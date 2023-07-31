Оставлен в силе приговор Кара-Мурзе - 25 лет колонии

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор - 25 лет колонии строгого режима - политику и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, осужденному по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщает ТАСС.

Приговор Кара-Мурзе ранее вынес Московский городской суд в закрытом процессе. Апелляция удовлетворена не была. Соратники оппозиционера отмечали, что ему был назначен максимально возможный срок. Уже после возбуждения дела против Кара-Мурзы наказание по статье о госизмене ужесточили до пожизненного.

Обвинения против Владимира Кара-Мурзы были связаны с его антивоенными выступлениями, в том числе за рубежом. Арестован он был в апреле 2022 года - вначале по обвинению в распространении фейков об армии. Затем добавилось обвинение в госизмене.