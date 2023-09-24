Пашинян: Союзники поставили задачу показать нашу уязвимость

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в телеобращении вновь подверг критике Россию в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Армения готова принять армянских жителей Карабаха, если они захотят покинуть регион.

На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдет под контроль азербайджанских властей.

Как отметил Пашинян, «если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в их домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, то возрастает вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха единственным способом спасти свою жизнь и идентичность увидят уход со своей родины». В этом случае Армения готова принять беженцев, подчеркнул премьер. Ответственность за возможное негативное развитие событий он возложил не только на Азербайджан, но и на размещенный в регионе российский миротворческий контингент.

Пашинян заявил, что события последних лет показали «неэффективность» структур безопасности, в которые входит Армения. Речь очевидно идет о блоке ОДКБ, ведущей силой в котором является Россия. Эти события, подчеркнул он, «поднимают серьезные вопросы также относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе».

По словам Пашиняна, хотя Армения не нарушала своих союзнических обязательств, «анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы опирались на протяжении многих лет, поставили задачу показать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство». Премьер-министр призвал жителей страны сделать выбор: поддерживают ли онир независимость или то, чтобы «стать отдаленной губернией».

В последние недели риторика в отношениях между Арменией и Россией была крайне напряженной, стороны выдвигали обвинения в адрес друг друга даже на официальном уровне. Однако столь жестко Пашинян критикует Москву впервые.

В Ереване несколько дней проходят акции протеста, участники которых обвиняют власти Армении в том, что они не пришли на помощь армянам Карабаха. На акциях, однако, звучит и критика в адрес Москвы.