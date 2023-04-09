Папа Римский призвал россиян узнавать правду о вторжении в Украину

Папа Римский Франциск в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую в этом году 9 апреля отмечают католики и протестанты, обратился к россиянам. Глава Римско-католической церкви призвал их стремиться узнавать правду о вторжении российской армии в Украину, отмечает в своем сообщении Reuters.

Понтифик, возглавивший воскресную службу на пощади у собора Святого Петра, среди прочего, призвал к диалогу между израильтянами и палестинцами в связи с новой вспышкой насилия на Ближнем Востоке.

Из-за холодной в этом году весны в Европе, в частности, непривычно низкой для этого периода времени в Риме и Ватикане температуры, Папа Римский был вынужден пропустить службу на открытом воздухе в пятницу. Для 86-летнего понтифика это стало мерой предосторожности после госпитализации из-за бронхита в конце марта.

В воскресенье Франциск помолился о мире, заметив, что «тьма и мрак слишком часто окутывают Землю». «Помоги украинскому народу на их пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России», - сказал понтифик, обращаясь к Богу. Одновременно он призвал верующих «встать на путь мира и братства».

С тех пор как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа Римский часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова как агрессия и жестокость в отношении действий российских военных в Украине.

В воскресенье Франциск попросил Бога «утешить раненых и всех тех, кто из-за войны потерял близких». Он также попроси даровать свободу узникам, чтобы у них была возможность вернуться целыми и невредимыми к своим семьям.

Папа Римский упомянул и другие охваченные вооруженными конфликтами и кризисами страны, к примеру, Южный Судан, Ливан и Гаити.

Православные верующие отмечают 9 апреля Вербное воскресенье - за неделю до Пасхи по своему церковному календарю.