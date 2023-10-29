Пакистанский сенатор оправдал Холокост конфликтом в Газе

Член верхней палаты парламента Пакистана Афнан Хан опубликовал в соцсети Х фотографию лидера нацистов Адольфа Гитлера с комментарием «по крайней мере, теперь мир знает, почему он сделал, что сделал». Намек на геноцид евреев сделан на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

Хан - представитель правоцентристской партии Пакистанская мусульманская лига, сын бывшего министра по вопросам изменения климата. В Сенате он возглавляет комитет Исторического наследия и культуры, на странице политика в линкедине сказано, что он самый молодой член парламента в истории страны. Он учился в Оксфорде, Лондонском университете и Йоркском университете, имеет докторскую степень в компьютерных науках.

Запись политика в Х просмотрели более миллиона раз. Ранее социальная сеть объявляла, что не будет удалять посты политиков, даже если они нарушают правила сервиса, так как такие записи имеют общественное значение.

Фотография с Гитлером - не единственный антисемитский комментарий, сделанный Ханом за сутки. Еще один он оставил 28 октября под постом американского бизнесмена Вивека Рамасвами, выдвинувшего свою кандидатуру на номинацию на пост президента США от республиканцев. Рамасвами выступил в поддержку Израиля, заявив, что у страны есть право уничтожить радикальные движения ХАМАС и «Хезболла». Хан написал ему в комментарии, что для Израиля американец остается «ничтожным одноразовым гоем».

На фоне конфликта в Газе в мире резко выросло число антисемитских выступлений, отмечает Голос Америки.

Американская Антидиффамационная лига зафиксировала десятки случаев выступлений против евреев в Австрии, Германии, Греции, Великобритании, Нидерландах, Испании, Италии, Канаде, Польше, Португалии, США, Франции, странах Латинской Америки, Турции. В конце октября такие случаи отмечены в России.