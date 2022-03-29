Первый канал убрал из эфира авторскую программу «Познер»

Авторская программа Владимира Познера в понедельник, 28 марта снова не вышла в эфире Первого канала. Последний раз её показывали пять недель назад, 21 февраля, то есть за три дня до начала войны в Украине. Внимание на это обратило издание "Агентство".

Вчера вместо программы "Познер" показали политическое ток-шоу "Большая игра".

Как отмечает "Агентство", длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы обычно были летом, во время телевизионного межсезонья.

Сам Познер, к которому "Агентство" обратилось за комментарием, прочитал сообщения, но не ответил на них. Его помощник заявил, что не знает, когда выйдет программа. Официальный представитель Первого канала Лариса Крымова на вопрос издания не ответила.

После начала войныв Украине из эфира Первого канала пропала передача "Вечерний Ургант". Её ведущий Иван Ургант 24 февраля - в день вторжения российских войск на территорию Украины - выступил против войны. Ургант временно уехал из России в Израиль.

Познер, у которого есть российское, американское и французское гражданство, публично войну в Украине не комментировал.

В 2017 году в интервью Юрию Дудю Познер рассказал, что в его программу вмешивались трижды, а один раз она была близка к закрытию. Это произошло в 2012 году, когда он, по его словам, "допустил оговорку", назвав Госдуму "Государственной дурой".