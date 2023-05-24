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Пашинян призвал Захарову не комментировать его слова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представитель МИД России не должен комментировать его слова, а может только принимать их к сведению. Так он отреагировал на высказывания представителя МИД России Марии Захаровой, которая прокомментировала высказывания главы правительства Армении о членстве этой страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Захарова на брифинге в среду прокомментировала последнее заявление Пашиняна по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ в случае, если эта организация, где важную роль играет Россия, покажет свою неэффективность.
«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», - сказала Захарова.
Пашинян, по сообщению агентства «Арменпресс», отвечал в парламенте на вопросы депутатов, один из которых касался заявления представителя МИД России. Премьер-министр ответил, что не знает, кто из представителей российского МИД сделал такое заявление, отметив: «Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю».
Пашинян ранее неоднократно критиковал ОДКБ, в частности, утверждая, что организация не заняла достаточно четкую позицию в конфликте Армении с Азербайджаном. При этом прямо о том, что Ереван намерен выйти из организации, он не говорил.
В России, в свою очередь, ряд провластных комментаторов критикует Пашиняна, обвиняя его в прозападной позиции. Официально такие обвинения не звучат.
Вечером в среду Пашинян отправился в Москву, где он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. Запланирована и трехсторонняя встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Другие новости дня
Правительство Грузии подтвердило поездку Саломе Зурабишвили в Брюссель
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибудет в Брюссель 31 мая и выступит перед Европарламентом, сообщила администрация президента.
По данным портала BM.ge, правительство Грузии по протоколу подтвердило поездку в ответ на обращение Зурабишвили.
Ранее президентская администрация упрекала правительство, что ответ затягивается с 27 апреля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал публичные заявления на эту тему несерьезными.
Умерла американская певица Тина Тернер, «королева рок-н-ролла»
В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла певица Тина Тернер. Об этом ее представитель сообщил Sky News. Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».
Тина Тернер родилась в США в 1939 году. Ее имя при рождении - Анна Мэй Буллок. Сценический успех пришел к ней в начале 1960-х, когда она стала популярной исполнительницей ритм-энд-блюза. На ее счету восемь премий «Грэмми», награда MTV Video Music Awards, две Amеrican Music Awards и другие многочисленные призы.
Тернер была известна также как танцовщица и актриса. В 1986 году на голливудской Аллее славы появилась посвященная ей звезда.
Грузию на саммите НАТО, предположительно, представит глава МИД — Коломина
Спецпредставитель НАТО Хавьер Коломина заявил, что надеется, что Грузия будет представлена на Вильнюсском саммите на уровне министра иностранных дел, хотя, по его словам, окончательное решение пока не принято, пишет SOVA.
На итоговом брифинге представитель Альянса заявил, что пока решается вопрос о том, как будет проводиться саммит в Вильнюсе 11-12 июля.
«Мы ожидаем, что Грузия примет участие в саммите на уровне министра иностранных дел, это пока соображения. В Мадриде принимал участие премьер-министр Гарибашвили - и стоит вопрос, кто будет присутствовать на саммите на этот раз. Мы верны Грузии и будем верны ей, несмотря на то, кто именно будет представлять страну. Это будет очень хорошим решением.
Хочу, чтобы у Грузии было соответствующее представительство после того, как в Мадриде были приняты решения, и хотим оценить то, как они осуществляются», - заявил Коломина.
Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина сегодня, 24 мая, прибыл в Грузию. Ранее он посетил Ереван.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на корабль «Иван Хурс»
Минобороны России обвинило Украину в атаке морских беспилотников на корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс» в Черном море.
Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, рано утром 24 мая вооруженные силы Украины атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. В сообщении говорится, что все катера были уничтожены огнем, а российский корабль не пострадал. Минобороны также опубликовало 10-секундный видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотников.
Как говорится в сообщении, «Иван Хурс» обеспечивает безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Утром в среду об атаке морских беспилотников на корабль писал ряд освещающих войну российских телеграм-каналов, причем некоторые из них утверждали, что нападение произошло гораздо ближе к турецкому побережью, чем отчиталось Минобороны.
Украина не комментировала утверждения российского военного ведомства.
«Иван Хурс» - разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.
«РДК» отрицает потери при рейде под Белгородом. Шойгу говорил о 70 убитых
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК), совершившего на днях рейд в российскую Белгородскую область, отрицают, что понесли в ходе рейда потери убитыми. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее выступил с утверждением, что были убиты около 70 человек из числа пересекших российскую границу.
Более десяти бойцов РДК в среду пообщались с журналистами на территории Украины на фоне БМП, захваченного, как они утверждают, у российских пограничников. По словам одного из командиров РДК Дениса Капустина (Никитина), в ходе рейда были легко ранены двое бойцов, убитых нет. Капустин отрицает и потери боевой техники.
На вопрос о том, использовалась ли при рейде боевая техника западного производства, он сослался на слова Владимира Путина - о вооружении сепаратистов в 2014 году - о том, что такую технику «можно купить в любом военторге».
Ранее Минобороны России выступило с утверждением, что в ходе отражения нападения были убиты около 70 человек. Российское военное ведомство также опубликовало видео с несколькими единицами западной военной техники, как утверждается, подбитой в ходе боев и затем взятой российскими военными в качестве трофеев. Ряд телеграм-каналов опубликовал также видео с несколькими убитыми людьми, утверждая, что это диверсанты, но нет никаких подтверждений того, что это за люди и где было снято видео.
Рейд в Белгородскую область произошел 22 мая. Прорвавшиеся на территорию России вооруженные отряды на несколько часов взяли под контроль ряд населенных пунктов в Грайворонском районе. Впоследствии они с боем отступили за границу. Бойцы РДК и другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования «Легион Свобода России» утверждают, что в рейде участвовали только российские граждане, выступающие с оружием в руках против нынешних российских властей. Об этом же заявил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который также заявил, что среди добровольцев не было убитых.
Власти Белгородской области заявили о гибели одного мирного жителя и нескольких раненых. Также в результате боев, как утверждается, были повреждены сотни частных домов.
Орбан заявил о намерении Венгрии снизить зависимость от российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен снизить зависимость страны от российского газа, сообщает агентство Bloomberg. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что ведёт переговоры с Катаром о поставках газа.
Орбан уточнил, что сейчас примерно половину всего газа Венгрия получает из России по трубопроводам. На эти поставки заключены долгосрочные контракты. Однако страна ищет и других партнёров. Он подчеркнул значимость Катара для Евросоюза.
«Без катарских поставок мы попали бы в беду прошлой зимой», – сказал Орбан. По его словам, поставки газа из Катара в Венгрию могут начаться к 2026 году.
Орбан также заявил, что Венгрия намерена развивать сотрудничество с Катаром и в других сферах, таких, как сельское хозяйство, IT-индустрия и вопросы безопасности.
Венгрия – одна из последних европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками. 11 апреля она продлила соглашение с Москвой о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку».
Будапешт обвиняется другими странами в ЕС в попытке блокировать санкции против России и симпатиях к Москве. Правительство Орбана утверждает, что действует в национальных интересах.
Украинский депутат премьеру Грузии: «Ты тянешь свое государство в РФ»
Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал заявление, сделанное премьером Грузии на форуме в Катаре, назвав его «противным».
Гарибашвили, в частности, сказал, что с Россией торгует не только Грузия, но и страны ЕС, а украинские политики желают втянуть Грузию в конфликт.
«Ираклий, у тебя часть территорий оккупирована Россией. У нас тоже. Но мы сражаемся, чтобы это исправить. А ты тянешь свое государство в РФ, чтобы было оккупировано все.
Конечно, мы говорим лишь о торговле. Ираклий продает свое тело в российском посольстве. И хочет, чтобы так поступала вся Грузия», – написал Гончаренко в телеграм-канале.
Отметим, что в фейсбуке украинский политик опубликовал свой пост на грузинском языке.
Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде
Три крупнейших российских частных банка, Альфа-Банк, «Тинькофф» и Росбанк обжаловали в суде санкции Евросоюза. Внимание на это обратил телеграм-канал The sanctions law.
Санкции в отношении этих и ещё нескольких российских банков входят в десятый пакет экономических санкций Евросоюза, принятый 25 февраля этого года, к годовщине военного вторжения России в Украину.
Активы этих банков в странах Евросоюза подлежат заморозке, европейским компаниям запрещается заключать с ними сделки, они отключаются от системы SWIFT. В мае эти банки, как и ряд других, попали также под санкции Великобритании.
После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил санкции против частных банков из России тем, что они обеспечивает «существенный доход» государству и обладают значимой ролью в экономике.
Иски российских банков поданы в суд Евросоюза. Доводы истцов не сообщаются. «Тинькофф» отказался комментировать дело российской версии журнала Forbes, издание направило запросы и в два других банка.
- Основатель «Тинькофф-Банка» Олег Тиньков и основные совладельцы «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Пётр Авен находятся под персональными санкциями Великобритании и Евросоюза. Фридман и Авен обжаловали это в суде.
- В марте Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, заявив, что продал свою долю в группе «Тинькофф». Авен и Фридман в марте также рассказали, что продают свои пакеты акций другому совладельцу «Альфа-Банка» Андрею Косогову и намерены добиваться снятия с них санкций.
В Крыму национализировали квартиру супруги президента Украины
В аннексированном Крыму национализирована ялтинская квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, а также несколько зданий, принадлежавших украинским олигархам и крымскотатарскому Меджлису. Об этом сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов.
О том, что Зеленская купила в 2013 году в Крыму пентхаус за половину рыночной стоимости, СМИ писали в 2019 году. Тогда сообщалось, что жена президента купила трехкомнатную квартиру в Ялте за почти 164 тысячи долларов (около 1200 тысяч долларов за квадратный метр). При этом стоимость квадратного метра подобных квартир в то время достигала четырёх тысяч долларов.
Зеленская купила квартиру у бывшего украинского депутата и бизнесмена Александра Буряка. Он также был одним из волонтёров штаба Владимира Зеленского. В пресс-службе президента Украины заявили, что супруга главы украинского государства купила недвижимость в Крыму до аннексии полуострова Россией, в полном соответствии с действующим законодательством Украины и по рыночной цене.
В апреле 2019 года крымскую квартиру Зеленских выставили на продажу по цене выше 790 тысяч долларов.
- Российские власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физлиц в феврале. Среди владельцев национализированного имущества – украинские бизнесмены и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
- К национализированным активам относятся земельные участки и объекты недвижимости. Назначенный Россией крымский парламент считает, что их владельцы связаны с киевской властью и предпринимают «недружественные действия» в отношении России.
- В свою очередь, Аксенов заявил, что национализированное имущество будет выставлено на торги, а все средства от его продажи пойдут на нужды «специальной военной операции» – так в России официально называют войну против Украины.
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Спецпредставитель генсека НАТО проводит встречи в Грузии
В Грузию прибыл спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина. Ранее он посетил Ереван.
По информации СМИ, главными темами встреч, которые представитель Североатлантического альянса проведет в Тбилиси, станут предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе (11–12 июля), и вопросы, по которым Брюссель не раз выражал обеспокоенность в адрес официальных властей.
Коломина уже провел встречу с заместителем главы МИД Грузии Лашей Дарсалия. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что главной темой дискуссии стал прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции. Стороны обсудили и практическую помощь, которую в будущем Грузия получит от НАТО.
Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. После окончания встреч Коломина ответит на вопросы грузинских журналистов.
Задымление на Крымском мосту – Аксенов заявил, что там идут учения
Крымские телеграм-каналы и паблики опубликовали ролики, на которых видно задымление на Крымском мосту. Об этом пишет телеканал «Дождь».
Назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что мост был закрыт из-за проводимых в том районе учений. По его словам, движение восстановят через несколько часов. По информации некоторых телеграм-каналов, движение по мосту уже возобновлено.
«Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — заявил Аксенов.
В дорожном управлении «Тамань», как сообщает агентство РИА Новости, также объяснили появление задымления учениями.
- Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
- В октябре прошлого года Крымский мост был подорван. Были обрушены около 250 метров дорожного полотна, погибли 5 человек.
- Крымский полуостров Россия милитаризировала после незаконной аннексии в 2014 году. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая Крым.
Гарибашвили: «Наша война – не война, а война в Украине – война?»
Грузинская экономика рухнет в случае введения двусторонних санкций против России, заявил премьер Грузии на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума. При этом Ираклий Гарибашвили вновь упрекнул Запад, заявив, что из-за войны 2008 года против России не были введены санкции.
«Мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России. Вы хорошо знаете, у нас была война в 2008 году, вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции против России во время войны? Никто. Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции. Итак, мой вопрос: где логика? Наша война — не война, а война в Украине — война? Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией дела шли своим чередом, словно ничего не произошло. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжается», – сказал Гарибашвили.
Он вновь говорит, что Грузия «поддерживает Украину, украинский народ».
«Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы присоединились к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдаем международные санкции. В Госдепартаменте заявили, что финансовые институты Грузии, Национальный банк, полностью соблюдают финансовые санкции. Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», – заявил Ираклий Гарибашвили.
На вопрос, удивлен ли он тем, что Украина так долго продержалась, Ираклий Гарибашвили ответил, что все удивлены.
«Я думаю, что все удивлены. К сожалению, мы не видим признаков окончания этой войны в ближайшее время. Это проблема. Но здесь же, я хотел бы сказать, что мы не видим достаточных усилий со стороны международного сообщества для реализации правильных мер, чтобы провести мирные переговоры», — заявил Ираклий Гарибашвили.
На вопрос, кто должен сделать шаг к миру, Ираклий Гарибашвили ответил: «Обе стороны, все».
Комментируя сближение Тбилиси с Москвой, он вновь заявил, что в России живет миллион грузин, и у многих стран есть авиасообщение с Россией.
Карабахский лидер: «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана»
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики выступил с посланием, заявив, что «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана».
Араик Арутюнян прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отметил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах.
«Для нас неприемлемы любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации», – заявил Арутюнян.
Как пишет Радио Азатутюн, он призвал карабахцев не отчаиваться. По словам Арутюняна, армянская диаспора должна потребовать от правительств стран гражданства и правительства Армении практических шагов в направлении гарантирования права Карабаха на самоопределение и безопасности.
Араик Арутюнян также обратился к властям Армении, призвав их воздержаться от любых действий и заявлений о признании Карабаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами, а также национальных чаяний и интересов.
«Есть четкие принципы и красные линии, нарушения которых мы считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью Азербайджана – это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства армян», – подчеркнул он.
Власти Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина Араик Арутюнян призвал обеспечить выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а власти и народ Азербайджана – положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Карабаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народов и титул и права коренного армянского народа в отношении Карабаха.
Одновременно он сообщил о прекращении всех обсуждений по проведению внеочередных президентских и парламентских выборов, или проведению референдума доверия – ранее с таким предложением выступил председатель Национального собрания Карабаха.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988–1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Freedom House: Армения и Молдова опережают Грузию по уровню демократии
Авторитетная международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах.
Грузия по уровню демократии вновь относится к странам с переходным или гибридным режимом. При этом уровень демократии, по оценке Freedom House, за год снизился с 35% до 34% (с 3.07 до 3.04 балла). Таким образом, Грузию по этому показателю опережают Армения (35%, 3.11 балла) и Молдова (36%, 3.14 балла).
Правозащитники указывают на «недостаточную эффективность правительства Грузии», которая контрастирует с прогрессом в Армении, Молдове и Украине. Показатель Грузии снизился в категории «независимые СМИ». Речь идет, в частности, о давлении и насилии в отношении журналистов, поляризованной медиа-среде, приговоре гендиректору оппозиционного канала «Мтавари» Нике Гварамия.
В докладе указано, что Армения не подавала заявку на вступление в ЕС, однако она продолжала достигать демократических успехов в 2022 году, став единственной из 29 стран с улучшением более чем одного показателя.
Freedom House также отмечает, что правящие партии в Грузии, Сербии и Венгрии «стремились манипулировать своими избирателями, подрывать систему сдержек и противовесов, а также скрывать свои фундаментально антидемократические действия формальным следованием конституционным и законодательным процедурам».
На первом месте по уровню демократии среди 29 государств Центральной, Восточной Европы и стран постсоветского пространства оказалась Эстония, на последнем – Туркменистан. Уровень демократии Украины оценивается в 39% (3.36 балла), России – в 2% (1.11 балла).
Премьер Японии заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
У Японии нет планов по вступлению в НАТО, однако вопрос по открытию офиса альянса в Токио обсуждается, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства, передает Reuters.
По словам премьер-министра, у него нет данных, принято ли решение по открытию офиса НАТО в Японии. Кисида отметил, что Япония не планирует вступать в альянс в качестве постоянного или ассоциированного члена.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в мае заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО - первого в Азии офиса альянса. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всём мире. По его мнению, Япония должна укреплять безопасность своего региона. Хаяси заявил, что хоть страна и не входит в НАТО, открытие офиса будет свидетельствовать о тесном сотрудничестве сторон.
Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров. Он назвал Японию близким и важным партнёром Североатлантического альянса.
- В НАТО входят государства, расположенные в бассейне северной части Атлантического океана как со стороны Европы, так и со стороны североамериканского континента. Япония, расположенная на краю Тихого океана, не имеет права вступать в НАТО из-за своего географического положения.
- При этом НАТО имеет несколько бюро по связи в странах, не входящих в альянс, таких как Швеция, Швейцария, Австрия и Украина. Они занимаются развитием двусторонних связей между НАТО и этими странами, оказывают их военным ведомствам информационную и консультативную поддержку.
Пригожин: «демилитаризация» сделала украинскую армию одной из сильнейших
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью сказал, что затеянная Россией «спецоперация» привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Путин: Украина стала известной всему миру, а ее армия превратилась в одну из сильнейших на планете.
Как пишет русская служба Би-би-си, Пригожин не упоминает Путина, а по обыкновению нападает на руководство Министерства обороны и всю остальную российскую верхушку.
«Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом – русским языком называю! – обосрались и отошли. Дальше – к Херсону. Обосрались, отошли. После этого – или до этого? уже времена путаются – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается», – сказал Пригожин.
«Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире [...] Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь – что касается демилитаризации. [...] Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков – [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот – мы ее хрен знает как милитаризировали», – добавил он.
Евгений Пригожин говорит, что «украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий».
«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», – отметил глава ЧВК.
Интервью у Пригожина взял Константин Долгов – бывший пророссийский активист и политтехнолог из Харькова.
Как напоминают специалисты Би-би-си по российской политике, после 2014 года Долгов перебрался в Россию, где долгое время сотрудничал с командой Владислава Суркова, занимавшейся Минскими соглашениями. Когда Сурков был отстранен от этой работы, Долгов перешел в команду политтехнологов, работающих уже на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы администрации президента России, и какое-то время занимался информационным сопровождением работы нескольких депутатов Госдумы.
Появление именно Долгова как интервьюера в этом ролике, по мнению обозревателей Би-би-си, может говорить о том, что информация о конфликте Кириенко с министром обороны Сергем Шойгу, о котором несколько дней назад заявил Игорь Стрелков (Гиркин), является правдивой.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК, среди которых – заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.
- Издание «Вёрстка» обращает внимание, что Пригожин дал интервью на фоне карты мира, на которой размещены разноцветные булавки. Издание предполагает, что в сферу интересов владельца ЧВК, по всей вероятности, входят более 30 стран в том числе в Латинской Америке, Азии и Океании. Маркерами, в частности, обозначены страны, в которых об активности структур Пригожина не сообщалось, например, ЮАР, Эфиопия, Габон, Колумбия и Бангладеш.
- Бойцов ЧВК обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
В Эргнети прошла встреча по вопросам лиц, пропавших без вести
В селе Эргнети 23 мая состоялась 18-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года.
«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в сентябре 2022 года, а таже усилия, необходимые для выяснения судьбы лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами. В дискуссиях подчеркивалась необходимость поиска информации для выяснения судьбы пропавших без вести, в том числе, о возможных местах захоронения, а также о текущих проблемах, связанных с этим процессом», – говорится в пресс-релизе МККК.
В международной организации заявляют, что диалог в рамках Координационного механизма носит сугубо гуманитарный характер.
«Существует общее понимание необходимости продвижения процесса поиска 122 пропавших без вести лиц. С этой целью необходимо более активное участие сторон в поиске и идентификации, а также в поддержке семей пропавших без вести, чтобы процесс продолжался более эффективно и устойчиво», — сказала Карина Свенфельт, координатор МККК по вопросам пропавших без вести и их семей, которая председательствовала на встрече.
Координационный механизм, объединяющий грузинских, югоосетинских и российских участников, был создан под эгидой и при технической поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 2010 году.
Отметим, что в прошлом году в югоосетинских селах установили почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежала семьям пропавших без вести.
«Там нет Украины». Зорькин принес Путину карту середины XVII века
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 23 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин сказал: «Ну конечно».
«Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину», – заявил Путин.
При этом, как обратили внимание журналисты «Верстки», Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включён только в конце XVIII века. При этом российские власти, оправдывая аннексию Крыма в 2014 году, называли полуостров «исконно русской» территорией.
Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.
Издание «Полигон.медиа» пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется «Ukraine pays des cosaques» или «Украина, земля казаков» в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой.
Путин неоднократно – в том числе и в речи, предшествовавшей началу широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года - рассуждал о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин, а до образования УССР её не существовало. Многие историки подвергали критике такую трактовку исторических событий, как в отношении далёкого прошлого, так и XX века, когда после революции 1917 года была создана независимая Украинская народная республика.
Лукашенко объяснил аденовирусом своё недомогание и отсутствие на публике
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объяснил аденовирусом своё недомогание и отсутствие на публике в течение нескольких дней. По его словам, он перенёс начало болезни на ногах, и у него не было возможности лечиться. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», который ведут сотрудники его пресс-службы.
«Лечится три дня, но поскольку у меня не было возможности лечиться – то в надо в Москву, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно, потом Гомель – всё это накопилось», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского авторитарного лидера, умирать он не собирается, а слухи о тяжёлой болезни назвал не более, чем «досужими рассуждениями в мессенджерах и телеграм-каналах».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заявил Лукашенко.
Слухи о болезни Лукашенко появились после его посещения парада в Москве на 9 мая. Тогда он выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с президентом России Владимиром Путиным и другими главами стран СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать – хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он долго не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось.
13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.
Ереван не видит противоречий в заявлениях Тбилиси по грузоперевозкам
Министерство экономики Армении не видит причины опровергать заявления грузинской стороны о нерегулярности грузоперевозок Батуми-Новороссийск. В министерстве Радио Азатутюн сообщили, что до сих пор по морю были осуществлены две пробные перевозки грузов.
Их планируют сделать регулярными – один рейс в неделю, конкретных сроков пока не указывают. 22 мая ведомство сообщило, что дан старт морским грузоперевозкам Батуми-Новороссийск. В Грузии в ответ заявили, что эти два рейса не были регулярными.
23 мая спикер парламента Грузии заявил, что новости о возобновлении регулярного морского сообщения с Россией – просто фейк.
Министерство экономики Армении, по сути, не видит противоречий между заявлениями грузинской стороны и своими собственными.
Лефортовский суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу до 30 августа. Заседание проходило в закрытом режиме и продлилось менее часа. Срок ареста Гершковича истекал 29 мая.
Как сообщает телеканал «Дождь», на суд приехали родители журналиста Элла Милман и Михаил Гершкович, они прибыли из США. «Интерфакс» отмечает, что родственники журналиста были в здании суда, но на заседание их не допустили, так как дело содержит материалы с грифом «секретно».
Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО «Лефортово». ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.
Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несет в Украине ЧВК «Вагнер».
Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.
В Грозном на митинг против сожжения Корана согнали бюджетников
В Чечне на митинг против акции по сожжению Корана в Волгограде согнали студентов и работников бюджетных организаций. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили сразу несколько жителей города. Видео сожжения священной для мусульман книги напротив мечети в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая.
Митинг в Грозном начался днем 23 мая на площади рядом с Домом печати. Акции с «оскорблением чувств верующих» в России финансируются украинскими и западными спецслужбами, заявил выступавший там председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Никаких доказательств этому он не привел.
Собравшиеся держали портреты Рамзана Кадырова и плакаты с надписями «Не трогать священное писание!», «Моя религия – моя жизнь» и другие. Всего в митинге, по информации чеченских властей, участвовали 60 тысяч человек. Независимых оценок этим данным нет.
В беседе с сайтом Кавказ.Реалии студентка одного из вузов Грозного собщила, что утром на первой паре объявили, что «нужно обязательно прийти к двум часам к Дому печати». Сотрудник одного из министерств отметил в разговоре с редакцией, что коллеги не понимали, чему посвящен митинг, на котором они должны присутствовать.
Разнарядку получили и школы по всей Чечне, а также учреждения дополнительного образования. Они должны были прислать по несколько человек (скриншоты рассылок есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии).
Также утром 23 мая в мечети «Сердце Чечни» собрались тысячи верующих, чтобы выразить протест против сжигания Корана, сообщили местные СМИ.
- Обвиняемый по делу об оскорблении чувств верующих - 19-летний волоградец Никита Журавель. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца - до 20 июля. Во время заседания Журавель, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок «очень плохим».
- По версии следствия, Журавель сжег священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Приводятся слова обвиняемого о том, что он сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме того, Журавель якобы рассказал, что занимался видеосъемкой военных объектов. Реакция Киева на эти утверждения не приводилась.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело о сожжении Корана в Волгоградской области следователям из Чечни. Поводом к этому якобы являются «многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».
Генпрокуратура Литвы запросила в Тбилиси информацию о гибели Ани Янушайтите
Генеральная прокуратура Литвы взяла под контроль расследование гибели в Тбилиси 12-летней Ани Янушайтите и уже связалась с грузинской стороной, сообщил портал Delfi.lt.
Девочка была обнаружено в ночь на 17 марта в спальном районе Диди Дигоми после нескольких часов поисков, в кустах на заброшенном пустыре между корпусами, в 200 метрах от своего дома. В тот момент, когда приехала скорая, она еще дышала, но вернуть ребенка к жизни не удалось.
Ани Янушайтите имела двойное гражданство Литвы и Грузии, семья последние годы жила в Тбилиси.
По сообщению литовского медиа-портала, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене связалась с Генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе. Также отмечается, что посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра на основании просьбы семьи ребенка связывался с прокуратурой Литвы и просил подключить к делу литовских экспертов. В итоге была достигнута договоренность о приезде в Тбилиси судебно-медицинского эксперта и следователя.
«Они ознакомились с материалами уголовного дела, явных пробелов ни в затягивании следствия, ни в следственном процессе не было», - пишет Delfi.lt на основе информации, запрошенной у Генеральной прокуратуры Литвы.
По информации агентства «Новости-Грузия», семья Ани и их адвокаты на этом этапе просят привлечь литовских экспертов к процессу проведения комплексной экспертизы, считая недостаточной экспертизу в Грузии.
Родители девочки уверены, что ее убили и заявляют, что не остановятся, пока не узнают правду и виновные не будут наказаны. По заключению медэкспертизы, на теле девочки были зафиксированы 39 повреждений различного характера и тяжести, полученных при жизни – ушибы и порезы на лице, руках, ногах и спине. Родители добавляют, что одежда была порвана, а одна сережка была вырвана из уха.
МВД Грузии начало расследование по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, и следствие по этой статье продолжается до сих пор. Но одновременно не прекращаются слухи, что дело может быть переквалифицировано, так как есть версия, что ребенок умер от асфиксии в момент рвоты после приема пищи.
Мать Ани называет эту версию абсурдной и сама пытается найти ответы на вопросы. На этой неделе женщине самой удалось найти свидетеля, которого полиция искала полтора месяца. Она опубликовала в соцсетях фотографии двух мужчин, которые попали на камеры видеонаблюдения недалеко от места происшествия и могли что-то видеть – один из них отозвался, и сам написал матери девочки.
Одновременно отец Ани говорит, что во время поисков его дочери в районе был замечен подозрительный человек. Очень худой мужчина уходил быстрым шагом и отбежал, когда его попытались спросить, не видел ли он девочку. «Теперь я думаю, что это был убийца, потому что мы встретились около 23:45, он шел со стороны тех самых кустов, он нервничал, торопился. Как он убегает видно издалека на камерах видеонаблюдения», – заявил отец Ани литовским журналистам.
Адвокат семьи говорит, что список из 30 вопросов по ходу расследования направлен в прокуратуру, они переадресованы в Национальное бюро экспертизы. Главное, чего сейчас добивается семья – заключения о том, что могло стать причиной травм на теле девочки и причиной рвоты, которая началась у нее за некоторое время до смерти.
В Белгородской области закончен режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции в Белгородской области, введенный после проникновения в регион вооруженной группировки с территории Украины, отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Специальный режим был установлен 22 мая после нападения вооруженных людей на несколько приграничных с Украиной сел. По последним данным властей, ранения получили 12 человек.
Гладков также рассказал о гибели двоих человек. Местная жительница 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Житель села Козинка, судя по сообщению Гладкова, мог погибнуть при обстреле. Издание «База» пишет, что причиной смерти стало осколочное ранение.
Минобороны России отчиталось о гибели 70 человек из группы, проникшей на территорию Брянской области. О потерях среди российских военных официальных данных нет. По информации «Коммерсанта», погибли двое военнослужащих, четверо получили осколочные ранения. Оперативно подтвердить эти данные не представляется возможным.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
В телеграм-каналах, связанных с РДК и «Свободой России», днем 23 мая говорилось, что операция не завершена, а у российской стороны нет ресурсов для реагирования на военные кризисы.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 22 мая, что идет операция по созданию «зоны безопасности» в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве «с интересом следят» за событиями, но не имеют к ним «непосредственного отношения».
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