Песков: Дело против Пригожина прекратят, он «уйдет в Беларусь»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил заключение договоренностей с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгенией Пригожиным, которые положили конец вооруженному мятежу отрядов наемников.

По словам Пескова, в переговорах участвовал белорусский лидер Александр Лукашенко, который «знаком с Пригожиным лично около 20 лет». Как заявил пресс-секретарь Кремля, уголовное дело о вооруженном мятеже будет закрыто - на каком основании, Песков не сказал. Сам же Пригожин, по его словам, «уйдет в Беларусь». Что он там будет делать, Песков не знает.

По словам представителя Кремля, бойцов ЧВК «Вагнер» также не будут преследовать. Часть из них - те, кто не принял участия в так называемом «марше справедливости» на Москву - смогут подписать контракты с Минобороны России.

Песков подчеркнул, что последние события не повлияют на ведение российскими войсками боевых действий в Украине, которые будут продолжены.

Пригожин ранее заявил, что распорядился прекратить «марш на Москву» и вернуть наемников в лагеря, поскольку не желает проливать кровь. О договоренностях он пока ничего не говорил. Пресс-служба Лукашенко сообщила о них первой.

Прокремлевское издание «Ридовка» утверждает, что в боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» в субботу погибли 15 российских военнослужащих. Речь идет главным образом о летчиках - были сбиты самолет Ил-18 и несколько вертолетов. О потерях среди наемников «Вагнера» не сообщалось.

Главным требованием Пригожина была отставка руководства Минобороны. По словам Пескова, кадровые вопросы в ходе переговоров 24 июня не обсуждались.