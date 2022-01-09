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Переговоры военных делегаций США и РФ могут начаться в Женеве 9 января
США выразили готовность обсудить с Россией имеющиеся у обеих сторон ракетные системы и проведение военных учений. Как сообщает из Вашингтона агентство AFP, переговоры между российской и американской делегациями могут начаться уже в это воскресенье в Женеве, чтобы разрядить напряженность между обеими странами. В последние недели США и Европейский союз регулярно обвиняют Россию в якобы ведущейся подготовке военного вторжения в соседнюю Украину.
Собеседник агентства AFP сказал, что в Вашингтоне надеются на возможность достичь некоторого прогресса, исходя из того, что переговоры по ракетным системам и военным учениям могли бы содержать взаимные обязательства сторон.
«Россия неоднократно заявляла, что опасается внешней угрозы, которую представляли бы ракетные системы, будь они дислоцированы на Украине. У американской стороны нет таких намерений, заверил источник агентства AFP. Он попросил не раскрывать его имя и должность и добавил, что в этом вопросе обе стороны могли бы найти взаимопонимание, если бы Россия проявила готовность взять на себя симметричные обязательства».
Другие новости дня
Грузинские специалисты оценили риски распространения «омикрона» среди школьников после каникул
На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса ожидаем рост показателя госпитализации детей, соответственно, открытие школ в Грузии сопряжено с рядом рисков. Об этом заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января. В дни новогодних праздников в Грузии отмечался рост фактов инфицирования «омикроном». К 7 января их число достигло 600, всего за день увеличившись почти в два раза.
«Показатель вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, к сожалению, низкий, как и всего населения. Мы практически не в состоянии обеспечить безопасность от коронавируса у себя дома. Это относится и к школе, так как показатель вакцинации в школах не так высок, как хотелось бы», - сказал Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди».
Несмотря на тревожные тенденции, Чхаидзе выступает против закрытия школ. Он указывает, что наряду с вакцинацией сейчас первостепенное значение соблюдение мер безопасности.
«Нужно подождать развития событий. Посмотрим, сколько будет случаев, но ясно одно: если принять противоэпидемические меры - это ношение маски, дистанцирование, частое проветривание классных комнат и гигиена рук, отправка детей в школу вполне возможна. Самое главное - встретить их там в безопасной обстановке», - сказал Чхаидзе.
Пресс-секретарь: Назарбаев добровольно передал полномочия Токаеву
Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев в разгар массовых акций протеста в начале января добровольно принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Заявление Укибая цитируют казахстанские СМИ.
По словам пресс-секретаря, «ситуация складывалась весьма сложно» и поэтому Назарбаева «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Укибай также отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.
Назарбаев не появлялся на публике с прошлого года и никак не комментировал вспыхнувшие в стране протесты, затем в ряде мест переросшие в беспорядки, жестко подавляемые властями. 5 января президент Токаев сообщил, что лично вступил в должность председателя Совета безопасности, который, по закону, должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты ряд высокопоставленных лиц, считающихся верными Назарбаеву. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником, о том, что Назарбаев якобы уехал из страны, болен или даже умер.
7 января вечером пресс-служба белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко сообщила, что тот говорил с Назарбаевым по телефону. На следующий день пресс-секретарь Назарбаева написал в твиттере, что тот Назарбаев не покидал Казахстан и находится в столице.
По оценкам властей, ситуация в Казахстане постепенно успокаивается. Массовые митинги сошли на нет. В Алма-Ате, которая стала центром беспорядков и фактически несколько дней не контролировалась властями, периодически продолжается стрельба - власти говорят о «зачистке» города.
По всей стране за последние дни, по данным властей, были задержаны более 5 тысяч человек. Неясно, сколько из них мирных участников протестов, а сколько - вооруженных людей и мародеров. Данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения власти Казахстана пока не сообщают.
В Абхазии задержаны участники оппозиционного митинга 21 декабря
В Абхазии задержаны участники оппозиционного митинга, прошедшего 21 декабря прошлого года у комплекса правительственных зданий.
В Генпрокуратуре самопровозглашенной республики сообщили о четырех задержанных «в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти».
«По поручению органа предварительного расследования оперативные службы СГБ совместно с МВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления», – сказано в заявлении ведомства.
По информации «Нужной газеты», задержаны пятеро – Рамазан Джопуа, Чыча Инапшба, Беслан Цвижба, Эснат Мишелия и Аслан Тания.
«Из неофициальных источников стало известно, что правоохранители планируют задержание еще около 50 участников акции протеста 21 декабря. Сейчас территория МВД и СГБ взята под усиленную охрану, так как силовики опасаются ответной реакции на свои действия», – пишет издание.
В Народно-патриотическом союзе, организовавшем митинг 21 декабря, задержания назвали «опрометчивым и недальновидным шагом оперативных служб».
«Восстановление правопорядка будет легитимным только в случае применения закона вне зависимости от политической принадлежности фигурантов и сроков давности», – сказано в заявлении.
Оппозиционеры считают, что власть пытается «устранить политических оппонентов и спокойно избрать карманный парламент».
«Теперь уже очевидно, что власть встала на путь эскалации и демонстративно делает шаги, направленные на запугивание народа. Безусловно это приведёт к резкому обострению внутриполитической ситуации, дестабилизации обстановки в стране с непредсказуемыми последствиями», – сказано в заявлении.
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- О возбуждении уголовного дела «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти» в прокуратуре сообщили 23 декабря. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
Статистика МВД Грузии: в 2021 году показатель преступности снизился на 0,9%
Число преступлений, зарегистрированных в Грузии в январе-ноябре 2021 года, на 0,88% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, за одиннадцать месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 52,1 тысячи преступлений, из которых 48,3% раскрыли. Только в ноябре было совершено 4,6 тысячи преступлений, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. Согласно статистике, ежемесячно в Грузии в среднем фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 15,3 тысячи таких фактов, из которых раскрыто 33,7%.
На втором месте – семейное насилие. За январь-ноябрь в стране зафиксировали около 4,1 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 72%.
Преступления, связанные с наркотиками, – на третьей строчке. За отчетный период их было совершено 3,6 тысячи, 87,4% из которых раскрыто.
Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 ноября в стране было зарегистрировано 70 убийств, из которых 25 – совершены с особой жестокостью, а также 323 случая причинения вреда здоровью, 154 факта изнасилования, три – взятия в заложники, 11 – торговли людьми, 25 – взяточничества, девять – терроризма.
В период с 1 января по 30 ноября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли более 17,5 тысячи человек, из которых 1 176 отбывали условный срок.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила насилие в Казахстане
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность событиями в Казахстане, осудив насилие.
«Я очень озабочена существующим положением в Казахстане. Я осуждаю насилие, которое мы увидели, и надеюсь на быструю деэскалацию ситуации. Права граждан и их безопасность должны быть защищены. Нам всем нужно усиление глобальной стабильности, мира и безопасности», - написала Зурабишвили в своем Twitter.
- С 2 января в Казахстане продолжаются протесты, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они начались из-за двукратного увеличения цена на сжиженный газ, однако вскоре требования демонстрантов стали политическими. В нескольких крупных городах Казахстана, включая Алмату, вспыхнули беспорядки, произошли погромы и стычки протестующих с силовиками.
- Из-за обострения обстановки власти ввели чрезвычайное положение и объявили о начале антитеррористической операции. Правительство сложило полномочия.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил в страну силы ОДКБ для помощи в наведении порядка.
Литва выплатила компенсацию бывшему заключенному по делу о терактах «9/11»
Литва в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выплатила компенсацию одному из возможных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Это выходец из Палестинской национальной автономии (ПНА) Абу Зубайда. Об этом сообщила в пятницу, 7 января, информационная служба Литовского национального радио и телевидения со ссылкой на данные министерства юстиции Литвы.
Правительство Литвы перевело Абу Зубайде присужденную Европейским судом компенсацию за незаконное содержание в секретной тюрьме ЦРУ в окрестностях Вильнюса.
На указанный в ходатайстве счет было переведено 100 тыс. евро, еще 30 тыс. евро переведено его адвокату. Перевод был сделан 21 декабря минувшего года.
Министерство юстиции Литвы сообщило, что 4 января получило подтверждение о сделанном денежном переводе. В тот же день Литва информировала комитет Европейского совета, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации.
Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе.
Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве, и обязал Литву выплатить 130 тыс. евро компенсации.
Литва официально отрицает, что в стране действовала секретная тюрьма ЦРУ.
Рейс из Казахстана прибыл в Грузию впервые за три дня
Самолет авиакомпании FlyArystan с 68 пассажирами на борту прибыл сегодня из Нур-Cултана в Кутаиси, сообщает телекомпания «Мтавари архи».
Рейс из Казахстана в Грузию выполнен впервые за три дня. Авиасообщение было затруднено на фоне нестабильности в центральноазиатской стране. По данным МИД Грузии, только трое из 68 пассажиров рейса Нур-Султан-Кутаиси являются гражданами Грузии. По информации внешнеполитического ведомства, еще 60 граждан страны в ближайшее время должны вернуться на родину рейсом из города Актау.
Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси–Нурсултан. Регистрация уже началась. Другие запланированные на сегодня рейсы из Грузии в Казахстан отменены.
В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.
Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали коворкинг-пространства с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному Интернету, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сторонники Саакашвили объявили о создании «групп неповиновения» и начале протестов
Сторонники заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании «групп неповиновения» и начале антиправительственных митингов по всей стране. О своих планах они объявили сегодня, 8 января, на акции у тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы предлагаем широкое объединение тем людям, которые желают в рамках мирных действий победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения», - сказал участник митинга Леван Мерабишвили.
Как пояснили протестующие, «группы неповиновения» будут устраивать «коридоры позора» представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам.
Сегодняшняя акция у руставской тюрьмы была приурочена к 100 дням заключения Саакашвили. Ее организовало недавно созданное объединение гражданских активистов «Сектор Миши». К митингу присоединились несколько десятков человек. Собравшиеся опротестовали то, что уже более недели к Саакашвили не допускают личного врача. Также они потребовали от Минюста восстановить заключенному экс-президенту право на телефонные звонки.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. После завершения курса лечения, 30 декабря Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави.
МВД Казахстана сообщило о задержании 4266 человек после массовых протестов
МВД Казахстана сообщило, что после массовых протестах в стране уже задержаны 4266 человек, в том числе - иностранные граждане. В чем они подозреваются и будут ли им предъявлены обвинения - не раскрывается. Статистику приводит в субботу Казахская служба Радио Свобода - Радио Азаттык.
«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны - граждане соседнего государства», - говорится в сообщении. Какого именно государства - не уточняется, регион граничит с Киргизией и Китаем.
Власти Казахстана заявляют, что страна была атакована международными террористами. В пятницу в своем обращении президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что только в захвате крупнейшего города страны Алма-Аты участвовали 20 тысяч боевиков. Никаких доказательств этому не приводится.
С начала января в Казахстане продолжаются массовые протесты, сначала участники выступали с экономическими требованиями, затем - с политическими. В том числе - о возврате страны к Конституции 1993 года, согласно которой Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
В ходе протестов власти потеряли контроль над Алма-Атой. После бегства полиции и армии в нем начались грабежи и мародерство. Сейчас власти утверждают, что контроль восстановлен. Однако корреспонденты с места событий передают, что это не соответствует действительности, и что порядок в городе поддерживается силами дружинников, тогда как правоохранительные органы контролируют только несколько объектов.
Freedom House: в Грузии ухудшились показатели демократии
Международная организация Freedom House опубликовала очередное международное исследование, согласно которому Грузия в рейтинге находится в категории государств с переходным правительством или гибридным режимом. При этом с прошлого года показатели несколько ухудшились.
Эксперты Freedom House оценили демократию в стране в 3,18 баллов (1 – больше демократии, 7 – меньше), тогда как в прошлом отчете уровень демократии оценивался в 3,25, пишет SOVA.
В отчете также говорится об индексе свободы, который в 2021-м был оценен в 60 баллов из 100. Политические права Freedom House оценил в 23 балла из 40, а гражданские свободы в Грузии в 37 баллов из 60. Согласно исследованию, Грузия относится к числу частично свободных стран.
Что касается итогов 2021 года по уровню свободы интернета, то Грузия получила 77 баллов из 100, что на один балл выше, чем в предыдущем году, таким образом страна попала в категорию свободных.
«Объединение аэропортов Грузии»: из Казахстана в Кутаиси вылетели 68 граждан
Из Казахстана в Кутаиси летят 68 граждан, - сообщила Общественному вещателю Грузии руководитель службы по связям с общественностью «Объединения аэропортов Грузии» Нана Барамидзе.
«Могу подтвердить, что самолет FlyArystan уже вылетел из столицы Казахстана Нур-Султана и приземлится в международном аэропорту Кутаиси в 15:30 по местному времени. На борту находятся 68 пассажиров, а находящихся здесь пассажиров авиакомпания доставит в столицу Казахстана», - сообщила Нана Барамидзе.
Самолет Turkish Airlines не смог сесть в Батуми из-за сильного ветра
Самолет Turkish Airlines, летевший в Батуми из Стамбула, не смог приземлиться в грузинском черноморском городе из-за сильного ветра, после чего ушел на аэродром турецкого города Трабзон. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Согласно данным сайта Flightradar 24, самолет TK390 долгое время кружил над Батуми, после чего развернулся на юго-запад и, в конечном счете, приземлился в Трабзоне, примерно в 60 километрах от границы Грузии.
«Ничего чрезвычайного», - сказала сотрудница Батумского международного аэропорта в комментарии журналистам.
В настоящее время аэропорт Батуми работает в штатном режиме. О задержках других рейсов пока не сообщалось.
Бывший кавалер грузинского «Ордена чести» назвал себя лидером протестов в Казахстане
Экс-банкир Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане, до 2019 года был кавалером грузинского «Ордена чести». «Я вижу себя лидером оппозиции», - заявил оппозиционер в интервью Reuters в пятницу.
Бывший руководитель АО «Банк ТуранАлем» (БТА Банк), скрывающийся за границей, утверждает, что протестующие в Алмате ежедневно спрашивают у него, как действовать. Аблязов говорит, что планирует вернуться в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство, «если протесты достигнут нужного охвата».
Оппозиционер призвал западные страны вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не позволить России втянуть центральноазиатское государство в «структуру, подобную Советскому Союзу».
Мухтар Аблязов был награжден «Орденом чести» 16 октября 2006 года третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Высшую государственную награду ему вручили за успешные инвестиционные проекты и большой вклад в экономику Грузии.
По решению нынешней главы государства Саломе Зурабишвили, казахстанский оппозиционер был лишен ордена летом 2019 года. Тогда в администрации президента заявили, что решение было принято на основании вердикта казахстанского суда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Аблязов, который в прошлом занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, в 2017 году на родине был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их незаконной легализации и злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил Аблязова к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления БТА Банка Ержана Татишева.
- В отношении Аблязова также были возбуждены уголовные дела в России и в Украине. Его обвиняли в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Банкир покинул Казахстан в 2009 году, вскоре после того, как против него было возбуждено дело. Вскоре его объявили в международный розыск по линии Интерпола.
В Туркмении потушат загоревшийся 50 лет назад газовый кратер
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить загоревшийся 50 лет назад газовый кратер Дарваза, расположенный в Каракумской пустыне на северо-востоке страны. Пожар продолжается с 1971 года, объект известен под названием «Врата ада».
Газ был подожжен советскими геологами в 1971 году, по их ожиданиям, он должен был быстро выгореть. Однако этого не случилось. Туркменские власти несколько раз планировали развивать кратер как туристический объект, однако этого им сделать не удалось.
В 2010 году Бердымухамедов уже распоряжался потушить кратер, однако этого сделано не было. В пятницу, 7 января, на заседании правительства он поручил решить проблему вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, сообщил сайт Turkmenportal со ссылкой на государственное телевидение страны.
Сегодня запланирован авиарейс из аэропорта Кутаиси в Нур-Султан
Вылет из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Казахстан запланирован на сегодня, 8 января, в 16:15. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщила представитель авиакомпании FlyArystan Марех Шервашидзе.
По словам представителя FlyArystan, рейс будет выполнен в направлении Нур-Султана. На данный момент представитель компании не владеет информацией о рейсе в Атырау.
Коронавирус в Грузии: 2 622 новых случая заражения, 28 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 622 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,52%, за последние две недели – 7,01%, а за последнюю неделю – 8,65%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 956 032.
Более 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 597. В Аджарии выявили 343 случая заражения, в Имерети — 179, в Шида Картли – 111, в Кахетии – 101, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 78, в Гурии – 48, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 30, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 156.
Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 911 666. На данный момент в Грузии 30 184 активных случаев коронавируса. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 28,4 тысячи.
Адвокат семьи Лашкарава: Мы узнали о существовании экспертизы из СМИ
Форма публикации судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти грузинского телеоператора Лексо Лашкарава является непонятной и неприемлемой. Об этом заявил председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ), адвокат семьи Лашкарава Ника Симонишвили.
Согласно заключению грузинских судмедэкспертов, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. МВД обнародовало документ, подготовленный еще 30 декабря, только в эту пятницу, после того, как ЮНЕСКО включил Лашкарава в свою базу журналистов и сотрудников СМИ, убитых в 2021 году, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Симонишвили, ни члены семьи Лашкарава, ни адвокаты не были ознакомлены с выводами экспертизы. «Мы узнали по поводу экспертизы из СМИ в то время, когда уже более недели были готовы результаты расследования. Ничего не говорилось до тех пор, пока не стало известно о решении ЮНЕСКО», - пишет Симонишвили в своем Facebook.
Председатель АМЮГ подчеркнул, что комментировать содержание документа они смогут только после ознакомления с ним. Одновременно он обратил внимание на ряд обстоятельств, которые могли повлиять на результаты расследования. В частности, Симонишвили напомнил, что тело Лашкарава было буквально «похищено» - на экспертизу его увезли без согласия родственников, когда адвокаты только направлялись к дому семьи. «Мы не знаем, производились ли какие-либо манипуляции с телом в течение примерно четырех часов», - указал адвокат.
Симонишвили также указал, что МВД предложило привлечь к экспертизе международных экспертов. Несмотря на встречное желание семьи, процесс вели только специалисты Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули.
- Оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался 11 июля, на шестой день после жестокого избиения радикальными гомофобными группировками. При исполнении служебных обязанностей 5 июля 2021 года он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
- Спустя всего пару часов после того, как молодого мужчину обнаружили мертвым в квартире родителей, в МВД намекнули, что причиной смерти телеоператоры стала передозировка наркотиками. Тогда родственники и коллеги расценили действия властей, как попытку дискредитации Лашкарава, указав на ряд несостыковок в официальной версии.
- Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс и обострила негативную реакцию на избиение журналистов в ходе гомофобной акции 5 июля - всего в тот день пострадали 53 представителя СМИ.
В центре Минска обрушилась часть пешеходного моста
В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Движение было полностью заблокировано. Инцидент произошел в ночь на 8 января, никто не пострадал, передает Белорусская служба Радио Свобода.
Предварительная версия обрушения - усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. В последний раз капитальный ремонт моста проводили в 2017 году.
Теперь путепровод собираются полностью демонтировать.
Правозащитные организации обратились к Путину из-за массовых похищений в Чечне
Российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Norwegian Helsinki Committee, Amnesty International, International Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список так называемых иностранных агентов «Мемориал» и «Гражданское содействие», обратились к президенту РФ Владимиру Путину по факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.
Правозащитники требуют от главы государства сделать все возможное, чтобы прекратить эти репрессии в Чечне.
«Органы МВД по Чеченской Республике отрицают, что похищенные люди находятся у них. Однако есть серьезные основания предполагать, что ответственность за эти похищения несут силовые структуры, подконтрольные Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову», – говорится в обращении правозащитников.
Они напоминают, что Чечня является субъектом Российской Федерации, а значит его глава является подотчетным президенту России, что делает и самого Путина ответственным за действия чеченского чиновника.
По мнению авторов обращения, массовые похищения в Чечне лежат в рамках давно практикуемой схемы коллективного наказания, при которой руководство республики преследует целые семьи, пытаясь заставить замолчать критиков политики Кадырова.
В своем обращении правозащитники призывают привлечь к ответственности всех виновных, «включая тех, кто, возможно, отдал приказание о совершении этих деяний, невзирая на должности, в соответствии с нормами справедливого судебного разбирательства».
- В Чечне за последние недели были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- За систематические нарушения прав человека Рамзан Кадыров внесен в санкционные списки и не имеет возможности посещать страны Европейского Союза, Великобританию, США, Канаду и страны Прибалтики.
- В 2020 году в новые санкционные списки США попал не только Рамзан Кадыров, но и его жена и две старшие дочери.
Глава Комитета нацбезопасности Казахстана заподозрен в госизмене
Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алма-Атой, заподозрен в государственной измене. Об этом сообщается на сайте КНБ. Он был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны.
54-летний Масимов - один из самых влиятельных политиков в последние годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения на пост председателя КНБ он в разные годы дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента, министром экономики и министром транспорта.
В сообщении, опубликованном на сайте КНБ 8 января, говорится, что досудебное расследование о государственной измене в отношении Масимова было начато в четверг, 6 января. Тогда же, сообщает спецслужба, он был задержан. В тот же день он участвовал в совещании Совета безопасности страны. А вечером предыдущего дня — отправлен в отставку. Кроме того, Токаев отправил в отставку заместителя Масимова, племянника Назарбаева Самата Абиша.
Одновременно с отставкой Масимова Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности, хотя должность его председателя по закону может пожизненно принадлежать первому президенту Назарбаеву. По предъявленной статье бывшему председателю КНБ грозит до 15 лет лишения свободы. В чем именно его обвиняют - неизвестно. Однако Токаев уже критиковал спецслужбы, обвинив их в том, что они допустили то, что президент назвал «нападением террористов» на казахстанские города.
Блинкен: Если русские у вас дома, иногда трудно заставить их уйти
У Соединенных Штатов есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора по коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-совещания министров обороны стран НАТО.
По словам Блинкена, у властей Казахстана безусловно есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. «Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше» - сказал госсекретарь. Он также добавил: “Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли».
Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.
Войска ОДКБ были введены в Казахстан (он сам является членом организации) по приглашению президента этой страны Касым-Жомарта Токаева после того, как протесты в ряде регионов переросли в кровавые столкновения. Токаев заявил, что страна подверглась нападению «террористов» и фактически сравнил протесты с внешней агрессией. В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане «не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений». Президент России Владимир Путин не выступал с публичными заявлениями о ситуации.
Российские военные размещены в Казахстане на фоне сообщений о наращивании российской вооруженной группировки у границ с Украиной. Именно этой ситуации - как и предстоящим переговорам с Россией - было посвящено совещание НАТО.
Блинкен заявил в пятницу, что Запад готов «решительно ответить» в случае дальнейшей российской агрессии против Украины. «Но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия сделает такой выбор» - сказал он. Он также выразил опасение, что Россия может устроить провокацию для оправдания вооруженного нападения на Украину. Госсекретарь назвал часть российских требований о гарантиях безопасности лишенными смысла и подчеркнул, что США намерены обсуждать на переговорах прежде всего «агрессию России в отношении Украины». Он также предположил, что Москва пытается «создать сферу влияния, охватывающего страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза».
Различные аналитики, как на Западе, так и в России, высказывали мнения, что Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз в том или ином виде. В Кремле такие планы всегда отрицали.
Пашинян и Гарибашвили обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которого собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, касающихся двустороннего сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение текущим взаимодействием между правительствами двух стран по развитию армяно-грузинских отношений.
Состоялся также обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес, передает Радио Азатутюн.
В Алма-Ате продолжаются грабежи, началась нехватка продуктов
Ситуация в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где на фоне массовых протестов несколько дней назад начались беспорядки и погромы с применением оружия, продолжает оставаться напряженной. В центре, по сообщениям очевидцев, которые цитируют СМИ, продолжается стрельба.
В городе закрыты дороги, ведущие к Площади Республики, ставшей в последние дни центром столкновений. Корреспонденты Радио Азаттык - Казахской службы Радио Свобода - видели в районе площади тела по меньшей мере трех человек, а также следы от пуль.
Как сообщают корреспонденты, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает.
По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба. Общественный транспорт в городе не действует. Аэропорт также закрыт для гражданских лиц. Сообщалось, что его сейчас контролируют казахстанские и российские военные.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что в ходе спецоперации в стране были убиты 26 человек, которые, как утверждается, были вооружены. Около 4-х тысяч были задержаны. Власти сообщили о гибели 18 сотрудников силовых ведомств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации 7 января заявил, что Алма-Ату «атаковали 20 тысяч боевиков», в том числе якобы подготовленных за рубежом, и добавил, что приказал «стрелять по террористам без предупреждения». Кроме того, Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на «так называемые свободные средства массовой информации и зарубежных деятелей», которых обвинил в «подстрекательстве».
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против внезапного двукратного повышения цены на сжиженный газ. Жанаозенцев позже поддержали жители других населенных пунктов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства и ключевых персон.
- Днем 5 января в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала здание городского акимата (оно было подожжено) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- Президент Казахстана заявил, что в городе действуют «террористы» и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные 5 стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные.
- Нет сообщений об их участии в подавлении протестов или операциях по наведению порядка. Так называемые «антитеррористические операции» поводят казахстанские военные, которые используют в том числе огнестрельное оружие.
Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских военных
В Казахстан в пятницу прибыли 150 военнослужащих из соседней Киргизии - как часть контингента Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Он развернут в стране по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране, о которых Токаев говорит как об актах терроризма.
Как сообщает ТАСС, киргизские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолетах. Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолеты.
Отправку военнослужащих из Киргизии одобрил в пятницу парламент страны. Сообщается, что решение было принято только после повторного голосования. 69 депутатов проголосовали «за», 7 «против». Киргизские военные прибыли в Казахстан спустя сутки после прибытия российских.
В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане «не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений». При этом сообщается, что они размещены в аэропорту города Алма-Ата, где наблюдается наиболее ожесточенное противостояние силовых структур и вооруженных участников беспорядков с многочисленными жертвами.
- Акции протеста, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ, быстро перекинулись на другие регионы. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале «антитеррористической операции» и попросил помощи в наведении порядка у ОДКБ. Он заявил, что в Алма-Ате действуют «террористические банды» и обвинил некие зарубежные силы в причастности к беспорядкам.
- Протесты в Казахстане во многом носят хаотичный характер, у них нет явно выраженных лидеров и единых требований; неясно также, имеют ли к протестующим отношение вооруженные люди, которые в Алма-Ате и ряде других городов вступают в перестрелки с сотрудниками силовых структур. По последним данным властей Казахстана, были убиты не менее 26 участников протестов и не менее 18 сотрудников силовых структур. Независимых данных о числе жертв нет.
- О том, что происходит сегодня, известно очень мало, интернет по приказу главы государства отключен, телефонной связи почти нет. По сообщениям, в ряде городов продолжаются акции протеста, в Алма-Ате периодически вспыхивает стрельба.
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