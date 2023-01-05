Палата представителей США второй день подряд не может выбрать спикера

Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти в шестой раз подряд не удалось заручиться необходимым количеством голосов для избрания на пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник конгрессмены провели три раунда голосований. В среду Палата представителей сделала четвертую, пятую и шестую попытки избрать спикера, и каждый раз группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. В итоге голосование решено было отложить до полудня четверга (20 часов по московскому времени).

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром: в 1923 году для избрания понадобились девять туров.

По итогам шестого тура Маккарти набрал 201 голос из 218 необходимых. Другой представитель республиканцев, Байрон Дональдс, получил 20 голосов - его кандидатуру выдвинули члены партии, отказавшиеся поддерживать Маккарти. Соперник республиканцев, демократ Хаким Джеффрис, набрал 212 голосов - это вся фракция Демократической партии. Ранее Маккарти заявлял, что не будет снимать свою кандидатуру и намерен участвовать в процедуре до тех пор, пока не победит.

Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований – проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.

Критики Маккарти обвиняют его в том, что, будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов.

Не помог избранию Маккарти и призыв бывшего президента США Дональда Трампа ко всем членам его Республиканской партии, отмечает Reuters. "Республиканцы, не превращайте великий триумф в гигантское и позорное поражение", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы получили контроль над Палатой представителей, заняв в ней 222 места из 435. Для утверждения кандидатуры Маккарти на посту спикера необходимы 218 голосов.

Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.