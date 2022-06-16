Осуждённый за 4 убийства Паша Цветомузыка досрочно вышел на свободу

В Красноярске досрочно вышел на свободу Вилор Струганов (известный как Паша Цветомузыка), осуждённый за убийство четырёх человек. Об этом стало известно на суде по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, на котором Струганов 15 июня давал показания. Об этом адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал NGS24.

По словам защитника, 15 июня Струганов был в судебном заседании в гражданской одежде, без наручников и конвоя. "Он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую", – пояснил Прохоров.

Струганов давал показания со стороны обвинения, но адвокат считает, что его показания выгодны для Быкова, пишет Сибирь.Реалии. Он не сообщил ничего о причастности Быкова к преступлениям. Зато Струганов поставил под сомнения два эпизода из показаний главного свидетеля обвинения Александра Живицы, показаниям которого суду еще предстоит давать оценку.

По версии следствия, в сентябре–октябре 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двоих предпринимателей за 50 тысяч долларов. Живица подготовился к убийству и в ноябре 2004 года в поселке Овинном на ходу из машины выстрелил в предпринимателя, но ему удалось спастись. Второго Живица убил в январе 2005 года в центре Красноярска. Сейчас он отбывает длительный срок.