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Первые иностранные суда зашли в порты Украины для вывоза зерна
Восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты под погрузку зерном. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в фейсбуке.
Зерно вывезут через речные порты канала Дунай-Черное море. Все грузовые суда в целях безопасности будут сопровождать военные корабли. По данным Киева, это стало возможным благодаря тому, что Украина вернула контроль над островом Змеиный.
В ООН заявили, что экспорт зерна через канал Дунай-Черное море - важен, но этого недостаточно для предотвращения мирового голода.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в захвате морских портов Украины на Азовском море - в том числе в захваченных российскими войсками Мариуполе и Бердянске. Освобождение острова Змеиный, откуда 31 июня ушли российские войска, позволяет Украине контролировать надводную и воздушную обстановку над Чёрным морем и обеспечивать безопасное движение гражданских судов.
Украина также обвиняет Россию в краже и перепродаже украинского зерна, Россия Украину - в том, что она сама усложнила доступ к своим портам. Посредником в этом вопросе выступила Анкара. 11 июля президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону вопросы вывоза украинского продовольствия с президентами России и Украины.
Другие новости дня
Абхазия поддержала идею турнира с участием Крыма, Южной Осетии, «ДНР» и «ЛНР»
Председатель Государственного комитета по делам молодёжи и спорта самопровозглашенной республики Абхазия Джемал Губаз во время визита в непризнанную «ДНР» выступил с предложением о создании футбольного турнира – «Чемпионата Содружества».
В турнире могут принять участие команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Запорожья и «других регионов, пожелавших в нём участвовать», сообщается на сайте крымской Академии футбола.
«В качестве формата проведения Кубка Джемал Резович предложил взять за основу первенство Национальной студенческой футбольной лиги России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд. Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза «ДНР» Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина. По итогам совещания заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов дал поручение создать рабочую группу, которая займётся тщательной проработкой этого вопроса», – говорится в сообщении.
О возможности создания объединенного чемпионата между клубами из Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Мелитополя и Абхазии СМИ писали и в июне текущего года.
Также сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги. Однако президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал Хагба.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков недавно заявил, что «разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны».
В России выявили первый случай заражения оспой обезьян
В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.
Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, сказали в ведомстве. Там также уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме. Заразившегося изолировали. Люди, с которыми он общался, находятся под медицинским наблюдением.
Оспа обезьян – вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель.
Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения.
От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью.
Премьер Грузии выступил в защиту Иванишвили и заявил, что не является «частью фарса»
В Грузии правящая партия продолжает утверждать, что в вопросе о «деолигархизации» страны упоминание бизнесмена Бидзины Иванишвили является неуместным. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили опубликовал пост в Facebook, в котором обвинил политических оппонентов в клевете.
Как пишет СОВА, Гарибашвили напомнил, что Иванишвили ушел из политики в январе прошлого года и подчеркнул: называть миллиардера неформальным правителем Грузии оскорбительно не только для него самого, но и для государства в целом.
«Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, естественно, для меня это особенно оскорбительно. В соответствии с конституционной теорией и практикой, в парламентской республике политическим лидером страны является премьер-министр и именно на него возложена ответственность перед народом, ответственность выполнять свои обязанности без чьего-либо влияния. Когда кто-то доказывает, что премьер-министр является частью фарса, им на самом деле управляет человек, который ушел из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство», – написал Гарибашвили.
Со слов премьер-министра Грузии, решение не принимать в отношении РФ санкции правящая команда приняла независимо и единогласно. Глава правительство в очередной раз выстроил логическую цепь, которой придерживается правящая партия и, согласно которой, санкции обрекли бы Грузию на войну.
«У объективного наблюдателя может сложиться лишь теоретическое подозрение, что Бидзина Иванишвили мог быть вовлечен в принятие каких-либо конкретных, краеугольных решений. В сегодняшних обстоятельствах такими краеугольными решениями могли быть две вещи: отказ от санкций в отношении РФ и отказ вовлекать страну в войну.
О санкциях и войне много говорить не буду. Подобно другим членам нашей политической команды, разумеется, и мне приходится быть кое в чем осторожным. Скажу лишь одно: если кто-то думает, что мы не ввели санкции по указке Бидзины Иванишвили и не подключились к войне по его указке, то он ошибается. Нам в команде по этим вопросам не нужен ничей совет или указ. Причина проста – мы тоже любим страну и не обречем ее на судьбоносную войну. Следовательно, решения по этим вопросам команда приняла единогласно и независимо», – объяснил премьер.
Армия Украины нанесла удар по Новой Каховке в Херсонской области
В результате удара Вооруженных сил Украины по оккупированному Россией городу Новая Каховка в Херсонской области погибли семь человек . Пострадали, по разным данным, от 40 до 60 человек. Большое количество людей находятся под завалами. Об этом сообщил пророссийский глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передаёт ТАСС.
Он утверждает, что украинские военные нанесли удар из реактивной системой залпового огня HIMARS американского производства. По его словам, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Уничтожен завод производивший оборудование для ГЭС.
В социальных сетях опубликованы видео с мощным взрывом.
Украинские СМИ со ссылкой на спикера Одесской администрации Сергея Братчука сообщают, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Источники ТАСС и агентства "РИА Новости" в свою очередь заявляют, что атаке подверглись склады с селитрой, отдельно подчеркивая, что Каховская ГЭС не пострадала, но повреждены близлежащие рынок, больница и жилые дома.
- Город Новая Каховка – районный центр в Херсонской области – перешёл под контроль России в первый же день войны, 24 февраля. Прежде в открытых источниках не было информации о том, что здесь есть склады с селитрой.
Кто оплатил бизнес-джет для абхазского президента? Заявление пресс-службы
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прокомментировали информацию, опубликованную Telegram-каналом RESPUBLICA. Журналисты интернет-издания предположили, что расходы на авиаперелеты в ходе рабочего визита абхазской делегации в Татарстан и Башкортостан (Российская Федерация) могли составить более 10 миллионов рублей.
В пресс-службе абхазского лидера заявили, что «бюджет Республики Абхазия не несет финансовых затрат на перелеты делегации в рамках данного визита».
«Не потрачено ни одного рубля. Президент Республики Абхазия в ходе рабочих поездок в подавляющем большинстве пользуется регулярными рейсами российских авиакомпаний, за исключением случаев, когда борт предоставляют личные друзья Президента Республики Абхазия или друзья Республики Абхазия», – сказано в заявлении.
Пресс-служба абхазского лидера призвала СМИ «не вводить в заблуждение граждан Абхазии, публикуя недостоверную информацию».
По информации Telegram-канала RESPUBLICA, абхазская делегация прибыла из Сочи в Казань на бизнес-джете Legacy 650E (бортовой номер RA-02736).
«Связавшись с авиакомпанией, мы выяснили, что стоимость перелета в один конец из Сочи в Казань составляет 4 млн рублей. Плюс 4 млн рублей на обратный рейс, не считая перелет из Татарстана в Башкортостан. Таким образом, общая сумма за перелеты в рамках рабочего визита может достигать более 10 млн рублей», – говорилось в публикации.
Отметим, что в сообщении пресс-службы абхазского лидера не указано, кто из личных друзей Абхазии или личных друзей Аслана Бжания оплатил расходы на авиаперелеты делегации. Возможно, речь идёт о президенте Республики Татарстан Рустаме Минниханове. Именно он встретил абхазскую делегацию в аэропорту Казани. В 2020 году штаб Алексея Навального опубликовал расследование о бизнес-джете Минниханова за три миллиарда рублей. Речь шла о французском Falcon 8X, которым пользовался политик.
- В рамках рабочего визита в Татарстан Бжания встретился с президентом республики Рустамом Миннихановым. Абхазская делегация также ознакомилась с инвестиционным потенциалом Татарстана, посетила казанский технополис «Химград», побывала на производствах ООО «НПП Имплант», ООО «Индустриальные дроны» и ГК «Бионоватик», где «ознакомилась с ключевыми технологическими процессами».
Байден представил первое цветное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»
Американское космическое агентство НАСА опубликовало первую цветную фотографию вселенной, сделанную космическим телескопом "Джеймс Уэбб" . Уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон в ходе прямой трансляции из Белого дома.
Первое полноцветное изображение показывает тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне. "Это изображение покрывает участок неба размером примерно с крупицу песка на расстоянии вытянутой руки. Это всего лишь крошечный кусочек огромной Вселенной", – сказал администратор НАСА Билл Нельсон.
По данным НАСА, "Джеймс Уэбб" сделал самую "глубокую" фотографию Вселенной в инфракрасном изображении, с самым большим разрешением. На снимке показаны галактики в том виде, в котором они существовали до 13 миллиардов лет назад.
Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - и по идее видно быть не должно, пишет Би-би-си. Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет эффект, известный физикам как "гравитационное линзирование". Он является одним из следствий общей теорией относительности Эйнштейна и был предсказан ещё в 1912 году.
Представленный Байденом снимок лишь одна из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально представят во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.
- Космический телескоп "Джеймс Уэбб" был запущен в космос в декабре 2021 года. Это совместный проект NASA, Европейского и канадского космических агентств. "Джеймс Уэбб" – один из самых амбициозных проектов в мировой астрономии. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчётный срок службы от пяти с половиной до 10 лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.
Конгрессвумен США родом из Украины обвинила в связях с РФ главу офиса Зеленского
Член палаты представителей США Виктория Спартц обвинила офис украинского президента в связях с Россией и написала письмо американскому президенту. Спартц – украинка по происхождению – направила письмо Джо Байдену с просьбой проверить, есть ли российские связи у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Часть текста письма закрыта черным квадратом, но подозрения в адрес окружения Зеленского в нем перечислены.
Через некоторое время представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что заявления Виктории Спартц являются попыткой вернуть в американскую политику нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией. В украинском МИДе считают, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что "только и рассчитывают в Кремле".
Виктория Спартц в ответ призвала украинский МИД вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению серьезно и предложила главе офиса президента Андрею Ермаку лично ответить на обвинения, среди которых: неудачные переговоры с Россией перед войной; попытки убедить власти Украины, что Россия нападать на Украину не собирается, несмотря на данные западных спецслужб; потеря Херсонской области и затягивание срочных военных закупок украинскими властями.
Ни сам Андрей Ермак, ни президент Владимир Зеленский никак заявления Спартц не комментировали. Пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров сказал, что если у Виктории Спартц есть доказательства выдвинутых обвинений, то пусть она их предоставит.
Суть обвинений Спартц и дальнейшее возможное развитие ситуации в эфире Настоящего Времени прокомментировал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
— Разобрались ли вы в сути обвинений, которые Спартц предъявляет Ермаку? Насколько они, по-вашему, состоятельны?
— Как работает подобная система подобных публичных обвинений на Западе? Сначала действительно предоставляется открытое письмо с просьбой поднять этот вопрос на двустороннем уровне. Например, если действительно из Америки поступает такой запрос, особенно на уровне конгрессмена, все в соответствии с правилами идет на президента США, потому что конгрессмен как таковой не имеет права без соглашения Конгресса или без одобрения президента вступать в настолько сильные и мощные международные связи с другой страной и фактически что-то требовать.
Поэтому Спартц пошла по правильной процедуре – она обращается с открытым письмом к президенту Байдену, который должен соответствующие вопросы поднять на двустороннем уровне с Украиной.
По поводу предоставления обязательства, о котором говорит Никифоров, опять-таки, по процедуре: сначала президент США должен согласиться с тем, что действительно такие проблемы имеют место быть, поэтому в первую очередь она предоставляет свою аргументацию, свои подозрения ему. И уже позже на уровне двустороннего сотрудничества официально между государствами это представляется уже Украине. Поэтому сейчас на данном этапе это скорее просто поднятие вопроса в информационном пространстве.
— И в чем же она, по-вашему, обвиняет Ермака? И насколько это справедливые обвинения?
— Насколько это можно понять, сейчас это обвинение звучит как то, что он саботирует принятие решений в офисе президента, что он саботирует установление нормальных рабочих контактов с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами. По сути, это обвинения в том, что Ермак работает на Россию. Или как минимум, зная или не зная того, он работает против Украины и против Соединенных Штатов Америки. Почему Спартц имеет абсолютное право поднимать этот вопрос – потому что это не столько и не только вопрос внешней политики Украины, это также вопрос внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому она имеет на то абсолютное право.
— Насколько вы как эксперт украинского аналитического центра с этим согласны?
— Честно говоря, мне сложно сказать что-либо конкретное, потому что конкретно деятельность Ермака, деятельность офиса президента – не совсем профиль моей аналитической деятельности. Могу сказать уверенно только одно, что реакция офиса президента, реакция украинских властей, к несчастью, даже реакция нашего министерства иностранных дел оставляет желать лучшего. Потому что даже по самым лучшим канонам того, как это делается на Западе, мы не провели так называемый контроль потерь. Мы не отреагировали на это так, как следовало бы. Классическая реакция на это, если такие объявления выдвигаются на Западе, если это выдвигается против американских служащих, если это выдвигается против служащих вообще любой страны НАТО, первое, что говорит официальный представитель – что действительно на данном моменте мы не имеем данных, которые это подтверждают, поэтому на данном моменте мы это опровергаем. Но если есть такие подозрения, мы готовы сотрудничать и в случае необходимости готовы к расследованию.
Ничего из этого не прозвучало. Фактически мы буквально, извините за такую формулировку, в ответ наехали на Соединенные Штаты. Что при необходимости нашего сотрудничества абсолютно недопустимо.
— По-вашему, как эта ситуация может развиваться? Может ли, например, Байден каким-то образом в телефонных звонках, непублично, требовать от Зеленского, например, отправить Ермака в отставку?
— Я не уверен, что сейчас будет ставиться вопрос об отправке в отставку. Сейчас скорее вопрос будет стоять об отстранении от определенных процессов, потому что мы знаем, что в офисе президента существует неофициальная иерархия. По сути, официальные должности советников, глав администраций не значат ничего. Все значат только их неофициальные иерархические полномочия и их неофициальные положения в отношении Зеленского.
Что американцы требовали от нас раньше и что они будут требовать от нас сейчас – это сломать эту неофициальную иерархию, потому что, по сути, это то, что с точки зрения международного права нарушает те самые копенгагенские критерии. Это то, что нарушает так называемую подотчетность демократического управления. И это то, почему нам долго не назначали посла Соединенных Штатов. По сути, неофициальной причиной неназначения посла Соединенных Штатов было как раз наличие этой неофициальной иерархии в нашей президентской ветки власти. Потому что посол в первую очередь является контактным лицом между двумя президентами. А как он может эффективно работать, если у нас в нашей президентской ветке власти наличествует такая иерархия, когда непонятно, кто за что отвечает, кто на что влияет, кто главный в комнате.
— Вы говорите про некие рекомендации, которые могут давать США. А вообще, как это будет происходить? Это будут публичные заявления или совершенно непубличные, и мы о них не будем знать?
— Публично США будут использовать довольно классический подход – тот подход, который, как я сказал, должны были использовать наши министерства и наши служащие. То есть сказать, что действительно вопрос серьезный. Пока мы в процессе сбора информации, мы не можем четко ничего сказать, но если это так, то это действительно очень большая проблема и мы поможем нашим украинским коллегам в расследовании, если понадобится. Это то, что должно быть озвучено на публичном поле. Хотя мы видим, что у самих американцев это скорее воспринимается как внутриполитическая ситуация, потому что не забываем, что Спартц – республиканка и сейчас республиканцы всеми доступными методами пытаются соперничать с демократами и так или иначе показывать в контексте Украины, что они лучше понимают ситуацию, они лучше хотят помочь Украине и больше могут сделать. Частично – это вот такая внутриполитическая составляющая. Поэтому реакция американцев, как я уже сказал, будет довольно ограниченная.
На кулуарном, неофициальном уровне действительно могут быть уже вопросы о том – а кто на самом деле что решает в офисе президента, а как у вас это работает, а почему у вас опять повторяются те же ошибки, а неужели вы опять хотите вернуться в ситуацию 2019 года, разве это было ок? То есть официальный и кулуарный уровни очень будут очень отличаться.
ООН: население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек
Население Земли в этом году достигнет восьми млрд человек, сообщается в докладе ООН. Авторы прогнозируют, что восьмимиллиардный житель планеты появится на свет приблизительно в ноябре. Также в докладе говорится, что в 2023 году самой многонаселенной страной в мире, обогнав Китай, станет Индия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что очередная круглая цифра – это напоминание людям, что необходимо ценить разнообразие, но в то же время помнить о том, что объединяет всё человечество, и порадоваться за достижения медицины, благодаря которым увеличивается продолжительность жизни и снижается материнская и детская смертность.
Однако также в докладе ООН говорится, что прирост населения Земли идёт меньшими темпами, чем прогнозировали демографы прошлых десятилетий. Наибольший вклад сейчас вносят всего восемь традиционно многодетных стран: Индия, Пакистан, Нигерия, Танзания, Филиппины, Египет, Эфиопия и Демократическая Республика Конго.
При этом население стран Европейского союза сокращается, – заявило Европейское статистическое агентство Евростат. Если на 1 января 2001 года оно составляло около 447 млн человек, то к 1 января 2022 года в Европе жили уже 446,8 млн, то есть на 172 тысячи человек меньше.
Из факторов, повлиявших на снижение численности населения, в Евростате отметили пандемию коронавируса, а также эмиграцию из стран Евросоюза. Несмотря на то что за отчётный год Европа приняла около 1 млн иммигрантов, этого оказалось недостаточно, чтобы восполнить дисбаланс между смертностью и рождаемостью.
В 2021 году в Европе умерли на 113 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, а рождаемость осталась на прежнем уровне. При таком демографическом положении, отмечают эксперты, Европе следует надеяться на прирост населения в первую очередь за счёт иммиграции.
На выезде из России в Грузию открыли 12 дополнительных полос движения
Дополнительные 12 полос движения для легкового транспорта открыли на контрольно-пропускном пункте на границе России и Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Северной Осетии.
«11 июля на «Верхнем Ларсе» введены в эксплуатацию 12 дополнительных полос движения для легкового автотранспорта. На сегодняшний день 100 автомобилей ожидают выезда из России. Десятикратное сокращение вереницы автомобилей перед пунктом пропуска стало возможным благодаря поэтапному вводу в эксплуатацию дополнительных полос движения с 8 июля 2022 года», – говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, ранее на КПП действовали семь полос на въезд транспорта в Россию и восемь – на выезд. В ноябре планируется открыть еще 12 полос на въезд.
По данным пресс-службы, образование очередей перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» было связано с проектной пропускной способностью в 200 машин за сутки, а также со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию и сезоном отпусков. Осложняющим фактором стали и климатические условия: сильные дожди, влекущие сход селей и размытие дороги. С начала года общий период простоя составил более 40 суток.
Отметим, что в начале июля время ожидания на проезд из России в Грузию доходил до суток. В очереди перед «Верхним Ларсом» стояли около 1500 легковых автомобилей.
В июне текущего года, по информации Национальной администрации туризма, в Грузию въехало свыше 90 тысяч россиян.
Чехия и Германия подписали договор о преодолении газовой зависимости
Чехия и Германия в понедельник, 11 июня, подписали договор о сотрудничестве в области энергетики, который должен помочь им совместно преодолеть зависимость от российских энергоносителей, сообщает Reuters.
Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела надеются, что так две соседние страны смогут лучше противостоять энергетическому кризису, связанному с сокращением поставок природного газа из России.
В договоре прописаны совместные меры, которые должны предпринять Чехия и Германия, в том числе – шаги по ускорению перехода на низкоуглеродные и полностью безуглеродные виды топлива.
- После принятия Евросоюзом санкций против России было остановлено введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», хотя его строительство было уже практически завершено. Газопровод «Северный поток-1» продолжал работать, но в июне «Газпром» остановил сначала одну его турбину, а затем и вторую из четырех, сославшись на сложности с техобслуживанием. В итоге поставки газа из России в Европу сократились до 40% от планового объема.
- 11 июля подача газа по газопроводу «Северный поток-1» была остановлена «Газпромом» на десять дней для планового ремонта, однако европейские политики не уверены, что после этого Россия возобновит поставки.
- Правительство Германии уже призвало граждан готовиться к резкому повышению цен на энергию и к трудной зиме. Многие страны Евросоюза, включая Италию и Францию, также готовятся к полному прекращению поставок природного газа из России и ищут альтернативу.
Около 150 контрактников, воевавших в Украине, уволились и вернулись домой
Около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой - несмотря на то, что перед этим их в течение нескольких дней удерживали на закрытой территории, угрожая возбуждением уголовных дел. Об этом сообщает фонд «Свободная Бурятия». По данным организации, военные вернулись из Украины еще 9 июля.
Руководитель фонда Александра Гармажапова, комментируя опубликованную информацию, поблагодарила контрактников, отметив, что они «спасли свои и чужие жизни». «Не надо воевать ради амбиций Путина, который, пока вы погибаете, хорошо ест, крепко спит и строит себе очередной золотой дворец», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось об отказах воевать в Украине сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, а также сотрудников СОБРа из Хакасии и Кемеровской области. На нескольких журналистов и общественных деятелей, опубликовавших эту информацию, были возбуждены уголовные дела о распространении ложной информации о российской армии.
The Guardian: Uber наняла лоббиста из окружения Путина для продвижения на российском рынке
Американская компания Uber тайно наняла российского политика, связанного с олигархами, в том числе – с ближним кругом президента России Владимира Путина, чтобы обеспечить себе влияние на рынке страны. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 11 июня The Guardian.
Авторы проанализировали более 124 тысяч конфиденциальных документов за период с 2013 по 2017 год. Согласно их выводам, в 2015-2016 годах Uber пытался обеспечить себе место на российском рынке, призывая людей, имеющих тесные связи с Кремлем, инвестировать в компанию.
Особое внимание авторов привлекла договоренность Uber с Владимиром Сениным – в то время влиятельным лоббистом, а ныне депутатом Госдумы. В 2016 году Uber заключила с ним контракт на сотни тысяч долларов, несмотря на то, что это, по мнению американских прокуроров, нарушало закон о коррупции в США.
Как пишет The Guardian, именно контакты Uber с Сениным стали причиной активного продвижения компании в России. Это позволило ей быстро пробиться на рынок, хотя позже появились угрозы со стороны государственных органов, прокуратуры и конкурентов.
В расследовании также говорится, что Uber обращался за поддержкой к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, а также к другим олигархам - Алишеру Усманову, Михаилу Фридману, Петру Авеню и Герману Грефу. Сейчас все они находятся под санкциями США или Европейского союза.
Согласно полученным документам, с 2015 по 2016 год Uber ставил перед собой цель заручиться поддержкой бизнес-магнатов в качестве «стратегических союзников», взамен предлагая им акции компаний из Кремниевой долины до их размещения на фондовом рынке. Нынешнее руководство Uber заявляет, что оборвало все контакты, связанные с режимом Путина.
Аналогичную стратегию компания использовала в других странах. Одним из самых высокопоставленных союзников Uber стал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, который в августе 2014 года был министром экономики Франции
- Фактически Uber ушел из России в 2017 году, «объединившись» с российской компанией Яндекс. Ранее в этом году Uber объявил, что «ускорит» продажу своей оставшейся доли в совместном предприятии.
В Иране арестован известный режиссер Джафар Панахи
В Тегеране арестован обладатель множества мировых кинопремий, режиссер и местный оппозиционер Джафар Панахи. Сообщается, что его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришел для дачи показаний по делу другого режиссера, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.
Джафар Панахи - один из самых известных в мире иранских кинематографистов. В 1995 году он получил приз «Золотая камера» Каннского кинофестиваля за фильм «Белый шар», спустя два года - приз «Золотой леопард» кинофестиваля в Локарно за фильм «Зеркало», в 2000-м году стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Круг», а в 2015-м был удостоен премии «Золотой медведь» в Берлине за фильм «Такси».
В 2010-м году году Панахи был арестован за участие в антиправительственных акциях. Несколько лет он находился под домашним арестом, но продолжал снимать кино.
- Иранский режиссер Мухаммад Расулоф, вместе с другим кинематографистом, Мостафой Аль-Ахмадом, были арестованы 9 июля после их призыва в социальных сетях к властям Ирана прекратить репрессии против оппозиции. Обращение поддержали более 70 кинематографистов.
Минюст внес чеченский оппозиционный канал 1ADAT в список экстремистских организаций
Министерство юстиций внесло чеченское общественное объединение «Народное движение Адат», более известное как оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, в реестр запрещенных экстремистских организаций. Ранее таким его признал Верховный суд Чечни, сообщает Кавказ.Реалии.
В январе Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими несколько публикаций в телеграм-канале – с таким иском тогда выступил заместитель прокурора Чечни с привлечением в качестве заинтересованных лиц республиканских управлений Роскомнадзора, Минюста и уполномоченного по правам человека. Дело рассмотрели без ответчика – вместо него привлекли чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева, но он в суд не явился.
Позже экстремистским признали все сообщество, представитель движения Ибрагим Янгулбаев тогда заявил, что оспаривать это решение 1ADAT не будет, так как движение «не ведет переговоры с террористами».
Оппозиционное движение 1ADAT появилось в 2020 году для информирования и правовой защиты жителей Чечни. В команде проекта более 30 человек, которые занимаются сбором информации, написанием текстов, производством видеороликов, правозащитой. К примеру, сейчас движение занимается документированием действий кадыровцев на территории Украины.
- Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – в апреле отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Партия «За Грузию» участвует в парламентских консультациях
По словам члена партии «За Грузию» Анны Бучукури, они будут использовать все форматы и механизмы, если увидят хоть небольшой шанс в связи с работой над получением Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
По словам Бучукури, именно поэтому они участвуют в рабочем процессе, начатом «Грузинской мечтой», пишет Общественный вещатель.
По словам Анны Бучукури, скептицизм, существующий в отношении «Грузинской мечты», понятен, но у нее есть вопрос к ее коллегам-оппозиционерам, которые не участвуют в рабочей группе - что они предлагают гражданам взамен.
«Такова данность, потому что все мы прекрасно знаем, почему слова «Грузинской мечты» пусты, но тогда просто возникает вопрос - а что же тогда делать вместо этого», - заявила Анна Бучукури.
Команда Навального создала Международный фонд борьбы с коррупцией
Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о создании Международного фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International) . Об этом политик и его соратники сообщили 11 июня в социальных сетях.
Это международная неправительственная организация, которая будет бороться с коррупцией и «путинской» властью в России. Первым взносом на работу фонда стали 50 тысяч евро из премии Сахарова, которую Навальному присудил Европарламент в декабре 2021 года.
«Коррупция убивает. Сейчас, когда на украинские города летят посланные Путиным ракеты, это стало максимально очевидно. Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, - и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну», – говорится на сайте проекта, где также опубликован призыв «не «быть против войны», а бороться против войны».
В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии депутат Европарламента Гай Верхофстадт, лауреат Пулитцеровской премии британская журналистка Энн Аппельбаум, философ и политолог Френсис Фукуяма и жена оппозиционера Юлия Навальная.
На сайте опубликованы расследования команды Навального, а также «Список 6000» – перечень российских чиновников, сотрудников СМИ и деятелей культуры, которых оппозиционер и его сторонники считают «коррупционерами и разжигателями войны».
- В 2011 году российский оппозиционер Алексей Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией, который расследовал коррупционные схемы в высших российских органах власти. В 2019 году Министерство юстиции России внесло ФБК в список иностранных агентов, а в июне 2021 года фонд был объявлен экстремистской организацией и запрещен на территории России.
- В марте 2022 года суд в Москве приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режим по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями на работу ФБК и неуважении к суду. Международные правозащитные организации считают дело против Навального сфабрикованными, а его самого – политическим заключенным.
Семьи погибших российских военных получили более 89 млрд рублей
Российское правительство с начала полномасштабной войны в Украине выделило 113 млрд рублей на компенсации семьям погибших и раненым военнослужащим. Из них 89 млрд уже выплачены, – говорится в расследовании издания «Новая газета.Европа».
Деньги должны были получить примерно 15-17 тысяч российских солдат или их семей, – подсчитали авторы. Они исходили из того, что компенсация за погибшего родственника составляет 9,5 млн рублей, а выплата раненым - до 4,5 млн рублей. Таким образом, с начала войны в Украине могли погибнуть или получить ранения около 10-11% бойцов из 150-тысячной «армии вторжения», подсчитали журналисты.
Как пишет «Новая газета. Европа», деньги для выплат начали резервировать уже 10 марта, через две недели после российского вторжения. Размер компенсаций за смерть или ранение в ходе «специальной военной операции» установил накануне президент России Владимир Путин.
Минфин выделил 1,5 млрд рублей для Росгвардии и 15 млрд рублей - для Минобороны. Это примерно соответствует компенсациям по официально названным потерям в первую неделю боев. Тогда, согласно отчетам Минобороны, погибли 498 российских солдат, 1597 получили ранения. После 25 марта ведомство не называло данные о потерях личного состава армии.
Журналисты подчеркивают, что в Украине погибают не только военнослужащие, но и гражданские лица из России. На работу на оккупированную территорию отправляют волонтеров, медиков, чиновников и сотрудников МЧС. Им также положены выплаты в размере 3 млн в случае ранения и 5 млн рублей – родственникам в случае их гибели. По этой статье из федерального бюджета России уже выделено 300 млн рублей.
Многие из родственников воюющих в Украине российских военных сообщают о трудностях с получением компенсаций. Например, их невозможно добиться, если солдат числится не погибшим, а пропавшим без вести. Также компенсацию от России не получают добровольцы, участники вооруженных формирований непризнанных «ДНР» и «ЛНР» и наемники частных военных компаний, предположительно воюющие на стороне России (им деньги должны выплачивать сами компании; сведений о том, делают ли они это, нет).
- Самостоятельный подсчет потерь российской армии ведут журналисты, например, издание «Би-би-си» совместно с «Медиазоной». Им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших в Украине. Но это могут быть не полные данные.
- Минобороны с конца марта о потерях не отчитывалось.
- По утверждениям украинской стороны, в ходе войны погибли уже почти 40 тысяч российских военных.
Часть сотрудников «Дождя» переехала из Тбилиси в Ригу
Часть сотрудников российского оппозиционного канала «Дождь» переехала из Тбилиси в Ригу.
В частности, уже покинули Грузию главный редактор канала Тихон Дзядко, его супруга, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе и телеведущая Анна Монгайт.
«Мы уехали из Грузии. Грузия вполне могла бы стать новой родиной. В ней столько любви и легкомыслия, старомодного и актуального, лени и темперамента, что мне там было однозначно хорошо. Она смягчила острые углы переезда», – написала Монгайт в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Дождь», получивший лицензию на вещание в Латвии, планирует вещать из студий в нескольких странах. Среди них – Грузия.
«У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы – тоже. Все подробности скоро!» – писал Дзядко в своем Facebook–аккаунте.
В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.
Из Тбилиси, в частности, вели стримы Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Анна Монгайт.
В югоосетинском МВД сообщили обстоятельства ДТП со смертельным исходом
На шестом километре автодороги Цхинвали-Хетагурово накануне произошло ДТП со смертельным исходом. В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что установили обстоятельства произошедшего.
По информации ведомства, водитель автомашины Mercedes S-320, 23-летний житель Цхинвали направлялся в сторону села Хетагурово. Он не справился с рулевым управлением, совершил касательное столкновение с ехавшей в попутном направлении автомашиной ВАЗ 2115. В результате столкновения Mercedes съехал с проезжей части автодороги и перевернулся.
По информации МВД, в аварии пострадали водитель и два его пассажира. Они с телесными повреждениями были доставлены в цхинвальский медцентр. Один из пассажиров, 25-летний житель Цхинвали, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание.
«Следует отметить тот факт, что незадолго до трагедии дежурившие на участке автодороги Цхинвал-Хетагурово инспекторы ОГИБДД Цхинвальского района предприняли попытку остановить данный автомобиль, который ехал на высокой скорости. Однако водитель не выполнил требование инспектора и продолжил движение, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. Патрульный экипаж проследовал за нарушителем, но он совершил дорожно-транспортное происшествие раньше, чем его успели остановить», – сказано в заявлении.
В ведомстве также сообщили, что от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. В настоящее время он задержан и находится в камере временного задержания. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет по ч.4 ст. 264 УК РФ.
Джонсон не поддержит никого из кандидатов на выборах его преемника
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые с 7 июля - с момента объявления об уходе в отставку - встретился с журналистами. Он заявил, что не станет поддерживать никого из кандидатов в качестве своего преемника на пост лидера Консервативной партии.
Джонсон объявил о своем уходе с поста главы прявящей партии, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до избрания её нового лидера. Выборы должны пройти в конце лета или в начале осени. Победитель станет одновременно премьером.
Консерваторы уже начинают предвыборную кампанию. На сегодняшний день о своей готовности бороться за пост премьер-министра заявили одиннадцать членов парламента. Им предстоит столкнуться как со сложной политической ситуацией в Европе, так и с социальными проблемами в самой Великобритании, прежде всего с резким ростом цен практически во всех отраслях экономики и, соответственно, падением уровня жизни британцев.
Бывший министр здравоохранения Джереми Хант, выдвинувший свою кандидатуру на выборы премьер-министра, обещает снизить налоги во всех областях, чтобы облегчить налоговое бремя как физических лиц, так и бизнеса. Налоги на доходы корпораций он в случае победы собирается снизить на 15%.
О необходимости снижения налогов заявили в своих предвыборных программах и другие кандидаты: министр транспорта Грант Шаппс, министр финансов Надим Захави и экс-министр социального обеспечения Саджид Джавид. В этом они противостоят бывшему министру финансов Великобритании Риши Сунаку, при нахождении которого в должности с 2020 по 2022 годы налоговое бремя в стране стало самым высоким с 1950-х годов. Сунак также выставил свою кандидатуру на будущие выборы.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в субботу отверг многочисленные предположения о том, что он может не только войти в предвыборную гонку, но и стать в ней лидером. Уоллес заявил, что выдвигать свою кандидатуру на выборы премьер-министра не намерен.
О своем выдвижении заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В колонке, опубликованной в газете Telegraph, Трасс пообещала снизить налоги в первый же день после своего избрания, поддерживать частный бизнес в противовес государственному, а во внешней политике продолжать делать всё возможное для дальнейшего ужесточения санций против России и поддержки Украины в текущей войне. Лиз Трасс известна как "ястреб" в отношении Москвы; вместе с Борисом Джонсоном она неоднократно настаивала на том, что страны НАТО должны всеми возможными силами поддерживать Украину и приложить максимум усилий для её победы и для изоляции и ослабления России на международной арене.
Путин подписал указ об упрощённой выдаче российского гражданства гражданам Украины
Президент России Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины. Указ опубликован 11 июля. Раньше упрощённый порядок действовал для жителей территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским сепаратистам, и частично занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.
В новой формулировке документ предусматривает, что граждане Украины, признанных Россией сепаратистских республик на востоке Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощённом порядке.
Ранее пророссийские источники сообщали, что на территориях Херсонской и Запорожской областей заработали пункты выдачи российского гражданства. Сколько украинских граждан обратилось за паспортами, не сообщалось, на фотографиях, публикуемых в пропагандистских каналах, в очередях на подачу документов обычно стояли по несколько человек. В Луганской и Донецкой областях с 2019 года российские паспорта получили несколько сот тысяч человек.
В занятых российскими войсками районах были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России. Сообщалось, что подготовка не предусмотренных украинским законодательством региональных референдумов об этом уже ведётся. По состоянию на 11 июля российские войска занимают также часть Харьковской и Николаевской областей.
Краснодарский суд приостановил запрет на транзит казахстанской нефти
Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил ранее введённый месячный запрет на экспорт нефти из Казахстана в Каспийском трубопроводном консорциуме, сообщает "Интерфакс". Взамен компания должна будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа.
Решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске было вынесено Приморским районным судом Новороссийска 6 июля. В решении суда говорилось, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором. Консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.
Через морской терминал в Новороссийске проходит до 80% всей сырой нефти, добываемой в Казахстане. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно поставляет партнерам до 51,2 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.
Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС, а решение новороссийского суда сочли политически мотивированным.
Украина: сообщается о покушениях на глав оккупационных администраций
Представители администраций, сформированных на занятых российскими войсками территориях юга Украины, в понедельник сообщают о гибели одного из их руководителей – и о предотвращении попыток покушения на двух других.
Глава пророссийской администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на так называемую военно-гражданскую администрацию области. Подробности не приводятся.
В Херсоне, как утверждает местная оккупационная администрация, предотвратили покушение на Владимира Сальдо, называющего себя её главой. Согласно сообщению, "благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство", якобы заложенное на пути следования автомобиля Сальдо. Никто не пострадал.
Ранее поступило сообщение о попытке покушения на Андрея Сигуту, главу оккупационной администрации Мелитопольского района Запорожской области. При этом, по сообщениям российских СМИ, был убит один человек, который, как утверждается, пытался совершить покушение и был убит ответным огнём. Независимых подтверждений этого нет.
Украинские военные и чиновники пока не комментировали сообщения. Ранее они сообщали, что на территориях, занятых российскими военными, действуют украинские партизаны, но прямо не говорили об их ответственности за покушения на местных деятелей, сотрудничающих с Россией. В результате покушений в последние недели был ранен глава оккупационной администрации Энергодара и убит чиновник администрации Херсона Дмитрий Савлученко.
- Сообщения о новых предполагаемых покушениях поступают на фоне призывов украинских официальных лиц к жителям южных регионов Украины – Херсонской и Запорожской областей – уезжать с оккупированных территорий. В понедельник с таким же призывом обратился советник мэра Мариуполя. Как заявляют представители Украины, вскоре должно начаться украинское контрнаступление на эти территории, и мирные жители могут оказаться в эпицентре боёв. Украинские чиновники и военные регулярно говорят о подготовке контрнаступления, но не называют его дат, отмечая лишь, что сроки могут зависеть, в том числе, от поставок западной военной техники.
В Грузии сообщили об обнаружении крупных запасов газа
В Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Об этом глава государственного Агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили заявил в интервью Business Media Georgia.
По его словам, запасы газа подтверждены на скважине компании Schlumberger («Шлюмберже») близ Тбилиси. Оператор лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке – компания Block energy («Блок Энерджи»), акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Отметим, что в 2021 году потребление газа в Грузии составило около 2.6 млрд кубометров, а добыча – всего 15 млн кубометров.
- Ранее в американской компании Frontera уверяли, что определили наличие в Грузии гигантских запасов нефти и газа, однако представители правительства информацию не подтверждали. Вскоре стороны начали арбитражный спор, который выиграло правительство Грузии.
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