Переговоры РФ и Украины продолжаются на фоне отвода войск от Киева

В пятницу в онлайн-формате продолжаются переговоры между российской и украинской делегациями. Предыдущий очный раунд переговоров, прошедший на этой неделе в Стамбуле, завершился тем, что украинская сторона передала российской свой проект, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Индии, сказал в пятницу, что украинская сторона "демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму". В Киеве ранее неоднократно заявляли, что не намерены идти на какие-то территориальные уступки. Украина, как сообщалось, предлагает "заморозить" статус Крыма на 15 лет и в это время вести о нём переговоры. Об отказе от суверенитета над аннексированным Россией полуостровом речь не идёт.

Украинские официальные лица и Генштаб подтверждают отвод российских войск с части ранее занятых ими территорий в Киевской и Черниговской областях. После переговоров в Стамбуле Россия заявила, что "кардинально" сократит там свою военную активность. В частности, сообщается, что полностью освобождён Иванков, российские войска почти вышли из Броварского района. Российская техника, по ряду сообщений, покинула также города Буча и Гостомель под Киевом, которые были оккупированы более месяца, оставлен и аэродром Гостомель. Официально это пока не подтверждено ни украинской, ни российской сторонами.

Часть войск перебрасывается на другие направления, где продолжаются бои. Сообщается об обстрелах Харькова и упорных боях в Луганской области. Без воды оказались города Попасная, Северодонецк и Лисичанск, которые атакуют отряды так называемой "ЛНР". Уличные бои продолжаются в Мариуполе.

Ни украинские, ни российские военные официально не комментировали атаку на нефтебазу в Белгороде, которую, по данным местных властей, осуществили украинские вертолёты. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что она создала "не лучший фон" для переговоров между делегациями России и Украины. Об отказе от переговоров речи не идёт.