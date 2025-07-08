Несмотря на то, что правительство «Грузинской мечты» не планирует приглашать наблюдательную миссию, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вновь выразило готовность направить миссию наблюдателей на местные выборы 2025 года, которые часть оппозиции намерена бойкотировать:

«В целях обеспечения транспарентности избирательного процесса и укрепления доверия общества к демократическим институтам Грузии, БДИПЧ по-прежнему готово направить наблюдательную миссию, если власти своевременно направят официальное приглашение».

В распространённом 7 июля заявлении БДИПЧ выражает сожаление в связи с объявленным намерением властей Грузии не приглашать миссию БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие местные выборы, что, как подчеркивается, является «отклонением от сложившейся и последовательной практики, которой Грузия придерживалась на протяжении последних двух десятилетий».

2025 год станет первым случаем за всё время правления партии «Грузинская мечта», когда выборы будут проводиться без приглашения авторитетной наблюдательной миссии. Местные выборы 2014 года также прошли без присутствия этой миссии, однако и тогда власти официально приглашали организацию, которая не смогла прибыть в страну по финансовым причинам.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ ранее наблюдала за местными выборами в 2006, 2017 и 2021 годах.

Призыв пригласить БДИПЧ ОБСЕ на выборы впервые прозвучал 18 июня со стороны посольства Великобритании. Лишь после этого стало известно, что выборы состоятся без участия миссии.

Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что «в целом не существует практики приглашения БДИПЧ на выборы в органы местного самоуправления», и в данном случае «нагружать БДИПЧ было бы излишне».

Одновременно с этим БДИПЧ выражает глубокую обеспокоенность по поводу всё более ограниченной среды для гражданского общества в Грузии, случаев преследования мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков.

В заявлении также особо подчеркивается обеспокоенность в связи с арестом десятков протестующих в последние месяцы и нарушением стандартов справедливого судебного разбирательства, а также увеличением давления на правозащитников и представителей гражданского сектора за их законную деятельность.

Ранее, в рамках юридической экспертизы, БДИПЧ рекомендовало Грузии отказаться от так называемого закона «об иностранных агентах» и предупреждало, что новое законодательство, регулирующее работу НПО, будет скорее ограничивать, чем усиливать их деятельность.

ОБСЕ в целом признаёт, что верховенство закона должно основываться на уважении прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, эффективные средства правовой защиты и защиту от произвольного задержания. Кроме того, государства-участники ОБСЕ обязались защищать правозащитников и обеспечивать равные условия для политических партий.

«БДИПЧ остаётся приверженным поддержке Грузии в выполнении обязательств в рамках ОБСЕ и надеется продолжить долгосрочное сотрудничество как с грузинскими властями, так и с гражданским обществом для укрепления демократического управления и прав человека для всех», – заявила глава БДИПЧ Мария Телалиан.