Евгения Пригожина заметили у форума с участием Путина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, устроивший в конце июня попытку вооружённого мятежа, был замечен рядом с саммитом с участием президента России Владимира Путина.

Руководитель «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Пригожина с представителем ЦАР. По словам Сытого, снимок сделан на саммите Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Фонтанка» отмечает, что фотография сделана в отеле «Трезине», принадлежащем семье Пригожина.

В своем выступлении на мероприятии российский президент сообщил, что Россия готова в течение трёх-четырёх месяцев поставить нескольким странам Африки бесплатно по 25–50 тысяч тонн зерна.

Путин вновь обвинил страны Запада в создании препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. При этом, по словам президента, Россию обвиняют в кризисной ситуации с продовольствием на фоне выхода Москвы из зерновой сделки.

Путин также сказал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины — менее 5%. Поэтому, как утверждает президент, Москва вносит «существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность».