Орбан обратился к Трампу: «Вернитесь, верните нам мир!​​​​​​​​​​​​​​»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу. Орбан уверен, что при Трампе в Украине не было бы войны.

«Если бы президент Трамп был президентом, войны не было бы ни в Украине, ни в Европе. Господин президент, мистер Трамп, вернитесь, верните Америке былое величие, верните нам мир!», – заявил Орбан.

Трамп ранее говорил, что «ужасных событий» в Украине не было бы, будь он президентом. В марте текущего года, выступая на митинге в Техасе, он пообещал закончить войну в Украине за 24 часа.

В ноябре 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Лишь один президент в истории США (Гровер Кливленд) был избран на второй президентский срок после четырехлетнего перерыва. Это произошло в 1893 году.