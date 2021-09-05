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«Оставьте меня в покое»: Халимат Тарамова записала видеообращение
В инстаграм-аккаунет pro_chechnya появилось видеообращение Халимат Тарамовой – 22-летней чеченки, которую в июне силой вернули домой из кризисного центра для женщин в Махачкале.
Девушка утверждает, что «вынуждена» записать обращение, потому что люди распространяют ложные слухи о том, что ее «убили, держат в подвале, притесняют». Она попросила «оставить в покое» ее и ее семью.
Видео также запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
- Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать ее местонахождение.
- Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат «каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать ее на пытки или убить».
- Издание «Медуза» (включено в реестр «иностранных агентов») выяснило, что до первого побега девушку пытались «вылечить» от отношений с Анной Маныловой в клинике Invia Elite.
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На телеканале «Грозный» был подробный сюжет про судьбу Тарамовой, где девушку показали в кругу семьи. Она утверждала, что у нее все в порядке. 18 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что разговаривала с Халимат по телефону. С Тарамовой ее якобы связал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Симоньян, ей девушка так же сообщила, что у нее все хорошо, и главное, чтобы СМИ перестали о ней писать.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
Другие новости дня
Глава югоосетинского МИДа находится в рабочим визитов в Италии
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев участвует в эти дни в мероприятии, организованных Департаментом по международным делам партии коммунистов в Турине.
«В Турине Дмитрий Медоев принял участие в мероприятии, организованном Департаментом по международным делам провинции Пьемонт в рамках ежегодного регионального съезда коммунистов в Турине (Италия). Мероприятие, целью которого является содействие расширению и укреплению связей между дружескими странами, было посвящено анализу и прогнозу современной международного обстановки. В международной конференции приняли участие также официальные представители ряда стран, аккредитованных в Италии», - сообщает пресс-служба югоосетинского МИДа.
Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с ролью ЕС в международных отношениях, а также возможные сценарии будущего миропорядка: постепенный переход от однополярного мира – к многополярному, сообщает информагентство «Рес».
«Модератором конференции выступила кандидат от партии коммунистов в мэры Турина Джиуси Ди Кристина. Перед собравшимися выступили представитель Национальной политической партии «Свободное Перу» в Италии Елмер Мича Васкес, Консул Республики Куба в Милане Лианио Гонсалес Перес, представитель Министерства иностранных дел Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа. В своем выступлении Дмитрий Медоев выразил признательность итальянской стороне за приглашение, и от имени осетинского народа и от себя лично поблагодарил всех граждан Италии за поддержку и солидарность в эти траурные дни, когда вся Осетия скорбит по погибшим в чудовищном теракте в Беслане, особо отметив, что памятные акции также прошли во многих городах Италии, где в память о детях Беслана установлены мемориалы, названы площади и скверы», - говорится в сообщении.
Глава югоосетинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «главным и важнейшим партнером и союзником Южной Осетии является Российская Федерация, с которой за прошедшие годы установлены полноценные межгосударственные отношения, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более 100 соглашений различного уровня, охватывающих все сферы взаимодействия».
Он затронул тему эпидемиологической ситуации в мире – пандемии коронавируса, ставшей серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось в XXI веке. Министр подчеркнул, что весь мир должен объединиться перед этой тотальной угрозой, отметив при этом важность вакцинации в контексте стабилизации ситуации. В заключение выступления Медоев пожелал коммунистам Пьемонта удачи на предстоящих выборах.
Перед началом конференции Дмитрий Медоев провел встречи с руководителями Партии коммунистов Италии, а также с Секретарем регионального отделения Партии коммунистов провинции Пьемонт Джовани Мереу, в ходе которых обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе касающиеся межпартийного сотрудничества.
Сегодня, 5 сентября, Дмитрий Медоев отбыл из Турина в Верону, где запланирована встреча с членами Ассоциации культурного и делового сотрудничества «Венето-Южная Осетия».
«Европейская Грузия» заявила о предвыборном давлении со стороны партии власти
Председатель «Европейской Грузии» Гиги Церетели обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в преследовании оппонентов перед выборами в местные органы власти. «И в Имерети, так же как в масштабах всей страны? «Грузинская мечта» начала предвыборные преследования», - заявил Церетели на сегодняшнем брифинге, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, давление оказывается на Русудан Ковзиридзе – руководительницу молодежного центра при мэрии Терджольского муниципалитета (регион Имерети), которая решила сотрудничать с «Европейской Грузией».
«На первом этапе к Русудан Ковзиридзе пришли так называемые советчики, которые посоветовали ей разорвать связи с оппозиционной партией, однако уже после отказа начались политические преследования. После того, как она вышла в отпуск и у нее подтвердился коронавирус, в центр зашел аудит и потребовал от руководства передать документы. Русудан Ковзиридзе заявила аудиту, что находится в изоляции, однако служба аудита заставила ее прийти в учреждение. Именно поэтому, после отрицательного ПЦР-теста на шестой день изоляции, Русудан Ковзиридзе пришла в центр, после чего к ней пришли правоохранители и оштрафовали на 2 тысячи лари», - сказал Церетели.
Политик уверен, что причины, из-за которых на Ковзиридзе возложили штраф, – политические, и никак не связаны с нарушением правил изоляции.
- Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.
Телеканал «Пирвели» заявил о возможной кибератаке после отключения центрального сервера
Оппозиционный телеканал «Пирвели» был вынужден частично приостановить вещание после незапланированного отключения центрального сервера. Об этом сообщил сегодня, 5 сентября, глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, передает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, отключение произошло в 4:31. До устранения неполадок, сетку вещания пришлось изменить – утренний выпуск новостей не вышел в эфир и сейчас транслируются старые записи разных программ. Как пояснил Меладзе, на сервере хранились все сюжеты и репортажи, подготовленные к показу 5 сентября.
В «Пирвели» не исключают, что причиной отключения стала хакерская атака. Глава информационной службы телеканала подчеркнул, что считает хронологию событий подозрительной.
Вечером в субботу «Пирвели» обнародовал скрытые записи, на которых, как утверждается, миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обсуждает возможность своего переезда в Россию с директором принадлежащего ему холдинга «Карту групп» Гигой Чрдилели. Согласно сюжету, Иванишвили просит его установить дружеские отношения с тогдашним российским послом. Взамен предлагается провести встречу, на которой будет оговорен финансовый вопрос.
По версии «Пирвели», записи были сделаны после августовской войны 2008 года и до сих пор хранились у Службы государственной безопасности Грузии.
Новая Зеландия ужесточит антитеррористические законы
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала ужесточить антитеррористические законы, после того как в пятницу, 3 сентября, эмигрант, находившийся под наблюдением полиции, убил трех человек в супермаркете в Окленде. Еще пятеро попали в больницу с ножевыми ранениями.
Радио RNZ называет имя нападавшего – это 32-летний гражданин Шри-Ланки Ахмед Атилл Мохамед Самсудин. Он прибыл в стану в 2011 году по студенческой визе и просил статус беженца.
Впервые Ахмед Атилл привлек внимание полиции в 2016 году: он оставлял в социальных сетях комментарии, пропагандирующие насильственный экстремизм.
В 2017 году его арестовали в аэропорту Окленда, предположительно на пути в Сирию. Полиция нашла в квартире Атилла запрещенную литературу и охотничий нож, а также установила его связи с группировкой Исламской государство (признана в России террористической и запрещена). Тогда шриланкиец признал вину и был освобожден по залог.
Год спустя его снова арестовали за покупку ножа, в доме Атиллы вновь нашли экстремистскую литературу, а в истории поиска в интернете были герои Исламского государства.
Прокуратура обвинила Атилла в планировании террористической атаки. Но судья постановил, что планирование само по себе не является преступлением по существующим законам.
Его приговорили к 12 месяцам «надзора с особыми условиями» – за шриланкийцем следили до 30 полицейских. По словам премьер-министр Джасинда Ардерн, о то, что Атилла представляет угрозу, правоохранительные органы в очередной раз предупреждали в июле-августе. Но у прокуратуры закончились законные основания держать его под стражей.
3 сентября, спустя два месяца после снятия ограничений, Ахмед Атилл поехал в магазин в пригороде Окленда. Его все еще сопровождали патрульные, но они решили, что шриланкиец просто идет за покупками. Войдя в магазин, террорист достал нож и успел напасть на семерых покупателей прежде, чем полицейские застрелили его.
Власти Новой Зеландии назвали произошедшее «террористической атакой». В августе министр юстиции Крис Фаафои добился внесения изменений в закон о терроризме, требуя квалифицировать планирование нападения как преступление. «Как только Парламент возобновит работу, мы завершим это процесс», - добавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Почти 17% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 475 748 человек, что составляет 16,7% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
Только одну дозу вакцины получили 362 608 человек или 29,4% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 5 сентября в целом в Грузии сделали 1 314 104 укола. Из них 22 733 прививок от COVID-19 провели накануне.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, сообщает «Новости-Грузия».
Посол ЕС в Грузии призвал югоосетинские власти открыть КПП «Одзиси»
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель призывает власти самопровозглашенной республики Южная Осетия открыть контрольно-пропускной пункт «Одзиси», закрытый 5 сентября 2019 года. Об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Тбилиси.
«Сегодня исполнилось два года с момента закрытия пункта пропуска Одзиси на административной границе Южной Осетии. До закрытия этого пункта здесь ежедневно проходили порядка 400 человек.
Последние два года этнические грузины в Ахалгорском районе не могут пересечь административную границу, чтобы встретиться с родственниками, получить пенсию или использовать свое право на получение образования на родном языке. Кроме того, ограничен доступ к медицинской помощи, продолжают поступать сообщения о нехватке продуктов питания и медикаментов. В этой связи недавнее упрощение нормативных процедур для перехода из Ахалгори с целью получения медицинской помощи было долгожданным событием.
ЕС убежден, что для обеспечения большей свободы перемещения возможно внедрение и осуществление разумной и адекватной стратегии тестирования на COVID-19. ЕС призывает де-факто Цхинвали и Российскую Федерацию открыть все пропускные пункты на Цхинвальской административной границе», – говорится в заявлении, которое приводит SOVA.
Коронавирус в Грузии: 2 210 новых случаев заражения, скончались 74 человека
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 210 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,89%, за последние две недели – 9,27%, а за последнюю неделю – 8,33%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 564 837.
Около 40% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 865. В Имерети выявили 336 случаев заражения, в Аджарии – 223, в Кахети – 225,в Самегрело и Земо Сванети – 164, в Квемо Картли – 143, в Шида Картли – 99, в Гурии – 54, в Самцхе-Джавахети – 48, в Мцхета-Мтианети – 30, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
От ковида умерли еще 74 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 7 806.
Выздоровели 5 587 человек, их общее число выросло до 514 768.
На данный момент в Грузии 42 237 активных случаев коронавируса. Из них 7 806 пациентов (более 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 579 пациентов тяжелое, а 413 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 415 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 829 лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 105 человек.
В Симферополе задержаны более 40 крымских татар
В Симферополе, в аннексированном Крыму, накануне, 4 сентября, были задержаны более 40 крымских татар. Среди них - корреспонденты интернет-издания «Грани.ру» и портала «Крымская солидарность» Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы узнать где находятся пять человек, задержанных ранее по делу о повреждении газопровода под Симферополем, у села Перевальное.
Собравшиеся у здания ФСБ отказались расходиться по требованию полиции о необходимости соблюдать карантинные меры. Участники акции отошли друг от друга на полтора метра, но это не помешало полиции вскоре начать задержания.
О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
3 и 4 сентября в домах пятерых крымских татар прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. Все пятеро были задержаны. Среди них заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.
В Абхазии подтверждено 43 случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 265 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 43 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 60 пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались двое мужчин в возрасте 61 и 81 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 5 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациента, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 529 человек. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21 670 человек.
Абхазский Минздрав получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики. Передача автомобилей состоялась сегодня, 4 сентября, на де-факто границе по реке Псоу. Ключи министру здравоохранения Эдуарду Бутба лично вручил полномочный представитель Чеченской Республики в Краснодарском крае Саид-Хусейн Хамзатов.
«У меня сегодня очень приятная миссия. Я прибыл в Абхазию по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и президента регионального общественного фонда им. первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой. После предварительной договоренности с президентом Республики Абхазия Асланом Георгиевичем Бжания Рамзан Ахматович поручил мне передать министру здравоохранения два автомобиля скорой помощи», - сказал Хусейн Хамзатов.
По его словам, «учитывая ситуацию во всем мире, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, было решено подставить братское плечо абхазскому народу». «Нас связывают вековые традиции, дружба и братство», - подчеркнул Хамзатов.
Эдуард Бутба выразил благодарность Рамзану Кадырову и Аймани Кадыровой за поддержку. «Хочу сказать спасибо за оказанную помощь в столь тяжелое время, когда в России и в других странах мира бушует коронавирусная инфекция. Вы встали рядом в трудный период для народа Абхазии», - сказал Эдуард Бутба.
После соответствующего оформления документов машины скорой помощи будут переданы в лечебные учреждения республики, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Талибы применили слезоточивый газ для разгона женщин в Кабуле
Талибы в Кабуле применили слезоточивый газ против протестующих, которые вышли на акцию с требованием включить женщин в состав нового правительства. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
По данным афганских СМИ, группа женщин и гражданских активистов пыталась подойти к президентскому дворцу, но их оттеснили представители движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), а затем использовали слезоточивый газ.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.
СГБ Грузии: российские войска установили новый баннер на линии оккупации
Служба государственной безопасности Грузии подтвердила факт установки российскими пограничниками в районе линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия предупреждающего баннера. Он появился у села Хурвалети Горийского муниципалитета, сообщает SOVA.
Как отметили в СГБ, «с 2008 года российские войска осуществляют незаконную деятельность на оккупированных территориях, в том числе бордеризацию, обустройство военной инфраструктуры и пр. Служба государственной безопасности фиксирует деструктивные действия оккупационных сил, по каждому из них активизируется «горячая линия», и информация в режиме реального времени предоставляется Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Подобные незаконные действия также рассматриваются в рамках Женевских международных дискуссий».
В Тбилиси отмечают, что незаконная деятельность на линии разделения наносит ущерб безопасности на местах и усложняет повседневную жизнь местного населения. Всю ответственность за эти действия власти Грузии возлагают на Российскую Федерацию, добавили в СГБ.
С 6 сентября в Турции вводятся дополнительные ковид-ограничения
Согласно решению правительства Турции, с 6 сентября по всей стране будут введены новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Новые правила будут действовать для иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в Турции, сообщает посольство Турции в Грузии.
В частности, гражданам, не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом необходимо будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для походов на концерты, в кино и театр, а также для междугородних поездок на самолете, автобусе и других видах общественного транспорта.
Прошедшие полные курс вакцинации или переболевшие в период шести последних месяцев во всех вышеперечисленных случаях обязаны предоставить соответствующий сертификат с помощью приложения Hayat Evev Sığar – HES kodu.
Новые ограничительные меры, не распространяются на иностранных туристов.
Лесной пожар в Кварельском муниципалитете Грузии локализован
Лесной пожар в Кварельском муниципалитете Грузии (регион Кахетия) локализован. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«На данный момент ситуация находится под контролем, пожар локализован, ведутся активные работы по ликвидации», - говорится в заявлении ведомства.
Пожар произошел в лесу у озера Кварели. По данным ведомства, сразу после получения соответствующей информации на месте были мобилизованы бригады пожарных-спасателей.
Как отмечается, огонь распространился по нижнему ярусу лиственного леса. Очаг находился на склоне горы, куда спецтехника подойти не может. Поскольку процесс тушения также был осложнен сильным ветром, к работам был подключен вертолет пограничной полиции.
Россиян заподозрили в даче взятки президенту Гватемалы
Прокуратура Гватемалы расследует факт дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от россиян. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя гватемальской Генпрокуратуры. По его словам, расследование началось 1 сентября.
По данным журналистов, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.
По данным гватемальских СМИ, речь идет о компании Mayaniquel. Она якобы добивается постройки на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы вероятного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии «Национальный союз надежды».
В августе The New York Times сообщала о человеке, который рассказал журналистам о том, что он доставил в дом президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет разбирательство.
По данным СМИ, расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководитель был уволен, а потом бежал в США, забрав с собой все собранные доказательства. Гватемальские власти выдали ордер на его арест.
В Южной Осетии за сутки госпитализированы пять человек с COVID-19
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия (РММЦ) за прошедшие сутки госпитализированы пять человек с COVID-19, всего там проходят лечение 67 пациентов.
«Из них 31 человек находится на кислородном обеспечении. В палате интенсивной терапии - три пациента», - сказала информагентству «Рес» сегодня, 4 сентября, главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским «Спутник V», жители республики ежедневно без выходных могут сделать прививку в первой половине дня. Вакцинацию прошли уже порядка тысячи граждан.
Гарибашвили обвинил Гахария в подрыве государственных институтов и предательстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес своего предшественника Георгия Гахария, со скандалом ушедшего в оппозицию, сообщает «Новости-Грузия». Гарибашвили не понравилось заявление Гахария по поводу упадка института премьер-министра. Отвечая на него, действующий глава правительства напомнил о причинах отставки Гахария и обвинил его в предательстве.
«Вчера я прочитал его комментарий, когда он говорил об упадке института [премьер-министра]. Хочу напомнить населению, и внутри команды об этом неоднократно было сказано, в том числе в его присутствии, - упадком и разрушением института было то, что премьер-министр отказался от исполнения закона и своих обязательства, повел себя как ребенок и ушел в отставку, чтобы не задерживать Нику Мелия», - заявил Гарибашвили.
Он также перечислил несколько силовых операций, проведенных под руководством Гахария, когда тот занимал пост министра внутренних дел Грузии. «Подрывом института было то, что он привез спецназ в Панкиси. Все село забрасывалось камнями – ни один человек не был наказан. Третьим подрывом института в его бытность министром внутренних дел было проведение непонятной спецоперации в клубах… Мы увидели, как те, кто были в клубе, оскорбляли полицейских, и он вышел и извинился перед людьми, которых сам же называл «наркоманами».
Также снос и ослабление института – это когда вы по незнанию, безрассудно планируете спецоперацию, я имею в виду «ночь Гаврилова», используете спецназ за пределами парламента, когда он должен быть внутри. Все население смотрело, как агрессивные члены «Национального движения» били наших полицейских и спецназовцев», - заявил Гарибашвили.
Комментируя вторую часть заявления Гахария, где было высказано предположение о том, что после муниципальных выборов правящая партия «Грузинская мечта» распадется, Гарибашвили заявил: «Вы увидите, где будет Гахария после выборов».
Премьер Грузии также снова обвинил своего предшественника в связях с партией третьего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Гарибашвили уверен, что сейчас все усилия экс-премьера направлены на то, чтобы в Тбилиси потребовалось проведение второго тура выборов мэра. «Он был никем… Приехал из Москвы – его назначили на несколько мест, оказали такое большое доверие, так много чему научили, одели-обули и ты так бессовестно критикуешь ту команду, частью которой был восемь лет», - заявил Гарибашвили.
- Гахария подал в отставку с должности премьера в феврале этого года из-за разногласий с руководством партии «Грузинская мечта» по поводу формы и времени ареста лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
- Через несколько месяцев Гахария создал свою партию «За Грузию» и начал регулярно выступать с критикой «Грузинской мечты». 1 сентября экс-премьер объявил о своем решении баллотироваться на пост мэра Тбилиси, став третьим рейтиновым кандидатом на эту должность.
Каха Каладзе предлагает кандидатам в мэры пройти тест на наркотики
«Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, дабы показать общественности, насколько мы чисты», - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, Каладзе лично собирается пройти тест на наркотики в понедельник, 6 сентября, передает Общественный вещатель.
«В целом, пропаганда в этом направлении очень важна, что «наркотики убивают», «нет наркотикам». Я не знаю, почему это не предусмотрено законом. В парламенте кандидаты в депутаты должны предоставлять справку из наркологического диспансера. Не знаю, почему то же самое не распространяется на кандидатов в мэры. Соответственно, я первый. Я выступаю с инициативой, чтобы кандидаты в мэры прошли тест на наркотики, дабы показать общественности, насколько мы чисты», - сказал Каха Каладзе.
Георгий Гахария представил кандидатов в мэры Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Хоби
Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария представил кандидатов в мэры городов Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Хобби, сообщает Общественный вещатель.
Кандидатом в мэры Зугдиди представлен Гега Шенгелия, кандидатом в мэры Цаленджиха - Хвича Мебония, кандидатом в мэры Чхороцку - Шенгели Джикия, а в Хоби - Бадри Джобава.
Как отметил Гахария, выборы 2 октября утратили муниципальное измерение и стали гораздо более важными.
«Несмотря на то, что многие из нас пришли из «Грузинской мечты», сегодня мы оказались в реальности, где правящая команда возвращает нас в прошлое. Мы все согласились с тем, что для нас не имеет значения, вернет ли «Грузинская мечта» к власти «Национальное движение» своими непоследовательными, слабыми шагами, если она будет использовать те же методы, что и представители «Национального движения». Лучший тому пример - Акакий Бартая, наш сторонник и соратник, которому подбросили оружие и задержали. Пусть никто не думает, что это кого-то напугает. Это действия отчаявшегося, слабого правительства, которое считает своей главной целью - сохранение власти любой ценой», - заявил Георгий Гахария.
- Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Для победы на местных выборах кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.
В Москве проходит акция за свободу средств массовой информации
В центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, идет акция за свободу СМИ. Она проходит в виде встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями. В акции принимают участие представители партии «Яблоко», оппозиционные кандидаты в депутаты и журналисты. Основное требование - отмена закона о СМИ-«иностранных агентах».
Одновременно с акцией на Чистопрудном бульваре проходят одиночные пикеты. Их участники держат плакаты в поддержку СМИ, признанных «иностранными агентами», и в защиту политзаключенных.
Представитель независимого профсоюза журналистов Игорь Ясин рассказал о подготовленном меморандуме за отмену законов о СМИ-«иноагентах». Создатели документа ожидают, что его будут подписывать кандидаты в депутаты и, в случае избрания, будут заниматься вопросами законодательства, связанного с прессой.
Ранее независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ хотел организовать в Москве митинг против закона об «иноагентах», но мэрия не одобрила заявку. Власти мотивировали отказ ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Летом Минюст внес в реестр «иностранных агентов» несколько неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – телеканал «Дождь», издания «Медуза», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Важные истории» и «Проект». Также Минюст объявил «иноагентами» несколько журналистов, работающих в этих изданиях. После этого «МБХ медиа» и «Открытые медиа» прекратили свою работу.
Разыскиваемый Арменией македонский дипломат арестован в Сербии
Гражданин Северной Македонии, объявленный Арменией в международный розыск, задержан в Сербии. Об этом Радио Азатутюн сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.
По его словам, несколько иностранных граждан являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту организации и проведения незаконного пересечения границы с Арменией гражданином Северной Македонии, который проходит по делу о дорожном коридоре «Север-Юг».
Предварительное расследование по части незаконного пересечения границы в отношении М. М. продолжается, Армения объявила его в международный розыск.
По словам Гора Абрамяна, Сербия проинформировала Генеральную прокуратуру Армении о его задержании.
«В настоящее время готовится пакет документов, необходимых для его передачи в Армению, для представления в соответствующие органы Сербии», - сообщил советник генпрокурора.
По данным сербских СМИ, задержанный – заместитель посла Северной Македонии в Сербии Миле Миленковски.
Наземное метро и ремонт главных проспектов – Каладзе объяснил причины невыполнения обещаний
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, баллотирующийся на второй срок, объяснил невыполнение ряда своих обещаний и крупных инфраструктурных проектов трудностями пандемии COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире телекомпании «Рустави 2».
Отвечая на вопрос журналиста о проекте наземного метро, анонсированного Каладзе еще в 2018 году, мэр признал, что это далеко не единственное обещание, выполнить которое его команда не смогла.
«Действительно, за эти четыре года я обещал отремонтировать проспект Важа-Пшавела, как и проспект Церетели, должна была начаться реабилитация улицы Кетеван Цамебули, моста Багеби-Сабуртало. Было много таких проектов и у этого есть свое объяснение.
В течение этих четырех лет, начиная с 2017 года, к сожалению, два последних были сложнейшими. Мы практически остановились, остановились из-за пандемии. От суммы, которая была мобилизована на осуществление этих проектов, пришлось отказаться, появились другие более важные приоритеты, и это были люди, обеспечение жизни и здоровья человека, обеспечение здоровья тех семей, которые потеряли работу. Эта сумма была перераспределена на помощь этим людям, и это было правильным решением», - заявил Каладзе.
Он подчеркнул, что проекты приостановлены лишь временно. Каладзе обещает, что в последующие годы его команда «сделает больше, чем обещала».
В 2017 году Каха Каладзе победил на выборах мэра столицы в первом же туре. Он сменил на этом посту Давида Нармания – крайне непопулярного мэра, также представлявшего «Грузинскую мечту». Следующие выборы мэра Тбилиси состоятся 2 октября 2021 года.
В Грузии зафиксирован третий случай смерти новорожденного от COVID-19
Еще один инфицированный коронавирусом младенец скончался в детской больнице имени И. Цицишвили в Тбилиси. Об этом журналистам сегодня сообщила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.
По ее словам, 17-дневный ребенок был переведен в больницу Тбилиси из Батуми в тяжелейшем состоянии. Коронавирус у новорожденного развился на фоне сопутствующих и хронических заболеваний.
«В течение восьми дней этот ребенок лечился в Батуми. Его перевели к нам в тяжелейшем состоянии, на искусственном дыхании. Сопутствующие заболевания включали сепсис, врожденный порок сердца, тяжелые поражения легочной ткани, а также респираторный дистресс. Вчера примерно в 20:00 он умер», - сказала Чхаидзе.
В Грузии это третий случай смертности новорожденных от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Первый случай был зафиксирован 16 июля, а через четыре дня скончался младенец, доставленный в Тбилиси из самопровозглашенной республики Абхазия.
Все пациенты находились в детской клинике Цицишвили. В настоящее время там продолжают лечение еще два пациента, состояние которых врачи оценивают, как критическое, сообщает «Новости-Грузия».
Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале отремонтирован и запущен
Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале отремонтирован и запущен в работу, сообщили в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия.
Сегодня, 4 сентября, глава ведомства Эдуард Бутба подписал акт ввода в эксплуатацию компьютерного томографа в присутствии представителей компании ООО «Форсайт Медикал».
«Все сбои были устранены. Вчера в тестовом режиме было проведено 14 исследований. Как только я подписал акт ввода в эксплуатацию аппарата, компания ООО «Форсайт Медикал» взяла на себя все гарантийные обязательства», - сообщил Эдуард Бутба.
Годовое гарантийное обслуживание аппарата КТ с подключением модуля удаленного доступа обходится в 800 тысяч рублей.
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