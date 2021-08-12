В России отменили оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому

Площадка для размещения российского военного госпиталя оборудована, в Абхазии ожидают приезда российских медиков. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба. Госпиталь во второй раз прибудет в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Помощь наших российских коллег будет своевременной, это будет большая помощь населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению президента Аслана Бжания подготовлена и оборудована площадка для размещения российского военного госпиталя на территории Абхазии. Ждем выдвижения российских медиков в Абхазию», – сказал Бутба.

Как пишет ТАСС, госпиталь вновь разместится на территории сухумского пансионата «Айтар», где он находился с октября 2020 года по март 2021 года.

Директор пансионата Тимур Адлейба сообщил, что все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя завершены.

«Мы готовы принять госпиталь, все условия созданы, под него выделяется третий корпус», – сказал Адлейба.

Единственное отличие сейчас в том, что в основных двух корпусах пансионата, где ранее жил медперсонал, сейчас живут туристы, эти два корпуса заполнены.

«Ту часть, где теперь разместится госпиталь, мы оградили. Туда не будет доступа ни для кого, кроме «Скорой помощи» и самих врачей», – уточнил директор пансионата.

Ранее с критикой абхазских властей по этой теме выступил один из руководителей «Аруаа» Темур Надарая.

«Вот недавно президент Абхазии поручил Министерству обороны обратиться к России за помощью, прислать военный мобильный госпиталь. Вы знаете, почему его до сих пор нет? Российские специалисты были готовы выехать на второй день! Но в Правительстве Абхазии уже 20 дней не могут решить, где разместить госпиталь. Пансионат «Айтар» – частная собственность, он сейчас занят отдыхающими, как говорят владельцы, их нельзя выгнать или расселить. И вот глава Правительства делает замечание министру обороны, зачем он делал запрос в Россию, пока не решен вопрос с размещением госпиталя?» – сказал Надарая на пресс-конференции.