ПАСЕ в резолюции назвала РФ «террористическим режимом»

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщает «Европейская правда».

За документ проголосовали 99 делегатов. Всего в ПАСЕ их 306, однако документы считаются принятыми, если за них голосует большинство присутствующих.

В документе под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».

В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

Би-би-си при этом пишет, что поправка касалась формулировки относительно российского режима. В первом варианте значилось «режим Российской Федерации», после поправки в документе осталась формулировка – «российский режим, находящийся у власти в данный момент».

«Судя по комментариям экспертов, это признание можно расценивать как первый шаг к признанию России страной, поддерживающей терроризм», – отмечает издание.

В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.