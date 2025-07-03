ПА ОБСЕ призвала Сирию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

«Португальская декларация», принятая 3 июля Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на пленарном заседании в Порту, призывает новое правительство Сирии отозвать признание независимости неконтролируемых территорий Грузии.

В частности, в пункте 68 обширной декларации, состоящей из 219 пунктов, ПА ОБСЕ призывает правительство Сирии:

отозвать признание «независимости» грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона;

отозвать признание «независимости» украинских регионов (Донецка и Луганска);

признать территориальную целостность Грузии и Украины.

18 июня, в ходе визита лидеров «Грузинской мечты» Шалвы Папуашвили и Николоза Самхарадзе в Турцию правительство Грузии обратилось к турецкой стороне с просьбой выступить посредником в переговорах с Сирией по вопросу отзыва признания независимости Абхазии и Цхинвальского региона.

Месяцем ранее, 17 мая, конгрессмен США Джо Уилсон, соавтор MEGOBARI Act, заявил, что обратился к министру иностранных дел Сирии с таким же призывом.

31 января 2025 года четыре политические партии Грузии, не признающие победу «Грузинской мечты» на спорных парламентских выборах, обратились с тем же призывом к переходному правительству, сформированному после падения режима Башара Асада.

Между тем, 25 июня, министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Олег Барциц находился с рабочим визитом в Сирии. По данным пресс-службы ведомства, его сопровождал его заместитель Ираклий Тужба.

В принятой сегодня декларации, а также в отдельной резолюции по Грузии Парламентская ассамблея ОБСЕ подчеркнула изменения во внешней политике Грузии и выразила обеспокоенность «укреплением связей с Российской Федерацией и Китаем», «в контексте заявленных европейских устремлений Грузии».

В декларации содержится и призыв к «освобождению политических заключенных в Грузии», «отмене всех законов российского образца» и проведению новых, справедливых парламентских выборов.

Что касается резолюции по Грузии, она призывает грузинские власти:

Вернуться на путь интеграции в Евросоюз; Уважать свободу собраний и выражения мнений; Воздерживаться от применения силы в отношении мирных демонстраций, политиков и представителей СМИ; Разрядить ситуацию и вступить в «национальный диалог со всеми игроками, чтобы найти выход из сложившейся ситуации».

В резолюции также отмечается, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выявила «многочисленные нарушения в избирательном процессе» во время парламентских выборов 2024 года.