Пашинян призвал Захарову не комментировать его слова

Генеральная прокуратура Литвы взяла под контроль расследование гибели в Тбилиси 12-летней Ани Янушайтите и уже связалась с грузинской стороной, сообщил портал Delfi.lt.

Девочка была обнаружено в ночь на 17 марта в спальном районе Диди Дигоми после нескольких часов поисков, в кустах на заброшенном пустыре между корпусами, в 200 метрах от своего дома. В тот момент, когда приехала скорая, она еще дышала, но вернуть ребенка к жизни не удалось.

Ани Янушайтите имела двойное гражданство Литвы и Грузии, семья последние годы жила в Тбилиси.

По сообщению литовского медиа-портала, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене связалась с Генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе. Также отмечается, что посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра на основании просьбы семьи ребенка связывался с прокуратурой Литвы и просил подключить к делу литовских экспертов. В итоге была достигнута договоренность о приезде в Тбилиси судебно-медицинского эксперта и следователя.

«Они ознакомились с материалами уголовного дела, явных пробелов ни в затягивании следствия, ни в следственном процессе не было», - пишет Delfi.lt на основе информации, запрошенной у Генеральной прокуратуры Литвы.

По информации агентства «Новости-Грузия», семья Ани и их адвокаты на этом этапе просят привлечь литовских экспертов к процессу проведения комплексной экспертизы, считая недостаточной экспертизу в Грузии.

Родители девочки уверены, что ее убили и заявляют, что не остановятся, пока не узнают правду и виновные не будут наказаны. По заключению медэкспертизы, на теле девочки были зафиксированы 39 повреждений различного характера и тяжести, полученных при жизни – ушибы и порезы на лице, руках, ногах и спине. Родители добавляют, что одежда была порвана, а одна сережка была вырвана из уха.

МВД Грузии начало расследование по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, и следствие по этой статье продолжается до сих пор. Но одновременно не прекращаются слухи, что дело может быть переквалифицировано, так как есть версия, что ребенок умер от асфиксии в момент рвоты после приема пищи.

Мать Ани называет эту версию абсурдной и сама пытается найти ответы на вопросы. На этой неделе женщине самой удалось найти свидетеля, которого полиция искала полтора месяца. Она опубликовала в соцсетях фотографии двух мужчин, которые попали на камеры видеонаблюдения недалеко от места происшествия и могли что-то видеть – один из них отозвался, и сам написал матери девочки.

Одновременно отец Ани говорит, что во время поисков его дочери в районе был замечен подозрительный человек. Очень худой мужчина уходил быстрым шагом и отбежал, когда его попытались спросить, не видел ли он девочку. «Теперь я думаю, что это был убийца, потому что мы встретились около 23:45, он шел со стороны тех самых кустов, он нервничал, торопился. Как он убегает видно издалека на камерах видеонаблюдения», – заявил отец Ани литовским журналистам.

Адвокат семьи говорит, что список из 30 вопросов по ходу расследования направлен в прокуратуру, они переадресованы в Национальное бюро экспертизы. Главное, чего сейчас добивается семья – заключения о том, что могло стать причиной травм на теле девочки и причиной рвоты, которая началась у нее за некоторое время до смерти.