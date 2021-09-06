Отстранённый от власти президент Гвинеи находится в руках путчистов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала ужесточить антитеррористические законы, после того как в пятницу, 3 сентября, эмигрант, находившийся под наблюдением полиции, убил трех человек в супермаркете в Окленде. Еще пятеро попали в больницу с ножевыми ранениями.

Радио RNZ называет имя нападавшего – это 32-летний гражданин Шри-Ланки Ахмед Атилл Мохамед Самсудин. Он прибыл в стану в 2011 году по студенческой визе и просил статус беженца.

Впервые Ахмед Атилл привлек внимание полиции в 2016 году: он оставлял в социальных сетях комментарии, пропагандирующие насильственный экстремизм.

В 2017 году его арестовали в аэропорту Окленда, предположительно на пути в Сирию. Полиция нашла в квартире Атилла запрещенную литературу и охотничий нож, а также установила его связи с группировкой Исламской государство (признана в России террористической и запрещена). Тогда шриланкиец признал вину и был освобожден по залог.

Год спустя его снова арестовали за покупку ножа, в доме Атиллы вновь нашли экстремистскую литературу, а в истории поиска в интернете были герои Исламского государства.

Прокуратура обвинила Атилла в планировании террористической атаки. Но судья постановил, что планирование само по себе не является преступлением по существующим законам.

Его приговорили к 12 месяцам «надзора с особыми условиями» – за шриланкийцем следили до 30 полицейских. По словам премьер-министр Джасинда Ардерн, о то, что Атилла представляет угрозу, правоохранительные органы в очередной раз предупреждали в июле-августе. Но у прокуратуры закончились законные основания держать его под стражей.

3 сентября, спустя два месяца после снятия ограничений, Ахмед Атилл поехал в магазин в пригороде Окленда. Его все еще сопровождали патрульные, но они решили, что шриланкиец просто идет за покупками. Войдя в магазин, террорист достал нож и успел напасть на семерых покупателей прежде, чем полицейские застрелили его.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее «террористической атакой». В августе министр юстиции Крис Фаафои добился внесения изменений в закон о терроризме, требуя квалифицировать планирование нападения как преступление. «Как только Парламент возобновит работу, мы завершим это процесс», - добавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.