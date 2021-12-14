Парламент Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова

В Очамчире состоялась церемония возложения венков к могиле Виталия Дараселия. Траурное мероприятие было посвящено годовщине смерти легенды футбола, сообщает агентство «Апсныпресс».

Виталий Дараселия родился 9 января 1957 года в городе Очамчире. Выступал за местную футбольную команду «Амирани» (1973 – 1974), а с 17 лет – за основной состав тбилисского «Динамо» (1975 -1982). Дараселия – мастер спорта СССР и мастер спорта международного класса. Обладатель Кубка кубков (1981), чемпион СССР (1978), двукратный обладатель Кубка СССР (1976, 1979), чемпион Европы среди юношеских команд (1976), чемпион Европы среди молодежных команд (1980).

Легендарный полузащитник сборной СССР погиб на 26-м году жизни в результате автокатастрофы.

Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия Джемал Губаз заявил, что «Виталий Дараселия – лучший футболист Абхазии всех времен».

«За свои 25 лет он добился таких высот в футболе, которых многим его товарищам по команде не удалось добиться за всю спортивную карьеру. Он всегда был лидером в жизни и в спорте, за это его всегда уважали», – сказал он.

Друг и товарищ Дараселия по команде Беслан Нанба рассказал о вкладе спортсмена в абхазский футбол:

«Гибель Виталика Дараселия была невосполнимой утратой для нас, игроков тбилисского «Динамо», потому что он был нашим наставником. В Грузии приписывают его легендарную личность себе, но я могу заверить любого, что Виталик Дараселия являлся настоящим абхазом и патриотом Абхазии. Это могут подтвердить все, кто хорошо знал его. У Виталия была уникальная работоспособность. Тот объем работы, которую он проделывал на футбольном поле в течение матча, ни один футболист в Советском Союзе не мог осилить. Его приглашали играть в европейские клубы, но политика СССР того времени не разрешала подобное».

Мать Виталия Дараселия Мери Бжания-Дараселия рассказала, что ее сын жил футболом и с раннего детства с утра до вечера играл в него.

«Он был любящим сыном, хорошим соседом и надежным другом», – сказала она.

Виталий Дараселия приобрел мировую известность тем, что забил победный гол в финальном матче Кубка обладателей кубков 1981 года, где играли «Динамо» (Тбилиси) и «Карл Цейсс» (ГДР).

В 2018 году президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Дараселия Орденом Чести за внесенный им вклад в развитие грузинского футбола и его популяризацию, высокий профессионализм и особые успехи на международной арене.