Первый регион в России признал иностранные вакцины от COVID-19

Власти Ленинградской области будут учитывать QR-коды о вакцинации иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции нового типа при посещении музеев и театров региона. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вопрос согласован с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и главным санитарным врачом региона, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В музеи и театры можно проходить только по QR-коду о вакцинации или по отрицательному ПЦР-тесту.



QR-коды для доступа на отдельные объекты действуют или будут введены в ближайшие дни во всех российских регионах, кроме Сахалинской области. С 1 ноября участники очных совещаний в правительстве России обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, сообщает РБК.

Россия пока не одобрила ни одну из иностранных вакцин. Российский препарат "Спутник V" также ждёт одобрения ВОЗ и Европейского союза, несмотря на то что Москва заключила контракты на его поставки в 67 стран. Кроме того, российская вакцина официально одобрена для использования в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии.

В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V", так как некоторые необходимые для этого данные по-прежнему отсутствуют. ЕМА начало процесс экспертизы "Спутника V" в марте.

В июле Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Консультации по этому вопросу продолжаются.