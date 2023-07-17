Отмена зерновой сделки вызвала рост мировых цен на пшеницу и кукурузу

Цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках резко выросли в понедельник после того, как Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Белый дом предупредил, что решение России «ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире», и призвал Россию «немедленно отменить свое решение».

«Черноморская зерновая инициатива сыграла решающую роль в снижении цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину», – цитирует CNN представителя Совета национальной безопасности США Адама Ходжа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки и об отзыве российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря. По его словам, соглашение помогло снизить цены на продукты питания более чем на 23 процента с начала войны.

«Сотни миллионов людей сталкиваются с голодом, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они будут платить за это», – сказал Гутерриш.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала циничным решение России выйти из зерновой сделки. Она также пообещала, что ЕС продолжит вывоз украинской сельхозпродукции.

Великобритания назвала решение российских властей «вопиющей попыткой причинить вред наиболее уязвимым в рамках своей незаконной войны». Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра призвал Россию возобновить действие зерновой сделки. «Совершенно аморально, что Россия продолжает превращать еду в оружие», – написал он в твиттере.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору несмотря на выход России из зерновой сделки. Цитату Зеленского из интервью африканским журналистам опубликовал в фейсбуке его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить поставки зерна, если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать», – сказал Зеленский.

Он отметил, что в рамках зерновой сделки были подписаны два соглашения: первое заключили Россия, Турция и ООН, второе – Украина, Турция и ООН. «Поэтому, когда Россия говорит, что прекращает [зерновую сделку], она прекращает свои соглашения с Генеральным секретарем ООН Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей», – сказал Зеленский.

Он добавил, что уже дал распоряжение подготовить официальные сигналы в ООН и в Турцию относительно соглашения.