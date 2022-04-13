Новости
Пентагон планирует отправить Киеву вертолёты и внедорожники
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете венной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома.
По данным собеседников газеты, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в 750 миллионов долларов, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.
По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
Ранее о том, что Белый дом собирается выделить на новое вооружение для Украины 750 миллионов долларов сообщало агентство Reuters.
На прошлой неделе Сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Кроме того, об отправке нелетальной военной помощи на сумму более полутора миллионов долларов Украине сообщила Южная Корея. По данным источников агентства "Рёнхап", Сеул на следующей неделе отправит Киеву бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухпайки. Поставлять летальное оружие Украине Южная Корея пока не планирует.
Другие новости дня
Нефтетрейдер Vitol Group перестанет торговать российским сырьем
Крупнейшая в мире независимая нефтетрейдерская компания Vitol Group прекратит торговать российской нефтью и нефтепродуктами до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на представителя швейцарско-нидерландской компании.
Объёмы российской нефти, которую продаёт Vitol Group, будут сокращаться во втором квартале года. Компания выполнит закупки только по тем контрактам, которые были заключены до начала российского вторжения в Украину. Новые сделки по покупке сырья из России заключаться не будут. До конца 2022 года Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
США раскритиковали Россию за нарушения прав человека
Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году резко раскритиковал Россию за нарушения прав человека.
На церемонии представления документа госсекретарь Энтони Блинкен осудил Россию в связи с вооружённым вторжением на территорию Украины и предполагаемыми военными преступлениями в этой стране. По словам госсекретаря, доказательств жестокости по отношению к украинцам со стороны российских военнослужащих становится всё больше.
"Мы видим то, что осталось после российского отступления. Мертвые тела на улицах со связанными руками. В театрах, на вокзалах, в жилых домах, которые были превращены в руины прямо с их жильцами внутри. До нас доходят свидетельства об изнасилованных женщинах и девочках, о замерзающих и страдающих от голода гражданских лицах", — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря США, Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству.
Как отметили авторы доклада, "в Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система".
Как отмечает Госдепартамент, "имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека".
В докладе также упоминаются дело оппозиционера Алексея Навального, ситуация с правами человека в Чечне, а также факты жестокого обращения с заключёнными.
Комментируя ситуацию с правами человека на территории Украины, Госдепартамент отметил наличие в стране внесудебных казней, пыток и случаев жестокого обращения с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В докладе обращается внимание на преследование журналистов и цензуру, а также выдворение беженцев в страны, где им грозит опасность. США отметили, что Украина практически не расследует факты гендерного насилия, насилия по отношению к ЛГБТ и случаи антисемитизма.
Серьёзные нарушения прав человека, такие как внесудебные казни, ограничение передвижения и ограничение свободы печати были выявлены в подконтрольных пророссийским сепаратистам регионах Донбасса и в аннексированном Крыму.
14 депутатов югоосетинского парламента выразили поддержку Алану Гаглоеву
14 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили «всемерную поддержку» Алану Гаглоеву, вышедшему во второй тур президентских выборов вместе с действующим югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым. Среди депутатов, поддержавших Гаглоева – члены югоосетинской Коммунистической партии.
«Дорогие сограждане! Мы с вами прошли сложный путь борьбы против беззакония и произвола действующей власти. Опираясь на поддержку своих избирателей, подавляющего большинства народов Южной Осетии, мы на протяжении нескольких лет противостоим вопиющим нарушением закона. На прошедших в минувшее воскресенье выборах президента республики наш народ активно выступил за необходимость перемен. Первый тур выборов показал явного лидера – кандидат от оппозиции Алан Гаглоев получил весомый мандат доверия нашего народа. Считаем, что накануне второго тура все те, кого волнует будущее нашей республики, должны объединиться вокруг лидера, которые пользуются наибольшим доверием народа. Мы выражаем всемерную поддержку кандидатуры Алана Эдуардовича Гаглоева и его программы. Считаем, что кандидат от объединённой оппозиции сможет добиться согласия в обществе, консолидации всех политических сил и вернёт доверия народа к власти», – говорится в обращении депутатов.
Ранее о поддержке Гаглоева объявили три кандидата, принимавших участие в первом туре выборов – Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев.
После обработки 95% протоколов Гаглоев, по предварительным данным, получил 36,9% голосов избирателей, Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Накануне в югоосетинском Центризбиркоме заявили, что второй тур президентских выборов пройдет, предположительно, 8 мая. Это уже
Джо Байден: «Россия совершает в Украине геноцид»
Во вторник президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками.
«Я назвал это геноцидом, потому что становится становится все очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму возможность быть украинцем. Свидетельств этого становится все больше и больше», – заявил президент Байден, подчеркнувший, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
До сих пор американские официальные воздерживались от квалификации действий России как геноцид, используя термин военные преступления. На прошлой неделе советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан разъяснял, что преступления на территории Украины не являются геноцидом согласно определению, используемому американским правительством. По этому определению, геноцид – это действия «против национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения».
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России», – написал он на своей странице в Twitter.
Обвинения России в геноциде последовали после появления данных о массовых убийствах мирного населения украинского города Буча во время его оккупации российскими войсками. После их ухода на территории города были обнаружены массовые захоронения. По словам мэра Бучи, к 12 апреля на территории города были найдены тела 403 человек, которые, по предварительным данным, были убиты российскими солдатами.
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
На киргизско-таджикской границе в районе села Достук во вторник вечером произошла перестрелка между пограничниками. Бишкек утверждает, что причиной стало вторжение военнослужащих Таджикистана на киргизскую территорию – на 20 метров вглубь.
Как утверждается, киргизские пограничники открыли предупредительный огонь. В ответ таджикские военные начали стрельбу. Перестрелка закончилась после переговоров представителей двух стран.
Позднее стрельба повторилась. Она продлилась около получаса. Таджикские пограничники применили миномёты.
Через некоторое время киргизская сторона сообщала о том, что Душанбе стягивает войска к месту инцидента. Жители ближайших сёл покинули дома. Позднее Бишкек сообщил, что стороны урегулировали конфликт и договорились об отводе сил от границы.
Во время перестрелок ранения получили киргизский и таджикский военнослужащие.
Власти Таджикистана случившееся пока не комментировали. Источник Таджикской службы Радио Свобода, сообщил, что причиной перестрелки стали язвительные реплики киргизских пограничников в адрес таджикского наряда и последующая перепалка.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 километров, из них уточнены около 520-ти. По последним данным, достигнута договоренность о согласовании еще 81 километра.
Из-за неопределенности границы между жителями и военнослужащими соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.
В середине марта главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана запретили своим военнослужащим применять оружие, кроме случаев, предусмотренных законами двух стран.
Наиболее крупный конфликт на границе произошел год назад из-за спора на между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. Через несколько дней Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении огня и отводе войск к местам постоянной дислокации.
В результате вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. На территории обеих республик были разрушены и сожжены дома, школы, другие здания и сооружения.
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою.
Накануне стало известно что военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава Минздрава самопровозглашенной республики Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.
Ранее стало известно, что от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих.
Около 300 контрактников вернулись из зоны боевых действий в Южную Осетию. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
5 апреля стало известно, что на войну отправили еще 58 военнослужащих из Южной Осетии.
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Зеленский опубликовал фото кума Путина Медведчука в наручниках
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале фотографию народного депутата Украины Виктора Медведчука в наручниках. Оппоненты называют его пророссийским политиком, он находился под домашним арестом, но исчез в начале войны с Россией.
Как написал Зеленский, спецоперацию по задержанию провела Служба безопасности Украины, и в ближайшее время появятся подробности.
На фото Виктор Медведчук одет в украинскую военную форму. Когда оно было сделано и где - неясно.
Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина, из-за того что президент России был крестным его дочери, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него в первый день российского вторжения 24 февраля.
В октябре прошлого года его обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР». Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014=2015 годах. Аналогичные обвинения получил бывший президент Петр Порошенко.
- Ранее Медведчук возглавлял «Оппозиционную платформу – За жизнь!» – крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить работу ОПЗЖ на время действия военного положения. Высокопоставленные украинские чиновники говорили, что планируют запретить партию через суд.
Константин Райкин уволен из театральной школы, которую основал
Актер и режиссер Константин Райкин уволен из Высшей школы сценических искусств (другое ее название - Театральная школа Константина Райкина). Соответствующий приказ подписал ректор учреждения Анатолий Полянкин. Райкин был в школе бессменным художественным руководителем.
Ранее ректор Полянкин переименовал школу, лишив ее имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс из-за «ухудшения материального положения». Студенческий совет подал коллективный иск в суд, благодаря чему учащиеся все же смогут закончить учебный год и сдать экзамены.
Решение об увольнении Райкина в студсовете назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».
- Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году, став ее худруком. Тогда же ректором школы был назначен театральный продюсер и инвестиционный менеджер Анатолий Полянкин. В последние годы худрук и ректор конфликтовали. По словам Райкина, «Полянкин хочет прибрать образовательное учреждение к рукам, как некую недвижимость, нарисовав себе ни с кем не согласованный устав». Решение о своем увольнении Райкин назвал «шагом к окончательному уничтожению театральной школы», добавив, что собирается отстаивать свои права в суде.
- 25 февраля Райкин в числе других 16 деятелей российской культуры выступил с призывом прекратить «вооруженные действия» в Украине.
В Тбилиси скончалась женщина, пострадавшая при падении дерева
В Тбилиси скончалась женщина, пострадавшая при падении дерева. Данную информацию Netgazeti подтвердили в клинике Optal Medi.
В клинике сообщили, что пострадавшая была доставлена бригадой скорой помощи сегодня, в 14:13 часов. Женщина получила множественные травмы и находилась в критическом состоянии.
«Оказание медицинской помощи, определенной протоколом, было начато незамедлительно, были проведены высокотехнологичные исследования. К сожалению, имели место множественные травмы несовместимые с жизнью и в 16:30 часов была констатирована биологическая смерть», - заявили в клинике.
Руслан Стефанчук завтра проведет телефонный разговор с Папуашвили относительно его визита в Украину
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что пригласил в Украину спикеров всех парламентов мира, в том числе председателя парламента Грузии, чтобы они своими глазами увидели, что происходит в стране, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По его словам, завтра у него будет телефонный разговор с Шалвой Папуашвили, и он хочет еще раз подтвердить приглашение.
«Я пригласил спикеров всех парламентов мира приехать и своими глазами увидеть, что происходит в Украине. Я также пригласил председателя парламента Грузии, у меня был с ним разговор, и мы договорились, что завтра у меня будет с ним официальный звонок, я хочу еще раз подтвердить свое приглашение. Я готов обсудить с ним все детали его визита в Украину. Знаю, что у него небольшие проблемы со здоровьем, я желаю ему скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что после этого у меня будет возможность встретиться с ним в Киеве и показать ему те места, о которых мы говорили», - заявил Руслан Стефанчук.
Кроме того, Стефанчук поблагодарил делегацию парламента Грузии, которая собирается прибыть в Украину.
«Кроме того, я хотел бы поблагодарить делегацию парламента Грузии, которая собирается прибыть в Украину. Там очень много известных парламентариев. Мы обязательно организуем все, чтобы визит в Украину удался, чтобы наши коллеги, парламентарии, своими глазами увидели, что происходит в Украине», - заявил Руслан Стефанчук в интервью «Имеди».
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии планируют провести 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет предположительно 8 мая, сообщила информагентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Дата определена исходя из того, что 24 апреля - это религиозный праздник Пасха, есть указ президента Леонида Тибилова от 2015 года, в котором эта дата определена как праздничный день. Следующее после 24 числа воскресенье тоже праздничный день в соответствии с календарем праздничных дат – это 1 мая. В Конституционном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия" ст. 10 прописано, что выборы не могут назначаться на праздничный день, поэтому дата смещается на 8 мая», - сказала глава ЦИК.
Она также отметила, что в ближайшие два дня планируется огласить окончательные результаты президентских выборов, которые прошли 10 апреля.
«Ранее мы озвучили данные, которые были получены в результате обработки 95 процентов протоколов. Что касается оставшихся пяти, то цифры нам известны, однако мы не можем их огласить, пока не получим оригиналы протоколов участковых комиссий из Москвы и Сухума. Как только мы их получим, итоги будут обнародованы и опубликованы в СМИ. Протоколы уже находятся в пути, и мы рассчитываем их получить возможно даже завтра», - уточнила Гагиева.
Она также отметила, что провести второй тур выборов раньше, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов для проставления избирателям в паспортах, так как это требует закон.
Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев, по предварительным данным, после обработки 95% протоколов получает 36,9% голосов избирателей, Бибилов набирает 33,5% голосов. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Полиция оштрафует Бориса Джонсона за вечеринки во время локдауна
Полиция Лондона оштрафует премьер-министра Бориса Джонсона за посещение вечеринки в честь его дня рождения. Мероприятие прошло во время локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19, сообщает Би-би-си со ссылкой на Даунинг-стрит.
Уведомление о штрафах также получили министр финансов Риши Сунак и жена премьер-министра Кэрри Джонсон.
Всего полиция Лондона расследует 12 мероприятий, которые прошли на Даунинг-стрит и в других правительственных зданиях во время карантина. За нарушение правил изоляции другим участникам уже выписано более 50 штрафов.
Так британские СМИ сообщали о проведении рождественской вечеринки 18 декабря 2020 года, через два дня после того, как власти Лондона ввели карантин самого высокого уровня. В городе не работали рестораны, кафе и многие магазины.
Другое мероприятие на Даунинг-стрит, где по данным Би-би-си было около 30 человек, включая премьера и его жену, прошло в мае 2020 года. Журналисты нашли приглашение на эту вечеринку, из которого сделали выводы, что речь идет не о рабочем мероприятии.
- Первоначально Борис Джонсон отрицал, что нарушал правила карантина. Позже извинился за посещение мероприятий, но настаивал, что был лишь на «рабочих встречах». Расследованием занялась полиция.
- Джонсон стал первым действующим премьер-министром Великобритании, который подвергся санкциям за нарушение закона. Лидеры лейбористов призывают его уйти в отставку.
Марин Ле Пен выступила против запрета на импорт энергоресурсов из России
Во Франции кандидат в президенты и представитель крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что поддерживает санкции против Москвы из-за Украины, но не в том случае, когда речь идет о российских энергоносителях. По словам Ле Пен, она не хочет, чтобы французы страдали от последствий санкций в отношении нефти и газа.
На фоне президентских выборов во Франции и войны на территории Украины критики Ле Пен указали на ее прошлые связи с Россией. При этом политик осудила российскую агрессию в отношении соседней страны.
Во втором туре выборов президента Ле Пен будет бороться за пост с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Голосование состоится 24 апреля.
Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия. В то же время зависимость некоторых стран, например Германии, от российского газа столь существенна, что их руководство заявляет, что полный отказ от поставок из России возможен лишь через несколько лет. Власти таких государств опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители для граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Литвы заявил, что ЕС должен назвать четкие сроки отказа от импорта энергоресурсов из России и внести их в один из пакетов санкций против Кремля.
Ранее ЕС ввел пять пакетов санкций в отношении России и Беларуси, под санкции попали более 1000 российских и юридических лиц и целые отрасли экономики. Последний пакет запретил импорт угля из России и въезд на территорию Евросоюза российского грузового транспорта.
Ранее эмбарго на российские энергоресурсы ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС.
В России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского легиона» в Украине
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).
В информации, опубликованной на сайте Следственного комитета, говорится: «В действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, гражданин Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ.
Кроме этого, в сети интернете размещено интервью Мамулашвили журналисту одного из изданий с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку».
- Мамука Мамулашвили оказался в центре внимания СМИ после того, как в сети появилось видео убийства тяжело раненного российского военнослужащего. На кадрах с места происшествия, среди прочего, засветился военнослужащий, предположительно, грузинского происхождения. Мамулашвили, однако, настаивает, что этот боец не является участником «Грузинского легиона».
- В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста: «Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев». Мамулашвили также не исключает, что скандальная видеозапись – «российский фейк».
В метро Нью-Йорка в результате стрельбы ранены несколько человек
Не менее 16 человек получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка на станции "36-я улица" в районе Бруклин. Как минимум 8 человек получили огнестрельные ранения.
СМИ писали о пятерых убитых, но официально это не подтвердилось.
Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (15:30 по Москве). Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, он был в противогазе и одет в оранжевый рабочий жилет. При этом сколько всего подозреваемых, пока неясно.
По некоторым свидетельствам, стрельба произошла не на самой станции метро, а в прибывающем поезде. Как сообщает телекомпания СNN, дымовая шашка была детонирована внутри одного из вагонов поезда, во время стрельбы или уже после того, как она прекратилась.
Поступали сообщения о действующих взрывных устройствах на платформе, но полиция Нью-Йорка эти сообщения не подтвердила.
Новость обновлена. СМИ первоначально писали о нескольких убитых, но официально это не подтвердилось.
Путин назвал убийства в Буче «фейком» и «провокацией»
Президент России Владимир Путин назвал убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области «фейком» и «провокацией». Он также сообщил, что Александр Лукашенко передал ему некие документы.
«Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, он так вскользь упомянул, которые переданы и в ФСБ России: как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», – сказал Путин.
Он добавил, что в Сирии устраивали похожие провокации, обвиняя в применении химического оружия президента страны Башара Асада.
«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.
О массовых убийствах в Буче стало известно в начале апреля – после того, как российские войска, занимавшие город около месяца, оставили его. На фоне сообщений об убийствах страны Запада ещё более ужесточили свою риторику и политику по отношению к России, введя новый пакет санкций и усилив поставки оружия Украине. Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче – «постановка», другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
Алан Гаглоев пояснил свою позицию по вступлению Южной Осетии в состав РФ
Вышедший во второй тур выборов кандидат на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – заявил Гаглоев.
Ранее действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, выступивший с инициативой о проведении референдума, заявил, что во второй тур президентских выборов вышли «две идеологии».
«Возможно, речь снова идет о референдуме, по которому нет принципиальных разногласий», – говорит Алан Гаглоев.
Кандидат от оппозиции подчеркнул, что намерен сменить систему «многолетнего некомпетентного подхода в политических, экономических, хозяйственных вопросах на идеологию нового системного подхода по вопросам функционирования государственных институтов».
По предварительным итогам первого тура, действующий президент Анатолий Бибилов после обработки 95% протоколов уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Второй тур, предположительно, пройдёт 24 апреля.
В Польше по обвинению в шпионаже задержан россиянин
В Польше задержан гражданин России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте польской прокуратуры. По запросу районной прокуратуры Гданьска суд постановил арестовать его на три месяца.
"Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионажем в интересах разведки России. Он собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадрах", – говорится в сообщении, которое цитирует Настоящее Время.
Подозреваемый – гражданин России, проживающий в Польше 18 лет, и имеет свой бизнес, пишет Portal Samorzadowy. Его имя не называется.
По данным спецслужб, россиянин был задержан 6 апреля. Утверждается, что доказательства свидетельствуют о том, что он получил информацию о боевой готовности Вооружённых сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.
В польском Жешуве расположен крупнейший транспортный узел для доставки военных грузов в Украину. Связано ли дело с российским вторжением в Украину - не сообщается.
Россиянину грозит до 10 лет лишнения свободы.
Кара-Мурзу судят за то, что он «изменил траекторию движения»
Оппозиционный политик и общественный деятель Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля полицией в Москве из-за того, что при виде полицейских он "изменил траекторию движения" и попытался скрыться. Об этом сказано в рапорте о задержании, составленном полицейскими, на основании которых был составлен протокол об административном правонарушении. Документ опубликовал адвокат Вадим Прохоров.
"Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт" - говорится в рапорте. По словам адвоката, Кара-Мурзу полиция ждала во дворе его дома и задержала его, как только он вышел из машины.
Владимира Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД "Хамовники", составив протокол о неповиновении полиции. Сегодня дело рассматривает суд, оппозиционеру грозит до 15 суток ареста.
В марте этого года, после вооружённого вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.
Раненных на войне в Украине военных из Южной Осетии лечат в Москве
Военные из Южной Осетии, получившие ранения на войне в Украине, лечатся в Москве. По информации пресс-службы Минздрава самопровозглашенной республики Южная Осетия, глава ведомства Сослан Наниев навестил их в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко и в Третьем Центральном военном клиническом госпитале им. А. В. Вишневского.
Предположительно, речь идет о контрактниках 4-й гвардейской военной базы РФ. О количестве раненых не сообщается.
В пресс-службе Минздрава говорят, что информацию о состоянии здоровья лиц, находящихся на лечении в российских военно-медицинских организациях, можно получить лично от главы ведомства Сослана Наниева.
Ранее сообщалось, что от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Около 300 контрактников вернулись из зоны боевых действий в Южную Осетию. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
5 апреля стало известно, что на войну отправили еще 58 военнослужащих из Южной Осетии.
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Грузинская парламентская делегация может отправиться в Украину до конца недели
Делегация парламента Грузии отправится в Украину до конца текущей недели. В её составе будет и представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко. Об этом он сообщил журналистам после встречи с коллегами.
«Идёт коммуникация с украинской стороной и делегация, предположительно, отправится в конце этой недели – в пятницу или субботу. Я не могу не быть в делегации. В конце концов, я же – Сергеенко», – сказал депутат.
Как сообщалось ранее, украинская сторона пригласила спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили посетить освобожденные от российской оккупации города в Киевской области.
Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую Грузия оказывает Украине.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии, процитировав Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь – в пути звезда...»
NYT рассказала о десятках убитых жителей Бучи и причинах их гибели
Газета New York Times опубликовала большой репортаж из города Буча, ставшего в последние дни символом насилия по отношению к гражданскому населению Украины во время войны. Украина и страны Запада обвиняют российских военных в массовых расправах над мирными жителями. Россия категорически отвергает обвинения.
New York Times утверждает, что её корреспонденты определили место и время гибели нескольких десятков человек и поговорили со свидетелями, которые подтвердили, что жители Бучи стали жертвами российских военных. Издание публикует интерактивную карту, на которой обозначены места, где были найдены тела.
Кроме того, тела более 100 человек, как утверждают журналисты, были эксгумированы из братской могилы, вырытой в Буче во время российской оккупации.
"Когда российское наступление на Киев было остановлено упорным сопротивлением, оккупация Бучи превратилась в кампанию террора и мести," - утверждает издание. Задокументировано несколько случаев целенаправленной расправы над жителями Бучи и пыток, как утверждается, по мотивам мести. Со связанными руками были расстреляны не менее 15 человек. Многие жители Бучи, однако, были застрелены, по словам свидетелей, без каких-либо видимых причин, просто потому, что они вышли на улицу. Гуманитарная катастрофа в городе также стала причиной смерти жителей - в частности, как пишет New York Times, в местном доме престарелых 6 человек умерли от голода.
New York Times называет имена и фамилии десятков убитых и свидетелей, рассказаваших об обстоятельствах их гибели. Точное число жертв в Буче ещё не установлено.
- О массовых убийствах в Буче стало известно в начале апреля, после того, как российские войска, занимавшие город около месяца, оставили его. На фоне сообщений об убийствах страны Запада ещё более ужесточили свою риторику и политику по отношению к России, введя новый пакет санкций и усилив поставки оружия Украине. Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче - "постановка", другие - что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.
В Шебекино у границы с Украиной повреждена железная дорога
В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Об этом написал в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. О причинах происшествия он обещал сообщить позже. По словам главы региона, эта ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь.
Позже в сети появились другие фотографии с места происшествия, на них видны более серьезные повреждения железнодорожных путей и, возможно, даже моста.
Шебекинский район граничит с Харьковской областью Украины. Накануне в Белгородской области (как и в других регионах юга России) ввели повышенный уровень террористической опасности.
Желтый уровень означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы удостоверяющие личность.
Путин: «благородные» цели операции в Украине будут выполнены
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены.
Эти цели он назвал "благородными", отметив, что главная из них – "помощь людям на Донбассе". Украину он вновь обвинил в "геноциде".
Путин выступил перед сотрудниками космодрома Восточный, который он посетил в День космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. Путин фактически подтвердил свои прежние тезисы и назвал "столкновение" в Украине "неизбежным".
О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. По данным ООН, подтверждена гибель почти 2 тысяч мирных жителей Украины, включая более 100 детей. Это, очевидно, неполные данные: украинские власти сообщают о том, что в одном только Мариуполе могли погибнуть более 10 тысяч человек. Сообщается о фактах массовых убийств мирных жителей, ответственность за которые Украина возлагает на российские войска.
Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.
- Целями операции Путин 24 февраля объявил "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, которые он назвал необходимыми условиями помощи так называемым "народным республикам" Донбасса, провозглашённым в Донецкой и Луганской областях поддерживаемыми Россией сепаратистами.
- Как отмечает Би-би-си, представители российских властей с течением времени формулируют цели, которых Москва добивается в Украине, по-разному. В частности, в марте министр обороны Сергей Шойгу утверждал: "Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны". 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров сформулировал цели так: "Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене". При этом оккупация Украины и смена её властей целями операции официально не называются – но к наступлению на Киев призывают многочисленные публицисты в прокремлёвских изданиях и ряд политических и общественных деятелей, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Путин приехал на космодром Восточный вместе с Александром Лукашенко. Он заявил, что "Роскосмос" должен обеспечить в ближайшее время полёт в космос белорусского космонавта.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.