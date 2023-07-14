Персонал атомного завода в России эвакуирован после утечки топлива

На Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области в цехе обогащения урана разгерметизировался баллон с ядерным топливом. Сообщается о гибели одного человека, персонал цеха эвакуирован.

Разгерметизация контейнера объёмом один кубометр с гексафторидом урана произошла 14 июля в 9:13 утра по местному времени (7:13 по Москве). В госкорпорации «Росатом», которой принадлежит завод, утверждают, что инцидент локализован и не создаёт рисков для населения. Проводится санитарная обработка цеха.

Агентство РИА «Новости» сообщает об одном погибшем, не указывая его имени и должности. «Росатом» называет этого человека «пострадавшим», не подтверждая информацию о его гибели.

Издание E1 сообщает, что больше 100 рабочих завода будут обследованы после катастрофы в новоуральской больнице. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в случае повреждения контейнера с гексафторидом урана речь, вероятнее всего, идёт не о радиологической, а химической угрозе.

Глава Новоуральска, где расположен завод, Вячеслав Тюменцев призвал жителей города «не поддаваться панике» и «не распространять сообщения через мессенджеры».

«Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем», – написал он на своей странице во «ВКонтакте». Независимые источники об изменениях радиационного фона в районе предприятия на момент публикации новости не сообщали.