Новости
Отели в Краснодарском крае будут заселять только привитых туристов
В Краснодарском крае отели, санатории и детские лагеря с 1 июля будут заселять отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
С 1 августа в отели будут заселять только вакцинированных туристов.
С июня в России наблюдается очередная вспышка COVID-19. Больше всего заболевших в Москве. Городские власти вновь рекомендовали компаниям перевести сотрудников на работу из дома и объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Работодателей обязали отстранять от работы отказавшихся от вакцинации.
Вслед за Москвой обязательную вакцинацию стали рассматривать и другие регионы.
В России всего за последние сутки выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19, это максимум с января. По официальным данным, причиной роста заболеваемости стали новые штаммы коронавируса – прежде всего индийский. В стране с конца 2020 года проходит вакцинация, но процент вакцинированных остаётся низким – одну дозу препарата получили около 14 процентов жителей, полностью вакцинированы примерно 11 процентов.
Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Одновременно российские власти поддерживают действия региональных властей.
Другие новости дня
Двое подростков утонули в искусственном озере в Гардабани
Трагедия в Гардабанском муниципалитете Грузии. В искусственном водоёме утонули двое подростков – 15 и 17 лет. Информацию подтвердили в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.
Спасатели в течение нескольких часов искали в озере тела погибших. На месте находились родные несовершеннолетних и местные жители.
Еще одна авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Ереван
Грузинская авиакомпания Myway Airlines с 6 июля приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси.
Принадлежащий авиакомпании «Боинге 737-800» будет летать из Тбилиси в Ереван и обратно дважды в неделю, каждый вторник и субботу.
Как пишет «Новости-Грузия», билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.
Прямые рейсы из Тбилиси в Ереван уже выполняет авиакомпания Georgian Airways, которая сотрудничает с армянской авиакомпанией Armenia. Для пассажиров доступны и стыковочные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва, которые пользуются популярностью в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
- Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в мае 2021 года уже были восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии.
Абхазский премьер Александр Анкваб вакцинировался от коронавируса
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба абхазского Кабмина.
Отметим, что Анкваб переболел коронавирусом в тяжелой форме. СOVID-19 был диагностирован у него в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 12 апреля он приступил к исполнению служебных обязанностей.
По информации пресс-службы абхазского правительства, с начала открытия пунктов вакцинации члены Кабмина поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.
Среди прошедших вакцинацию – министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве.
"Недостаточно того, что президент США разговаривает с президентом России. Я очень приветствую это, но ЕС также должен создавать форматы для диалога", – заявила Меркель в четверг во время своего выступления перед нижней палатой Бундестага. Её слова приводит издание Politico.
По словам канцлера Германии, ЕС "должен обозначить общие стратегические интересы" с Россией, такие как защита климата и мир в Сирии и в Ливии. И в то же время "дать соответствующий ответ" кибервойне, которую, с точки зрения ЕС, ведёт Россия.
Прямой диалог, по мнению Меркель, должен "создать механизмы для возможности быстро и сообща реагировать на российские провокации".
23 июня на заседании комитета постоянных представителей ЕС послы Германии и Франции предложили пригласить российского лидера на европейский саммит. Идея вызвала разногласия. Три страны Балтии и Польша выступили против.
Но согласно выводам к прошедшему заседанию, ЕС все-таки рассмотрит эту инициативу. Наравне с предложением взаимодействовать с Россией в областях, представляющих интерес для союза, таких как изменение климата, энергетика, здравоохарнение, борьба с терроризмом и некоторые вопросы внешней политики.
Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с ПутинымВ то же время лидеры ЕС не исключают введения новых экономических санкций против России.
В России впервые с января выявили больше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 24 января превысило 20 тысяч и составило 20 182, сообщил федеральный оперативный штаб. В Москве суточный прирост составил 8598. Скончались 568 пациентов с коронавирусом — это максимум летальных исходов в России с конца января.
За последние сутки в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано рекордное число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. В Петербурге за один день умерли 99 человек, в Москве — 92. Так много больных ни в одном из крупнейших городов России не умирало от COVID-19 за один день ни разу с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июня, когда было объявлено о смерти в Петербурге 93, а в Москве 88 больных COVID-19.
Наряду с Москвой и Петербургом в число лидеров по уровню смертности вошли следующие регионы:
- Бурятия — 23;
- Нижегородская область — 22;
- Свердловская область — 17;
- Краснодарский край — 17;
- Московская область — 16.
За 2020 год в России умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось, меньше половины этих смертей объяснялось пандемией. В некоторых регионах смертность от лёгочных заболеваний выросла в несколько раз, это регионы – лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной.
В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране. 16 июня власти Москвы, а следом и ряда других российских регионов объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников, том числе работающих дистанционно. До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым. 24 июня московский Роспотребнадзор добавил курьеров в список сотрудников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации.
- Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Согласно опубликованному отчёту, большую часть претензий экспертов вызвала валидация стерильности на производстве. В докладе ВОЗ выразила обеспокоенность контролем за стерильностью, внедрением мер по предотвращению загрязнения и возможностью проследить за историей партий вакцины и её компонентов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, её разработчику и в российские надзорные органы.
- В российском Министерстве промышленности и торговли заявляют, что инспекторы ВОЗ проверили четыре из семи фабрик, производящих "Спутник", и претензии возникли только к одной из них, пишет "Фармвестник". В ведомстве заявили, что производитель устраняет нарушения, после чего инспекция сможет посетить фабрику вновь. Остановлено ли на это время производство – не уточняется.
Саммит Восточного партнерства ЕС намечен на декабрь
Саммит Восточного партнерства состоится в декабре текущего года. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран – участниц Восточного партнерства – Украины, Молдовы и Грузии.
Министры трех стран впервые посетили столицу ЕС в формате так называемого «Ассоциированного трио».
«Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре... будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего», – сообщил он.
Как пишет «Интерфакс», Боррель отметил, что в ЕС с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые «базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон».
Леван Васадзе вылетел в Турцию по состоянию здоровья
Основатель ультраконсервативного движения «Эри», известный своими антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе вылетел в Турцию.
Ряд СМИ сообщил, что Васадзе, возможно, отравлен. Его соратники и представители партии информацию не подтверждают.
Член «Эри» Сосо Манджавидзе говорит, что Васадзе находится в турецкой клинике на обследовании. Ухудшение состояния здоровья не связано с коронавирусом, – заявил он Первому каналу Грузии. По словам Манджавидзе, диагноз Васадзе не смогли установить ни в Тбилиси, ни в Москве.
«Состояние его здоровья ухудшилось, и он вылетел в Турцию для выяснения причин», – отметил Манджавидзе.
Движение «Эри» ответило на «интерпретации СМИ» о состоянии здоровья Васадзе официальным заявлением.
«„Эри“ подтверждает, что в течение последних дней Леван Васадзе проводил встречи со сторонниками в Западной Грузии, когда почувствовал недомогание и отправился на медицинское обследование в клинику Стамбула. Он чувствует себя нормально», – сказано в заявлении.
Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия
Суд в США приговорил жительницу штата Индиана к трём годам условно и 120 часам обязательных работ по делу о штурме Капитолия. Анна Морган Ллойд также должна будет заплатить штраф в размере 500 долларов.
Обвиняемая признала вину и пошла на сделку со следствием. На суде она извинилась перед американцами за своё участие в штурме после демонстрации в поддержку бывшего президента Дональда Трампа.
Суд решил не отправлять американку в тюрьму, так как она заранее не планировала участвовать в беспорядках и не проявляла агрессии.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы (суды не подтвердили этих утверждений). Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
- Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.
- По делу о штурме проходят около 500 человек.
МИД РФ пригрозил бомбардировкой «по цели» после инцидента с эсминцем
Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", — цитирует Рябкова "Интерфакс".
Рябков отметил, что нерушимость российских границ является "абсолютным императивом". "Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами", — подчеркнул он. "Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник" (Defender), не должна никоим образом настраивать на легковесный лад. Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями", — добавил Рябков.
Инцидент с эсминцем HMS Defender Королевского флота Великобритании произошел 23 июня около мыса Фиолент в Крыму. По версии Минобороны России, корабль нарушил границы страны и на 3 км углубился в территориальные воды. На предупреждения экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские воды.
В Минобороны Великобритании заявили, что Defender не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — отметили в Лондоне. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Факт сброса бомб по курсу следования эсминца Минобороны опровергло.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву, согласно которому полуостров и окружающие его воды принадлежат не России, а Украине. Экипаж эсминца был поднят по тревоге, а вооружение приведено в боевую готовность. Капитан корабля намеревался углубиться в территориальные воды, поскольку это был "единственно возможный безопасный проход в этом районе".
В ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров. Российские военные неоднократно требовали от команды эсминца покинуть акваторию Крыма, российская сторона также пригрозила атаковать судно. После этого, пояснил Бил, вдали послышались выстрелы. Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что цель команды заключалась не в том, чтобы развязать битву, а в том, чтобы отстоять свободу мореходства.
- 28 июня в Чёрном море начинаются учения SeaBreeze с участием НАТО и стран-партнёров. Всего будет задействовано около 40 кораблей, 30 самолётов. Посольство России в США предупредило, что манёвры повышают риски "непреднамеренных инцидентов". Москва призвала США и их союзников отказаться от военных действий в Черном море.
- Незадолго до учений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что военно-политический союз намерен продолжать диалог и заинтересован в стабильных отношениях с Россией.
В Грузии спишут штрафы, выписанные за нарушение ковид-регуляций
Правительство Грузии приняло решение списать штрафы, выписанные за нарушение правил изоляции и карантина, а также масочного режима. Об этом объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Общий объем неоплаченных штрафов, по словам главы Кабмина, составляет около 76 миллионов лари (около 24 млн долларов). Амнистия затронет более 245 тысяч жителей Грузии, а также 344 юридических лица.
Граждане, нарушившие ковид-регуляции, освободятся как от административной, так и от уголовной ответственности, – пояснил Гарибашвили.
Ранее стало известно, что в Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час». С 22 июня в стране отменили обязательное ношение масок на улице.
За нарушение правил изоляции и карантина физическое лицо наказывается штрафом в размере 2000 лари, юридическое лицо – в размере 10 тысяч лари. За нарушение «масочного режима» предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
Повторное нарушение карантинных мер, согласно грузинскому законодательству, может повлечь за собой уголовную ответственность.
COVID-19 в Грузии: 656 новых случаев, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5228.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 656 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 469 тестов: PCR-тестов – 14 525, экспресс–тестов на антиген – 15 944.
Выздоровел еще 861 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 361 484, выздоровевших – 347 653.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,15%, за последние 14 дней составляет 2,43%, за неделю – 2,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего использовано вакцин – 245 380.
ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19
Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.
Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции нового типа не стоит, поскольку пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения.
В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что для вакцинации детей может быть предложена вакцина Pfizer, которая согласно данным Стратегической консультативной группы экспертов подходит для подростков в возрасте от 12 лет.
При этом в ВОЗ отметили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Европейский регулятор лекарственных средств EMA одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 12 до 15 лет ещё в мае.
Накануне разработчик российской вакцины "Спутник V" , Центр имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения России документы на одобрение клинических испытаний препарата на детях. Ранее сообщалось, что в исследовании будут участвовать 350 подростков. Им будут вводить "Спутник V" в меньшей дозировке.
FT рассказала об идее Парижа и Берлина возобновить саммиты ЕС-Россия
Успех встречи Владимира Путина с Джо Байденом, кажется, может помочь России в преодолении международной изоляции — если она, конечно, этого захочет. Как пишет британская газета Financial Times, европейские лидеры хотят возобновить встречи с Путиным, подобные тем, которые проходили до 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.
По информации FT, с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Германия увидела во встрече Путина и Байдена прецедент для возрождения отношений ЕС с Россией, говорится в публикации.
В среду, 23 июня, послы Германии и Франции представили идею саммита на заседании комитета постоянных представителей ЕС — и она стала для остальных стран неожиданностью. В то же время в последние несколько дней Меркель проводила активные консультации с союзниками — встречалась в Берлине с Макроном, премьером Италии Марио Драги и госсекретарем США Энтони Блинкеным.
В Берлине открылась вторая конференция о положении вокруг Ливии
Переходное правительство Ливии вновь заявило о своём намерении провести 24 декабря этого года всеобщие выборы. Заявление прозвучало на открывшейся в среду конференции о положении в Ливии. Участниками стали представители стран, имеющих свои интересы в Ливии.
Вместе с тем, как отмечает агентство AP, проведение конференции в Берлине стало ещё одним напоминанием о позиции Германии по ливийской проблеме: добиться вывода из Ливии всех инстранных войск.
Германия и ООН собрали на конференцию в Берлине представителей 17 стран. К министрам ливийского переходного правительства присоединились главы МИД Египта, Турции, Туниса, Алжира, Франции и Италии, госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные официальные лица из России, Объединённых Арабских Эмиратов и ряда других стран.
Нынешняя встреча продолжила обсуждение, начатое в Берлине в января 2020 года. Тогда были достигнуты договорённости о соблюдении оружейного эмбарго и о достижении полного прекращения огня обеими конфликтующими соронами гражданской войны. Германия тогда пыталась выступать в роли посредника.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, заявил, что нынешняя конференция - это новая фаза поиска мира - когда участники встречи разговаривают не о Ливии, а, прежде всего, с Ливией.
Участники заседаний в Берлине 23 июня приветствовали прогресс, достигнутый с начала ливийского процесса урегулирования. Октябрское (прошлого года) соглашение о прекращении огня включало требование ухода из Ливии всех вооружённых иностранных отрядов. Благодаря этому было достигнуто соглашение о проведении выборов в декабре 2022 года. Было создано и переходное правительство Ливии, которое начало работать в феврале нынешнего года.
Министр иностранных дел Ливии Наиля Мангуш, в частности, заявиала, что Россия и Турция, значительно вовлечённые в вооружённое противоборство враждующих сторон в Ливии, должны выводить свои войска из Ливии последовательно, шаг за шагом. По её словам, правительство не успокоится, пока последний иностранный солдат не покинет Ливию.
Следующим шагом, по словам министра, должу будет стать объединение всех вооружённых группировок в Ливии под единым командованием.
В Абхазии за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 320 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 94 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 315 человек.
В «Грузинской мечте» подозревают, что Саакашвили и Гахария встретились в Вашингтоне
На телекомпании «Рустави-2» вышел репортаж, в котором предполагается, что в Вашингтоне состоялась тайная встреча экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-премьера, бывшего лидера «Грузинской мечты» Георгия Гахария, который после отставки основал собственную партию «За Грузию», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Михаил Саакашвили действительно находится в США – недавно он размещал на своей странице в фейсбуке фотографию семейной встречи со старшим сыном Эдуардом Саакашвили, который живет и работает в Америке.
В Вашингтоне сейчас находится и делегация основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» во главе с председателем Никой Мелия. Также в столицу США недавно прибыл и Георгий Гахария с двумя членами своей партии «За Грузию». Грузинские политики независимо друг от друга проводят встречи в конгрессе, сенате и Госдепартаменте. Кроме того, в Вашингтон вскоре начнут встречи представители еще одной грузинской оппозиционной партии - «Лело».
В сюжете «Рустави-2» утверждается, что и Мелия, и Гахария проживают в одном отеле – The Mayflower Hotel. Это обстоятельство частично подтверждают и представители ЕНД, хотя член партийной делегации, депутат парламента Тина Бокучава также сказала, что «Гахария уже сбежал из отеля». При этом возможность любых переговоров с Гахария в ЕНД исключают. Однако журналисты предполагают, что Мелия и Гахария могли встретиться и во время общения в аналитическом центре - Атлантическом совете США.
Между тем в правящей партии, руководство которой недавно назвало Гахария «предателем» из-за внезапной отставки 23 февраля, в возможность встречи между Гахария и лидерами ЕНД не просто верят, а считают подтверждением своих обвинений.
«Мы видели видеофакты нахождения Михаила Саакашвили в Вашингтоне, где также находится и Георгий Гахария и, вероятно, между ними состоялась встреча.
Это подтверждает то, о чем мы говорили, что отставка Георгия Гахария была на пользу «Национальному движению», а его возвращение в политику также устраивает «Национальное движение». Круг сомкнулся, и этот факт подтверждает наши подозрения. Тот факт, что Михаил Саакашвили проделал такую большую дорогу, чтобы приехать в Вашингтон и встретиться с Георгием Гахария, подтверждает, что, вероятно, они намерены обсудить важные вопросы», - заявил председатель комитета по образованию парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В партии «За Грузию» сообщения о встрече Гахария с Саакашвили категорически опровергли. «Это очередная ложь правящей партии. Похоже, они очень нервничают по поводу встреч, которые Георгий Гахария провел в Брюсселе и проводит в Америке. Очень жаль, что к тиражированию лжи привлекли телекомпанию «Рустави-2». Это вызывает наше сожаление. Ложь, что Гахария встретился с Саакашвили, и они живут в одной гостинице. Мы сообщали СМИ, что у Гахария были важные встречи в Брюсселе и Америке. Мы увидели много серий лжи, и это уже очередная, четвертая серия лжи от правящей партии», - сказала член партии Анна Бучукури.
Путин считает Чечню «одним из наиболее безопасных» регионов России
В среду Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с Рамзаном Кадыровым назвал Чечню «одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации», добавив, что это стало возможным благодаря «личному участию» Кадырова. В связи с этим Путин порекомендовал руководителю Чечни пойти в сентябре на выборы и вновь избраться главой республики.
Вместе с тем в последние годы российские правозащитники, Евросоюз и США неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в Чечне. Речь, в частности, идет о внесудебных казнях на территории республики и преследованиях представителей ЛГБТ. Рамзан Кадыров и его окружение все обвинения в свой адрес отвергают.
При этом в апреле Кадыров призвал «убивать» и «сажать за решетку» правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека, а на днях с призывом убивать критиков Кадырова выступил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.
В Ингушетии отменены дебаты о феминизме из-за угроз организаторам
В Назрани была отменена дискуссия о феминизме, запланированная ингушским молодежным клубом Argue на 26 июня. Организаторы получили угрозы. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали в самом клубе.
Организаторы попросили не называть их имена в целях безопасности. По их словам, сразу после того, как объявление о дискуссии было опубликовано в инстаграме, скриншот с ним разместил у себя телеграм-канал «Подвал Чечни». Анонимные авторы канала призвали сорвать мероприятие.
«Братья ингуши, разгоните этот гадюшник, или будете ждать, пока превратитесь в подобие Дагестана?» – говорилось в сообщении.
Авторы публикации предложили узнать точный адрес, где будет проходить дискуссия, чтобы явиться туда лично. После этого организаторам стали поступать угрозы расправой, убийством и с описанием того, как это будет сделано.
Организатор дискуссии сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии, что преследование в сети до сих пор продолжается. По ее словам, они с коллегами планируют подать в правоохранительные органы заявление о преступлении.
- 20 мая в Махачкале сотрудники полиции сорвали дискуссию «Взгляд на Кавказ», организованную изданием «Такие дела». Тогда общественники и журналисты собрались, чтобы поговорить об освещении в СМИ событий на Кавказе.
- Весной этого года фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа фильм «Тихий голос» о гее-бойце ММА из Чечни, бежавшем в Бельгию.
- Угрозы также получал сценарист сериала «Топи», в котором одна из героинь – чеченская девушка, не подчиняющаяся традициям поведения в патриархальном обществе.
ЕС готовит меры против властей Венгрии за дискриминацию ЛГБТ
Евросоюз примет меры против правительства Виктора Орбана в ответ на планы по ограничению прав ЛГБТ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обвинив Будапешт в нарушении фундаментальных ценностей ЕС, передает Reuters.
Реакция Брюсселя последовала после того, как на прошлой неделе венгерский парламент вопреки критике со стороны правозащитников принял законопроект, запрещающий распространять в школах материалы, которые, как считается, пропагандируют гомосексуальность и изменение пола. Как ожидается, в скором времени документ будет подписан президентом страны – бывшим депутатом от правящей партии «Фидес».
«Венгерский законопроект – это позор», – заявила журналистам Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Евросоюз не пойдет на компромисс в отношении таких принципов, как человеческое достоинство, равенство и уважение прав человека. По ее словам, Еврокомиссия готовит для Будапешта специальное письмо, содержащее «юридическую озабоченность». Осуждение в адрес Венгрии прозвучало со стороны Германии, Нидерландов, Швеции, Франции, Ирландии и других европейских стран.
Премьер Орбан отверг замечания фон дер Ляйен, назвав их «постыдными», а сам законопроект – способом защитить права детей и их родителей.
Reuters связывает напор со стороны Орбана с выборами 2022 года: теперь, по данным агентства, он намерен проявить себя как особенно яростного поборника традиционных христианских ценностей, чтобы укрепить электоральную базу.
Власти ЕС давно обвиняют правоконсервативные силы Венгрии в подрыве ценностей ЕС и в настоящее время проводят официальное судебное расследование в отношении правительства Орбана. По словам его критиков, за десятилетие пребывания у власти он использовал государственные деньги, в том числе фонды ЕС, для формирования вокруг себя лояльной бизнес-элиты, ограничивая при этом независимость СМИ, неправительственных организаций и университетов.
Сам Орбан, имеющий значительное парламентское большинство, отрицает обвинения в подрыве венгерской демократии.
Харцель советует властям Грузии не принимать поспешных решений о назначении судей
«Судебная реформа, повышение доверия к верховенству закона и его внедрение очень важны. Мы поддерживаем это в течение многих лет», - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Дипломат считает, что нельзя спешить в вопросе назначения судей и выразил надежду на то, что это мнение будет принято во внимание парламентом Грузии, передает Общественный вещатель Грузии.
«Мы вместе с коллегами из США и Совета Европы уже выразили позицию о том, что лучше немного замедлить процесс, чтобы не принимать поспешных решений по этим назначениям. Также следует принять во внимание решение Венецианской комиссии о равном отношении ко всем кандидатам. Я надеюсь, что парламент учтет эту перспективу. Это решение также будет рассмотрено с точки зрения макрофинансовой помощи и в плане Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Необходимо продолжить изучение этого вопроса, и я надеюсь, что не будет спешки, потому что ускорение будет плохим стартом процесса реализации этого соглашения», - заявил Харцель.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.
Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил после заседания политсовета партии о том, что процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении.
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».
Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
Президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Об этом Путин заявил во время прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта, пишет ТАСС.
По словам президента, Чечня при Кадырове стала одним из самых безопасных регионов России.
«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», – сказал он, обращаясь к Кадырову.
Путин отметил заслуги Кадырова не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.
- Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой уже 14 лет – с февраля 2007 года. На момент назначения Кадырову, который до этого два года возглавлял правительство республики, было 30 лет.
Опубликовано обращение Илии Второго к российскому патриарху о Зазе Гахеладзе
Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорится, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу,
Патриарху Московскому и всея Руси.
Ваше Святейшество!
С уважением приветствуем Вас и беспокоим по следующему вопросу: к нам с просьбой о помощи обратились члены семьи Зазы Гахеладзе.
Гахеладзе З.М., проживающий в Каспском районе, в селе Квемо Чала, летом прошлого года, будучи на охоте у исторической крепости Схвило, близ своего села, рядом с временной границей с Цхинвальским регионом, был задержан военнослужащими погранслужбы Российской Федерации.
Как нам известно, в данное время он находится в изоляторе города Цхинвали и ему присудили 12,5 лет (!) тюремного заключения. Это тяжелое испытание как для него самого, так и для его родителей, супруги и несовершеннолетних детей.
Обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение Гахеладзе З.М. из места заключения и возвращение к семье. Мы хорошо понимаем, что это сложный вопрос, но следует принять к сведению, что Гахеладзе оказался в этом пространстве ненамеренно.
Его освобождение из-под стражи станет всеобщей радостью для всего грузинского народа, который сопереживает ему в связи с этим недоразумением.
Ваше Святейшество, Вы и в прошлом неоднократно помогли нам в подобных ситуациях, за что еще раз выражаем нашу благодарность и надеемся, что и ныне Вы сделаете все от Вас зависящее.
Возносим молитвы о Вашем благоденствии и укреплении в деле служения на ниве Господней.
С любовью во Христе,
Католикос-Патриарх всея Грузии,
Архиепископ Мцхетский и Тбилисский,
Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский,
Илия Второй», – сказано в обращении.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Сегодня в селе Квемо Чала прошла акция с требованием освободить Зазу Гахеладзе. Его отец, Михаил Гахеладзе по просьбе Патриарха решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.
Зурабишвили сегодня находится в Киеве с официальным визитом. Ответный визит Зеленского в Грузию планируется на 18 июля, – пишет «Новости-Грузия».
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Грузии выразила надежду, что 30-летие грузино-украинских отношений в следующем году будет отмечено на высоком уровне.
«Сегодняшний визит – это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля. Я также понимаю, что Крымская платформа имеет очень большое значение, и, как только мы вернемся назад, мы решим в режиме координации, кто будет представителем Грузии при формировании этой платформы, что очень важно.
Несомненно, Грузия будет представлена на этой платформе. Вместе с тем я надеюсь, что в следующем году мы на высоком уровне отметим 30-летие наших отношений, я предложила президенту Зеленскому отметить эту важную дату днями культуры», – заявила Зурабишвили.
Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента Михаила Саакашвили. Она выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.
«Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами», – сказала Зурабишвили.
- Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.
В Абхазии задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Виталия Габния
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля абхазского оппозиционера, лидера партии «Апсны» Виталия Габния. Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар.
«Человек, который поджег данную автомашину, задержан. Это Дмитрий Аргун. Он даёт признательные показания, находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто – могу заявить об этом официально», – отметил Дбар.
Глава МВД сделал заявление на пресс-конференции лидеров оппозиции, посвященной ухудшению криминогенной ситуации.
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