может быть в разы больше - за счёт населённых пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить полную информацию.
- За время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населённых пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, ещё более 40 человек погибли при попадании ракеты в жилой дом в Днепре.
Apple выплатила в России штраф в 12 миллионов долларов
Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей (12,12 миллиона долларов США) в рамках российского антимонопольного дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Как отмечает «Голос Америки», антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», приложение которой с программой родительского контроля Кaspersky Safe Kids было отклонено в AppStore.
Это уже второй случай в 2023 году, когда Apple cоглашается со штрафами, наложенными на компанию российскими властями. 17 января ФАС оштрафовал Apple на 17 миллионов долларов, за якобы «принуждение российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple» в магазине приложений AppStore.
В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России после начала войны в Украине. В России был также отменён платежный сервис ApplePay в России.
Лоукостер Wizz Air с 14 марта прекратит полеты в Кишинев
Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air (WIZZ.L) заявила в понедельник о решении временно, с 14 марта, прекратить полёты в Кишинев. Причиной решения стали риски безопасности полетов в воздушном пространстве Молдовы. Руководство гражданской авиации Республики Молдова назвало решение авиакомпании «внезапным и достойным сожаления». Об этом информирует агентство Reuters.
Представитель Wizz Air объявил, что вместо аэропорта в Кишиневе будет использоваться аэропорт в румынском городе Яссы. Оттуда самолёты полетят в Берлин, Барселону, Рим, Лондон и другие города.
«Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом Wizz Air», — заявили в авиакомпании Wizz Air.
«В связи с событиями недавнего времени и развитием ситуации в Молдове, риск полетов в воздушном пространстве этой страны отныне определяется как «повышенный», но не «неизбежный», подчеркивает руководство венгерского лоукостера. Оно назвало своё решение «трудным, но ответственным».
Министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску заявил в минувшую среду, что его страна «готова к любым угрозам». По словам министра, есть опасения, что Россия попытается дестабилизировать Молдову.
Напряженность между Россией и Молдовой усилилась в последние месяцы. Российские ракеты, направленные на цели в Украине, нарушали воздушное пространство Молдовы. Вместе с тем, отмечает Reuters, в Кишиневе обвиняют Кремль в раздувании антиправительственных протестов в Молдове. Москва все обвинения отвергает.
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