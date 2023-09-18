Опубликованы фото поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону»

Расследовательская команда Conflict Intelligence Team опубликовала фотографии российской дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была повреждена в результате удара по порту аннексированного Севастополя в ночь на 13 сентября. На кадрах видны сильные повреждения в носовой части субмарины и в ее правом борту.

Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен, которому расследователи показали фотографии подлодки, заявил, что ее корпус может быть пробит. Повреждения могли получить, как минимум торпедный и жилой отсеки. Иверсен считает, что после такого урона подлодка будет выведена из состава флота до конца войны. По мнению эксперта, ее ремонт возможен, но для этого потребуется транспортировка субмарины на верфь в Санкт-Петербурге. Это может быть нерентабельно, и проще построить новую лодку такого же проекта.

В ночь на 13 сентября Украина нанесла удар ракетами и морскими дронами по аннексированному Севастополю. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Минобороны России заявило, что оба судна будут отремонтированы (официально о том, какие именно корабли пострадали, Минобороны не сообщило).

Надводные корабли Черноморского флота России Украина в ходе конфликта уже повреждала и даже топила, подлодка же поражена впервые.

Официально украинская сторона атаку на Севастополь не комментировала. Однако командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за «прекрасную боевую работу», отметив, что «оккупантов штормит» в Севастополе.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщил, что в ходе атаки использовались в том числе поставленные Украине ракеты Storm Shadow британского производства. Официально ни Киев, ни Москва это не подтверждали. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее грозил ударами по «центрам принятия решений», в случае если западные ракеты будут использоваться для ударов по Крыму.