Пашинян: РФ сама уходит с Южного Кавказа, зависимость от нее - ошибка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно России, была «стратегической ошибкой». В интервью изданию La Repubblica, которое в воскресенье также показали по армянскому телевидению, Пашинян подверг критике российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что тот не выполняет свою задачу.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - заявил, в частности, Пашинян. По его словам, Армения «вкусила горькие плоды» этой стратегической ошибки и только сейчас пытается «диверсифицировать» свою стратегию в сфере безопасности.

По всей видимости, Пашинян имел в виду кампанию осени 2020 года, в ходе которой Азербайджану удалось вернуть значительные территории, около 30 лет пребывавшие под контролем армянских сил.

Также Пашинян высказал мнение, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа. «По сути, Россия уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда в один день, один месяц или один год Россия просто ушла и покинула Южный Кавказ... есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», - заявил премьер Армении. Он отметил, что ряд комментаторов в России утверждает, что некие западные силы подталкивают Ереван к разрыву с Россией, но, по его мнению, «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

В этой связи Пашинян отметил, что российские миротворческие силы, введенные в регион осенью 2020 года, не контролируют так называемый Лачинский коридор, который должен был связывать Армению с остающейся под контролем этнических армян территорией Нагорного Карабаха. Почти год, однако, эта дорога фактически перекрыта - сначала азербайджанскими активистами, а затем и официальным Баку. «Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев. Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», - сказал Пашинян.

Высказывания главы правительства Армении прозвучали на фоне нового обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также в Карабахе.

Армения остается членом военного союза ОДКБ, объединяющего Россию и ряд других стран, однако сотрудничество в его рамках фактически заморожено - Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, а в прошлом году на саммите организации в Ереване отказалась подписать совместные документы, заявив, что союзники не предоставили Армении достаточной поддержки в ситуации вокруг Карабаха.

Реакции Москвы на заявления Пашиняна пока не было.