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Патриарх Кирилл: война идёт, потому что в Донбассе не хотят гей-парадов
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощёное воскресенье, высказался о военных действиях в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, однако по сути привёл аргументы в его обоснование.
Патриарх заявил, что что нынешняя ситуация, которую он назвал "практически началом военных действий", связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе - очевидно, имеются в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР". По словам Кирилла, там "существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть". Главным тестом на "пропуск" в мир "избыточного потребления, мир видимой «свободы»", то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение "гей-парада". "Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру" - сказал Кирилл.
По его словам, "вокруг этой темы сегодня идет реальная война". "Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?" - задал Кирилл риторический вопрос, но ответа на него не дал, добавив, однако, что "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Он также добавил, что православные "не могут не быть" со своими братьями в Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, упомянув опять-таки Донбасс, а не Украину.
- В РПЦ неоднозначное отношение к российскому вторжению в Украину. Ряд священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру; другие стоят на официальной позиции российских властей. Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимра Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях поминать патриарха Кирилла.
- Президент Украины Владимир Зеленский тоже выступил в Прощёное воскресенье. "Мы не простим сотен и сотен жертв. Тысяч и тысяч страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день", – заявил президент Украины.
Другие новости дня
«Агентство»: не менее 150 журналистов покинули РФ после начала войны
Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала вооружённого вторжения в Украину. Таковы подсчёты издания "Агентство".
Главная причина отъезда - фактическое введение в России военной цензуры. По принятым на днях законам, за распространение так называемых фейков о деятельности Вооружённых сил грозит лишение свободы, а за "дискредитацию" армии и отрицание правильности её использования за рубежом - сначала административный штраф, а затем тоже уголовное дело. Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", Би-би-си, DW, Радио Свобода и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие издания.
Во многих СМИ, как отмечает "Агентство", уехала значительная часть журналистов – например, почти вся московская редакция "Медузы". Уехала также часть журналистов "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой Газеты", а также многие сотрудники корпунктов и бюро зарубежных СМИ. Некоторые журналисты сообщили об отъезде публично, например, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, ведущий этого же канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.
Поступают сообщения уже о десятках административных дел по статье о дикредитации армии. Речь идёт например о призывах на антивоенные акции протеста. Суд в Кемерово 6 марта оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей по этой статье. Ранее сообщалось о штрафе для жительницы Костромы. Суд Красноярска оштрафовал активистку Веру Котову за надпись "Нет Войне" на заснеженном гранитном памятнике Владимиру Ленину.
Как сообщает "Медиазона", полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Ивана Бурдина и составили на него протокол по новой статье КоАП за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне» на сайте Change.org, размещенную на страничке прихода. Как говорится в протоколе, священник "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ", в частности внушал прихожанам церкви "информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)". На сайте прихода и в социальных сетях действительно размещены посты с призывами прекратить войну.
По информации "Сетевых свобод" и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, еще как минимум на несколько десятков человек составили протоколы, но наказание им пока не назначено - пишет "Медуза".
Минобороны РФ опять объявило о «гуманитарных коридорах»
Как утверждается - по просьбе Макрона
Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя, Харькова и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, не ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными.
Комментария украинской стороны пока не было.
Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.
В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.
Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.
Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.
Хакеры Anonymous взломали российские гостелеканалы
Международная группа хакеров Anonymous сообщила о взломе российских государственных телеканалов.
«Хакерский коллектив Anonymous взломал российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы транслировать военные кадры из Украины», – говорится в сообщении.
Хакеры запустили обращение от имени граждан России, выступающих против войны с Украиной, а также кадры войны в Украине. Были использованы, в частности, материалы Настоящего времени.
Также хакеры сообщили, что взломали канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express.
Вместо контента канала на своих экранах зрители наблюдали текстовое обращение от граждан России и кадры бомбежек Харькова, размещенные на Youtube-канале грузинского портала SOVA.
Далее появились обращения Андрея Макаревича, Валерия Меладзе, Леонида Бараца и Лии Ахеджаковой, выступивших против российской военной агрессии в Украине.
В России закрываются магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's
Американская компания PVH Corp., владеющая брендами одежды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др., с 7 марта временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в России и Беларуси в связи с военной агрессией этих стран против Украины.
Ранее PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов. При этом в заявлении компании подчёркивается, что 550 её сотрудников в России продолжат получать зарплату.
Ранее о приостановке работы в России объявили фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
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- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
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- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Управление Запорожской АЭС теперь нужно согласовывать с военными РФ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с последними сообщениями с Запорожской атомной станции. В результате боев в пятницу эта станция на юге Украины перешла под контроль российских войск. В воскресенье, как говорится в заявлении МАГАТЭ, агентство получило сообщения о том, что руководство станции теперь исполняет предписания российских военных. «Любые действия по управлению станцией требуется предварительно согласовывать с российским офицером» - говорится в сообщении.
Также в нем сказано, что имеются проблемы со связью с персоналом станции, российские военные отключили некоторые каналы коммуникации.
Радиационный фон на станции остается в норме, она продолжает вырабатывать электроэнергию - сейчас работают 2 реактора из 6.
Станция была взята под контроль российскими войсками после боя, при этом возник пожар в одном из строений. Власти Украины обвинили Россию в том, что она поставила под угрозу ядерную безопасность. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов. Тему ядерной безопасности в связи с действиями российских войск в Украине в воскресенье поднял в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. Путин заверил его, что все в порядке.
Ранее российские военные заняли также Чернобыльскую АЭС, место крупнейшей ядерной аварии в истории. Есть сообщения и продвижении российских войск к Южноукраинской АЭС неподалеку от Николаева.
Члены СПЧ: Военные действия на территории Украины следует остановить
Комиссия по политическим правам Совета по правам человека при президенте России приняла заявление о российском вторжении в Украину. В нем не содержится прямого осуждения вторжения, однако есть призыв немедленно прекратить боевые действия.
Текст заявления публикует бывший член СПЧ политолог Екатерина Шульман. «Как и можно было ожидать, ситуация, когда российская армия ведет военные действия в соседней стране, влечет тяжелые последствия, в том числе для реализации прав человека» - говорится в заявлении. Там также подчеркивается, что «уже погибли по меньшей мере сотни российских и украинских граждан» и «всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека». Примером называются в том числе и блокировки многих интернет-ресурсов.
«Последняя неделя показала, что цена использования армии для решения имеющихся проблем слишком велика. Военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров» - пишут члены СПЧ. Они также заявляют, что «свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям», а уже принятые ограничительные меры, такие как закон об уголовном наказании за «фейки» об армии, должны быть пересмотрены.
Под письмом подписались 13 членов СПЧ, в том числе Александр Асмолов, Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Сокуров и другие.
Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России
Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России, сообщается в твитере компании. Решение объясняется новым российским законом о «фейках» о военных действиях армии РФ в Украине. Пользователям из России будет запрещено загружать новый контент и вести прямые трансляции. Для них останется доступной только функция переписки.
Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у нее не было, поскольку на кону «безопасность сотрудников и пользователей», но что речь идет о временной приостановке работы.
«Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги», - сказано в сообщении TikTok.
Закон о наказании за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и «дискредитацию использования российских войск» был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям закона грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.
После введения закона российские власти заблокировали в стране социальные сети Facebook и Twitter, а также десятки независимых СМИ, некоторые из которых - в частности, телеканал «Дождь» и издание Znak.com - объявили о прекращении своей работы.
Патриарх Грузии в Прощеное Воскресенье призвал сделать все для прекращения войны
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал паству сделать все возможное для завершения кровопролития и войны, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы сожалеем о сложившейся ситуации, но мы должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие, остановить войну, чтобы люди обрели мирную жизнь. Мы должны сделать все возможное, чтобы воцарился мир», - сказал патриарх во время проповеди в Прощеное Воскресенье в храме Святой Троицы – Самеба.
Илия Второй призвал грузинский народ усилить молитву и веру в Господа.
«В некоторых странах идет война, мы скорбим. Мы молимся, пытаемся не принимать участия. Наши люди собрали продукты, одежду для помощи людям, но этого мало, мы будет стараться еще», - сказал патриарх.
Илия Второй напомнил верующим о силе прощения и о том, что все зависит от воли Божьей.
«Сегодня день прощения и прощение необходимо. …В этот день я обращаюсь ко всем вам, простите меня, простите мои грехи. Да простит вас Господь, грехи всей Грузии, совершенные по собственной воле или невольно, да будете вы прощены божьей благодатью», - сказал патриарх.
Главный дирижер Большого театра уволился в связи с войной в Украине
Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, который одновременно с этим является музыкальным руководителем французского Национального оркестра Капитолия Тулузы, покинул оба поста.
Сохиев объяснил свое решение тем, что в связи с происходящем в Украине его вынуждают сделать «невозможный» выбор и «предпочесть одного члена его музыкальной семьи другому», а также «выбрать между двумя культурными традициями».
«Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти», - резюмировал Сохиев.
В Большом театре назвали увольнение Сохиева «очень серьезной проблемой». «Как будет складываться дальше ситуация - непонятно», - заявил директор театра Владимир Урин.
Туган Сохиев руководил Национальным оркестром Капитолия Тулузы с 2008 года, а главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра он стал в 2014 году.
Ранее российского дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российского военного вторжения в Украину.
Делегация Украины: согласие невозможно только о территориях
Член украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, заявил, что «единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие» с российской стороной - это «признание (российской принадлежности) Крыма» и независимости так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».
Говоря о других требованиях России - в частности, о нейтральном военном статусе Украины - Арахамия сказал, что НАТО не готова обсуждать вступление его страны в свои ряды в ближайшие 5-10 лет, а сама Украина «не будет бороться за заявку на вступление».
Отдельно Арахамия прокомментировал слухи о том, что руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, уже покинуло страну и находится на территории Польши. «Несколько дней назад у нас был серьезный разговор и мы решили оставаться в Украине до последней минуты, и если мы должны погибнуть, то станем символом, и все остальные украинцы будут бороться до последней капли крови», - заявил глава фракции «Слуга народа».
В свою очередь президент России Владимир Путин провел в воскресенье телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Путин в очередной раз заявил, что для прекращения военной операции Киев должен выполнить все требования России, а также прекратить боевые действия против российских войск. В противном случае, операция будет доведена до конца.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- Число погибших российских и украинских солдат с начала военных действий, а также число погибших мирных жителей, установить на данный момент невозможно, однако очевидно, что речь идет о тысячах людей.
Тысячи людей задержаны в России на акциях против вторжения в Украину
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным проекта «ОВД-Инфо»*, задержаны более 4500 человек, в том числе более 1700 в Москве и более 1000 в Санкт-Петербурге.
По-видимому, это самое большое число задержаний на акциях протеста за один день в новейшей истории России. 23 января 2021 года, на протестах в связи с арестом Алексея Навального, считавшихся до сих пор наиболее массовыми несогласованными акциями с 1990-х годов, было задержано меньше людей.
Антивоенные акции проходят в России с первого дня вторжения – 24 февраля. Акция 6 марта стала одной из самых массовых, несмотря на отсутствие разрешения властей. Выйти на нее призывали в том числе соратники оппозиционера Алексея Навального и он сам. Протесты прошли в десятках городов.
В Москве людей задерживали на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задержан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине – мир, России – свободу».
Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. По свидетельствам очевидца, в автобусе было 27 человек, 11 из них пострадали.
По данным МВД, в Москве в антивоенной акции приняли участие около 2500 человек, из них задержаны 1700, то есть больше половины. Это число даже выше, чем приводит «ОВД-Инфо»*. В Петербурге, по данным МВД, задержаны 750 участников акций, и еще около тысячи – в других регионах.
В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.
В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них прошла возле Исаакиевского собора.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Более 200 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
В Калининграде также задержаны участники антивоенной акции. Видео издания DOXA:
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы (Казахстан). Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
* «Мемориал» и «ОВД-Инфо» внесены в реестры «иноагентов».
США и Польша обсуждают возможную передачу польских самолётов Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолетов – и поставки в Польшу американских истребителей взамен.
«Я не могу говорить о каких-то сроках, но мы рассматриваем этот вопрос очень активно», – сказал Блинкен во время визита в Молдову. Он подтвердил, что США не возражают против поставок Украине боевых самолетов другими странами НАТО.
Ранее союз НАТО и представители Польши заявляли, что польские боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-25, не будут передаваться Украине, Евросоюз, который первоначально заявил о возможности такой передачи, также заявил, что не будет ее финансировать. Однако, по сообщениям World Street Journal, вариант с передачей Украине польских боевых самолетов по-прежнему не исключен – описанная схема предусматривает, что Польша, в свою очередь, получит от США истребители F-16.
Украина призывает страны НАТО ввести над страной бесполетную зону, чтобы не дать России использовать авиацию и ракеты. В НАТО отказываются это делать, утверждая, что такой шаг в России могут расценить как объявление войны.
Российское Минобороны в воскресенье заявило, что использование граничащих с Украиной государствами своих аэродромов для базирования украинской боевой авиации будет рассматриваться как вовлечение этих стран в конфликт. О возможных поставках Украине самолетов с их базированием на территории самой Украины в заявлении не сказано. Одновременно российские военные утверждают, что практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена. Независимо подтвердить это утверждение невозможно, достоверно известно о потере Украиной нескольких боевых самолетов и вертолетов из десятков имевшихся на момент начала конфликта.
Российское вооруженное вторжение в Украину – официально специальная военная операция – началось 24 февраля. ООН подтвердила гибель более 300 мирных жителей в результате боевых действий.
В Харькове нанесен авиаудар по телевышке. Телевидение перестало работать
Телевидение перестало работать
В Харькове предположительно после удара российской авиации по телевизионной вышке вечером в воскресенье перестало работать телевидение. Об этом сообщает «Украинская правда». Несколько дней назад при ударе по телевышке в Киеве, по данных украинских властей, погибли 5 человек.
По сообщениям в соцсетях, удар нанесен также по зданию прокуратуры в Харькове. По неподтвержденным сообщениям, один российский самолет был сбит. Минобороны России пока эту информацию не комментировало. С начала военной операции в Украине оно не сообщало о потерях авиации.
Бои продолжаются в других регионах Украины. Сообщается, что в Киевской области не удалось обеспечить гуманитарные коридоры в Гостомеле и Буче. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, за контроль над городом в пригороде Киева идут бои. По сообщениям жителей Бучи, в городе нет света.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром в воскресенье заявил, что на подступах к Киеву есть много российской военной техники, назвав такие города как Ирпень, Гостомель, Буча.
Международная организация «Врачи без границ» сообщает о катастрофической ситуации, в которой оказались местные жители в связи с блокадой Мариуполя. Координатор этой организации по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза заявил: «Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали». Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о повреждении газопровода Донецк-Мариуполь. В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей Мариуполя.
Сообщается об обстрелах в Житомирской области – в Коростыне и Овруче, где разрушены жилые районы. Точных данных о количестве пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский днем в воскресенье сообщил, что аэропорт Винницы полностью уничтожен: российские войска нанесли по нему восемь ракетных ударов. Также сообщается об обстрелах Краматорска. По предварительным данным, 2 человека погибли, много раненых.
Из Грузии в Украину отправили 40 тонн гуманитарной помощи
Из Тбилиси в Украину сегодня был отправлен очередной самолет с гуманитарной помощью: 40 тонн медицинского оборудования, лекарств, продуктов, одежды, предметов гигиены, собранных при поддержке и содействии грузинских компаний, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это первый груз, собранный в рамках кампании «Производи для Украины», организованной Министерством экономики и устойчивого развития Грузии.
«С помощью грузинских компаний мы сегодня отправили в Украину различные товары, в том числе товары первой необходимости, детское питание, одежду, средства гигиены, различные нескоропортящиеся продукты. Я уверен, что сейчас, когда украинский народ больше всего нуждается в нашей поддержке, помочь ему будет нашим скромным вкладом. Хочу поблагодарить все компании, которые участвовали в акции, а также «Почту Грузии», предоставившую грузоперевозки и логистику, и «Изи Чартерс», которая оказала нам большую помощь», - заявил директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели.
За оказание помощи Грузию поблагодарило и посольство Украины.
«Это очень своевременная и важная помощь. Посольство выражает благодарность всем украинцам Грузии, гражданам и деловым кругам Грузии, правительству Грузии и Грузинской православной церкви за поддержку Украины в это крайне непростое для нас время», - сказано в сообщении посольства Украины.
Михаил Фишман: Меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России
Накануне в Грузию не впустили журналиста российского независимого телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. Из Тбилисского международного аэропорта Фишмана отправили самолетом обратно в страну, откуда он летел.
В беседе с грузинской службой Радио Свобода Михаил Фишман, в частности, сказал:
«Мне больше не с чем это связать, это очевидно, что меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России. Я прилетел в Грузию со своими двумя дочерьми – среднюю, которой 16 лет, пропустили, младшую тоже пропустили, а мне сказали задержаться на окошке. Ну, конечно, младшая без меня не пошла, она осталась со мной. А потом мне задали несколько вопросов: надолго ли я еду, какова цель моего визита? А потом сказали: «Ждите». Я прождал около часа, потом вышел сотрудник пограничной службы, и сказал, что мне отказано во въезде в Грузию, и я могу обжаловать это решение в течение 10-ти дней, причин он мне не назовет. Меня вместе с дочкой проводили и посадили на самолет, и наши паспорта были у экипажей, я получил их уже по прилете. Я пытался узнать, в чем дело, но они мне не сказали.
Я собирался приехать в Грузию, потому что в Грузии моя старшая дочь и другие родственники сейчас находятся. Поскольку я понял, что лучше улететь из Москвы, то я решил, что поеду к ним.
Во вторник Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», во вторник вечером стало понятно, что «Дождь» закрывают, ему не дадут работать, а это означает очень серьезные риски для независимых журналистов в России. И на следующей день утром я улетел. Но этот закон, срочно принятый, по сути, вводит военную цензуру в России, и если ты отклоняешься на миллиметр от официального нарратива, с которым подается война с Украиной государственной пропагандой, то ты рискуешь получить до 15-ти лет тюрьмы. Причем, он может задним числом работать, как мы поняли, т.е. те программы, которые мы выпускали до этого, в которых я называл войну – войной, за них я могу быть арестован.
Ну, что я могу сказать? Это внутреннее дело Грузии. Это демонстрация отношения в моем лице к независимой российской журналистике, которая сейчас испытывает риски, которые не испытывала никогда. На сегодня это уже предельная степень, и грузинское государство показало, как оно к этому относится, мне кажется.
Действительно, все происходит довольно спонтанно, и только вчера у меня был план провести неделю-две со своими родственниками в Тбилиси, но он уже рухнул. Теперь, соответственно, на коленке я придумываю другой. Но сказать, что какие-то конкретные четкие планы есть, я пока, наверное, не могу».
- 2 февраля руководство «Дождя», признанного в РФ «иностранным агентом», заявило, что канал временно приостанавливает свою работу. Генеральный директор Наталья Синдеева объяснила это решение внесением поправок в Уголовный кодекс России – т. н. «законом о фейках».
- За распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и, в частности, о т. н. «специальной военной операции» в Украине теперь журналистам может грозить до 15 лет тюрьмы. По словам Синдеевой, после принятия закона «работать практически будет невозможно».
Роскомнадзор заблокировал сайт Радио «Эхо Кавказа» на территории России
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт «Эха Кавказа» www.ekhokavkaza.com на территории России. Ограничение введено по решению Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.
Отметим, что «Эхо Кавказа» не получало официального оповещения о блокировке – накануне поступило лишь предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.
Роскомнадзор сообщил, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не было указано, какую информацию требуется удалить.
Как отмечает российский правозащитный проект «Роскомсвобода», «Эхо Кавказа» – среди тех медиаресурсов, внесенных в российский реестр запрещённых сайтов по маске «*.» – т.е. со всеми доменами и поддоменами.
Роскомнадзор сегодня также заблокировал сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», а также другие сайты региональных российских изданий и несколько украинских ресурсов.
На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.
Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.
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Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов уехал из России
Режиссер Кантемир Балагов сообщил об отъезде из России. Пост об этом появился у него в инстаграме, сообщает «Медуза».
«Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать - это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые против этого кошмара», - написал он.
Лидера грузинской оппозиционной партии задержали за российский кетчуп
Полиция задержала сегодня, 6 марта, возле здания Госканцелярии лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария. Это произошло после того, как Хоштария облила вход в здание администрации правительства кетчупом и высыпала на ступени рис – товары были произведены в России, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На фоне того, что украинцы жертвуют своими жизнями, в том числе, и ради нашего государства, нашей свободы и безопасности, люди, которые незаконно сидят в нашем правительстве и, скажем прямо, Бидзина Иванишвили, проводят переговоры с Россией по поводу того, чтобы Грузия стала санкционной лазейкой… Все мы должны выразить протест. У нас такое правительство, однако нас никто не заставляет быть бесчестными. Правительство обесчещено, а мы – нет», – сказала Хоштария перед тем, как ее посадили в полицейский автомобиль.
Через два часа после задержания Элене Хоштария отпустили.
Между тем к зданию Госканцелярии пришли еще несколько десятков человек, которые принесли продукты российского производства. Они потребовали, чтобы власти Грузии присоединились к политике западных стран по установлению санкций в отношении России.
НПО призвало «Мечту» не препятствовать въезду в Грузию журналистов российских критических СМИ
Коалиция «За адвокатирование медиа» призывает правительство «Мечты» разрешить российским журналистам, подвергшимся преследованиям из-за профессиональной деятельности, беспрепятственно пересекать государственную границу.
Организация требует объяснения причин того, почему журналисту телеканала «Дождь» Михаилу Фишману не позволили въехать в Грузию.
«Мы полагаем, что факт ограничения свободы журналиста может быть дискриминационным на фоне того, что с подобными препятствиями не сталкиваются другие лица, въезжающие из России через Ереван. Соответственно, государство должно объяснить, что стало причиной непринятия Михаила Фишмана», - сказано в обращении НПО.
Как сообщает SOVA, журналиста российского оппозиционного канала «Дождь», объявившего о приостановке работы, Михаила Фишмана не пустили в Грузию. Из Тбилисского международного аэропорта телеведущего отправили самолетом обратно в город, откуда он летел.
При этом его детям, в том числе четырехлетней дочери, въезд разрешили. По словам Фишмана, его продержали на границе около часа, а затем развернули без объяснения причин.
Арахамия: Я всегда гордился тем, что я грузин, сегодня мне по-настоящему стыдно
Лидер Фракции «Слуга Народа», член украинской делегации в переговорах с РФ Давид Арахамия обратился к грузинскому народу с призывом повлиять на правительство «Грузинской мечты», которое на фоне войны в Украине налаживает связи с российской стороной.
Выходец из Грузии, Арахамия подчеркнул, что сегодня ему стыдно за действия официального Тбилиси, пишет SOVA.
«Хочу обратиться к грузинскому народу. В первую очередь к грузинской власти. Сегодня стало известно, что Россия сняла экономические барьеры и санкции на грузинское молоко, вино и так далее для того, чтобы завоевать лояльность Грузии в войне с Украиной. Я всем грузинам хочу напомнить, что, когда Россия вероломно нападала на Грузию, Украина, сразу же, не считаясь со своими экономическими потерями, оказывала всю необходимую помощь. Дала вооружение, военных инструкторов для того, чтобы поддержать свой дружеский народ, свой братский народ. Вы считаете это нормальный ответ Грузии по отношению Украины, когда Россия напала теперь на Украину? Пожалуйста, грузинский народ, я в вас верю. Разберитесь со своей властью, решите этот вопрос, потому что такое предательство и нож в спину мы не хотели бы увидеть со стороны грузинского народа. Я всегда гордился тем, что я грузин, живу в Украине, нахожусь здесь при власти, а сегодня мне по-настоящему стыдно», - заявил Арахамия.
Напомним, ранее Россельхознадзор объявил о намерении ослабить давление на Грузию.
Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, где Сергей Данкверт обсудил с начальником национального Агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии.
Напомним также, на прошлой неделе Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси, причиной назвав позицию властей в отношении санкций против РФ.
Украинская прокуратора объявит Тину Канделаки в международный розыск
Украинская прокуратора инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Об этом заявила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, сообщает РБК-Украина.
Российской телеведущей вменяют распространение заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она «проталкивает» через свои медийные каналы.
«Прокуроры, проанализировав контент телеграмм-канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых «распространителей» идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой», - заявила генпрокурор.
К примеру, 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своими поклонникам мысли такого содержания: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года».
«Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов», - обратилась Венедиктова к телеведущей.
Теперь процессуальный статус Канделаки в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления.
«В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину», - добавила генеральный прокурор.
Для справки: Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (с сентября 2021), исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022).
Эрдоган призвал Путина подписать соглашение о прекращении огня в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре, что Турция готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта в Украине, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, Эрдоган сказал Путину, что немедленное прекращение огня в Украине смягчит гуманитарные проблемы.
Как сообщает администрация президента Турции, Эрдоган призвал своего российского коллегу объявить о прекращении огня в Украине, открыть гуманитарные коридоры и подписать мирное соглашение.
Зеленский: Аэропорт под Винницей уничтожен в результате ракетного обстрела
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы «полностью уничтожен»: по его словам, российские войска нанесли по объекту восемь ракетных ударов.
Аэродром Винницы - двойного назначения, помимо гражданской инфраструктуры, там базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада. Информации о возможных жертвах пока нет.
В сети появились видео предположительно последствий удара по аэродрому. По словам президента Украины, обстрел производился ракетами «Калибр» предположительно с территории самопровозглашенной непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), фактически подконтрольной Кремлю (где размещены российские войска и вооружения). Это не подтвержденная информация. Минобороны России удар пока не комментирует.
Владимир Зеленский вновь обратился к западным лидерам с просьбой ввести над Украиной «бесполетную зону»: «Сделать гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы люди, и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И вы это можете». Представители стран НАТО неоднократно заявляли, что не готовы выполнить это требование, поскольку оно означало бы необходимость сбивать российские самолеты.
В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей из города Мариуполя на берегу Азовского моря. Он фактически блокирован российскими властями. Как утверждает украинская сторона, эвакуации препятствуют обстрелы со стороны российских войск. Минобороны России ранее заявляло, что «националисты» якобы препятствуют выезду людей из города.
В нескольких городах на территории, взятой под контроль российской армией или сепаратистами, в воскресенье прошли акции протеста под флагами Украины - в том числе в Херсоне и Новой Каховке Херсонской области, Старобельске Луганской области.
В Новой Каховке российские военные открывали стрельбу - предположительно в воздух, жертв нет.
Более 1500 человек задержано в России на акциях против вторжения в Украину
В России в воскресенье, 6 марта, проходят акции против вооруженного вторжения России на территорию Украины. На них, по последним данным задержаны более полутора тысяч человек.
В Москве идут задержания на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Правозащитницу Светлану Ганнушкину, которой сегодня исполняется 80 лет, задержали возле метро «Театральная». На Манежной площади задернжан член совета правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов. Он стоял с плакатом «Украине - мир, России - свободу».
В Третьяковском проезде у Птичьей башни полицейские окружили протестующих, нескольких человек повалили на землю и попытались оттащить. Часть людей прорвалась и выбежала из оцепления.
Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. О пострадавших пока не сообщается.
В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. У Гостиного двора, где ежедневно проходили антивоенные митинги, выступает оркестр МВД. Полиция по громкой связи предупреждает о действующих ограничениях против коронавируса.
В Петербурге протестующие разделились на несколько колонн, одна из них идет возле Исаакиевского собора.
В Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержания.
В Иркутске собравшиеся пошли маршем. Участники акции пели песню «Пусть всегда будет солнце». Задержаны несколько человек.
Почти 100 человек, включая журналистов с редакционным заданием, задержаны в Новосибирске.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них задержали полицейские. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом «Нет войне».
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Более тысячи человек протестовали против агрессии России в отношении Украины в Алматы. Люди скандировали «Да здравствует Украина», «Нет войне», «Путин, Гаага, тюрьма!».
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