Пашинян: членство Армении в ОДКБ «фактически заморожено»

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «фактически заморожено», заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Тем самым он ответил на вопрос ведущего, намерен ли Ереван выйти из организации, в которой «доминирует Россия».

Еще в ноябре прошлого года Пашинян говорил, что Армения не готовится покинуть ОДКБ. В ходе своего ответа французским журналистам премьер-министр Армении сообщил также, что так называемый договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении.

«Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Пашинян в эфире телеканала France 24.

На вопрос о возможном закрытии российской военной базы на территории Армении Пашинян не дал конкретного ответа, пишет DW. Эта тема «не стоит на повестке дня», сказал он.

В разговоре с France 24 Пашинян также заявил, что российские официальные лица осенью 2023 года призывали к свержению государственной власти в Армении. Кроме того, он отметил, что нападение Азербайджана на Армению «весьма вероятно».