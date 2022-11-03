Парламент Болгарии поддержал отправку Киеву военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали, если там будет российский президент Владимир Путин.

«Не слежу за участием других в саммите «Двадцатки». Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем», - цитирует слова Зеленского на брифинге в четверг РБК-Украина.

Владимир Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20, и этот вопрос обсуждался, в частности, в ходе его телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Индонезия в этом году председательствует в G20. Саммит пройдет на Бали 15-16 ноября. Власти Индонезии направили, в том числе, приглашения президентам Украины и России. Путин недавно заявил, что еще не принял окончательного решения о своей поездке на саммит, но Россия, по его словам, там будет представлена «совершенно точно на высоком уровне».