Новости
Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно
Бутырский районный суд Москвы принял к рассмотрению дело против Михаила Хачатуряна. Его обвиняют в истязаниях своих дочерей, насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографии. По информации на сайте суда, дело зарегистрировано и передано судье 30 марта. Обвинения Хачатуряну были предъявлены посмертно.
В июле 2018 года три сестры Хачатурян - Ангелина, Крестина и Мария, - были задержаны полицией за убийство своего отца. По показаниям сестер, отец много лет избивал и насиловал их. Экспертиза подтвердила эти заявления. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в России проходили многочисленные демонстрации и пикеты в поддержку сестер и против домашнего насилия.
В отношении сестер было возбуждено уголовное дело об убийстве по предварительному сговору. Эта статья подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет. Дела против сестер дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.
По сообщениям СМИ от 2022 года, сестры продолжали находиться под «запретом определенных действий». Им запрещено жить вместе и общаться друг с другом и со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.
В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении самого Хачатуряна, посмертно. В нем сестры фигурируют как потерпевшие. Ранее адвокаты сестер говорили, что если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сестры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны. Это может стать аргументом для их оправдания или смягчения приговора.
Другие новости дня
Источники «Новой газеты» утверждают о серьезных переменах в здоровье Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько лет страдает серьезным заболеванием, которое плохо поддается лечению и может привести к недостаточности внутренних органов. С июня прошлого года состояние регионального политика ухудшилось, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.
Издание пишет, что болезнь, которой якобы страдает Кадыров, сопровождается сильными болевыми приступами, а его одышка является признаком осложнения состояния легких (также страдают и почки).
Одним из свидетельств серьезного ухудшения здоровья Кадырова издание считает и активный пиар сыновей политика в СМИ. Речь идет о поездке его детей в Украину, встречу старшего сына Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным и активное вовлечение сыновей в дела республики.
Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.
О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».
В середине марта, после поездки в Кремль, Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни - опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обеспокоен возможностью усиления внутреннего сопротивления в республике, которое подорвет его авторитарное правление, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным экспертов, об этом говорит немедленная и демонстративная реакция Кадырова на перестрелку в Гудермесе, в ходе которой силовики убили двух местных жителей.
- После встречи Путина и Кадырова в ISW пришли к выводу, что глава Чечни опасается потерять расположение президента России из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений на войне в Украине.
- На этой неделе старший сын Рамзана Кадырова, 17-летний Ахмат Кадыров, прибыл в Азербайджан на встречу с министрами экономики и экологии страны. Ранее, в 16-летнем возрасте, Ахмат Кадыров был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи.
Начальник милиции Ахалгорского района Лаша Туаев погиб в ДТП
На трассе Цхинвали-Ахалгори сегодня, 31 марта, произошло смертельное ДТП, погиб начальник милиции Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, подполковник Лаша Туаев.
«ДТП произошло на трассе, не доезжая до населенного пункта Заккор. В машине также находилась пассажирка, которая доставлена в больницу», - сообщили в Министерстве внутренних дел информагентству «Рес».
«Авария произошла на въезде в село Заккор примерно в 16:20. 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21310 Туаев не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Он скончался на месте происшествия, пострадавшая - 37-летняя местная жительница доставлена в РММЦ», - говорится в сообщении МВД.
Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон
Теннисисты из России и Беларуси смогут выступить на турнире Уимблдон в 2023 году. Решение о допуске спортсменов принял организатор турнира - Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).
Согласно заявлению организаторов Уимблдона, российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в турнире только в нейтральном статусе. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, которые получают какое-либо государственное финансирование от властей России или Беларуси. Это же касается и теннисистов, которые получают спонсорские выплаты от государственных компаний этих стран. Также спортсмены не должны поддерживать российское вторжение в Украину. По информации Би-би-си, игроки и члены их команд должны будут подписать соответсвующую декларацию, нарушение которой повлечет за собой штраф или дисквалификацию. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
Представители украинских властей осудили решение организаторов Уимблдона допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его «аморальным» и призвал правительство Великобритании отказать спортсменам в визах. Ранее Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.
В 2022 году организаторы Уимблдона запретили выступать на турнире российским и белорусским теннисистам из-за вторжения в Украину. Это был единственный турнир «Большого шлема» куда не допустили спортсменов из этих стран. Организаторы Уимблдона были оштрафованы за это на один миллион долларов Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее Федерация фехтования Франции отменила этап Кубка мира среди шпажистов из-за того, что на него были допущены спортсмены из России и Беларуси. До этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.
NYT: украинских заключенных в РФ задержали сразу после освобождения
Группа украинских заключенных, которые были принудительно вывезены в Россию с оккупированных территорий, сразу после освобождения были задержаны за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишет The New York Times. Газета приводит комментарии заключенных из Херсона и Херсонской области, которых переместили в российские тюрьмы, когда область находилась под контролем российских войск.
Заключенные сообщают, что во время оккупации их перевезли на территории России и аннексированного Крыма отбывать остаток срока. Однако после окончания сроков многие из них были задержаны сразу после выхода. Российская полиция предъявила им обвинения в незаконном нахождении на территории страны. Освободившимся выписали штрафы и отправили их в депортационные центры.
Бывший заключенный Руслан Осадчий, отбывший срок за убийство, сообщил, что после освобождения полицейские спрашивали его, как он проник в Россию. Осадчий ответил, что российские силы привезли его под конвоем. «Они не понимали, что мы граждане другой страны и не имеем отношения к России», – заявил Осадченко.
Бывшие заключенные сообщили, что в российских и крымских тюрьмах они подвергались избиениям. Им предлагали оформить гражданство России, но большинство отказались. Также они видели в российских тюрьмах вербовщиков ЧВК «Вагнер», но те не проявили интереса к вербовке украинских граждан.
По словам осужденных, после начала военных действий в Херсоне и области как минимум в одной исправительной колонии заключенных бросили почти на произвол судьбы. С этим согласилась бывшая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. «Идет война, на заключенных не было времени», – сказала она.
Российские власти не признают насильственного перемещения украинских заключенных. Оно может расцениваться как военное преступление. Международное право запрещает принудительный вывоз людей из оккупированных зон. На запросы журналистов The New York Times российские официальные лица не ответили.
По оценкам украинской стороны, в Россию было вывезено около 3500 украинских заключенных, примерно 2500 из них - из тюрем и колоний Херсона и области.
В результате сильного пожара в центре Тбилиси жертв и пострадавших нет
В результате сильного пожара в гостинице «Амбассадор» в центре Тбилиси жертв и пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией гостиницы.
Отмечается, что возгорание произошло примерно в 18:10 в одном из флигелей отеля. Персонал и гости были экстренно эвакуированы, пишет SOVA.
По информации Службы по управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, к тушению огня были привлечены 16 пожарно-спасательных расчетов. В ведомстве отметили, что возгорание произошло на третьем и четвертом этажах здания. В настоящее время пожар локализован.
В центре Тбилиси горит гостиница «Амбассадор»
В здании гостиницы «Амбассадор», расположенной на улице Шавтели в центре Тбилиси, произошел сильный пожар. Возгорание произошло на верхних этажах здания, но затем огонь перекинулся и на другие блоки, сообщает SOVA.
В непосредственной близости от горящего отеля – театр марионеток Габриадзе и древнейший храм столицы – Анчисхати.
На месте мобилизованы пожарные расчеты. Часть людей с верхних этажей были эвакуированы с помощью лестниц, некоторые спрыгивали сами, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар в здании отеля Ambassadori локализован. На месте продолжают работать пожарно-спасательные расчеты, ликвидируя очаги возгорания. По предварительным данным, нет пострадавших.
РФ продолжит поддержку Абхазии и ЮО – концепция внешней политики
В новой Концепции внешней политики России, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным, речь идет о сотрудничестве Москвы с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.
В документе не упомянута Грузия, однако указано, что Москва намерена поддерживать отношения со странами, «проводящими конструктивную политику в отношении РФ».
«Россия намерена содействовать международному развитию Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, государств-членов ЕАЭС, государств-участников СНГ, поддерживающих добрососедские отношения с Россией, а также развивающихся стран, проводящих конструктивную политику в отношении Российской Федерации», – сказано в документе.
Россия также намерена уделять приоритетное внимание «всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государства в пользу углубления интеграции с Россией».
В концепции Москва указывает, что будет обеспечивать стабильность в ближнем зарубежье, в том числе пресекая попытки «инспирирования цветных революций».
Еврокомиссия склоняется к предоставлению Грузии статуса кандидата – источники
Еврокомиссия склоняется к принятию решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили источники Радио Свобода в Брюсселе.
Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата будет принята в том случае, если в течение ближайших месяцев Тбилиси не предпримет очередных шагов, которые отдалят страну от Евросоюза, говорят источники.
Утверждается, что в октябре, опубликовав очередные доклады о странах Ассоциированного трио, Еврокомиссией будет дана рекомендация начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС. Таким образом, в процессе евроинтеграции Тбилиси все еще будет отставать от Киева и Кишинева.
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк говорит, что необходимо учесть два важных момента. Во-первых, до опубликования отчетов в октябре остается довольно продолжительное время. Кроме того, даже если Еврокомиссия выступит с положительной рекомендацией о предоставлении Тбилиси статуса, окончательное решение должны принять 27 стран-членов объединения – предположительно, в декабре текущего года.
Йозвяк говорит, что спешка Брюсселя связана в том числе с тем, что в 2024 году пройдут выборы в Европейский парламент.
Отметим также, что в октябре будет опубликован окончательный отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии, а промежуточную оценку Брюссель представит Тбилиси в мае, но устно и в закрытом формате.
Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Молдову, что в ближайшие месяцы ожидаются «важные моменты», связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии.
Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Путин официально признал США «главным источником рисков»
Президент России Владимир Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики России. Саму концепцию на совещании Совбеза в пятницу представил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Главным источником «рисков» и «антироссийской политики» в концепции названы США.
По словам Лаврова, концепция «отражает революционные подвижки в международных делах». Сам Путин попросил МИД и другие ведомства «особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики».
Россия в документе названа «самобытным государством-цивилизацией, сплотившим русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». В концепции говорится об «уникальной миссии» России по «поддержанию глобального баланса сил» и «обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня». Внешняя политика России, как сказано в документе, носит «миролюбивый характер», но она разная по отношению к дружественным, нейтральным и недружественным странам.
В концепции признаётся, что возрос риск столкновений между крупными, в том числе ядерными державами, вплоть до глобальной войны. США и их союзники обвиняются в развязывании против России «гибридной войны нового типа». Россия, как сказано в документе, «не считает себя врагом Запада», но готова «отстаивать своё право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами». «Защита от деструктивного иностранного воздействия» несколько раз упоминается в документе как одна из стратегических целей России.
Москва, как сказана в документе, намерена уделять приоритетное внимание «устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах». Одной из главных целей провозглашается также защита «традиционных ценностей» в противовес неким «псевдогуманистическим неолиберальным» ценностям. Для отражения угроз Россия, как сказано, готова применять «симметричные и асимметричные меры», в том числе с использованием армии.
Отношения с сопредельными государствами в концепции названы наиболее важными для безопасности России. Фактически эти государства отнесены к российской сфере влияния: Россия, например, обязуется противодействовать размещению инфраструктуры «недружественных», то есть западных, государств в этих странах. Украина в документе не упоминается.
Важное значение в документе придаётся сотрудничеству с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией и Египтом, а также Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Страны Европы, как сказано в концепции, находятся под влиянием США, но если они пересмотрят свою политику, для них найдётся «достойное место в Большом Евразийском партнёрстве».
В целом документ повторяет и развивает тезисы о противостоянии с Западом, высказанные ранее российским президентом Владимиром Путиным. О войне в Украине, которая стала главной причиной жёсткого курса стран Запада по отношению к Москве, там упомянуто один раз, косвенно.
Зеленский в годовщину освобождения Бучи: «Никогда не простим»
В годовщину освобождения города Бучи под Киевом от российских войск президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями российской оккупации и пообещал наказать всех виновных.
«Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 человек погибли, в том числе 37 детей. Более 175 тел найдены в братских могилах и в камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это вновь свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных», – написал Зеленский.
Зеленский приехал в Бучу, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. К нему присоединились лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы: сообщается, что они примут участие в саммите, посвящённом годовщине освобождения Бучи.
Вчера, в 400-й день полномасштабного российского вторжения в Украину, накануне годовщины деоккупации Бучи, Украину посетили постоянные представители всех стран Евросоюза. На встрече среди прочего обсуждалась важность своевременной военной помощи Украине и стратегического сотрудничества для развития европейской обороны.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу марта 2023 года в результате боевых действий погиб 8401 мирный житель, 14 023 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- К началу 2023 года в Украине завели более 50 тысяч дел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи установили имена более 200 подозреваемых. Пока осуждены около 20 человек, некоторые – заочно.
Азербайджан обвинил Иран в угрозах и провокациях против страны
Все больше угроз раздается из Ирана, совершается больше провокаций против Азербайджана, заявил в пятницу начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
«В последнее время все чаще из Ирана раздаются угрозы в адрес нашей страны, совершаются провокации против Азербайджана. Среди таких провокаций – учения, которые проводит иранская сторона вдоль границы с Азербайджаном, создание и тиражирование антиазербайджанских видеороликов с участием детей, атака на посольство нашей страны в Тегеране. Кроме того, по предварительным данным следствия, следы совершенного недавно террористического нападения на депутата парламента Фазиля Мустафу также ведут в Иран», – говорится в заявлении Гаджизаде, распространенном пресс-службой МИД.
По словам Гаджизаде, Баку решительно осуждает заявления спикера МИД Ирана Насера Канани Чафи.
«Его слова – очередной шаг в сторону доведения азербайджано-иранских отношений до кризиса», – добавил представитель МИД Азербайджана.
Как пишет ТАСС, ранее в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи потребовал от Баку объяснить «антииранское сотрудничество» с Израилем. По его словам, это сотрудничество – «заговор», который Израиль якобы готовит против Ирана на территории Азербайджана.
28 марта в Баку было совершено покушение на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу. Неизвестный обстрелял парламентария из автомата у дверей его дома. Мустафа получил два пулевых ранения, его жизни ничего не угрожает. Фазиль Мустафа известен своей регулярной критикой политики иранских властей и вмешательства Тегерана во внутренние дела Азербайджана.
Москва, Сухуми и Цхинвали провели консультации в преддверии Женевских дискуссий
В преддверии очередного раунда Женевских дискуссий российский МИД провел консультации с представителями самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
По информации российского внешнеполитического ведомства, во встрече приняли участие замглавы МИД РФ Михаил Галузин, заместитель главы абхазского МИДа Ираклий Тужба и госсоветник югоосетинского президента Константин Кочиев.
«Предметно рассмотрены перспективы возобновления работы Женевского формата после затянувшегося простоя, а также участия в нем российской, абхазской и югоосетинской сторон. Подтверждена общая приверженность восстановлению устойчивого переговорного ритма с упором на выполнение ключевой задачи дискуссий – обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии», – заявили в российском МИДе.
Абхазская сторона дополнительно сообщила, что была отмечена необходимость делимитации и последующей демаркации де-факто границы с Грузией. Это, говорят в Сухуми, – «один из факторов укрепления безопасности на местах». Кроме того, абхазская сторона «в очередной раз заявила о своей готовности возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты».
«Участники встречи обсудили и проблемы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, а также ряд других актуальных вопросов», – заявили в абхазском МИДе.
- В феврале стало известно о переносе очередного раунда Женевских дискуссий на 4-5 апреля. В Москве, Сухуми и Цхинвали выразили недовольство в связи с этим и отказались от встреч с сопредседателями дискуссий.
- Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
- В Москве указывали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте». Абхазские власти предложили проводить встречи в Минске.
Суд в Тбилиси отправил под стражу участника мартовских акций
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении участника мартовских акций Лазаре Григориадиса, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции и использовании «коктейля Молотова».
Решение судьи вызвало недовольство присутствующих в зале. Сторона защиты требовала избрать для Григориадиса залог в размере 10 тысяч лари. Сам обвиняемый воспользовался правом хранить молчание.
В случае подтверждения его вины, задержанному грозит от 7 до 11 лет заключения по статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества».
Накануне в МВД Грузии заявили, что 21-летний молодой человек во время акции кидал камни и «коктейли Молотова» в сотрудников полиции, из-за чего те пострадали, а также поджег автомобиль правоохранителей.
- Ранее на свободу вышли все задержанные в ходе акций 7-9 марта, привлеченные по административным статьям. Под залог в 3000 лари был освобожден и участник митинга, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса.
- Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал наказать всех виновных в насилии против правоохранителей. В МВД сообщили о 58 пострадавших полицейских. Число пострадавших участников акции власти не называют.
Украина решила бойкотировать соревнования с участием россиян
Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Решение об этом принял Кабинет министров Украины.
Запрет касается в том числе отборочных турниров на летние Олимпийские игры-2024. В случае нарушения принятых правил федерация спорта может лишиться статуса национальной, сказал министр Кабмина Олег Немчинов.
Решение было принято в ответ на резолюцию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину.
- В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, заявив, что считает, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».
Президент Грузии вновь раскритиковала Александра Лукашенко
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что грузинские власти пытаются не раздражать Россию и Беларусь.
«Мы позаботились о них и не присоединились к ограничениям, введенным Евросоюзом. В то же время президент Беларуси не позаботился о нас, не позаботился о нашей территориальной целостности, нарушил закон об оккупации и предал принцип непризнания», – сказала Зурабишвили.
Ранее грузинский президент уже обвиняла белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в нарушении закона «Об оккупации» и суверенитета Грузии. Лукашенко 28 сентября 2022 года посетил Абхазию, а 21 февраля текущего года провел встречу с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания в Минске. Лукашенко тогда заявил:
«Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи? Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси».
Лукашенко также добавил, что «и Тбилиси, и Сухуми, и Минск должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу».
В парламенте Грузии почтили минутой молчания память погибших в Буче
Заседание парламента Грузии, на котором президент Саломе Зурабишвили представила свой ежегодный доклад, началось с минуты молчания в память о погибших в Буче.
«Прежде чем начать свое обращение, хочу выразить солидарность с дружественной нам Украиной. Сегодня – первая годовщина трагедии в Буче. Прошу вас почтить память погибших минутой молчания», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии, выступая в парламенте, раскритиковала правящую партию «Грузинская мечта» из-за её политики по отношению к Украине. Зурабишвили считает, что правительство не проявило «ни дипломатии, ни мудрости, ни подобающей Грузии исторической солидарности».
Буча и Бучанский район были оккупированы российскими войсками в феврале-марте 2022 года. За время оккупации в Буче погибло более 1400 человек, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский к годовщине освобождения города.
После того, как российские военные отступили из районов, прилегающих к Киеву, украинские власти и журналисты сообщили о погибших гражданских людях на улицах Бучи. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами. Российские власти назвали убийство мирных жителей в Буче провокацией Киева с целью дискредитации России.
Лукашенко призвал к перемирию на основе нынешней линии фронта
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, выступая в Минске в пятницу с посланием парламенту и белорусскому народу, поддержал размещение в стране российского ядерного оружия.
По словам Лукашенко, это «возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу». Лукашенко, не приведя доказательств, обвинил Польшу и другие страны Запада в подготовке нападения на Беларусь с участием деятелей белорусской эмиграции.
О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.
Ближайший союзник Путина в своём выступлении также коснулся темы войны в Украине. В войне он обвинил Запад и украинское руководство. Лукашенко также пригрозил ядерной войной: по его словам, «если руководство России поймет, что будет развал России, будет применено ядерное оружие». В связи с этим он назвал чрезвычайно опасными планы контрнаступления Вооружённых сил Украины.
«Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта», – заявил Лукашенко.
Белорусский руководитель призвал к перемирию в Украине на основе нынешней линии фронта, «без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники». По его словам, если такое перемирие будет нарушено, российские военные будут иметь право применить «и обеднённый, и обогащённый» уран – здесь также звучит намёк на применение ядерного оружия в конфликте.
Как Украина, так и поддерживающие её страны Запада заявляют, что перемирие в нынешних условиях, без вывода российских войск с территории страны, неприемлемо.
Реакции Киева и Москвы на последнее выступление Лукашенко пока нет.
Беларусь оказывает России содействие в её войне против Украины, однако прямо не участвует в боевых действиях. При этом в стране размещён российский контингент и военная авиация. Хранилище для тактического ядерного оружия, по словам Путина, должно быть сооружено к 1 июля. Планы разместить это оружие в Беларуси вызвали осуждение США и их союзников по НАТО.
Зурабишвили о «втором фронте»: Тбилиси и Москва «говорят на одном языке»
Заявления о том, что Запад склоняет Тбилиси к открытию «второго фронта» против России, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «конспирологической теорией».
«Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии ЕС и мирного развития», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что «моделированные сценарии» грузинского правительства относительно второго фронта «совпадают с посылами России и сепаратистов».
«Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого второго фронта», – добавила она.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», сказал, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
Президент Грузии обвинила правительство в «преображении» внешнего курса
Правящая партия «Грузинская мечта» и правительство Грузии отклонились от воли и мандата народа и избирателей страны. Об этом заявила президент Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом перед парламентом.
«Вы – власть, которая в последние годы своими непонятными шагами противостоит внешней цели страны и мандату. В 2019 году, с приездом Гаврилова (Сергей Гаврилов, депутат Госдумы РФ – ред.), вы впервые посеяли сомнения и вопросы. Хотя на самом деле «преображение» внешнеполитического курса правительства началось в 2021 году, когда господин Бидзина Иванишвили, тогдашний председатель партии «Грузинская мечта», ушел из грузинской политики, и тут и началось великое непонимание по поводу того, кто несет ответственность за этот новый курс», – отметила она.
Кроме того, президент обвинила «Грузинскую мечту» в усилении однопартийной системы.
«Вместо усиления государственных институтов – краеугольного камня демократии –усиливается однопартийная система и её влияние. Принятые в ускоренном режиме законы, упразднение Службы госинспектора и создание новой, изменения в принципе назначения судей и законопроект «об иноагентах», всё это служит не усилению демократии или благополучию граждан, но упрочнению и продлению власти. Даже необходимая стране судебная реформа зашла в тупик. Ваша власть не разорвала этот порочный круг, в котором годами находятся одни и те же люди. Началось усиление влияния партии на правительство и парламент», – сказала она.
Зурабишвили говорит, что власти за последние два года пытаются не раздражать Москву. В качестве примера она привела слова премьера Ираклия Гарибашвили, заявившего 25 февраля 2022 года, что Грузия не введет санкции против России. Зурабишвили добавила, что введения двусторонних санкций от Тбилиси и Кишинева никто не требовал.
Согласно действующей Конституции Грузии, главой государства является президент страны, но вся власть практически сосредоточена в руках правительства и правящей партии, победившей на парламентских выборах.
В Аргентине гражданам РФ отказывают в продлении пребывания и ВНЖ
Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, а также в выдаче и продлении видов на жительство. Об этом сообщил в четверг заведующий консульским отделом российского посольства Георгий Полин, его слова приводит ТАСС.
По словам российского дипломата, аргентинские власти выносят россиянам предписания покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации. Он отметил, что посольству известно о десятках таких случаев.
Граждане России имеют право пребывать на территории Аргентины без виз на срок не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Аргентинские власти, отказывая в продлении пребывания россиян, ссылаются на то, что они превышают этот срок. При этом консул отмечает, что раньше власти удовлетворяли большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране.
«Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане», – заявил Полин. Он рекомендовал россиянам, получившим отказы, подавать апелляцию, рассмотрение которой может занять долгое время, в течение которого можно оставаться в стране.
Ранее сообщалось о том, что власти Аргентины после широкомасштабного российского вторжения в Украину зафиксировали резкое увеличение числа россиян, пребывающих в страну. Помимо прочего, за последний год в Аргентину приехали около 10 тысяч беременных россиянок, многие из которых родили в стране. Аргентина предоставляет своё гражданство всем родившимся на её территории. В феврале сообщалось об отказе во въезде в страну нескольким беременным россиянкам - впоследствии власти всё же разрешили им въехать. При этом аргентинские власти заявили, что будут лишать ВНЖ россиян-родителей рождённых в Аргентине детей, если они не будут жить в стране.
В Ростовской области в снежном плену оказались тысячи автомобилей
В Ростовской области, в четырех районах которой из-за аномального снегопада со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации, застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона. Сколько всего человек находятся в заторах на трассе, официально не сообщается.
Вечером 30 марта в Ростовской области из-за сильного снегопада и метели было перекрыто движение в обоих направлениях по федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон». На дороге возникли многокилометровые заторы – до 70 километров. По данным телеграм-канала Mash, в пробке оказались около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей.
К утру 31 марта протяженность затора на трассе «Дон» сумели сократить до 30 километров, сообщает МЧС. На разных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. В них находится 171 человек, в том числе 56 детей. Власти пообещали организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.
Региональное МЧС отправило на расчистку дороги более 150 единиц техники. Для того, чтобы эвакуировать с трассы заблокированные автомобили, спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе и создают «карманы» для проезда автомобилей. «Пошли первые фуры в направлении Москвы», — сказал представитель МЧС.
- Днем 30 марта на Ростовскую область обрушился циклон обильными осадками в виде снега, местами был сильный ветер. В результате на трассе М-4 «Дон» было перекрыто движение на 76 километрах дороги; пять поездов отстали от графика; без электричества остались почти 35 тысяч человек в восьми районах и три города. В пяти муниципалитетах области — городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах — ввели режим чрезвычайной ситуации.
Грузия выстраивает свою государственность исходя из новых реалий – Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Грузию «современным, молодым, демократическим государством, которое проходит не очень простую историю становления». В интервью проекту «Многополярность» абхазского специалиста-международника Эдгара Гвазава она прокомментировала недавние события в Тбилиси.
По словам Захаровой, Запад считает регион Южного Кавказа «зоной своих исключительных интересов».
«Но при этом, если говорить о народе, если говорить об обществе, то это – народ с огромной, длительной, очень интересной, богатой и насыщенной историей, сформировавшей свою культуру не за последние десятилетия. Она насчитывает сотни и тысячи лет. А вот всё это, к сожалению, для многих на Западе не представляет собой никакой ценности и не имеет никакого значения. В отличие от нас», – сказала Захарова.
По её словам, Грузия «выстраивает свою государственность уже исходя из новых исторических реалий».
Захарова считает недопустимым «грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри» через «так называемые НПО и так называемых общественных деятелей».
«Как вы понимаете, о благосостоянии и благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, на Западе думают мало», – отметила она.
Захарова говорит, что по целому ряду причин «многие уже начинают противодействовать этому расшатыванию ситуации», «многие уже обладают неким иммунитетом от подобных цветных революций».
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против. ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией».
- Дальнейшая нормализация отношений между Россией и Грузией «всецело отвечает интересам народов» двух стран, убеждены в МИД России. Об этом в интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО
Парламент Турции вечером в четверг одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Против не было подано ни одного голоса.
Турция стала последней из 30 стран союза, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе "за" проголосовал парламент Венгрии.
Сама Финляндия ранее одобрила все необходимые формальности для вступления в Североатлантический союз. Теперь она может быть принята в НАТО уже в июле, на саммите в Литве.
При этом судьба заявки Швеции, поданной одновременно с Финляндией в прошлом году, после российского вторжения в Украину, пока не ясна. Венгрия и Турция ещё не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, выдвигая ряд условий. В Турции, в частности, обвиняли шведские власти в несоблюдении договорённостей о выдаче курдских активистов, которых Турция обвиняет в терроризме. В НАТО надеются на завершение процесса ратификации до саммита в Вильнюсе - в противном случае, по всей вероятности, Финляндия вступит в НАТО пока без Швеции.
- Финляндия после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, сохраняя его и после распада СССР и ликвидации организации Варшавского договора. От нейтралитета большинство политических сил страны решило отказаться после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, посчитав, что только членство в НАТО может стать достаточной гарантией безопасности граничащей с Россией страны.
Большое жюри Нью-Йорка одобрило уголовные обвинения Трампу
В четверг большое жюри, созванное окружным прокурором Манхэттена, проголосовало за утверждение обвинительного заключения по делу о выплате Дональдом Трампом 130 тысяч долларов за молчание порноактрисе, утверждавшей, что у нее был роман с Трампом. Следующий этап – рассмотрение этого дела судом.
Детали обвинительного заключения будут обнародованы после появления Дональда Трампа перед судьей в Манхэттенском суде, где ему будут официально предъявлены обвинения. Когда и как это произойдет пока не сообщается, но не исключено, что бывший президент после задержания будет препровожден в зал суда в наручниках. Это первый случай предъявления уголовных обвинений бывшему или действующему президенту Соединенных Штатов.
Дональд Трамп назвал решение большого жюри одобрить обвинительное заключение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на беспрецедентном в истории уровне». Окружной прокурор Элвин Брагг, по его словам, «одержим идеей достать Трампа».
Как отмечают комментаторы, это будет трудное для прокуратуры дело. Обвинение в том, что Трамп фальсифицировал налоговые документы, внеся сумму, выплаченную порноактрисе Сторми Дэниэлс, как расходы на юридические услуги, является, по нью-йоркским законам, правонарушением. Оно может рассматриваться как уголовное преступление если оно было предпринято для совершения еще одного преступления. Нью-Йоркская прокуратура настаивает, что Трамп этими действиями нарушил федеральные избирательные законы. Однако в свое время федеральная прокуратура после проведения расследования отказалась предъявлять Дональду Трампу обвинения в нарушении избирательных законов, мало этого, юристы называют такой подход необычным, поскольку никогда прежде нью-йоркские суды не рассматривали подобных дел.
Предъявление обвинений Дональду Трампу, который вновь выставил свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии формально не должно помешать ему вести предвыборную кампанию. Американскими законами это не запрещено. Угроза предъявлений уголовных обвинений, с одной стороны, была использована бывшим президентом для сплочения своих сторонников, с другой стороны, опросы общественного мнения показывают, что часть республиканского электората подумывает о поддержке другого кандидата.
В данный момент Дональд Трамп является объектом, по меньшей мере, еще двух расследований, которые могут завершиться предъявлением ему уголовных обвинений. Федеральная прокуратура расследует его обращение с секретными документами, которые были незаконно вывезены из Белого дома и обнаружены в резиденции Трампа во Флориде. Окружной прокурор в Джорджии ведет расследование по подозрению в попытке Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в Джорджии. Гражданские иски, вчиненные Дональду Трампу и его компании, исчисляются десятками.
Форум