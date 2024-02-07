Палата представителей не приняла законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США во вторник не смогла принять ранее внесённый республиканцами законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи. Администрация Джо Байдена ранее выступила против этого законопроекта, назвав его политической уловкой. Белый Дом настаивает на принятии другого законопроекта, представленного ранее в Сенате, в котором средства выделяются наряду с Израилем также на поддержку Украины и на укрепление южной границы в сочетании с миграционной реформой.
Большинство членов Палаты представителей голосовали за законопроект о помощи Израилю, однако он не был принят, поскольку для одобрения по ускоренной процедуре требовались две трети голосов. За было подано 250 голосов, 180 – против. Проект поддержали, кроме республиканцев, 46 демократов, при этом 14 республиканцев и большинство демократов были против.
Законопроект вряд ли имел бы шансы на вступление в силу – президент Джо Байден обещал наложить на него вето – однако то, что его не удалось принять в Палате представителей, комментаторы расценивают как неудачу республиканцев и спикера Майка Джонсона. Ещё одной неудачей стал провал голосования об импичменте министру внутренней безопасности в администрации Байдена Алехандро Майоркаса. Голосование оказалось равным – 215-215, причём его исход решил конгрессмен-демократ Эл Грин, который въехал в зал заседаний на коляске и в больничной одежде, сразу после того, как перенёс хирургическую операцию. Чтобы иметь возможность в будущем ещё раз поставить вопрос на голосование, один из республиканцев изменил свой голос на "против" (окончательный счёт 214-216).
- Перспективы проекта, объединяющего помощь Украине и Израилю и миграционную реформу, несмотря на призыв Джо Байдена его принять, по-прежнему расцениваются как пессимистичные. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл признал, что для его принятия не хватит голосов. По его мнению, необходимо принять законпроекты о помощи Израилю и Украине по отдельности.
- По утверждению президента Байдена, законопроект разваливается под политическим давлением, которое оказывает на законодателей его предшественник Дональд Трамп. «Всё указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп, – сказал Байден. – Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения» (цитата по Голосу Америки).