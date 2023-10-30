Создатель мессенджера Telegram пообещал заблокировать телеграм-канал «Утро Дагестан»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать телеграм-канал «Утро Дагестан» и другие каналы, призывающие к насилию. «Утро Дагестан» - один из популярных каналов в регионе, который в последние дни транслировал антисемитские призывы. В том числе, его анонимные авторы призывали выгнать из гостиниц Хасавюрта якобы приехавших туда «беженцев из Израиля» и штурмовать аэропорт Махачкалы, чтобы заблокировать авиарейс из Тель-Авива.

Дуров опубликовал скриншот из канала «Утро Дагестан» Со словами «Мы ненавидим яхудов! [«яхуды» - арабское название евреев - РС] Мы не дадим вам спокойно жить или находиться в Дагестане и на Кавказе!» Он прокомментировал: «Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».

Телеграм-канал «Утро Дагестан» был связан с живущим в Киеве бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Он ранее говорил, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. В воскресенье он заявил, что запущенный канал «ушел в свободное плавание».

Последнее на момент публикации новости сообщение на канале «Утро Дагестан» было опубликовано в 19.55 по московскому времени. Там по-прежнему звучат проклятия в адрес «яхудов» и призывы выступать за Палестину.