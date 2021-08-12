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В России отменили оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор 48-летнему уроженцу Грузии, вору в законе Тенгизу Гигиберия (по прозвищу Тенго Потийский).
4 июня Липецкий областной суд оправдал его и освободил из-под стражи в зале суда. Судья посчитал, что следствие не доказало, что Гигиберия использовал свои полномочия вора в законе после апреля 2019 года, когда соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе. Кроме того суд усомнился в том, когда именно вор стал занимал высшее положение в преступной иерархии: обвинение утверждает, что его “коронация” состоялась в 1997 года, но воровские татуировки появились лишь после 2011 года.
Прокуратура с таким приговором была не согласна и подала апелляцию, на которой суд удовлетворил её жалобу и направил дело на новое рассмотрение.
Государственный обвинитель настаивает, что в исправительных колониях, где Гигиберия находился последние 17 лет, он "возглавлял вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе”, пишет РИА Новости. Защита настаивает, что обвинение не доказало существование в Липецкой области преступной иерархии, которую мог бы возглавлять Гигиберия.
- Тенгиз Гигиберия отсидел в общей сложности 17 лет за убийство, разбой и кражу. Он должен был выйти на свободу в сентябре 2020 года. Но за два месяца до окончания срока управление МВД по Липецкой области возбудило в отношении него новое уголовное дело по статье “Занятие высшего положения в преступной иерархии” (210.1 УК РФ). Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- В июне Гигиберия стал первым человеком, оправданным по этой статье. В Уголовном кодексе России она появилась в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина. Первый приговор - 11 лет колонии - получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо).
Другие новости дня
В Грузии с сентября могут ввести ограничения на посещение ресторанов и фитнес-центров
В Грузии с сентября могут ввести новые ограничения на посещение объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других подобных учреждений. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, с такой инициативой выступил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
В частности, посещать рестораны и фитнес-центры без ограничений смогут лишь вакцинированные граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов.
По словам Гибрадзе, Совет рассмотрит этот вопрос и сообщит общественности о принятом решении.
Сегодня грузинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. На три недели будет приостановлена работа муниципального транспорта, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров.
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели – с 14 августа по 4 сентября. Как пояснил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, ограничение не затронет междугородний транспорт.
По его словам, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.
Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).
Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
- По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Секретный экспорт России вырос на 61% за счет поставок газа
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 млрд долларов, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Газета проанализировала группы товаров, которые таможня скрывает за "секретными кодами" SS, SSSS и т. д., – в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Секретный экспорт вернулся к допандемийным значениям. 20 миллиардов долларов, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа. В 2020 году поставки сократились из-за пандемии и теплой зимы. Основными получателями газа в 2021 году стали Германия (4,9 млрд долларов), Турция (2,7 млрд долларов) и Италия (1,8 млрд долларов).
Второе место по объему секретного экспорта у продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения. Их продажи в первом полугодии 2021 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял 63,8 млрд долларов.
- В 2019 году сопоставимый показатель сократился на до 55,3 млрд долларов. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров (422,8 млрд долларов).
Скрытый оборонный экспорт включает самолеты (код 88), оружие и боеприпасы (код 93). Вместе эти категории набирают 4,6 млрд долларов. Кроме того, в оборонный экспорт входят также танки и БТР (код 8710 – 60 млн долларов) и корабли, военные и гражданские (код 8906 – 78 млн долларов), следует из проанализированной статистики ФТС. Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия (683 млн долларов), Алжир (603 млн долларов) и Китай (488 млн долларов). У Чехии был самый значительный рост экспорта – почти в 6 раз.
- На уровне двух знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (SS) таможня засекречивает только две группы товаров — "Оружие и боеприпасы" и "Летательные аппараты, космические аппараты и их части". В последнюю входит как гражданская, так и военная авиация.
- На уровне четырех знаков (SSSS) добавляются отдельные экспортные позиции: военные корабли (в составе группы 89 "Суда, лодки и плавучие конструкции"), танки и другие самоходные бронированные транспортные средства (в группе 87 "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава") и некоторая продукция из группы 28 ("Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов").
- На уровне шести знаков (SSSSSS) в секретный экспорт включается еще и природный газ (субпозиция 271121 товарной позиции 2711 "Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие").
Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 году можно ожидать на уровне 13,5-14 млрд долларов.
- Секретный импорт в первом полугодии 2021 года вырос на 40% — с 4,8 миллиарда до 6,8 миллиарда долларов. В основном в Россию импортировали гражданские самолеты и детали к ним из США, Франции и Канады.
- В допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний приняли 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 году — 41 самолет, а за январь-июль 2021 года — уже 58.
Координационный штаб предлагает ужесточить действующие в Абхазии ограничения
Сегодня состоялось заседание Координационного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Обсудив санитарно-эпидемиологическую ситуацию и работу ковид-клиник, Координационный штаб предложил абхазскому президенту Аслану Бжания оставить действующие ограничительные меры, усилив некоторые из них и добавив ряд других.
Как пишет «Апсныпресс», Координационный штаб предлагает запретить:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также вне помещений, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;
- проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, концертные и выставочные залы);
- перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
В штабе считают, что руководители транспортных предприятий должны обеспечивать ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта. Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков также должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий.
Координационный штаб выступает за обязательное использование продавцами (работниками) различных торговых объектов средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) и предлагает не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты.
Предлагается вменить в обязанность владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий.
Координационный штаб рекомендует:
- гражданам носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
- руководителям коммерческих и некоммерческих организаций – освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций предлагается освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Ранее, с 5 июля в Абхазии запретили проводить свадебные, торжественные, праздничные, поминальные и иные массовые мероприятия в закрытых помещениях объектов общественного питания.
МВД Грузии сообщило о задержании 20 наркодилеров
Сотрудники МВД Грузии по итогам интенсивных оперативно-розыскных мероприятий задержали 20 наркодилеров в Тбилиси, поселке Поничала, городах Рустави, Батуми и Кутаиси, а также в муниципалитете Болниси. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Главного управления криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе.
По данным МВД, обвиняемые систематически продавали наркотики гражданам. С разрешения суда полицейские провели несколько контрольных закупок, приобретя у обвиняемых разные запрещенные вещества. При этом во время сделок сотрудники МВД вели скрытую аудио-видео съемку, пишет сайт «Новости-Грузия».
Возраст задержанных – от 28 до 65 лет. Среди обвиняемых трое иностранцев. В полиции утверждают, что они работали курьерами организованной преступной группы, которая продавала наркотики через социальные сети. С целью незаконной продажи трое иностранных граждан делали закладки с наркотиками на различных локациях в Тбилиси.
По итогам личных обысков и обысков квартир наркокурьеров полицейские изъяли до 2 литров жидкости, содержащей амфетамин, 50 граммов порошка, содержащего амфетамин, до 15 граммов вещества, содержащего MDMA, и до 200 граммов вещества, содержащего кокаин.
До 2 килограмм героина в качестве вещдока изъяли при обыске дома обвиняемого Дж.А. в Квемо Картли. Полиция Аджарии обнаружила 50 таблеток препарата «Бупренорфин», содержащего «Субоксин», в доме у обвиняемого Б.М.. У одного из задержанных в Имеретии также был изъят незаконно приобретенный пистолет STALKER 2918-UK.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Иран потребовал от России извиниться за фотографию посла, напоминающую об оккупации
Посол России в Тегеране Леван Джагарян был вызвал в Министерство иностранных дел Ирана. Поводом стала фотография дипломата с новым послом Великобритании Саймоном Шерклиффом. Она напомнила властям Ирана о советско-британском вторжении в страну, закончившегося свержением шаха и оккупацией.
Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на лестнице.
В комментариях к фотографии в твиттере иранские пользователи заявляют, что фотография напоминает им о колониальном прошлом. Советский Союз и Великобритания совместно вторглись в Иран в августе 1941 года, принудили шаха Резу Пехлеви отречься от престола и до 1946 года оккупировали страну.
Глава Министерства иностранных дел Джавад Зари назвал снимок "неподобающим". Иранский народ показал, что его судьба НИКОГДА не станет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав", написал он в твиттере.
Российское посольство позднее заявило в твиттере, что фотография "не имеет антииранского контекста". Извинений российское представительство не принесло.
Худруком югоосетинского ансамбля «Симд» назначен Сергей Кочиев
Балетмейстер Сергей Кочиев стал художественным руководителем югоосетинского ансамбля песни и танца «Симд» имени Бориса Галаева. Как сообщили агентству «Рес» в министерстве культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, новый худрук уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
Сергей Кочиев сменил на должности руководителя ансамбля Родиона Гуларова, который ранее, указом югоосетинского президента Анатолия Бибилова был лишен звания «Заслуженный артист». В администрации Бибилова заявили, что решение было принято в связи со срывом гастрольного тура ансамбля.
Журналист Мурат Гукемухов в блоге на «Эхе Кавказа» сообщил, что что речь идет о срыве гастролей в Абхазию. При этом югоосетинские наблюдатели считают, что указ Бибилова о лишении почетных званий двух деятелей культуры противоречит закону.
В доме арестованного за шпионаж для России британца найдены российские флаги и бескозырка Черноморского флота
В квартире арестованного за шпионаж на Россию британца найдены российский флаг, роман автора шпионских детективов Джона ле Карре и бескозырка Черноморского флота. Снимки опубликовала газета Daily Mail.
57-летний Дэвид Смит был охранником посольства Великобритании в Германии. Он был арестован накануне, после нескольких месяцев наблюдения за ним со стороны британской контрразведывательной службы MI5 и немецких спецслужб.
Его подозревают в передаче российской разведке чувствительной информации о контртеррористических операциях. При этом доступа к секретным документам он, скорее всего, не имел. Однако в силу своей должности он мог незаметно проникать в помещения, в которые не должен был иметь доступа, опасается следствие.
Смит жил в двухкомнатной квартире в Потсдаме, пригороде Берлина. В его квартире найдены нашивки четырёх военных флотов России, рядом с книжным шкафом установлен большой российский флаг, — свидетельствуют снимки Daily Mail. Ещё один, меньшего размера, стоит рядом с телевизором. На книжном шкафу была поставлена бескозырка Черноморского флота. Ещё одна фуражка, погранвойск, была повешена на игрушечного ротвейлера.
Внутри шкафа — нашивка расформированного украинского отряда милицейского спецназа "Беркут", модель советского автомобиля и книги о психологии и саморазвитии на русском языке. Несколько из книг в шкафу Смита посвящены истории Третьего Рейха. Ещё одна — роман бывшего сотрудника британской разведки Джона ле Карре "Убийство по-джентльменски".
- В 2019 году бывший спецназовец США Питер Деббинс признался в работе на российскую военную разведку. За выполнение одного из своих заданий он получил российскую военную форму, тысячу долларов и бутылку коньяка, рассказывал он. Он был приговорён к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы. После этого он отказался от признательных показаний.
NDI: 76% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 74% – в НАТО
Заявленная цель правительства Грузии по вступлению в Евросоюз приемлема для 76% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу американского Национального демократического института (NDI).
11% опрошенных заявили, что цель по вступлению в ЕС для них неприемлема, 13% ответили – «не знаю».
По сравнению с декабрем прошлого года поддержка членства в ЕС в Грузии незначительно сократилась.
При этом на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю». Поддержка членства в НАТО по сравнению с декабрем не изменилась.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Грузия, остров Мэн, Ботсвана – лидеры по темпам распространения COVID-19 в мире
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Среднесуточный показатель новых случаев заражения за последние семь дней в Грузии составляет 4042, на 100 тысяч человек – 109.
На втором месте в мире – Остров Мэн с населением 83 тысячи человек, на третьем – африканское государство Ботсвана.
По числу смертей на 100 тысяч человек Грузия находится на пятом месте в мире. Лидируют в списке Британские Виргинские Острова, Казахстан, Ботсвана и Фиджи.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
Абхазскую оппозицию обвинили в одержимости «борьбой с женщинами во власти»
В абхазской провластной партии «Амцахара» заявили, что «нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти». Таким образом члены «Амцахара» прокомментировали заявление лидеров организации ветеранов «Аруаа», призвавших своих сторонников готовиться к акциям протеста. Оппозиционеры будут требовать отставки министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.
«Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, представители («Аруаа» - ред.) продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения», – сказано в заявлении «Амцахара».
Сторонники абхазских властей расценили призывы к акции протеста, прозвучавшие 10 августа на брифинге «Аруаа», как «государственное преступление».
«В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение – плохой показатель состояние части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное», – говорится в заявлении «Амцахара».
Провластная партия предостерегает оппозиционеров и их радикальных сторонников от «необдуманных и преступных действий».
Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек
Суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России обновила антирекорд и составила 808. В течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал её, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой.
Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки к утру 12 августа выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. 20195 человек выздоровели. Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 миллиона, больше 168 тысяч человек умерли.
Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжёлая, смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.
По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года
Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос редакции.
В ведомстве заявили, что российскому музыканту запретили въезд "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины".
24 июня министерство культуры и информационной политики Украины включило Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны по представлению СБУ.
В Службе безопасности Украины объяснили, что основаниями включения артиста в список стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть РФ".
Однако уже через три по распоряжению СБУ Киркорова убрали из "чёрного списка". О причине исключения не сообщалось.
Остался ли при этом в силе запрет на въезд российского певца в страну, ранее было неизвестно. По словам представителей правоохранительных органов Украины, запрет на въезд в страну и включение в "чёрный список" могут быть применены как одновременно, так и по отдельности.
Ранее Киркорову запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.
Новая Зеландия отказалась открывать границы до 2022 года
Въезд в Новую Зеландию останется ограничен для иностранцев, по меньшей мере, до конца 2021 года, - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
По её словам, такая стратегия – лучший способ не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддерживать экономику в рабочем состоянии.
"Мы просто пока не можем открыться полностью. Наши шаги будут осторожными и продуманными, потому что мы хотим двигаться дальше с чувством максимальной уверенности", - сказала глава новозеландского правительства.
Власти отмечают, что когда Новая Зеландия действительно откроется в следующем году, то для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском заражения коронавирусом будет отменено требование обязательного карантина. Приезжающие из государств с высоким риском будут обязаны находиться в карантине две недели.
Новую Зеландию считают одной из самых успешных стран мира в контроле за распространением коронавируса. В списке умерших там от болезни лишь 26 человек – при населении в пять миллионов.
В Грузии запустили новый сайт для инфицированных коронавирусом
В Грузии запустили новый портал для граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Главная цель новой платформы – создание дополнительного коммуникационного канала для граждан и снижение числа звонков в «112».
С помощью сайта пациенты с подтвержденным COVID-19, которые лечатся на дому, смогут наладить коммуникацию с семейным врачом. В таком случае им не придется звонить в «112», достаточно будет просто пройти регистрацию. Как пишет агентство «Новости-Грузия», портал разработан Минздравом страны и службой «112».
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев инфекции, скончались 49 пациентов.
В настоящее время в Грузии зарегистрировано около 48 тысяч активных случаев коронавируса, из которых до 80% управляется семейными врачами. 6627 пациентов проходят лечение в больницах, заняты около 91% коек, отведенных для ковид-пациентов. В Минздраве неоднократно заявляли, что ресурсов для мобилизации дополнительных мест в клиниках практически не осталось. Ведомство занялось планированием развертывания полевых госпиталей.
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 51%
- Грузинская мечта – 18%
- Не знаю – 10%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 6%
- Другие партии – 6%.
Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)
- Ни одна партия – 45%
- Грузинская мечта – 24%
- Не знаю – 9%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 7%
- Другие партии – 7%.
Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
COVID-19 в Грузии: 5128 новых случаев, 49 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6279 человек.
За сутки в стране выявили 5128 новых случаев коронавируса. Накануне провели 49 189 тестов: PCR-тестов – 19 832, экспресс–тестов на антиген – 29 357.
Выздоровели еще 3310 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 466 326, выздоровевших – 412 420.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,43%, за последние 14 дней составляет 9,63%, за неделю – 10,52%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 933 человека, всего в Грузии применили 715 919 вакцин.
Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что депутат Госдумы подарил ему миллион долларов
Дагестанский борец Абдулрашид Садулаев сообщил, что получил от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева один миллион долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спортсмена.
«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», – сообщил спортсмен.
В инстаграме олимпийского чемпиона опубликована фотография с Гаджиевым. В тексте к изображению Садулаев пишет слова благодарности депутату за поощрение самого борца и его тренера. Сумма вознаграждения не указана.
Тем временем представитель депутата уверяет, что тот просто пригласил спортсмена в гости и поздравил с победой на Олимпиаде.
Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Играх в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале он победил американца Кайла Снайдера. Это было второе олимпийское золото спортсмена. Первое он выиграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Магомед Гаджиев – член партии "Единая Россия". В Госдуму он выдвинут от Дагестана. В 2020 году депутат задекларировал чуть более девяти миллионов рублей – это примерно 123 тысячи долларов США по текущему курсу.
В Польше усложняется доступ на рынок для иностранных СМИ
Парламент Польши принял поправки к закону о телерадиовещании, усложняющие доступ иностранных компаний на местный медиарынок.
Власти заявляют, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен против телеканала TVN, принадлежащего американской компании Discovery Inc. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".
Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В среду 11 августа президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Одной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании, а также по вопросу о налоговой реформе.
"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правом и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у неё 219 мандатов вместо необходимого 231.
Экс-глава Евросовета Дональд Туск, недавно вернувшийся в Польшу и возобновивший там свою политическую карьеру, написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.
Во вторник 10 августа в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить доступ на рынок иностранным СМИ. Демонстранты опасаются, что в страну может прийти цензура.
В рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией "Репортёры без границ", Польша занимает 64-е место из 180. 10 лет назад страна была на 24-м месте.
На Камчатке разбился вертолёт с туристами. Выжили 8 из 16 человек
Вертолет Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров, в том числе ребёнок и 3 члена экипажа, разбился на Камчатке в четверг, 12 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным "Интерфакса", в результате крушения погибли восемь человек.
Вертолёт упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника и затонул на глубине около 100 метров, сообщили спасатели. После крушения обломки вертолёта сразу же ушли под воду. Шести пассажирам и двум членам экипажа — предположительно, второму пилоту и бортмеханику — удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность. Сотрудники заповедника отмечают, что температура воды в озере — около 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно. На месте работают водолазы МЧС. В поисково-спасательной операции участвуют 45 человек и 8 единиц техники.
Восемь спасенных везут в Петропавловск-Камчатский, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба правительства края.
Причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Возбуждено уголовное дело.
Разбившему на Камчатке Ми-8 было почти 40 лет. В 2020 году он прошёл капитальный ремонт. Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год - 16 июня 2022 года.
Упавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Её основателем и совладельцем является арестованный по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.
- 6 июля на Камчатке разбился самолёт Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Погибли 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа.
В Абхазии заявили, что готовы к прибытию военного госпиталя из России
Площадка для размещения российского военного госпиталя оборудована, в Абхазии ожидают приезда российских медиков. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба. Госпиталь во второй раз прибудет в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Помощь наших российских коллег будет своевременной, это будет большая помощь населению Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению президента Аслана Бжания подготовлена и оборудована площадка для размещения российского военного госпиталя на территории Абхазии. Ждем выдвижения российских медиков в Абхазию», – сказал Бутба.
Как пишет ТАСС, госпиталь вновь разместится на территории сухумского пансионата «Айтар», где он находился с октября 2020 года по март 2021 года.
Директор пансионата Тимур Адлейба сообщил, что все необходимые мероприятия для размещения мобильного госпиталя завершены.
«Мы готовы принять госпиталь, все условия созданы, под него выделяется третий корпус», – сказал Адлейба.
Единственное отличие сейчас в том, что в основных двух корпусах пансионата, где ранее жил медперсонал, сейчас живут туристы, эти два корпуса заполнены.
«Ту часть, где теперь разместится госпиталь, мы оградили. Туда не будет доступа ни для кого, кроме «Скорой помощи» и самих врачей», – уточнил директор пансионата.
Ранее с критикой абхазских властей по этой теме выступил один из руководителей «Аруаа» Темур Надарая.
«Вот недавно президент Абхазии поручил Министерству обороны обратиться к России за помощью, прислать военный мобильный госпиталь. Вы знаете, почему его до сих пор нет? Российские специалисты были готовы выехать на второй день! Но в Правительстве Абхазии уже 20 дней не могут решить, где разместить госпиталь. Пансионат «Айтар» – частная собственность, он сейчас занят отдыхающими, как говорят владельцы, их нельзя выгнать или расселить. И вот глава Правительства делает замечание министру обороны, зачем он делал запрос в Россию, пока не решен вопрос с размещением госпиталя?» – сказал Надарая на пресс-конференции.
- В июле абхазский лидер Аслан Бжания сообщил, что достигнута договоренность о направлении в Абхазию российского военного мобильного госпиталя на 150 мест для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
- С 10 августа в Абхазии возобновилась вакцинация населения от коронавируса препаратом «Спутник лайт».
Коронавирус в Абхазии: 104 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 429 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 156 пациентов. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - обеим было по 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 10 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 303 человека. Зарегистрировано 336 летальных случаев. Выздоровели 18 906 человек.
В результате аварийного отключения ИВЛ в Гудаутском госпитале скончался пациент
В результате скачков электроэнергии в реанимационном отделений Гудаутского ковидного госпиталя были обесточены две палаты и отключились аппараты искусственной вентиляции легких. Есть пострадавшие, один человек скончался. Об этом сообщил Абхазскому телевидению министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба с места происшествия.
«Больным незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, несмотря на оказанную помощь пациент 1957 года рождения скончался», - сообщил министр.
Эдуард Бутба также отметил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку случившегося.
Судан выдаст экс-президента Международному уголовному суду
Власти Судана выдадут Международному уголовному суду бывшего президента Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур. Об этом сообщил суданский МИД.
Экс-президента обвиняют в геноциде и военных преступлениях, совершенных в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.
Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го. Он был отстранен от власти в результате военного переворота и арестован.
В декабре 2019 года бывшего главе государства признали виновным в коррупции и приговорили к двум годам лишения свободы. На момент приговора Аль-Баширу было 75 лет. Из-за преклонного возраста он отбывает наказание не в тюрьме, а в социальном учреждении.
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