«Оставьте меня в покое»: Халимат Тарамова записала видеообращение

Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев участвует в эти дни в мероприятии, организованных Департаментом по международным делам партии коммунистов в Турине.

«В Турине Дмитрий Медоев принял участие в мероприятии, организованном Департаментом по международным делам провинции Пьемонт в рамках ежегодного регионального съезда коммунистов в Турине (Италия). Мероприятие, целью которого является содействие расширению и укреплению связей между дружескими странами, было посвящено анализу и прогнозу современной международного обстановки. В международной конференции приняли участие также официальные представители ряда стран, аккредитованных в Италии», - сообщает пресс-служба югоосетинского МИДа.

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с ролью ЕС в международных отношениях, а также возможные сценарии будущего миропорядка: постепенный переход от однополярного мира – к многополярному, сообщает информагентство «Рес».

«Модератором конференции выступила кандидат от партии коммунистов в мэры Турина Джиуси Ди Кристина. Перед собравшимися выступили представитель Национальной политической партии «Свободное Перу» в Италии Елмер Мича Васкес, Консул Республики Куба в Милане Лианио Гонсалес Перес, представитель Министерства иностранных дел Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа. В своем выступлении Дмитрий Медоев выразил признательность итальянской стороне за приглашение, и от имени осетинского народа и от себя лично поблагодарил всех граждан Италии за поддержку и солидарность в эти траурные дни, когда вся Осетия скорбит по погибшим в чудовищном теракте в Беслане, особо отметив, что памятные акции также прошли во многих городах Италии, где в память о детях Беслана установлены мемориалы, названы площади и скверы», - говорится в сообщении.

Глава югоосетинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «главным и важнейшим партнером и союзником Южной Осетии является Российская Федерация, с которой за прошедшие годы установлены полноценные межгосударственные отношения, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более 100 соглашений различного уровня, охватывающих все сферы взаимодействия».

Он затронул тему эпидемиологической ситуации в мире – пандемии коронавируса, ставшей серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось в XXI веке. Министр подчеркнул, что весь мир должен объединиться перед этой тотальной угрозой, отметив при этом важность вакцинации в контексте стабилизации ситуации. В заключение выступления Медоев пожелал коммунистам Пьемонта удачи на предстоящих выборах.

Перед началом конференции Дмитрий Медоев провел встречи с руководителями Партии коммунистов Италии, а также с Секретарем регионального отделения Партии коммунистов провинции Пьемонт Джовани Мереу, в ходе которых обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе касающиеся межпартийного сотрудничества.

Сегодня, 5 сентября, Дмитрий Медоев отбыл из Турина в Верону, где запланирована встреча с членами Ассоциации культурного и делового сотрудничества «Венето-Южная Осетия».