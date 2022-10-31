Оружие для Украины обнаружили у мафии в Северной Европе

Оружие, которое европейские страны поставляют Украине, может попадать в руки преступных группировок в Европе. Об этом заявил представитель Национального агентства безопасности Финляндии Кристер Альгрен. В интервью финской медиакомпании Yle Альгрен рассказал, что спецслужбы северных стран уже конфисковали у преступных группировок винтовки, ранее отправленные Европой в Украину. По его словам, такие случаи были в Финляндии, Дании, Швеции и Нидерландах.

Альгрен также сообщил, что в Финляндию, например, оружие может поступать, например, через клубы байкеров, такие, как Bandidos MC, имеющие свои ячейки и в Украине. Контрабандисты также могут выдавать себя за беженцев. Наиболее безопасный для контрабанды путь - морской, уточнил Альгрен, поскольку досмотр работников портов не такой жесткий, как в авиации.

Он подчеркнул, что спецслужбы европейских государств отслеживают пути незаконного трафика оружия из Украины как в своих странах, так и на общеевропейском уровне.

В середине лета объединенная полиция Евросоюза - Европол - опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность, что оружие, боеприпасы и взрывчатка с войны в Украине могут попадать в преступные руки. Европол поблагодарил украинские спецслужбы, совместно с которыми он работает над пресечением контрабанды, но подчеркнул, что угроза «расползания» оружия из Украины может даже вырасти после окончания войны.