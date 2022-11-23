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Пашинян отказался подписывать документы на саммите ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.
Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайджана вывода войск с занятой ими части территории Армении, иное «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств».
Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.
Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но «мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них». Присутствовавший на заседании президент России Владимир Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речи не идет.
Другие новости дня
Произошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
Назначенный Россией глава аннексированной Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что в среду с Киевом проходит очередной обмен пленными.
Как написал Пушилин в телеграме, обмен идет по формуле «35 на 35». По его сведениям, в числе освобожденных украинскими властями семеро человек, воевавших на стороне донецких и луганских пророссийских сепаратистов.
Украине в основном вернули бойцов национальной армии, отметил один из лидеров сепаратистов.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак впоследствии сообщил, что обмен состоялся. По его данным, Украина вернула 36 человек – одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных нацгвардейцы, защищавшие Чернобыльскую АЭС.
О предыдущем обмене военнопленными между Украиной и Россией сообщалось 11 ноября. Тогда отмечалось, что Киев вернул 45 служащих ВСУ. Ранее в этом месяце, 3-го числа, был обмен по формуле «107 на 107», напоминает «РБК-Украина».
Депутаты Европарламента потребовали признать чеченский полк «Север» террористическим
Сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма – они также потребовали внести в список террористических организаций 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, известный как полк «Север».
Как следует из пресс-релиза, в этот список также вошли «ЧВК Вагнера» и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы».
Россию признали страной, использующей методы терроризма во время войны, пишет Радио Свобода. Депутаты Европарламента также заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу.
Резолюция не обязывает европейские страны к действиям и имеет символическое значение. За нее проголосовали 494 депутата, 44 воздержались, 58 проголосовали против.
- В апреле украинские власти назвали 141-й специальный моторизованный полк причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. Присутствие 141 полка на территории Украины неоднократно подтверждал глава Чечни Рамзан Кадыров - его первое сообщение об этом датируется еще 26 февраля. Тогда глава республики опроверг слухи о смерти командира подразделения Магомеда Тушаева. Сейчас полком командует Хасмагомед Магомадов – Тушаев стал командиром 96-го полка оперативного назначения.
- О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня – тогда планировалось сформировать четыре батальона при Минобороны России: «Север-Ахмат», «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Юг-Ахмат». Первым был сформирован «Север-Ахмат»– его состав расширили до полка. На видеозаписи, которая была опубликована в телеграм-канале Кадырова, на построении присутствовали не только сотрудники полка патрульно-постовой службы, группы быстрого реагирования МВД Чечни, но и люди в гражданской одежде.
- СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск по обвинению в развязывании и ведении агрессивной войны и о совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины и нарушения конституционного порядка, приведших к гибели людей и иным тяжким последствиям.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении правоохранительных органов Украины по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение дела. Силовиков подозревают в преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина.
Еще один грузинский боец погиб в Украине в боях на стороне ВСУ
Еще один грузинский боец погиб в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Константин Курсуа, по предварительным данным, имел также украинское гражданство и жил в Украине вместе с семьей.
Это 25-й грузин, погибший в боях на стороне ВСУ с конца февраля.
Президент Молдовы: российский режим оставляет нас в темноте и холоде
В МИД Молдовы в среду был вызван посол России - после того, как российский массированный ракетный удар по Украине привел к отключениям электричества почти по всей территории Молдовы.
По данным властей, без энергоснабжения осталось подавляющее большинство населенных пунктов страны - из-за аварийного отключения системы энергоснабжения. В столице Молдовы Кишиневе остановился общественный транспорт, не работали светофоры. Примерно спустя час электроснабжение начало восстанавливаться.
Без света осталось также самопровозглашенное Приднестровье.
Президент Молдовы Майя Санду в фейсбуке обрушилась с резкой критикой на российские власти. «Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении. Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен вести в сторону свободного мира» - написала Санду. Она также пообещала, что все технические проблемы будут решены, и свет вернется в дома.
В предыдущий раз электричество в Молдове отключалось 15 ноября, во время предыдущей массированной российской атаке на энергетические объекты соседней Украины, откуда Молдова получает часть электроэнергии.
В Кишиневе в последние недели проходят массовые акции протесты оппозиции, которая обвиняет проевропейские власти страны в энергетическом кризисе и повышении цен. Власти считают, что организаторы протестов, в том числе находящийся за границей миллиардер Илан Шор, связаны с Россией.
Жительницу Ингушетии, бежавшую от насилия, могут отдать родственникам
В Санкт-Петербурге полиция удерживает 18-летнюю жительницу Ингушетии Лейлу Гириеву, которая сбежала из дома из-за систематических избиений. Родственники нашли квартиру в Петербурге, где она скрывалась, и требуют ее выдачи. Сейчас девушка находится в ОВД, полицейские ждут приезда своих ингушских коллег.
Лейла Гириева покинула свой дом в Назрановском районе Ингушетии 14 ноября. Правозащитникам из центра «Марем» он сообщила, что отец - майор полиции в отставке - на протяжении нескольких лет регулярно избивал ее. Также родственники постоянно контролировали Гириеву и возили ее к имамам для «изгнания джиннов» из-за того, что девушка считает себя атеисткой. После побега она скрывалась в Санкт-Петербурге, но родственники нашли ее квартиру и утром в среду попытались сломать дверь. Гириева сама вызвала полицию, которая отвезла в ОВД и ее, и родственников.
После побега родственники подали в полицию заявление о краже, якобы совершенной Гириевой. По мнению кризисной группы СК SOS, помогающей жертвам домашнего и гендерного насилия на Северном Кавказе, это было сделано для того, чтобы объявить девушку в розыск, установить ее местонахождение и иметь формальный повод для ее преследования.
СК SOS сообщает также, что выехавший на помощь Гириевой активист Владислав Хорев был задержан сотрудниками «Центра Э» МВД.
Случаи домашнего насилия и побегов от него - не редкость в республиках Кавказа. Жертвы насилия часто заявляют о том, что если родственники найдут и вернут их, им грозит наказание вплоть до убийства. Местные власти, как правило, занимают сторону родственников.
- В конце октября на границе с Грузией на 11 часов задержали четырех сестер из Дагестана, которые бежали от домашнего насилия. По заявлению правозащитников, девушек избивали, в детстве они подверглись женскому обрезанию, а недавно одну из них родители решили выдать замуж за двоюродного брата. Летом они покинули регион с помощью правозащитников и сбежали от семьи.
- Родные пытались силой забрать сестер домой, адвокату удалось убедить полицию не допускать их к девушкам. Сестры написали заявления на членов семьи с описанием насилия в свой адрес. После этого их пропустили в нейтральную зону, а затем - в Грузию.
- Уроженка Дагестана Патимат Идрисова рассказала, что подверглась домашнему насилию, принудительному лечению, а также была похищена родственниками. С помощью правозащитников ей удалось бежать из страны и сменить имя.
- Свою историю рассказала сбежавшая после побоев в семье и насильственного «лечения» от бисексуальности Аминат Лорсанова. В 2021 году была похищена Халимат Тарамова, которая перед побегом также заявила о побоях и угрозах в семье.
В Цхинвали прошел митинг, посвященный Дню мужества и народного единства
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня отметили День мужества и народного единства. Как пишет агентство «Рес», торжественный митинг прошел сегодня, 23 ноября у въезда в Цхинвали, на Присской высоте.
В мероприятии приняли участие югоосетинский лидер Алан Гаглоев, представители общественности, участники национально-освободительной борьбы югоосетинского народа.
По словам Гаглоева, 23 ноября 1989 года – одна из самых значимых дат в истории Южной Осетии.
«33 года тому назад осетинские ребята живым щитом встали и отстояли свободу своего народа, отстояли справедливость, право самим определять национальное развитие нашей республики, право говорить на родном языке», – сказал он.
В Ереване проходит саммит ОДКБ с участием Владимира Путина
В Ереване проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – заседание Совета коллективной безопасности организации. В нем принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как пишет Радио Азатутюн, Никол Пашинян начал свое выступление на саммите с критики деятельности этой военной структуры.
Пашинян заявил, что ОДКБ не выразила поддержку его стране, хотя ранее Армения за одну ночь поддержала Казахстан, что позволило Астане избежать внутригосударственного хаоса.
«Армения завершает свое председательство в ОДКБ. Хотя это был юбилейный год, для Армении он вовсе не был юбилейным. В течение двух лет государство-член ОДКБ как минимум трижды подвергалось нападениям со стороны Азербайджана, и фактически до сих пор мы не получили никакой реакции от ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана, что является большим ударом по имиджу ОДКБ», – сказал премьер-министр Армении, посчитав это самым большим провалом организации.
Ранее в Ереване прошла акция с требованием выхода Армении из ОДКБ. Представители гражданского общества заявили, что структура, в которую входит Армения, бездействует и не предприняла никаких практических шагов для обеспечения безопасности государства-члена, более того, назвала азербайджанское вторжение пограничным конфликтом.
Джонсон: Германия желала Украине сдаться в случае нападения России
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что говорили представители Германии, Франции и Италии о возможности вторжения России в Украину. Американская разведка предупреждала о подготовке к войне с осени, однако до последнего момента многие мировые политики не верили в то, что она случится или будет долгой.
До начала войны в Украине Германия считала, "если оно произойдёт – это будет катастрофа, поэтому будет лучше, если всё закончится побыстрее, а Украина сдастся", – сказал Джонсон, объяснив такой подход "всевозможными вескими экономическими причинами".
Франция, по словам Джонсона, "до последнего момента отрицала" возможность нападения России. А правительство Италии, которое в то время возглавлял Марио Драги, однажды заявило, что не сможет поддержать позицию остальных стран из-за "огромной" зависимости от российских углеводородов.
Однако после вторжения России, подчеркнул Джонсон, все страны сплотились вокруг Украины и оказывают ей постоянную поддержку. "Все – немцы, французы, итальянцы – все, включая Джо Байдена, увидели, что вариантов просто нет. Потому что вы не смогли договориться с этим парнем", – сказал Джонсон, имея в виду президента России Владимира Путина. Джонсон отметил, что это был "ключевой момент".
19 января президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявлял, что войны не будет. "Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться", — заявил он тогда.
Через месяц, 22 февраля на встрече с президентом Эстонии в Киеве он выразил надежду, что войны не будет. Через несколько часов Путин объявил, что Россия признаёт независимость так называемых ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. При этом Путин подчеркнул, что не собирается отправлять туда войска "сейчас", а территориальные вопросы должны решаться в ходе переговоров. 24 февраля Россия вторглась в Украину.
- К середине ноября, по данным ООН, в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, к сентябрю из-за войны в Украине повреждено более 136 тысяч жилых домов, более 188 тысяч личных автомобилей, 1270 школ, 786 детских садов, 978 медучреждений, 775 культурных объектов. Общий ущерб оценивается в 127 миллиардов долларов.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине
Россия 23 ноября нанесла ракетный удар по городам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове Одесской области и Полтавской области, сообщают местные власти. ПВО сработала в Днепропетровской области.
В Киеве зафиксированы отключения электричества и остановка метро, сообщается о попадании как минимум в один инфраструктурный объект. Город остался без воды. В Киевской области ракета, по сообщению властей, попала в жилой дом и в инфраструктурные объекты. Львов остался без света, мэр города предупредил о возможном отключении воды.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о массированном ударе по энергетической инфраструктуре по всему региону и отключении света. В граничащей с областью Молдавии сообщают об отключения электричества, в том числе в столице Кишинёве.
Сообщается об аварийном отключении блоков Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Это может свидетельствовать о перепедах напряжения в сети, к которой подключена станция или попадании по трансформаторам вокруг неё.
По предварительным данным, в результате обстрелов три человека погибли, шестеро ранены.
В среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной-спонсором терроризма. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграме после ракетного удара заявил, что новые обстрелы подтверждают это утверждение.
В Абхазии объявили о создании новой «широкой политической платформы»
В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня, 22 ноября прошло собрание общественных и политических сил. Во встрече, в частности, приняли участие лидеры оппозиции и общественные деятели.
Участники собрания приняли манифест, в котором объявили о создании новой «широкой политической платформы». Они критикуют абхазские власти, которые, как говорится в документе, публично заявляют, что «народ Абхазии не в состоянии поддерживать собственный суверенитет, и поэтому должен поделиться своими природными, территориальными, энергетическими и иными активами».
«Именно так мы воспринимаем договоренности правительства по передаче в иностранную собственность части территории Пицунды, законодательных инициатив по отчуждению энергетической системы страны, проведению антинародных законов, объявляющих граждан Абхазии иностранными агентами, полное отсутствие собственной повестки во внешней политике, демографии, фактическую остановку процесса репатриации, игнорирование реального положения дел в армии», – сказано в манифесте.
Представители общественных и политических сил уверены, что отсутствие реформ в современном мире «подвергает страну и народ опасности, отставание в развитии несет угрозу не только суверенитету, но и ставит под угрозу само существование абхазского народа».
«Складывается ощущение, что правящий политический класс потерял веру в осуществимость Абхазского государственного проекта и намерен лишь формально поддержать его на плаву за счёт продажи общенародных активов.
Со всей ответственностью заявляем: мы не допустим осуществления подобного плана! Мы категорически не согласны с тезисом о неспособности нашего народа решать проблемы и убеждены в том, что люди, продвигающие такие подходы и взгляды, не имеют морального права управлять страной, в народ которой они не верят и в котором пытаются культивировать комплекс неполноценности», – сказано в манифесте.
«Объявляем о формировании широкой политической платформы, объединяющей новое поколение политиков и общественных деятелей. Наши цели: сохранение национальных активов, реформирование политической системы, приход во власть нового поколения, развитие Абхазии как суверенного, современного демократического государства», – говорится в документе.
Шотландии отказано в организации референдума о независимости
Верховный суд Великобритании постановил, что законодатели в Шотландии не вправе организовывать второй референдум о независимости без согласия правительства Соединённого Королевства.
Дело было передано в суд после того, как первый министр Шотландии Никола Стёрджен представила планы проведения второго голосования 19 октября будущего года. С запросом обратилась королевский адвокат Дороти Бейн.
Как заявил в среду председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид, у шотландского парламента нет права издавать законы, касающиеся референдума о независимости этой части королевства. Решение означает, что главный юрист шотландского правительства не сможет утвердить соответствующие документы для их расмотрения местными законодателями.
Кабинет министров Великобритании противится проведению второго плебисцита. В Лондоне настаивают, что вопрос о независимости был решён на референдуме 2014 года. "Против" тогда высказались 55% жителей Шотландии. Поддерживающая отделение Шотландская национальная партия настаивает на повторном голосовании.
Опросы, которые проводились в последние годы, показывали, что избиратели в Шотландии примерно разделены по этому вопросу.
В украинский парламент внесён законопроект о запрете РПЦ
В украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение церкви. Об этом в фейсбуке рассказала депутат Ирина Фриз.
По её словам, законопроект внесён фракцией "Европейская солидарность". Она заявила, что церковь "слишком долго проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима".
Законопроект внесён на следующий день после того, как Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком женском монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.
Спецслужба сообщила о проверке 850 человек, 50 из которых были допрошены, в том числе и с детектором лжи. Утверждается, что на церковной территории были найдены "пророссийская литература для обучения в семинарии и приходских школах", и наличные деньги, в том числе "несколько тысяч российских рублей", — передаёт Крым.Реалии.
В мае входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ. Однако многие политики продолжают критиковать её за промосковскую, по их мнению, политику. В октябре СБУ провела обыски у тульчинского митрополита Ионафа (Елецких), его обвинили в хранении "пророссийской литературы".
Ряд политиков заявляет, что единственной православной церковью в стране должна стать Православная церковь Украины, получившая признание независимости Константинопольским патриархатом в 2019 голу.
В Ереване прошла акция с требованием выхода Армении из ОДКБ
Гражданское общество призывает власти Армении прекратить членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Акция протеста прошла на площади Свободы в Ереване параллельно с проходящим в армянской столице саммитом военного блока.
Представители гражданского общества заявляют, что структура, в которую входит Армения, бездействует и не предприняла никаких практических шагов для обеспечения безопасности государства-члена, более того, назвала азербайджанское вторжение пограничным конфликтом.
Координатор программ «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян считает, что Армения должна была выйти из блока еще тогда, когда обращение Еревана осталось без ответа.
«Мы получили не безопасность, мы получили политическую поддержку Азербайджана, мы получили то, что, по сути, по крайней мере де-факто, Россия и Беларусь политически поддержали Азербайджан. Другие страны-члены ОДКБ особо ничего не сделали», – отметил Иоаннисян.
Участники организованной акции протеста против ОДКБ считают недопустимым то, что Ереван сегодня принимает руководителей государств-членов структуры, в том числе президента России Владимира Путина.
«Путин, Лукашенко и другие не должны были ступить на территорию этой страны, по меньшей мере, они заслуживают тюремного заключения и только тюремного заключения. Я видел здесь надписи Буча, Ирпень, то, что там сделали российские войска, я добавлю к этому то, что сделал Азербайджан при поддержке России в Гадруте, Шуши», – заявил Даниел Иоаннисян.
Политолог Рубен Меграбян напомнил участникам акции протеста слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что у Азербайджана больше друзей в ОДКБ, чем у Армении. Так думают и представители гражданского общества.
«Алиев неправ, ошибка в следующем: у Армении вообще нет и не может быть друзей в ОДКБ», – подчеркнул Меграбян.
Митинг завершился принятием заявления, в котором представители гражданского общества требуют от властей выхода Армении из ОДКБ.
Как пишет Радио Азатутюн, среди участников акции протеста были также граждане Украины, которые с украинскими флагами и плакатами с названиями украинских городов, пострадавших от действий российских военных, протестовали против развязанной Россией войной против Украины.
Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма
Депутаты Европарламента на заседании 23 ноября приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Депутаты заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу.
"Регулярные атаки и зверства, совершаемые Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфрастурктуры и другие серьёзные нарушения международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и составляют военные преступления", — говорится в тексте документа.
Россия признаётся в нём страной, использующей методы терроризма во время войны. Страны Евросоюза депутаты призвали разработать новое законодательство, которое позволило бы помещать целые государства в список террористов. Сейчас в террористический список ЕС можно добавлять только организации и отдельных людей.
Депутаты призвали страны Евросоюза организовать поддержку созданию специального трибунала по агрессии России против Украины. Перед голосованием отмечалось, что документ должен стать шагом в судебном преследовании президента России Владимира Путина и его правительства.
Резолюция не обязывает европейские страны к действиям и имеет символическое значение. За неё проголосовали 494 депутата, 44 воздержались, 58 проголосовали против.
Половина пропавших без вести на Северном Кавказе – уроженцы Чечни
За девять месяцев 2022 года в Чечне в розыске числились 1598 пропавших без вести человек. Это половина от всех разыскиваемых на Северном Кавказе. Данные предоставлены МВД России на основе сведений из региональных главков полиции, сообщает Кавказ. Реалии.
По числу пропавших без вести Чечня занимает третье место среди регионов России после Москвы, где пропавшими числились 2243 человека и Московской области - 1762 человека.
Согласно официальным данным сотрудников правоохранительных органов, всего в январе-сентябре на Северном Кавказе разыскивались 3122 пропавших без вести человека, по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на несколько процентов. Вторым после Чечни в округе идет Ставропольский край - 551 разыскиваемый, а затем Дагестан - 304 разыскиваемых.
По данным оппозиционного чеченского движения 1ADAT с января по октябрь 2022 года в республике похитили 281 местного жителя. Например, по сведениям активистов, в августе без указания причин был задержан как минимум двадцать один человек.
- За три года в Чечне пропали без вести 4 984 человека. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого. Эти сведения в конце 2021 года опубликовало государственное агентство РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отвергал обвинения и говорил, что секретных тюрем, в которых держат похищенных местных жителей, в республике нет. В частности, он заявил об отсутствии подвалов для незаконно задержанных на территории его особняка. Оппозиционный блогер Ибрагим Янгулбаев описал секретную тюрьму, в которой находился сам, и рассказал об участии самого Кадырова в пытках.
В США несколько погибших при стрельбе в супермаркете в Вирджинии
В американском штате Вирджиния до 10 человек погибли, многие ранены в результате стрельбы, открытой вооружённым нападавшим в супермаркете сети Walmart города Чесапик.
Предположительно, стрелявший был сотрудником магазина. Открыв огонь и убив несколько человек, нападавший позднее выстрелил в себя. Он также мёртв. Мотив его действий устанавливается.
Трагедия произошла во вторник, в начале одиннадцатого вечера. Представитель местной полиции Лео Косински рассказал, что огонь, предположительно, был открыт внутри магазина, а сообщников у стрелявшего, судя по всему, не было.
В администрации Walmart заявили, что "шокированы трагическим событием" и готовы оказать правоохранительным органам всё необходимое содействие.
Сенатор США от Вирджинии демократ Марк Уорнер заявил, что испытывает отвращение в связи с сообщениями о новом случае массового убийства. Сенатор штата Вирджиния, также политик-демократ, Луиз Лукас написала в Твиттере, что "не успокоится, пока не будет найдено решение, которое позволит положить конец эпидемии насилия с примнением огнестрельного оружия в стране".
Днями ранее в результате стрельбы, открытой вооружённым нападавшим в ночном клубе ЛГБТ в американском штате Колорадо, были убиты пять человек, еще 17 - пострадали.
В 2019 году жертвами стрельбы в магазине Walmart в Техасе, в городе Эль-Пасо, погибли 23 человека, отмечает "Би-би-си".
Великобритания впервые с начала войны поставит Украине вертолёты
Великобритания впервые с начала российского вторжения в Украину поставит Киеву военные вертолёты. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Бен Уоллес.
Как выяснила "Би-би-си", всего Украине будут предоставлены три армейских вертолёта Sea King, причём один из них уже передан украинской армии. В последние шесть недель украинские экипажи проходили тренировки в Великобритании. Занятия включали отработку навыков управления и поддержание технического состояния машин - для проведения поисково-спасательных операций.
Министр Уоллес отметил, что Великобритания дополнительно поставит Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов. Заявление было сделано в Осло, где западные союзники обсуждали дальнейшую военную поддержку Киеву.
Накануне сообщалось, что в США хвухпартийная группа из 16 сенаторов призвала администрацию президента Джо Байдена одобрить запрос Украины на поставку ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Сенаторы также попросили американское Минобороны объяснить отсутствие прогресса по этому вопросу, отмечачет "Голос Америки". Администрация Байдена до сих пор отклоняла запросы на поставки таких беспилотников, способных подниматься на высоту около 9 километров и находиться в воздухе больше суток.
По данным The Wall Street Journal, отказ был продиктован опасениями, что беспилотники могут быть сбиты, что они не являются необходимыми для Украины в военном плане и могут привести к эскалации конфликта. Однако Пентагон не стал официально подтверждать свою позицию.
В результате обстрела больницы в Украине погиб новорождённый
В результате очередных обстрелов Украины погибли трое человек, в том числе новорождённый. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Ночью российская армия "ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы" города Вольнянска Запорожской области, заявили в Офисе президента. Под обстрелами погиб мальчик, родившийся два дня назад. Его мать осталась жива.
Кроме них в результате ударов пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Работы по разбору завалов продолжаются.
Также в Офисе президента сообщили, что российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Ракеты попали в жилой дом и поликлинику, частично разрушена местная школа. Под обстрелами погибли двое прохожих.
Украинская армия освободила Купянск от российских войск в сентябре 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы городов, заявив, что Россия "ответит за всё зло, которое принесла в нашу страну".
В Минобороны России в среду заявили, что российские военные за сутки уничтожили в Запорожской области пункт управления бригады Вооружённых сил Украины, а также два склада с вооружением и боеприпасами. Пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и один из складов располагались в районе Вольнянска, следует из сделанного в Москве заявления.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода:
Мелия в 19-ю годовщину «Революции роз»: Саакашвили – личный узник Путина
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия поздравил жителей страны с Днем святого Георгия (Гиоргоба) и 19-й годовщиной «Революции роз».
По словам Мелия, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который встречает годовщину революции в заключении – личный узник российского президента.
«Сегодня 23 ноября – Гиоргоба, день победы света над тьмой, день веры и укрепления этой веры и победы над злом.
Сегодня исполнилось 19 лет со дня «Революции роз» – дня, когда абсолютное большинство граждан Грузии, желая развития, изменило застой и погрязшее в коррупции государство.
Сегодня – день, когда страну, превратившуюся просто в территорию, где царили криминал, коррупция и полная безысходность, люди, проникнутые идеей, превратили в амбициозное государство. Мир заговорил о грузинских реформах, Миша и его команда совершили прорыв. Именно этого ему не смогло простить террористическое государство, одержимое русским империализмом. Поэтому в условиях «Российской мечты» Миша является личным узником Путина.
В 2002 году была тьма, даже сейчас власть пытается оставить нас на темной стороне истории, однако помните – чем длиннее ночь, тем ближе рассвет. Мы побеждали с честью и правдой, и мы победим с честью и правдой. Не существует короткого или длинного пути к победе, есть только достойный путь и достойная победа», – заявил Мелия.
- 23 ноября 2003 года, через три недели после парламентских выборов, в течение которых грузинская оппозиция протестовала против их результатов, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе покинул свой пост. Отставке предшествовали четыре дня беспрецедентных уличных акций протеста, организованных Михаилом Саакашвили. Противостояние прошло бескровно, поэтому те события стали называть «Революцией роз» – демонстранты несли с собой цветы.
В Абхазию начаты поставки российской электроэнергии
Накануне вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Согласно информации, размещенной на сайте Государственной электросистемы Грузии, в Абхазию из России сейчас поступает около 250 мегаватт электроэнергии.
Ранее министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган доложила абхазскому лидеру Аслану Бжания о результатах переговоров с министерством энергетики РФ. По её словам, после согласования графика и сроков перетока специалисты выедут для проведения работ на линии «Ачгуара».
Напомним, что вопрос поставок российской электроэнергии связан именно с необходимостью завершения ремонтных работ на ЛЭП «Ачгуара». Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС».
В Иерусалиме произошли взрывы на двух автобусных остановках
В Иерусалиме в среду утром с разницей в полчаса произошло два взрыва. По последним данным, пострадали не менее 15 человек.
Взрывы произошли на автобусных остановках, расположенных недалеко друг от друга. В результате первого, на выезде из города, были ранены 12 человек, из них двое – в критическом состоянии. При втором взрыве был сильно повреждён автобус, госпитализированы трое пострадавших.
Министр по вопросам безопасности Израиля охарактеризовал произошедшее как атаку. В полиции не исключили причастности к нападениям палестинских радикалов. Проводится расследование.
В преддверии визита Путина в Ереване прошла антироссийская акция
В преддверии саммита ОДКБ, который пройдет сегодня, 23 ноября в Ереване, армянская оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» провела акцию протеста.
Участники шествия скандировали антироссийские лозунги: «враг Россия!», «враг ОДКБ!», имея в виду, что после кровавых столкновений на границе в сентябре этого года этот военный блок не оказал никакой поддержки своему члену – Армении.
Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в частности президента Российской Федерации Владимира Путина, должен получить достойное противодействие. В день саммита они, а также представители гражданского общества, намерены вновь провести акции протеста.
Как пишет Радио Азатутюн, это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны осенью 2020 года.
Грузинский патриарх поздравил российского с днем рождения
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил российского патриарха Кирилла с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится о «сложных временах» и надежде на «мир между Россией и Украиной».
«В эти сложные времена желаем Вам здоровья и всех благ Божиих. Желаем, также, чтобы Вашими и общими усилиями как можно скорее восстановились справедливость и мир между Россией и Украиной, между нашими государствами. Да хранит Господь Вас и Вашу паству!» – сказано в поздравлении.
После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл говорил, что украинцы и русские — это один народ, что конфликт спровоцировали внешние силы для ослабления России и что в Донбассе идет «подавление и истребление людей». Из-за позиции патриарха Кирилла Украинская православная церковь в конце мая провозгласила свою независимость от Русской православной церкви. В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгила Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви независимости от Московского патриархата.
Великобритания и Канада ввели санкции против предстоятеля РПЦ. Евросоюз рассматривал возможность включения Кирилла в черный список в рамках шестого пакета санкций, однако в итоге не стал этого делать из-за позиции Венгрии, заявившей, что наложение санкций на церковного иерарха будет нарушением свободы вероисповедания.
23 июня въезд Кириллу на территорию страны запретили власти Литвы. В ноябре Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил.
Украина открыла уголовное дело по факту видео с российскими пленными
Украинские власти возбудили уголовное дело по факту видео с российскими солдатами, которых, предположительно, расстреляли после пленения. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил помощник генпрокурора Украины Андрей Костин. При этом ведомство квалифицировало произошедшее как «вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен».
Ранее представители украинских властей, комментируя появившееся в сети видео, отмечали, что в случае провокационных действий во время сдачи в плен солдаты противника считаются нарушителями женевской конвенции, которая устанавливает правовые стандарты во время войны, и военными преступниками.
Во вторник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к тщательному расследованию инцидента с российскими военнопленными. «Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает», - заявил он.
18 ноября в интернете появились два видео, на которые попала, предположительно, сцена расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских солдат.
На первом видеоролике российские военнослужащие выходят из дома с поднятыми вверх руками и сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек, но с оружием в руках. Начинается стрельба, запись обрывается.
На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Предполагается, что оба видео могли быть сняты в районе Макеевки в Луганской области Украины.
Позже Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. В министерстве также подчеркнули, что это «не единичный случай, а распространенная практика ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что изучат видеоролики с предполагаемым расстрелом.
Во вторник в сети появилось еще одно видео, на котором, предположительно, снят расстрел военнослужащих. На кадрах лежащих на земле людей, одетых в форму, похожую на обмундирование российской армии, добивают выстрелами в голову. Где и когда было сделано видео, а также кто его автор - неизвестно.
- В июле более 50 украинских военнопленных из числа защитников Мариуполя погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. Власти Украины утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств солдат противника. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.
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